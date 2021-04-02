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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина уважно стежить за ситуацією на кордоні України з Росією, - Маас

Німеччина уважно стежить за ситуацією на кордоні України з Росією, - Маас

Німеччина уважно стежить за ситуацією на кордоні між Україною і Росією. Зараз необхідна деескалація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє пресслужба німецького міністерства.

Маас увечері 2 квітня провів розмову з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні і погоджуємось з Україною: зараз потрібна деескалація, щоб не ставити під загрозу режим припинення вогню", - сказав він.

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Автор: 

Німеччина (7386) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+14
только следите? а озабоченность где?
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02.04.2021 20:26
+4
Штирлиц смотрел на карту мира- его неудержимо рвало на родину(с)
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02.04.2021 20:27
+2
Щось це мені не подобається. Спеціально нагнітають обстановку. Одна новина за іншою.
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02.04.2021 20:26
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Щось це мені не подобається. Спеціально нагнітають обстановку. Одна новина за іншою.
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02.04.2021 20:26 Відповісти
только следите? а озабоченность где?
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02.04.2021 20:26 Відповісти
они пока только обеспокоенности припасли ..
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02.04.2021 20:28 Відповісти
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02.04.2021 20:27 Відповісти
Штирлиц смотрел на карту мира- его неудержимо рвало на родину(с)
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02.04.2021 20:27 Відповісти
Германию в ЕС чморят все кому не лень. То Греция, Польша требует контрибуций... говоря о некоем моральном долге!
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02.04.2021 20:28 Відповісти
Главное нужное слово подобрать?
Где Германия и где Греция(не геграфически)...
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02.04.2021 20:52 Відповісти
Может кто-то там и следит, а народу глубоко начхать что там происходит.
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02.04.2021 20:29 Відповісти
Як і в Україні.
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02.04.2021 20:31 Відповісти
лучше б они за своими ментами следили, а то совсем как штази-шлюхи.
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02.04.2021 21:16 Відповісти
Озабоченность, или обеспокоенность?
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02.04.2021 20:31 Відповісти
Чтобы первыми озвучить глубокую обеспокоенность.
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02.04.2021 20:31 Відповісти
почему нет в тексте озабоченности?
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02.04.2021 20:33 Відповісти
Ну какая озабоченность если благодарности никто не отписывает ..... эх..были времена
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02.04.2021 20:41 Відповісти
а я думал что только в чеченском цирке внимательно следят за теми кто не смеётся....
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02.04.2021 20:48 Відповісти
внимательно вынимательно
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02.04.2021 21:07 Відповісти
фрицы начиная с 2014 года совместно с французами так внимательно наследили по указанию рашиста в Минске , что Украина потеряла часть Донбасса и за 7 лет такой слежки около 15000 тысяч убитыми.Если б не дзвонок Байдена то фрицы так бы и внимательно продолжали молчать
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02.04.2021 22:03 Відповісти
как вариант для деэскалации - Германии необходимо забить болт на СП-2
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03.04.2021 01:33 Відповісти
Вот именно,не смотрит,не наблюдает,а следит из-за кустов,чтобы россия не видела что она следит.а сп-2достраивают,это видят все.
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03.04.2021 06:45 Відповісти
АГА УЖЕ 8 - й РІК . ДУЖЕ УВАЖНО.
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03.04.2021 11:30 Відповісти
 
 