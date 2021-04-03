Зеленський створив нову опозиційну політичну партію, - Романенко про персональні санкції проти контрабандистів

Співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко вважає, що введенням персональних санкцій проти низки контрабандистів, Зеленський створив опозиційну для себе політичну партію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Романенко зазначив: "Сьогодні Зеленський створив нову опозиційну партію - Партію відкритих кордонів. Загальна капіталізація сотні мільйонів доларів. А ось і перша десятка партії від РНБО:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

Досвідчений погляд легко помітить, що в партії не вистачає таких потужних фігур, як Павлюк, Слюсарєв. Ой, я забув, вони ж в іншій партії - партії президента :)) "