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США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім

США занепокоєні російською

У США вважають, що Росія поширює дезінформацію про свої власні дії на сході України.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми помітили цю кампанію з дезінформації. Такі ж дії Росія здійснювала і в минулому - під час її агресії на українському кордоні. Ми стежимо за цим, і ми занепокоєні цим", - сказала Псакі на брифінгу.

Напередодні представник держдепу Нед Прайс сказав, що держдепартамент США услід за Пентагоном заявив про стурбованість повідомленнями про ескалацію напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

Він додав, що Вашингтон в курсі озвученої Києвом інформації, що стосується ймовірних переміщень російських військ поблизу кордону з Україною. Прайс зазначив, що Росії потрібно утримуватися від агресивних дій і "не треба залякувати" Україну.

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Автор: 

дезінформація (343) росія (65379) США (23054) Донбас (22356) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+7
США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6665
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02.04.2021 20:47
+7
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1377917569995264000 9 ч

Саудиты резко увеличивают добычу нефти после терок кронпринца с Путиным.
Дежавю. Жадный Окурок снова наболтал лишнего и объемы нефти опять возрастут.
На фоне пандемии и слабого спроса на "черное золото" цены на него, да поможет Аллах, поползут вниз.
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02.04.2021 21:37
+4
https://twitter.com/m170261m

https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m

https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m



Пишуть, що номери на рос військових авто, що йдуть в напрямку України, належать військам Західного військового округу - але прикол в тому, що вони на території Південного округу. Тому це точно не навчання, особливо в ситуації, коли ні про які навчання завчасно оголошено не було.
На мій погляд, НАТО могло б запобігти війні, посиливши контингент на західних кордонах Росії, тим самим змусивши Росію повернути назад для зміцнення західних кордонів перекинуті на південь підрозділи Західного військового округу.
Хоча достатньо було б і перекидання батальона морських котиків США десь під Марік.
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02.04.2021 20:50
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Б-52 когда будут? Это самое лучшее успокоительное для кацапов)
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02.04.2021 20:43 Відповісти
Краще 2 шт. https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00QeBR0CVFiUJC30n_RCwFt5HfzNQ:1617385571092&q=B-2+Spirtt&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKt7fjjuDvAhXIlosKHR5EA6EQvgUoAXoECAEQOw B-2 Spirit. І - все. Мир.
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02.04.2021 20:47 Відповісти
https://twitter.com/Leha_Sever
https://twitter.com/Leha_Sever
https://twitter.com/Leha_Sever
https://twitter.com/Leha_Sever Алексей https://twitter.com/Leha_Sever @Leha_Sever https://twitter.com/Leha_Sever/status/1378031946975051777 42 мин

Каждый день летает беспилотник вокруг Крыма и Донбасса, сегодня еще и Посейдон делал тоже вокруг Крыма на высоте 3 км.
Мониторят все движения.
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02.04.2021 20:52 Відповісти
Понял) Просто все уже привыкли к этому, что уже и не считают нужным сообщать)))
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02.04.2021 22:13 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1377995945972011016 4 ч

Самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J совершил посадку в Киеве на фоне концентрации войск РФ на границе.
Также американский БПЛА-разведчик Global Hawk целый день ведет наблюдение за черноморским побережьем.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1377995945972011016/photo/1
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02.04.2021 22:16 Відповісти
У москвы мускул рахитика , а яйца кощея знают где Лежат , - неровен час ох побьют всмятку.
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02.04.2021 20:44 Відповісти
Россия грозится, что если Украина начнет освобождать Донбасс, то Россия угрожает нападением на Украину. А если РФ нападет на Украину, то получит от Запада санкции, которые разрушат РФ. А Украине это и надо, чтобы РФ Запад разрушил!
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02.04.2021 20:45 Відповісти
За рахунок життя тисяч українців?
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02.04.2021 20:48 Відповісти
Армия для того и существует априори, чтобы воевать - убивать и погибать за родину!
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02.04.2021 20:50 Відповісти
Я цивільних маю на увазі
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02.04.2021 21:02 Відповісти
их нужно эвакуировать предварительно!
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02.04.2021 21:04 Відповісти
Ти не знаєш про що кажеш. Давай, евакуюй п'ятдесяти тисячне місто. 35 км. до кордону. А скільки таких міст?
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02.04.2021 21:26 Відповісти
Они сами должны эвакуироваться, а нет, то они должны понимать, что по ним пройдет лавина сносящая все на своем пути. Спасение их зависит от них самих!
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02.04.2021 21:35 Відповісти
Це 2 провокатори з Ольгіно. Потім візьмуть звідси скрін і покажуть на гебельс-тв, скажуть, бачите які хохли кровожери - хотіли лавіной снєсті 35-тисячні міста, а ми от які герої, прийшли і спасли.
Адміни, не спіть!
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10.04.2021 08:23 Відповісти
И если РФ рыпнется ее разрушат, а если она блефует, то Украина освободит Донбасс.
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02.04.2021 20:48 Відповісти
США занепокоєні російською "кампанією з дезінформації" щодо подій на сході України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6665
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02.04.2021 20:47 Відповісти
https://twitter.com/m170261m

https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m

https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m



Пишуть, що номери на рос військових авто, що йдуть в напрямку України, належать військам Західного військового округу - але прикол в тому, що вони на території Південного округу. Тому це точно не навчання, особливо в ситуації, коли ні про які навчання завчасно оголошено не було.
На мій погляд, НАТО могло б запобігти війні, посиливши контингент на західних кордонах Росії, тим самим змусивши Росію повернути назад для зміцнення західних кордонів перекинуті на південь підрозділи Західного військового округу.
Хоча достатньо було б і перекидання батальона морських котиків США десь під Марік.
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02.04.2021 20:50 Відповісти
Россиянцы прошлой дезинформацией захватили Крым и Донбасс, при этой же самой рыжей Псаке. Оно тоже была обеспокоена со своим Обамкой и дебилом Керри.
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02.04.2021 20:54 Відповісти
Все так, але Байден - не Обама
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02.04.2021 21:38 Відповісти
Не сравнивай Обаму с Байденом,Блинкена с Керри,да и время не надо сравнивать. А от слов нынешней Псаки за поребриком у многих начинается истерика!
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03.04.2021 07:42 Відповісти
Поживем-увидим. Правильные слова, действий никаких. У Путина трепотня и скулеж Запада никакой истерики не вызывают. Так как это и есть его цель, и к Пионтковскому не ходи.
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03.04.2021 07:54 Відповісти
Мы уже видели сссры.Не глядя даже на какого-то Соловей.
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03.04.2021 08:26 Відповісти
Та Україна й так знає, що на Донбасі відбувається. Вірніше, що нічого нового не відбувається. Не треба ніякої дези.
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02.04.2021 20:59 Відповісти
Вал заявлений от государственных топ менеджеров США. Не могу вспомнить такой плотности. Даже в время откровенной российской агрессии в 2014 -2015 стилистика заявленй была более сдержанной, "обеспокоеной" чем сейчас, да и не такой активной. Вот не знаю бояться этого факта или радоваться. Но психологически надо быть готовым доставать "тревожный рюкзак" или звонить комбату, у кого как.
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02.04.2021 21:00 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1377917569995264000 9 ч

Саудиты резко увеличивают добычу нефти после терок кронпринца с Путиным.
Дежавю. Жадный Окурок снова наболтал лишнего и объемы нефти опять возрастут.
На фоне пандемии и слабого спроса на "черное золото" цены на него, да поможет Аллах, поползут вниз.
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02.04.2021 21:37 Відповісти
Точно поползут! Крысу из подворотни будут постоянно шаховать,пока у них все не рухнет,как в сссры!
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03.04.2021 07:24 Відповісти
Та нас вже не так просто залякати... Але ж през в нас - сцикло... А депутати його - вже готові "валить с етой страни"
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02.04.2021 21:37 Відповісти
Поражаюсь оптимизму. США никогда, и нигде не воевали за кого-то, или чьи-то интересы. Можно вспомнить Грузию 2008 год. За день до конфликта, в Грузию приезжала госсекретарь Кондолиза Райс, вероятно так же говорила: "Мы вас не оставим". Воевать с Рашей, США, ни при каких обстоятельствах не будут. Это смертельно, причем, возможно, для всего живого на Земле.
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02.04.2021 23:26 Відповісти
Ты мразь ватная,можешь воевать только против невооруженных сирийских стариков,женщин и детей! По серьёзному,ты уже повоевал в Карабахе! А в Украине ты так повоюешь,что не будешь успевать хоронить свое пушечное мясо!
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03.04.2021 07:21 Відповісти
А зачем вы людей оскорбляете?выражайте свою точку зрения,зачем переходить на личности?
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03.04.2021 08:42 Відповісти
А твое какое дело? Лети дальше по ветру
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03.04.2021 10:11 Відповісти
"Мы заметили эту кампанию по дезинформации. Такие же действия Россия осуществляла и в прошлом -Источник: https://censor.net/ru/n3257385

А чому просто не сказати - що Раша постійно бреше - і по різних поводах
Можна було би починати відповідні кампанії по ліквідації дезінформації ...
Але нащо тратити час , зусилля та кошти ?
Ліпше просто встановити правило "Усі заяви та повідомлення Раші слід сприймати з точністю до навпаки"
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03.04.2021 19:26 Відповісти
 
 