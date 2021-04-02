США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім

У США вважають, що Росія поширює дезінформацію про свої власні дії на сході України.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми помітили цю кампанію з дезінформації. Такі ж дії Росія здійснювала і в минулому - під час її агресії на українському кордоні. Ми стежимо за цим, і ми занепокоєні цим", - сказала Псакі на брифінгу.

Напередодні представник держдепу Нед Прайс сказав, що держдепартамент США услід за Пентагоном заявив про стурбованість повідомленнями про ескалацію напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

Він додав, що Вашингтон в курсі озвученої Києвом інформації, що стосується ймовірних переміщень російських військ поблизу кордону з Україною. Прайс зазначив, що Росії потрібно утримуватися від агресивних дій і "не треба залякувати" Україну.

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