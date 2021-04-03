Зеленський створив нову опозиційну політичну партію, - Романенко про персональні санкції проти контрабандистів
Співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко вважає, що введенням персональних санкцій проти низки контрабандистів, Зеленський створив опозиційну для себе політичну партію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Романенко зазначив: "Сьогодні Зеленський створив нову опозиційну партію - Партію відкритих кордонів. Загальна капіталізація сотні мільйонів доларів. А ось і перша десятка партії від РНБО:
Іван Бокало (зареєстрований – Львів)
Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)
Олександр Єрімічук (Чернівці)
Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
Вадим Альперін (Одеса)
Олександр Чудаков (Одеса)
Віктор Шерман (Одеса)
Олександр Кравченко (Одеса)
Володимир Дідух (Львів)
Досвідчений погляд легко помітить, що в партії не вистачає таких потужних фігур, як Павлюк, Слюсарєв. Ой, я забув, вони ж в іншій партії - партії президента :)) "
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Навіть "переплюнув"...
ІМХО
" Поверхностный анализ появившегося списка контрабандистов которых СНБО решил ударить санкциями говорит либо о том, что список - фейк, либо о том, что Президента лихо развели.
60% людей в списке - люди контролирующие турецкую контрабанду. (Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке)
Нет ни одного человека курирующего контрабанду сигарет. (Главный в стране сегодня это Слюсарев, но его из списка выбросили прямо на СНБО)
Нет ни одного представителя почтовой контрабанды и конкретно Александра Акста. (Он владелец Премиум Пакета и сегодня главный инкасатор от СБУ по таможне. Поэтому СБУ его и не внесло.)
Нет ни одного человека курирующего аграрный экспорт и импорт нефтепродуктов. (Правда странно? Там же все в порядке.)
Первичный список составлял 30 человек из которых после сложных переговоров оставили 10.Как промежуточный итог - этот список личное сведение счетов СБУ (Баканов-Наумов-Капелюха) и зачистка турецкого и китайского направления под тех, кто в список не попал.
Евгений Плинский , журналист и признанный эксперт по контрабанде