На Львівщині чиновник Держводагентства попався на хабарі 104 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

У Львівській області під час отримання хабара затримано начальника експлуатаційної дільниці одного з басейнових управлінь Державного агентства водних ресурсів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав від жителя Львівщини 103,8 тис грн за сприяння в наданні в оренду екскаватора і висотного крана, що належать держпідприємству, без оформлення відповідних договорів і угод. Зокрема, підозрюваний незаконно передав кран і екскаватор для проведення робіт в с. Підрясне та с. Прут на Львівщині, що могло перешкодити забезпеченню безперебійного функціонування водних об'єктів регіону.

Затримали чиновника в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини хабара - 73,6 тис грн.

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Нині тривають першочергові слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.