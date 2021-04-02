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Новини
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У власність України повернуто нафтопровід "Самара-Західний напрямок", 400 км якого знищено, - Зеленський

У власність України повернуто нафтопровід

Президент України Володимир Зеленський заявив про повернення у власність Української держави рішенням Ради національної безпеки та оборони ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", причетним до експропріації загрожує кримінальна відповідальність.

"На виконання рішення РНБО від 19 лютого 2020 року відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави. У процесі передачі виявилося, що впродовж 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу. Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи і кримінальна відповідальність. Причетним до цього особам скажу коротко цитатою з відомої комедії: "Ваша справа - труба", - заявив Зеленський під час відеозвернення за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 2 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на президентський телеграм.

19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Деякі ЗМІ називали політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів СЗН. Водночас партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила, що Медведчук і члени його сім'ї не мали і не мають стосунку до нафтопродуктопроводу.

Українська ділянка СЗН належить "ПрикарпатЗахідтранс" (Рівне), яке до 2016 року було структурним підрозділом "Транснафтопродукт" російської "Транснафти". У лютому 2016 року "Транснефть" продала "ПрикарпатЗахідтранс" швейцарській International Trading Partners AG. У березні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив виробничому унітарному підприємству "нафтобітумних завод", що належить великому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс", отримати контроль над ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

"ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує ділянку СЗН протяжністю близько 1,1 тис. км, призначену для прокачування дизельного пального з РФ і Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину. Проєктна потужність магістралі - 3,5 млн тонн на рік.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) РНБО (2285) нафтопровід (363)


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Топ коментарі
+14
судья, которая отдала нефтепровод россянам и Медведчуку: Гудзенко Ярослава..
https://www.infopotik.com.ua/rivnenska-suddya-kotra-prysudyla-rosiyanam-truboprovid-zvilnylasya-i-hoche-v-kyyiv/ Рівненська суддя, котра присудила росіянам трубопровід, звільнилася і хоче в Київ

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5098
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02.04.2021 19:49
+13
Дождемся когда нибудь самого главного-ареста (без права залога) Мертвечука и пропагандонов закрытие канала НАШ? а остальное не стоит и внимания то что решаете на снбо
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02.04.2021 19:51
+7
Это не совсем верная трактовка... Рашикиим владели и до этого... С развала совка... Но в инфополе вбрасывается, что это Порох подарил его рашикам...
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02.04.2021 20:00
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судья, которая отдала нефтепровод россянам и Медведчуку: Гудзенко Ярослава..
https://www.infopotik.com.ua/rivnenska-suddya-kotra-prysudyla-rosiyanam-truboprovid-zvilnylasya-i-hoche-v-kyyiv/ Рівненська суддя, котра присудила росіянам трубопровід, звільнилася і хоче в Київ

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5098
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02.04.2021 19:49 Відповісти
Это не совсем верная трактовка... Рашикиим владели и до этого... С развала совка... Но в инфополе вбрасывается, что это Порох подарил его рашикам...
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02.04.2021 20:00 Відповісти
Что ты мелешь-"владели"?Назови конкретного владельца.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.Владели...А потом "эксперты" посчитали его не магистральным и твой Параша отдал его Медведчуку.Именно ОТДАЛ потому,что даже приватизации не было
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02.04.2021 20:56 Відповісти
В гугле совсем забанили?))) Грустно, сочувствую тебе))) Или просто рукожоп?)
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02.04.2021 21:42 Відповісти
Твоим юмором-с Петросяном на шабашке.Ок.Гугл выдал,что он принадлежал Илону Маску.Отак.Опровергнешь и приведешь конкретного владельца или просто опять тупо повоняешь о Гугле?
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02.04.2021 23:27 Відповісти
Тебя кто на Цензоре зарегал? Это же для тебя не выполнимая задача))) Колись, кого нанимал?)))
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03.04.2021 00:26 Відповісти
"Невыполнимая задача"-это для тебя писать грамотно.Как-то нелепо выглядит,когда тупорылое,не способное даже на элементарные вещи,пытается что-то вякать о глобальном
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03.04.2021 09:12 Відповісти
Здесь все подробно, еще с развала совка) Осилишь, рукожоп?))) https://www.svoboda.org/a/31138430.html
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02.04.2021 21:50 Відповісти
Понятно))) Не осилил))) Ну чем я тебе могу помочь?))) а там указано кому он принадлежал и на основании какого договора)))
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03.04.2021 00:23 Відповісти
На заборе тоже много чего указано.А по факту:при попустительстве Параши(или прямом содействии)Медведчук получил на халяву стратегический объект.И надо быть или купленным,или упоротым,чтоб это отрицать
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03.04.2021 09:09 Відповісти
Вот почему вы зебилы такие? Почему вам нравится когда вас в ваше вранье мордой тыкают?)))
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02.04.2021 21:52 Відповісти
Клоуны настроены вернуть всё, что связывает их с Самарой.
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02.04.2021 19:49 Відповісти
В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1992
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02.04.2021 19:55 Відповісти
Дождемся когда нибудь самого главного-ареста (без права залога) Мертвечука и пропагандонов закрытие канала НАШ? а остальное не стоит и внимания то что решаете на снбо
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02.04.2021 19:51 Відповісти
"а остальное не стоит и внимания"

Интересно у вас получается - были 112, Ньюсвонь и Зик - говорили о них - их зкрыли - и теперь они не стоят внимания, а внимания стоит только Наш
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02.04.2021 21:32 Відповісти
закрыли отлично никто не спорит но НАШ не лучше тех каналов зачем полумеры сколько времени прошло но его никто не собирается закрывать-"а остальное не стоит и внимания" имеется виду действия снбо налет на заправки Мертвечука какие то контрабандисты какие то пешки но главного самого Мертвечука никто не собирается сажать поэтому не стоит внимания это отвлечение и видимость работы
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02.04.2021 21:42 Відповісти
Правильно, Наш тоже нужно закрывать, но это сложнее, тк Мураев осторожнее - ему сложно предъявить нарушение каких-то законов. Но зачем говорить, что закрытие тех трех помоек не стоит внимания? Они были еще похуже, чем наш.
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02.04.2021 21:59 Відповісти
Договаривайте, что Украина им никогда и не владела... С развала совка им владели рашики...
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02.04.2021 19:57 Відповісти
По факту не владела, но оспаривала это в судах... Начиная с Ющенко...
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02.04.2021 21:56 Відповісти
astalavista, baby.
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02.04.2021 20:03 Відповісти
ну да.. сейчас деньги из бюджета на ремонт , а потом это трубопровод по тихому станет чьим то...
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02.04.2021 20:08 Відповісти
я не понял..а медвечук 400 км канистрами таскал?
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02.04.2021 21:35 Відповісти
на протяжении 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода Источник: https://censor.net/ru/n3257375 - куди в той час дивилось СБУ ..?
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02.04.2021 22:03 Відповісти
Ну это заявил бубочка, а его слова и ломанного гроша не стоят) Всегда нужно проверять)
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02.04.2021 22:08 Відповісти
Ну наверное речь идет об одной нитке. Бо судя по карте его длина где то 650 км
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02.04.2021 22:05 Відповісти
Чудова новина ! Краще пізно , а ніж ніколи ...
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02.04.2021 21:59 Відповісти
История длиною в 30 лет)
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02.04.2021 22:06 Відповісти
а что значит "вернули"? состоялся процесс национализации?
а вовасик в курсе что СНБО это консультативный орган и не может ничего вернуть или ввести в принципе?
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02.04.2021 22:12 Відповісти
Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал команду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского.
tZE inform
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02.04.2021 23:14 Відповісти
А ты в курсе, что это Украина, где законы не работают и решить что-то можно либо за взяьку, либо по беспределу?
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03.04.2021 08:41 Відповісти
ну правильно! Нацики будували собі північні потоки, а москалі паралельно знищували трубу в Україні. Заходили з двох фронтів одночасно, так сказать...
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03.04.2021 01:13 Відповісти
по цій трубі соляру качали з Білораши в Угорщину
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03.04.2021 07:00 Відповісти
Бредятина какая-то... Как они им пользовались, если 400 км уничтожено еще в 2019 году?
Зачем они уничтожали собственный нефтепровод, с которого финансировали терроризм?
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03.04.2021 08:39 Відповісти
Це треба розбиратися - вникати. В теорії, можуть бути відгалуження.
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03.04.2021 10:32 Відповісти
Теперь достроят эти 400 км?
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03.04.2021 09:01 Відповісти
 
 