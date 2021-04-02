Європарламент закликав Росію припинити "залякування" і нарощування військ на кордоні з Україною

У Європарламенті відреагували на стягування російських військ до кордону з Україною. Росію закликали припинити залякування і військове нарощування біля кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві членів Європарламенту.

Європейські політики заявили, що спостерігають за ситуацією на сході України "з великою тривогою".

"Ми закликаємо Росію вжити невідкладних заходів з метою зменшення напруженості, припинивши військове нарощування в Україні та поблизу її кордонів, а також збройні провокації і залякування", - сказано в документі.

Також члени Європартаменту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити їхнє занепокоєння і різке несхвалення дій російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на сході України з метою деескалації напруженості, щоб врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - наголошується в заяві.