Порошенко про дзвінок Байдена: "Хороша новина, яку з нетерпінням чекали в Україні"

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував телефонну розмову, яка відбулася між президентами України і США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Гарна новина, на яку з нетерпінням чекали в Україні. Можливо, навіть більше в опозиції, ніж у владних коридорах. Зі свого досвіду тривалих розмов із Джо Байденом — від складних до приємних — не мав жодних сумнівів, що як президент США він був, є і завжди залишатиметься твердим та принциповим у своїй підтримці України.

Його сьогоднішній контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу", - написав Порошенко.

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Він висловив упевненість, що тепер "українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну "вакцину" від російського агресора".

Також лідер "ЄС" підкреслив, що українська влада отримали чіткий сигнал щодо необхідності проведення реформ у державі. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи, забезпечення демократичного розвитку України на засадах політичної конкуренції, а не інструменталізації владних впливів.

"Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні", - зазначив Порошенко.

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