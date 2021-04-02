Зеленський про ситуацію на Донбасі: Армія готова дати відповідь кому завгодно, у нас є повна підтримка Європи і США. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати засідання Ради національної безпеки та оборони.

Відео президента про результати засідання опубліковано на сторінках глави держави в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно ситуації на сході України. Збереження режиму повного припинення вогню - запорука продовження важких, але дуже необхідних переговорів у мінському і нормандському форматах. Вкотре наголошую, наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це підсилює наші позиції для врегулювання дипломатичними способом. Саме дипломатичним, який вибрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій і повернення наших людей", - заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що на цьому шляху Україна має повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи і США.

"І одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ми докладно обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться сам на сам проти агресії Росії", - заявив Зеленський.



