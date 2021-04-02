Німеччина уважно стежить за ситуацією на кордоні України з Росією, - Маас
Німеччина уважно стежить за ситуацією на кордоні між Україною і Росією. Зараз необхідна деескалація.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє пресслужба німецького міністерства.
Маас увечері 2 квітня провів розмову з українським колегою Дмитром Кулебою.
"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні і погоджуємось з Україною: зараз потрібна деескалація, щоб не ставити під загрозу режим припинення вогню", - сказав він.
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