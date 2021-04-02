Європарламент закликав Росію припинити "залякування" і нарощування військ на кордоні з Україною
У Європарламенті відреагували на стягування російських військ до кордону з Україною. Росію закликали припинити залякування і військове нарощування біля кордону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві членів Європарламенту.
Європейські політики заявили, що спостерігають за ситуацією на сході України "з великою тривогою".
"Ми закликаємо Росію вжити невідкладних заходів з метою зменшення напруженості, припинивши військове нарощування в Україні та поблизу її кордонів, а також збройні провокації і залякування", - сказано в документі.
Також члени Європартаменту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити їхнє занепокоєння і різке несхвалення дій російської влади.
"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України з метою деескалації напруженості, щоб врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - наголошується в заяві.
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- Мы из донецкой народной республики!!! А вы откуда?
Треба мені контуженному на всі мізки українцю зустріти ціх ***@нів на куроті в Єгіпті...
Шо вони, д@уни, тут роблять??? Хай на Сєдово їдуть відпочивати, придурки.
...Питання до усіх!!! Скільки дають в Єгипті, якщо я вмонтулю сєпара???
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https://twitter.com/Strainger031 Strainger https://twitter.com/Strainger031 @Strainger031
А их туда по каким паспортам пустили?
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Звичайно, з українським.
Шо таке це днр?
https://twitter.**************** Кам'янські 25 https://twitter.**************** @************ https://twitter.****************/status/1377872706562101259 11 ч
Мій кум одного там пририхтував, в Шармі прийшли люди в їдальню і принесли з собою триколор, повісили на телевізор.
Коли кум попросив зняти, почали бикувати, а потім виявилося, що то не каци, а малороси з Єнакієвого...
Пуйло дуже образився на Байдена, вимагає сатисфакції.
везет вкусняшки
если бы кравчучка с кучмовозом в своё время
не порезали все пусковые шахты и баллистические ракеты
а оставили хотя бы 3 штучки в разных частях Украины
и обслуживали их
о чём они сейчас оба...скромно умалчивают
до добавил бы санкций для профилактики, а болтовней пуйла не проймешь