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На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів

На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів

Ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе прокоментував введення санкцій проти контрабандистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Сакварелідзе зазначив: "На місці президента зібрав би всіх силовиків і з центру, і з регіонів і запитав би у них: чому ці хлопці досі на свободі і займаються "економічною диверсією" проти України?

"Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай")

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції, - ЗМІ

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок)

Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух ((львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда")"

І дав би їм місяць на вирішення проблеми. І ніяких санкцій не знадобилося б.

Якщо за кількома з них вже були перспективні справи в Антикорсуді, то тепер вони матимуть привід розбити їх в ЄСПЛ. Скажуть, була політична пастка і 100% виграють ... (

Читайте також: СБУ продовжує системну боротьбу з контрабандою в Україні, - Баканов

Автор: 

контрабанда (1823) санкції (11885) Сакварелідзе Давід (172)


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Топ коментарі
+15
На месте президента собрал бы силовиков и спросил почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов - Цензор.НЕТ 7292
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02.04.2021 23:31
+14
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 6824
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02.04.2021 23:45
+10
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 1285
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02.04.2021 23:46
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А тоді з ким ПРацювати,нє?
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02.04.2021 23:30 Відповісти
вже навіть зєліни подільники починають ржати з його мощних "санкцій" які ніхрєна не зачипають
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03.04.2021 06:30 Відповісти
А ти, Давид Сакварелидзе, йому ще його ж питання до Порошенка озвуч...
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02.04.2021 23:31 Відповісти
Аваков і в курсі і в долі )
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02.04.2021 23:31 Відповісти
ну что непонятно очередное квартальное шоу не переживайте у них все будет хорошо роли исполнят и дальше кормушке или другие прийдут
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02.04.2021 23:31 Відповісти
На месте президента собрал бы силовиков и спросил почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов - Цензор.НЕТ 7292
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02.04.2021 23:31 Відповісти
Как тут не вспомнить... "Развели как котят".
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03.04.2021 00:30 Відповісти
Чуть обмишулился грузинский парень с фразой что должен был сказать главный. Он должен был спросить: *Как---вы ещё на свободе?*,
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02.04.2021 23:34 Відповісти
А чого ж ці контрабандисти при Сакварелідзе були? Не хоче розповісти?
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02.04.2021 23:37 Відповісти
А ты что хотел, чтобы одним указом Давид поборол контрабанду? Или ты внатуре идиот?!
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03.04.2021 06:19 Відповісти
Ну, если он указы выдавал, то ты *******.
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03.04.2021 13:03 Відповісти
«Собрать силовиков ?»
Так силовики сами из этой кормушки питались
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02.04.2021 23:41 Відповісти
"питались"? или питаются?
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03.04.2021 11:02 Відповісти
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 6824
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02.04.2021 23:45 Відповісти
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 1285
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02.04.2021 23:46 Відповісти
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 3336
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02.04.2021 23:50 Відповісти
ціна бомба чи бімба - зшибає з ніг ))
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03.04.2021 08:45 Відповісти
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 2604
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03.04.2021 00:31 Відповісти
🙈😂😂🥲
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03.04.2021 02:07 Відповісти
Ну это правда!цифры вещь упертая!при шмаркле жить стало хуже!зделай подарок всей нашей большой стране,УЙДИ.
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03.04.2021 08:25 Відповісти
Итого...средний рост цен 40 процентов...
А пенсии проиндексировали на 11..
Вывод...пенсионеры стали беднее на 29 процентов

Конец эпохи бедности...однозначно конец..
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03.04.2021 09:45 Відповісти
Контрабас треба щемити, підтримую. Але: як все тут зроблено "по-бубочкіному", так само, як з мертвечуковими нафтопродуктами та аналами.
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02.04.2021 23:46 Відповісти
Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал команду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского.
tZE inform
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03.04.2021 00:34 Відповісти
Данилов сегодня у Шустера объяснял почему они не сидят, оказывается ВР, он не уточнил в каком году, отменила уголовную ответственность за контрабанду, и теперь приходится их выковыривать через конторы, с которыми они крутят мульку
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03.04.2021 01:04 Відповісти
данилов, как обычно, насрал в мозг лошарам 73%. В криминальном кодексе есть статейки.
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03.04.2021 06:17 Відповісти
В криминальном кодексе много статеек, НО не для всех.
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03.04.2021 10:05 Відповісти
Вот не пойму: если по итогам заседания РНБО Президент перечисляет список топ 10 преступников-контрабандистов, с которыми мы все должны как-то побороться, это выходит что Министр МВД зря свой хлеб ест? (с)
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03.04.2021 01:42 Відповісти
Давид, остановись! Ты же разбиваешь в пух и прах фантазии 73% о "величайшем в мире" борце с контрабандой! Ведь у лошар любящих приколы, нет мозгов открыть криминальный кодекс, чтобы посмотреть чем грозит указ порношута и снбо для преступников (ничем)!
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03.04.2021 06:15 Відповісти
да потому , что платят во все инстанции.
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03.04.2021 06:56 Відповісти
Цей який не лох подарунок обіцяв за Альперіна, посадили й відпустили, тепер санкції. Все-таки, Альперін вважає що "воно" - лох.
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03.04.2021 07:33 Відповісти
Нет, надо бы спросить иначе: "ребята, почему ВЫ до сих пор на свободе?"
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03.04.2021 07:43 Відповісти
і всі в захваті, всі аплодують.
ще почніть скандувати "сакварелідзе/саакашвілі - в президенти" - тьфу.
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03.04.2021 08:10 Відповісти
Марні заклики, якби ж то президент був на своєму місці не фігурально.
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03.04.2021 09:42 Відповісти
і отримав би просту відповідь - як їх саджати вони ж кормільці.
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03.04.2021 09:52 Відповісти
и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе -------- а в ответ услышал бы как это стадо в погонах мычит "НАМ СТРАШНО". Неужели пример захвата Крыма не показал что мусор дворнику не друг. И дяди маленьких не бьют, а больших боятся.
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04.04.2021 06:16 Відповісти
На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів - Цензор.НЕТ 1849
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04.04.2021 06:49 Відповісти
 
 