При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА

Під час перерахунку голосів по 87 округу в Івано-Франківській області виявили розбіжність ще на одній виборчій дільниці. Там за одного з кандидатів додали "зайві" 116 бюлетенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА".

Так, окружна виборча комісія виявила розбіжність кількості бюлетенів з голосами за кандидата Олександра Шевченка на виборчій дільниці №260536.

"Члени ОВК нарахували 315 бюлетенів, тоді як на упаковці з бюлетенями було зазначено 431. Розбіжність становить 116 бюлетенів", - сказано в повідомленні.

Комісія затвердила протокол, в якому навпроти прізвища Олександра Шевченка вказала фактичну кількість голосів, яка було виявлена при перерахунку - 315.

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"За це рішення проголосували 10 членів ОВК. До протоколу додали окрему думку трьох членів комісії. Крім того, складено акт про розбіжності", - повідомляють спостерігачі.

Зазначимо, станом на вечір 2 квітня на довиборах у Раду по 87 мажоритарному окрузі порахували 92,3% голосів. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу".

Як повідомлялося, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, за підсумками підрахунку 90,59% електронних протоколів, на окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу") - 31,51% голосів, на другому місці Олександр Шевченко (партія "За майбутнє") - 29,52%, на третьому - "свободівець" Руслан Кошулинський з 28,83% голосів виборців.