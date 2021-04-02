На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів

Ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе прокоментував введення санкцій проти контрабандистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Сакварелідзе зазначив: "На місці президента зібрав би всіх силовиків і з центру, і з регіонів і запитав би у них: чому ці хлопці досі на свободі і займаються "економічною диверсією" проти України?

"Іван Бокало (зареєстрований – Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай")

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

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Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок)

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Володимир Дідух ((львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда")"

І дав би їм місяць на вирішення проблеми. І ніяких санкцій не знадобилося б.

Якщо за кількома з них вже були перспективні справи в Антикорсуді, то тепер вони матимуть привід розбити їх в ЄСПЛ. Скажуть, була політична пастка і 100% виграють ... (

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