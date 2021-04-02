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Порошенко про дзвінок Байдена: "Хороша новина, яку з нетерпінням чекали в Україні"

Порошенко про дзвінок Байдена:

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував телефонну розмову, яка відбулася між президентами України і США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Гарна новина, на яку з нетерпінням чекали в Україні. Можливо, навіть більше в опозиції, ніж у владних коридорах. Зі свого досвіду тривалих розмов із Джо Байденом — від складних до приємних — не мав жодних сумнівів, що як президент США він був, є і завжди залишатиметься твердим та принциповим у своїй підтримці України.

Його сьогоднішній контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу", - написав Порошенко.

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Він висловив упевненість, що тепер "українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну "вакцину" від російського агресора".

Також лідер "ЄС" підкреслив, що українська влада отримали чіткий сигнал щодо необхідності проведення реформ у державі. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи, забезпечення демократичного розвитку України на засадах політичної конкуренції, а не інструменталізації владних впливів.

"Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні", - зазначив Порошенко.

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Автор: 

Байден Джо (2888) Порошенко Петро (15180) США (23054) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+72
Шкода, що не Порох нині Президент. На пару з Байденом, багато можна зробити корисного. Але не з нинішнім мудаком-преЗЕдентом...
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02.04.2021 20:32
+37
Ой, що зараз буде...
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02.04.2021 20:32
+35
Байден звонил в Украину - разбудить обдолбленного коксом дурачка и сообщить ему, что в Украину готовятся вторгнутся кацапы. А это, сами понимаете, совсем не то, о чем себе надумали тупорылые идиоты 73%.
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02.04.2021 20:34
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"...Також лідер "ЄС"( донедавна Президент ) підкреслив, що українська влада отримали чіткий сигнал щодо необхідності проведення реформ у державі. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи..."- правильны слова! Але так і хочеться поставити незручне запитання автору: це стало зрозумілим тільки зараз?
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02.04.2021 21:20 Відповісти
дійсно, чому Зе стало зрозумілим тільки зараз? І головне питання: а чи насправді стало зрозумілим?
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02.04.2021 21:31 Відповісти
зебіл, ти до кінця дочитав? Дату второпав?
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02.04.2021 21:30 Відповісти
В каждой шутке есть доля шутки, хамлюжко
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02.04.2021 21:33 Відповісти
😂
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02.04.2021 21:45 Відповісти
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02.04.2021 21:49 Відповісти
соромно за тих 73% даунів які привели до влади янелоха, і огидно від нього самого
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02.04.2021 21:43 Відповісти
Порох справжній Президент України!
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02.04.2021 21:44 Відповісти
Ватный малороский быдлорат без чести, совести и достоинства привёл к власти прокацапскую и люто воровскую кодлу....Малоросский скот заскучал за сапогами московитских бояр.
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02.04.2021 22:30 Відповісти
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