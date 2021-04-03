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Зеленський створив нову опозиційну політичну партію, - Романенко про персональні санкції проти контрабандистів

Зеленський створив нову опозиційну політичну партію, - Романенко про персональні санкції проти контрабандистів

Співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко вважає, що введенням персональних санкцій проти низки контрабандистів, Зеленський створив опозиційну для себе політичну партію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Романенко зазначив: "Сьогодні Зеленський створив нову опозиційну партію - Партію відкритих кордонів. Загальна капіталізація сотні мільйонів доларів. А ось і перша десятка партії від РНБО:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Досвідчений погляд легко помітить, що в партії не вистачає таких потужних фігур, як Павлюк, Слюсарєв. Ой, я забув, вони ж в іншій партії - партії президента :)) "

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) контрабанда (1823)


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Топ коментарі
+17
Романенко, помню, топил за клоуна до всырачки.
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02.04.2021 21:46
+12
Зеленский, в очередной раз показал всем окружающим, что его основные приоритеты, это дешевый пиар, показуха и популизм.
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02.04.2021 22:01
+11
Зеленский создал новую жоппозиционную ситуацию, коли всі розуміють, що він "нелох", але його дії показують про зворотнє.
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02.04.2021 21:48
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Романенко, помню, топил за клоуна до всырачки.
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02.04.2021 21:46 Відповісти
теперь топит Клоуна))
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02.04.2021 22:42 Відповісти
Зеленский создал новую жоппозиционную ситуацию, коли всі розуміють, що він "нелох", але його дії показують про зворотнє.
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02.04.2021 21:48 Відповісти
партія під ключ. недорого
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02.04.2021 21:49 Відповісти
Все як робив ПОП..
Навіть "переплюнув"...
ІМХО
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02.04.2021 21:51 Відповісти
Зеленський эту партию контрабандистов и возглавляет 😕
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02.04.2021 21:53 Відповісти
Альперина уже ш вроде показывали в клетке, за то, что замутил какие-то абсолютно немыслимые суммы исчисляемых чуть ли не в триллионах. Обычный рыночный барыжка с виду, гомнистого типа - уже ж садили стопудово... Ан нет - опять оно крысит вагонами на таможне. Понятно что это очищение а замещение, но хоть бы эту славную десятку посадили, маловероятно мягко говоря.... бо вагоны-триллионы они такие, не садятся.
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02.04.2021 21:53 Відповісти
*это не очищение а замещение
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02.04.2021 21:54 Відповісти
Зеленский, в очередной раз показал всем окружающим, что его основные приоритеты, это дешевый пиар, показуха и популизм.
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02.04.2021 22:01 Відповісти
И лидером этой новой партии будет Пидалик.
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02.04.2021 22:03 Відповісти
Что касается очищения Авгиевых конюшен, вернее Адеских Таможен, то свежо предание, но верится с трудом. Там если вчитаться в материалы по этой теме, то всегда приходит веревочка к трем одиозным персонажам с фамилиями: Ангерт, Галлантерник и Жуков ( папа Дарьи Жуковой экс-жены Абрамовича). Джентельмены "прописалы" в Лондонах, в Одессе периодически тусит лишь Галлантерник, которому с широкой улыбкой на лице чисти обувь мер Труханов. Генчик Труханов когда то был каким то мелким бригадиром в банде кого-то из эти "милых" лондонцев.
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02.04.2021 22:08 Відповісти
Боротьба нанайських хлопчаків...
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02.04.2021 22:09 Відповісти
Що означає персональні санкції, їх що не можна взяти за сраку і посадити? Така у нас беззуба влада, яка маючи силові структури, нічого не здатна зробити. А точніше годуються з цієї контрабанди.
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02.04.2021 22:45 Відповісти
Или список контрабандистов - фейк, или Зеленского лихо развели

" Поверхностный анализ появившегося списка контрабандистов которых СНБО решил ударить санкциями говорит либо о том, что список - фейк, либо о том, что Президента лихо развели.
60% людей в списке - люди контролирующие турецкую контрабанду. (Идет зачистка рынка под тех, кто не в списке)
Нет ни одного человека курирующего контрабанду сигарет. (Главный в стране сегодня это Слюсарев, но его из списка выбросили прямо на СНБО)
Нет ни одного представителя почтовой контрабанды и конкретно Александра Акста. (Он владелец Премиум Пакета и сегодня главный инкасатор от СБУ по таможне. Поэтому СБУ его и не внесло.)
Нет ни одного человека курирующего аграрный экспорт и импорт нефтепродуктов. (Правда странно? Там же все в порядке.)
Первичный список составлял 30 человек из которых после сложных переговоров оставили 10.Как промежуточный итог - этот список личное сведение счетов СБУ (Баканов-Наумов-Капелюха) и зачистка турецкого и китайского направления под тех, кто в список не попал.
Евгений Плинский , журналист и признанный эксперт по контрабанде
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02.04.2021 23:04 Відповісти
Партия ненавистников клоунов?
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03.04.2021 03:38 Відповісти
Для того щоб відремонтувати СОБІ коханому унітаз, кожен з 73% буде шукати найгарнішого спеціаліста в цій сфері діяльності . Але це якщо мова йде персонально про кожного. А от коли Країну будувати, чи Країною керувати , то тут мізки можна відключити і "поюморіть" над всіма 40 млн. населення ! Можно НЕ думати, а просто вибрати "любімца екрана" Голобородько !!! Ну от і маємо - вся Країна знищується цією командою шоуменів, людей які НІЯКОГО поняття,Знань чи наймкншого досвіду в цій сфері не мають... А що 73% цього НЕ ЗНАЛИ ??? То до кого претензії в будь якій сфері діяльності? Та тільки до себе коханих ! І лікувати вас ( і на жаль і нас разом з вами ) продовжать ШОУМЕНИ ? А як по іншому, якщо логічно НЕ думати і НЕ аналізувати кого МИ обираємо ? От тут все логічно: якщо акторів , а не Державних Діячів , то от і маємо театр або цирк ! З юмориною всіх нас....
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03.04.2021 11:24 Відповісти
контробандисты слуг уродов отсекают конкурентов от потоков
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03.04.2021 13:06 Відповісти
 
 