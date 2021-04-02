Зеленський про ситуацію на Донбасі: Армія готова дати відповідь кому завгодно, у нас є повна підтримка Європи і США. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський розповів про результати засідання Ради національної безпеки та оборони.
Відео президента про результати засідання опубліковано на сторінках глави держави в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Стосовно ситуації на сході України. Збереження режиму повного припинення вогню - запорука продовження важких, але дуже необхідних переговорів у мінському і нормандському форматах. Вкотре наголошую, наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це підсилює наші позиції для врегулювання дипломатичними способом. Саме дипломатичним, який вибрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій і повернення наших людей", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що на цьому шляху Україна має повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи і США.
"І одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ми докладно обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться сам на сам проти агресії Росії", - заявив Зеленський.
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Невже США не дозволять Україні залишитися проти агресії Росії "сам на сам"... і залишаться на стороні Росії? 0_0
І тут почалось...
Походу ЗЕ так и не определился.
интервью с директором компании Defense Express Сергеем Згурцом
-- https://www.youtube.com/watch?v=1pnTXcyGT98&t=2120s
Так чого Байден телефонував?
Напевно підтримати зеленого, щоб воно не обіsралося і не здало нас вже завтра 🤔
ПС Коли вже упороті прозріють? Схоже, що ніколи...
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.