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Новини Хабарники
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На Львівщині чиновник Держводагентства попався на хабарі 104 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

У Львівській області під час отримання хабара затримано начальника експлуатаційної дільниці одного з басейнових управлінь Державного агентства водних ресурсів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Львівщині чиновник Держводагентства попався на хабарі 104 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, чиновник вимагав від жителя Львівщини 103,8 тис грн за сприяння в наданні в оренду екскаватора і висотного крана, що належать держпідприємству, без оформлення відповідних договорів і угод. Зокрема, підозрюваний незаконно передав кран і екскаватор для проведення робіт в с. Підрясне та с. Прут на Львівщині, що могло перешкодити забезпеченню безперебійного функціонування водних об'єктів регіону.

Затримали чиновника в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини хабара - 73,6 тис грн.

На Львівщині чиновник Держводагентства попався на хабарі 104 тис. грн, - прокуратура 02

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На Львівщині чиновник Держводагентства попався на хабарі 104 тис. грн, - прокуратура 03

Нині тривають першочергові слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Автор: 

хабар (4711) прокуратура (3685) Держводагентство (36) Львівська область (2440)


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Та таку дрібноту ,мають сотню за добу на нари пакувати,щоденно,тоді можливо через рік відчуємо якись позитів !!!)))
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02.04.2021 23:00 Відповісти
если не топовый чиновник-ничего не будет
а если топовый!!!,,,-через год СНБО может(или не сможет)
ввести персональные санкции
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02.04.2021 23:28 Відповісти
ух..ржач!)))..да вся Украина в таком дерьме уже 31 год бултыхается..))) ..тоже новость..
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02.04.2021 23:32 Відповісти
Тількі не кажи ,що в СРСР ні сексу ,ні корупціі не було !!!)))
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02.04.2021 23:38 Відповісти
да то ж слезы были..на стол накрыть))....воровство, да, было, примерно и как сейчас по уровню коррупция))..но оно уравнивалось недоплатой к з\плате....баланс соблюдался..))
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02.04.2021 23:44 Відповісти
103,8 тыс грн - странная сумма взятки.
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03.04.2021 08:58 Відповісти
Родимые пятна эпохи застоя.
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03.04.2021 11:30 Відповісти
 
 