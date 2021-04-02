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Новини
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При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА

При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку

Під час перерахунку голосів по 87 округу в Івано-Франківській області виявили розбіжність ще на одній виборчій дільниці. Там за одного з кандидатів додали "зайві" 116 бюлетенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА".

Так, окружна виборча комісія виявила розбіжність кількості бюлетенів з голосами за кандидата Олександра Шевченка на виборчій дільниці №260536.

"Члени ОВК нарахували 315 бюлетенів, тоді як на упаковці з бюлетенями було зазначено 431. Розбіжність становить 116 бюлетенів", - сказано в повідомленні.

Комісія затвердила протокол, в якому навпроти прізвища Олександра Шевченка вказала фактичну кількість голосів, яка було виявлена при перерахунку - 315.

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"За це рішення проголосували 10 членів ОВК. До протоколу додали окрему думку трьох членів комісії. Крім того, складено акт про розбіжності", - повідомляють спостерігачі.

Зазначимо, станом на вечір 2 квітня на довиборах у Раду по 87 мажоритарному окрузі порахували 92,3% голосів. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу".

Як повідомлялося, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, за підсумками підрахунку 90,59% електронних протоколів, на окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу") - 31,51% голосів, на другому місці Олександр Шевченко (партія "За майбутнє") - 29,52%, на третьому - "свободівець" Руслан Кошулинський з 28,83% голосів виборців.

Автор: 

Івано-Франківська область (952) ОПОРА (216) Шевченко Олександр Леонідович (97) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZWTUfkPJfQQSCslD84YhuWfZ7VUcXnjy1NDdnKUAgnjNqGO-*******************************************************************************-HXe7bL7g1mU28vvh5HGG7pp584LCZ6EM7MVDNLDY6PaBVXIM1WidBOEFcfGQ_SNKM210DEnf2mTEtneCNVoSkFP&__tn__=-UC%2CP-y-R Zinoviy Huzar
Очевидно так будуть відбуватися вибори у 2024 президента і ВРУ, сьогодні блаЗЕні тренуються до виборів в 24-му.

Шостий день блаЗЕньських виборів на Івано-Франківщині.

На двох дільницях сьогодні скасували результати, -на обох дільницях Вірастюк програє Шевченку і Кошулинському.
В єрмакоОП чітко поставили завдання - вибори має «виграти» Вірастюк, за будь яку ціну. Тоді ж туди прибув десант слуг нароту на чолі з велюровою катлєтою, -Тищенко. Відтак, змінили голову ОВК, зачистили силами СБУ територію і вже зранку виявили в погано запечатаному мішку дільниці з села Микуличин підстави для анулювання перемоги О. Шевченка.
ОВК оточує СБУ чи МВС(фото). Ця світлина чітко ілюструє як проходять "чесні "вибори при «зеленій» владі.

Події на 87 окрузі розгортаються в традиціях часів Януковича.

Навіть гірше, бо тоді хоть намагались створювати видимість процесу. Сьогодні результати спотворені, виборче право розтоптане, слуги тупо «контролюють» процес.
Це вже єдіная рассія чи ще ні?

Півтора роки тому, на округах перемагала і "корабельна сосна" під брендом ЗЕ і «Слуга народу»...

Сьогодні, Слугам уже не допомогли ні ЗЕ літчно , ні адмінресурс, ні інші танці з бубнами...
ЗЕадмінресурс не зміг перемогти Бєнєбізнесресурс.
Лише пряма фальсифікація, втручання десятків нардепів від Слуг нароту і силовики роблять Вірастюка депутатом.

Партії «За майбутне» бєні окремий привіт..., як красіво об вас витерли ноги. Того Шевченка, який в 2019 році свічки ставив в усіх церквах Івано-Франківщини за перемогу ЗЕ кинули через те чим ЗЕ грав на роялі. Яскрава ілюстрація ЗЕверховенства права в державі.

Ви зробили це разом !!! А поржать?
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02.04.2021 23:15
+8
Не правильно. Вірастюк дурний, Шєвчєнко - підлий. Хай краще у ВРУ буде ще один зелений дурак.
При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 181
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02.04.2021 23:25
+5
Стекломой - друг клоуна хотел обмануть украинцев, не удалось
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02.04.2021 22:58
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Стекломой - друг клоуна хотел обмануть украинцев, не удалось
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02.04.2021 22:58 Відповісти
не удивительно и даже ожидаемо
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02.04.2021 22:59 Відповісти
Не дадим в обиду Шеву! Я правильно говорю?
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02.04.2021 23:08 Відповісти
Не правильно. Вірастюк дурний, Шєвчєнко - підлий. Хай краще у ВРУ буде ще один зелений дурак.
При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 181
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02.04.2021 23:25 Відповісти
Циркова вистава триває!!!Булоб смішно ,якби не було так огидно !!!)))
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02.04.2021 23:09 Відповісти
Реально, яка різниця ,це ляльки одного балагана!!!)))
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02.04.2021 23:10 Відповісти
https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZWTUfkPJfQQSCslD84YhuWfZ7VUcXnjy1NDdnKUAgnjNqGO-*******************************************************************************-HXe7bL7g1mU28vvh5HGG7pp584LCZ6EM7MVDNLDY6PaBVXIM1WidBOEFcfGQ_SNKM210DEnf2mTEtneCNVoSkFP&__tn__=-UC%2CP-y-R Zinoviy Huzar
Очевидно так будуть відбуватися вибори у 2024 президента і ВРУ, сьогодні блаЗЕні тренуються до виборів в 24-му.

Шостий день блаЗЕньських виборів на Івано-Франківщині.

На двох дільницях сьогодні скасували результати, -на обох дільницях Вірастюк програє Шевченку і Кошулинському.
В єрмакоОП чітко поставили завдання - вибори має «виграти» Вірастюк, за будь яку ціну. Тоді ж туди прибув десант слуг нароту на чолі з велюровою катлєтою, -Тищенко. Відтак, змінили голову ОВК, зачистили силами СБУ територію і вже зранку виявили в погано запечатаному мішку дільниці з села Микуличин підстави для анулювання перемоги О. Шевченка.
ОВК оточує СБУ чи МВС(фото). Ця світлина чітко ілюструє як проходять "чесні "вибори при «зеленій» владі.

Події на 87 окрузі розгортаються в традиціях часів Януковича.

Навіть гірше, бо тоді хоть намагались створювати видимість процесу. Сьогодні результати спотворені, виборче право розтоптане, слуги тупо «контролюють» процес.
Це вже єдіная рассія чи ще ні?

Півтора роки тому, на округах перемагала і "корабельна сосна" під брендом ЗЕ і «Слуга народу»...

Сьогодні, Слугам уже не допомогли ні ЗЕ літчно , ні адмінресурс, ні інші танці з бубнами...
ЗЕадмінресурс не зміг перемогти Бєнєбізнесресурс.
Лише пряма фальсифікація, втручання десятків нардепів від Слуг нароту і силовики роблять Вірастюка депутатом.

Партії «За майбутне» бєні окремий привіт..., як красіво об вас витерли ноги. Того Шевченка, який в 2019 році свічки ставив в усіх церквах Івано-Франківщини за перемогу ЗЕ кинули через те чим ЗЕ грав на роялі. Яскрава ілюстрація ЗЕверховенства права в державі.

Ви зробили це разом !!! А поржать?
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02.04.2021 23:15 Відповісти
Бубочка ще нашим власним обнульонишом стане.
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02.04.2021 23:17 Відповісти
Брехня.Фальсифікують на користь провладного кандидата(Вірастюка).Голову ОВК привезли з Ірпеня,бюлетені на користь Шевченка кудись зникають,а ОВК з цього приводу до правоохоронців не звертається.
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02.04.2021 23:20 Відповісти
Ирина Фарион про фальсификацию выборов

https://youtu.be/aEZLwhObYtc
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02.04.2021 23:27 Відповісти
"Василий Вирастюк очень удивил, причем удивил - неприятно. Не подобает настоящему чемпиону, которым является Вирастюк, получать победу за счет фальсификации выборов. И действительно, лучшим выходом из ситуации были бы перевыборы, но действующую власть честность и справедливое волеизъявление граждан не интересует, и она очень хочет «назначить» победителем Василия Вирастюка, которому похоже также все равно, как получить мандат народного депутата", - украинский политолог и блогер Виталий Бала пишет у себя в Facebook.

При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7433
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02.04.2021 23:33 Відповісти
Это тот Бала, который вёл передачу на меертвечуковском канале? Да уж...
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02.04.2021 23:36 Відповісти
Політолог Віталій Бала не вів програми на каналах медведчука. Можливо ти плутаєш з журналістом Петро Мага, який дійсно вів програму на 112 каналі.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOuYzUteDvAhUFyaQKHeGwCnIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fnews%2F2017%2F10%2F25%2F380245_igor_mosiychuk_vitaliy_bala_raneni.html&usg=AOvVaw2VFYd05j08Ulr324HDO61E
Ігоря Мосійчука і Віталія Балу поранено вибухом у Києві ...
25 жовт. 2017 р. - Ігоря Мосійчука і Віталія Балу поранено вибухом у Києві. Вибух стався біля телеканалу "Еспресо".
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02.04.2021 23:45 Відповісти
Угу. А "По сути" на Newsone? Так Вы заблуждаетесь или фальсифицируете?
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03.04.2021 00:09 Відповісти
Ти свідомо маніпулюєш. Зайди в Google і перевір.

Петро Мага

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 рр. - ведучий програми «Телефортуна» на «УТ-1» (потім - Першому національному).
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року - співведучий телепрограми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_LIVE «Шустер LIVE» .
З 2017 року є ведучим рубрики «Голос народу» в рамках програми «Вечірній прайм» на каналі https://uk.wikipedia.org/wiki/112_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «112 Україна» .

Віталій Бала - політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій.
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03.04.2021 00:24 Відповісти
Ви хочете щоб він цим----''З https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові та працює водієм-охоронцем в компанії «Концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Галнафтогаз» .''=====чи цим ---''9 листопада 2015 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державна прикордонна служба України повідомила, що Василь Вірастюк став інспектором прикордонної служби (проходить строкову службу у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Львівському аеропорту ''-----------займався.Йому ж важко.Тельбух заважає. А от сидіти в ВР---можливо ще й кресло персональне зроблять. =========з декларації============
В 2020 году доходы Вирастюка составляли 1,69 млн грн., его жены - 260 тыс. грн.
В наличности кандидат от "слуги" держит $300 тыс., в банках - 90 тыс. грн.
Его жена Инна задекларировала $100 тыс. наличными, золотой слиток весом 1 кг стоимостью 1,64 млн грн. и 57 тыс. грн. в банке.Та маса квартир.==========З 2009 починає свою кар'єру як актор кіно.====У нього був брат-----Рома́н Яросла́вович Вірастю́к (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ - пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] ) - український спортсмен, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0 штовхальник ядра .Смертьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 _(51 рік)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна -----На парламентських виборах 2019 року балотувався за округом № 84 Івано-Франківська, де набравши 11 %, посів 4-те місце.
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03.04.2021 08:02 Відповісти
ВишиВатник репаний та ще й дурний😕
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05.04.2021 01:44 Відповісти
Найдикіша дич на 87-му виборчому окрузі - спецназ тягне Вірастюка в нардепи
https://www.youtube.com/watch?v=f62atM7khA4
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02.04.2021 23:39 Відповісти
Вася , це теж клован , відрізняється від Віслючка лише габарітами !!!)))
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02.04.2021 23:48 Відповісти
Ох нелёгкая эта работа - тянуть в Раду Бегемота 😂
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05.04.2021 01:48 Відповісти
шевченку можно дорисовать... он "хозяин" прикарпатья... и на побегеньках у бени.
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03.04.2021 00:02 Відповісти
Это как? А остальные цифры? ГДЕ эти 116 бюллетеней? Уже решили не морочится с "воровством", пишут цифры какие надо? Чувствую дорого нам обойдется их вынос из власти...
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03.04.2021 00:15 Відповісти
Что то мне это начинает напоминать Мукачево 2004 года...
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03.04.2021 00:17 Відповісти
При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8051
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03.04.2021 10:14 Відповісти
Шляг би їх усіх трьох трафив !
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05.04.2021 01:45 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3005285099699376&ref=notif&notif_id=1617372061623373&notif_t=live_video ОВК ЗНОВУ ЗАПРАЦЮВАЛО..
10 дільниць сьогодні рахують..
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03.04.2021 10:18 Відповісти
 
 