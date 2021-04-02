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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про ситуацію на Донбасі: Армія готова дати відповідь кому завгодно, у нас є повна підтримка Європи і США. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати засідання Ради національної безпеки та оборони.

Відео президента про результати засідання опубліковано на сторінках глави держави в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно ситуації на сході України. Збереження режиму повного припинення вогню - запорука продовження важких, але дуже необхідних переговорів у мінському і нормандському форматах. Вкотре наголошую, наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це підсилює наші позиції для врегулювання дипломатичними способом. Саме дипломатичним, який вибрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій і повернення наших людей", - заявив Зеленський.

Читайте також: Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки, - Єрмак

Президент зазначив, що на цьому шляху Україна має повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи і США.

"І одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ми докладно обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться сам на сам проти агресії Росії", - заявив Зеленський.


Автор: 

Зеленський Володимир (23973) РНБО (2285) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+85
И именно поэтому ты до сих пор не финансируешь ракетную программу, которая реально позволяет сдержать агрессию Раши?
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02.04.2021 19:53
+64
Зеленая пошесть угробила оборонзаказ. Напомню, что производства так необходимых против Раши "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет.
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02.04.2021 19:54
+53
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWtCcfqsinhh9ZPpipZn-IFelE-2aDb_YFNuSSOT6uAQlFrglR4qSR8_L4Bj97l7E2B8sb2uX7Eo-fRhiRhGmovtL2lcRrHqlrnhTz2CdDlZacQgTvr-N_3LPUW-NqhnK4&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5502903666416551?__cft__[0]=AZWtCcfqsinhh9ZPpipZn-IFelE-2aDb_YFNuSSOT6uAQlFrglR4qSR8_L4Bj97l7E2B8sb2uX7Eo-fRhiRhGmovtL2lcRrHqlrnhTz2CdDlZacQgTvr-N_3LPUW-NqhnK4&__tn__=%2CO%2CP-R 40 хв ·

Звонок президента США Джозефа Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому - это ключевое событие в очередном обострении обстановки между Украиной и Россией.

Разговор длился более 40 минут, и был по-настоящему содержательным, в отличие от первой беседы Зеленского с Трампом.

Судя по релизу Белого дома, Байден заявил что:

- поддержит Украину в борьбе с агрессией России на Донбассе и в Крыму;

- ждет реализации плана по борьбе с коррупцией;
- ждет реформ в сфере правосудия, безопасности, экономики, которые Украина обязалась выполнить.

Только реализация этих реформ позволит ускорить интеграцию в НАТО.

Главное - Байден показал Зеленскому, что США остаются нашим надежным союзником в самом страшном кризисе, и готовы всеми силами помочь нам в защите нашей страны.

Как известно, ранее в воспитательных целях Байден разговаривать с Зеленским не хотел. Провал большинства пунктов меморандума с МВФ, системные удары по антикоррупционной системе, расследование разговоров Байдена с Порошенко по подозрению в государственной измене - были вопросы, на которые руководству Украины нечего ответить.

Однако Байден отложил все эти вопросы, чтобы показать, что США - главный союзник Украины.

Таким образом, внешнеполитическая обстановка сейчас для Украины сложилась самая благоприятная.

В таких условиях в случае эскалации войны со стороны Путина для Украины будут ускорены программы сотрудничества, помощь будет.

Что же дало такой авторитет Украине?

А вот что. Каждый уничтоженный на фронте российский оккупант - это доказательство нашей борьбы за свободу, это укрепление репутации Украины в мире.

Так что спасибо всем, кто каждый день продолжает тяжелую боевую работу на фронте - все это не зря! Люди в окопах и те, кто им помогает - вот это те, кто создает нашей стране репутацию и вызывает сочувствие и желание помочь во всем мире. Звонок Байдена - это более всего заслуга украинских воинов и гражданского общества.

Но возникает вопрос - а сколько еще лет США будут продолжать уговаривать руководство Украины сделать реформы, нужные нам самим? Неужели это Байдену нужна борьба с коррупцией и поддержка НАБУ, или после звонка президента США ермаки, шефиры, татаровы, гмырины, слюсаревы, павлюки будут по-прежнему таскать чемоданы кэша с энергетики, таможни, сигарет и так далее? Неужели это Байдену нужны реформы украинской армии, судов, правоохранительных органов, фискальной системы?

Надеюсь, президент Украины осознает, что звонок Байдена - это не отпущение грехов, это обязательство строить государство, строить институты власти, стратегии, потому что государство неизмеримо больше, чем стол в Офисе...
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02.04.2021 19:56
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Кацап, калибр создал твой ПНХ, сколько, где, какие единицы морской техники уничтожено?
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02.04.2021 23:10 Відповісти
а кого надо было?...
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03.04.2021 19:13 Відповісти
надо было не трындеть об вундерфафлях, так понятнее?
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03.04.2021 21:47 Відповісти
заканчивай с препаратами...эта дрянь еще никого до добра не доводила...
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04.04.2021 06:06 Відповісти
Старпер из детского сада, нет аргументов так сиди и молчи.
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04.04.2021 06:48 Відповісти
какие еще аргументы?... На что? На твой бред про "Калибр гавно, потому что он еще не уничтожил ни одной единицы морской техники"?...аргументы ему давай...
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04.04.2021 08:24 Відповісти
А что он уничтожил?
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04.04.2021 08:35 Відповісти
Неправильно написал, не ПТН ХЛО, а ПТН НХ надо. Всему вас учить Бортниковских троллей надо.
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02.04.2021 22:45 Відповісти
воевать за нас не будет ни США ни Европа... на 8й год войны должна была бы быть армия что бы даже не думали нападат, но....
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02.04.2021 21:35 Відповісти
но в стране 73% имбецилов, выбирающих наркомана главнокомандующим
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03.04.2021 07:44 Відповісти
Не кому угодно, а российскому агрессору. Но Зеля сцыт так сказать.
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02.04.2021 21:38 Відповісти
Зеленський про ситуацію на Донбасі: Армія готова дати відповідь кому завгодно, у нас є повна підтримка Європи і США - Цензор.НЕТ 9895
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02.04.2021 22:11 Відповісти
бабадакаль попустил пиписькина
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02.04.2021 22:33 Відповісти
Говоріть і пишіть в Україні українською, якщо ви справді патріоти України, а не Росії!
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02.04.2021 22:35 Відповісти
Ты думаешь, что ФСБшные твари не будут здесь писать на украинском?
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02.04.2021 22:51 Відповісти
Українською зі мною в Україні розмовляй.
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03.04.2021 20:43 Відповісти
Я украинец, и я с детства говорил на русском. А ты, патриот, был на востоке в 14, или только на диване воевал?
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03.04.2021 21:23 Відповісти
И да, пиши свой ник Українською, тролляка рашинская
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03.04.2021 21:25 Відповісти
Что там по Стерненку ??? молчит ЗеЛя ?? олигархов не посадил а только - ""бла бла"" ... а патриоті СИДЯТ!
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02.04.2021 23:07 Відповісти
А кто такой Стерненко? Почему о каком-то гопнике должен говорить президент?
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03.04.2021 07:45 Відповісти
зеля ротом всех побеждает, но сильно какается. Не понимает, почему его так сильно посылают, он ведь даже бородку отрастил чтобы солидней выглядеть
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03.04.2021 21:28 Відповісти
****
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03.04.2021 00:07 Відповісти
Цитата: "Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться сам на сам проти агресії Росії", - заявив Зеленський."
...
Невже США не дозволять Україні залишитися проти агресії Росії "сам на сам"... і залишаться на стороні Росії? 0_0
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03.04.2021 00:14 Відповісти
Байден сказав: "В тебе завтра за розкладом війна, а ти чим зайнятий? Ну вся армія керується з Кремля, х#й з нею - так хоч контрабанду закрий, чи що... "
І тут почалось...
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03.04.2021 01:32 Відповісти
Кому угодно - это кому?

Походу ЗЕ так и не определился.
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03.04.2021 02:17 Відповісти
Как перевооружается украинская армия: успехи и проблемы. "Нептун", боеприпасы, ракеты и т.д.

интервью с директором компании Defense Express Сергеем Згурцом

-- https://www.youtube.com/watch?v=1pnTXcyGT98&t=2120s
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03.04.2021 02:55 Відповісти
Гавнокомандующий прохрепит наконец имя врага? Или и дальше обсираться будет?
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03.04.2021 03:35 Відповісти
Срать его призвание. Когда он стал Президентом, то думал что только ротом. Когда пришло время выполнять обещанное, то другой стороной на унитаз начал гадть.
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03.04.2021 21:32 Відповісти
Клоун, це Українці готові захищати свою землю, ти тут до чого?!
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03.04.2021 06:28 Відповісти
Я смотрь през тоже может ляпнуть что угодно и где угодго
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03.04.2021 07:49 Відповісти
Это ему паркетные жополизы доложили? Не факт, что это соответствует действительности.
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03.04.2021 07:58 Відповісти
отакої, і чотирижди ухилянт від призову до цієї армії поведе армію верхи на білому коні і буде скандувати - "самальоти літять, ми сільні, будем бАмбіть"?
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03.04.2021 08:18 Відповісти
Та армія то готова,а от ти зі своїм оточеням ермакі портнови (о,лише лапотні алалайочники) готові? Ні ракет,ні кораблів,а ні літаків,геть нема.
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03.04.2021 10:04 Відповісти
Маски,тесты,вакцины,теперь вот - война.К чему вы ещё готовы,гражданин президент?
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03.04.2021 10:26 Відповісти
Надзвичайний стан,перегляд війскового бюджету,секвестр витрат на все,включно ОПу!
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03.04.2021 10:30 Відповісти
Зеленський про ситуацію на Донбасі: Армія готова дати відповідь кому завгодно, у нас є повна підтримка Європи і США - Цензор.НЕТ 4526
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03.04.2021 10:56 Відповісти
Джо Байден таки поговорив із Зе і то тому, що кремлівський ху@ло з катушок злетів.
Так чого Байден телефонував?
Напевно підтримати зеленого, щоб воно не обіsралося і не здало нас вже завтра 🤔
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03.04.2021 11:56 Відповісти
А що значить "здало"? Конкретніше!!!
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03.04.2021 19:03 Відповісти
Орел! Зразу після дзвінка плечі розправив. Може хоч Байден заставить щось робити не для кумів і 95-го кварталу, а для людей і країни...
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03.04.2021 12:14 Відповісти
Для чиїх людей і для якої країни? Чиї люди цікаві тому Байдену?
ПС Коли вже упороті прозріють? Схоже, що ніколи...
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03.04.2021 18:58 Відповісти
был шутом шутом и остался
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03.04.2021 12:19 Відповісти
Почти правильно. Будет без "почти", если между словами "полная" и "поддержка" вставить слово "моральная".
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03.04.2021 12:22 Відповісти
Бред
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03.04.2021 14:09 Відповісти
полная поддержка заключается в неистовой обеспокоенности и озабочености и все
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03.04.2021 15:06 Відповісти
нагнем кацапа, никаких сомнений... старый добрый фланговый обводящий панцер-удар справа нас никогда не подводил...
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03.04.2021 19:17 Відповісти
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
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03.04.2021 20:44 Відповісти
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