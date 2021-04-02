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Новини Агресія Росії проти України
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Європарламент закликав Росію припинити "залякування" і нарощування військ на кордоні з Україною

Європарламент закликав Росію припинити

У Європарламенті відреагували на стягування російських військ до кордону з Україною. Росію закликали припинити залякування і військове нарощування біля кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві членів Європарламенту.

Європейські політики заявили, що спостерігають за ситуацією на сході України "з великою тривогою".

"Ми закликаємо Росію вжити невідкладних заходів з метою зменшення напруженості, припинивши військове нарощування в Україні та поблизу її кордонів, а також збройні провокації і залякування", - сказано в документі.

Також члени Європартаменту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити їхнє занепокоєння і різке несхвалення дій російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України з метою деескалації напруженості, щоб врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - наголошується в заяві.

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17538) Європарламент (1049)


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Топ коментарі
+6
Путін-***** бо він розуміє тільки силу і ігнорував всі попередження.
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02.04.2021 21:10
+4
якби ж тільки з Україною...

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

- Мы из донецкой народной республики!!! А вы откуда?
Треба мені контуженному на всі мізки українцю зустріти ціх ***@нів на куроті в Єгіпті...
Шо вони, д@уни, тут роблять??? Хай на Сєдово їдуть відпочивати, придурки.

...Питання до усіх!!! Скільки дають в Єгипті, якщо я вмонтулю сєпара???

https://twitter.com/Strainger031

https://twitter.com/Strainger031 Strainger https://twitter.com/Strainger031 @Strainger031

А их туда по каким паспортам пустили?

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

Звичайно, з українським.
Шо таке це днр?
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02.04.2021 21:09
+3
Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение.
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02.04.2021 21:07
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Также члены Европартамента обратились к международному сообществу и лидерам демократических стран с призывом выразить их озабоченность и резкое неодобрение.
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02.04.2021 21:07 Відповісти
якби ж тільки з Україною...

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

- Мы из донецкой народной республики!!! А вы откуда?
Треба мені контуженному на всі мізки українцю зустріти ціх ***@нів на куроті в Єгіпті...
Шо вони, д@уни, тут роблять??? Хай на Сєдово їдуть відпочивати, придурки.

...Питання до усіх!!! Скільки дають в Єгипті, якщо я вмонтулю сєпара???

https://twitter.com/Strainger031

https://twitter.com/Strainger031 Strainger https://twitter.com/Strainger031 @Strainger031

А их туда по каким паспортам пустили?

https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA
https://twitter.com/trakiUA ТанкiсТ @trakiUA

https://twitter.com/trakiUA

Звичайно, з українським.
Шо таке це днр?
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02.04.2021 21:09 Відповісти
https://twitter.****************

https://twitter.**************** Кам'янські 25 https://twitter.**************** @************ https://twitter.****************/status/1377872706562101259 11 ч

Мій кум одного там пририхтував, в Шармі прийшли люди в їдальню і принесли з собою триколор, повісили на телевізор.
Коли кум попросив зняти, почали бикувати, а потім виявилося, що то не каци, а малороси з Єнакієвого...
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02.04.2021 21:10 Відповісти
под лаптеногих косят а сами любят борщ и сало ,а не кислые щи
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02.04.2021 21:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413948 А кто не любит борщ и сало (кроме мусульман))) Вот в Польше, борщ дерьмо, реально какая-то похлебка. А вот сало, может кто не знает, Украина на 60% ИМПОРТИРУЕТ из Германии, и Польши.
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02.04.2021 23:38 Відповісти
Путін-***** бо він розуміє тільки силу і ігнорував всі попередження.
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02.04.2021 21:10 Відповісти
Вот уже и ЕвроПарашамент робко заявляет " Руки прочь от Украины", правда США подбадривают, возможно даже не обошлось без подзатыльников от дяди Байдена и дяди Блинкена
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02.04.2021 21:15 Відповісти
Ніби це щось дасть...
Пуйло дуже образився на Байдена, вимагає сатисфакції.
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02.04.2021 21:16 Відповісти
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02.04.2021 21:21 Відповісти
Air Force L-100-30 Hercules UAF1215 летит из американской базы "Рамштайн" в Украину..

везет вкусняшки
Европарламент призывал Россию прекратить "запугивание" и наращивание войск на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 3140
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02.04.2021 21:24 Відповісти
Печалит, что кроме L-100-30 Hercules UAF1215, и какого-то одинокого самолета, небо над Украиной, девственно чистое....
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02.04.2021 23:41 Відповісти
какой прекратить, бездвоздмездные движущиеся мишени стоят немерянно денех, Валодья Криваногих дает нам их бездвоздмездно, данный факт нужно принять и оттачивать навыки уничтожения.
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02.04.2021 21:47 Відповісти
никуда бы кацапня не рыпнулась в 2014 году
если бы кравчучка с кучмовозом в своё время
не порезали все пусковые шахты и баллистические ракеты
а оставили хотя бы 3 штучки в разных частях Украины
и обслуживали их
о чём они сейчас оба...скромно умалчивают
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02.04.2021 21:56 Відповісти
Спусковой крючок от тех ракет, в МСК был, как и целеуказание. Почему ракеты уничтожали в Раше? Да потому, что их больше нигде разобрать не могли, то была государственная тайна.
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02.04.2021 23:47 Відповісти
если бы евро парламент хотел что-то сделать а не поговорит
до добавил бы санкций для профилактики, а болтовней пуйла не проймешь
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02.04.2021 22:17 Відповісти
 
 