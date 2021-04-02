На місці президента зібрав би силовиків і запитав, чому ці хлопці досі на свободі, - Сакварелідзе про санкції проти контрабандистів
Ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе прокоментував введення санкцій проти контрабандистів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Сакварелідзе зазначив: "На місці президента зібрав би всіх силовиків і з центру, і з регіонів і запитав би у них: чому ці хлопці досі на свободі і займаються "економічною диверсією" проти України?
"Іван Бокало (зареєстрований – Львів)
Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай")
Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)
Олександр Єрімічук (Чернівці)
Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
Вадим Альперін (Одеса)
Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок)
Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями)
Олександр Кравченко (Одеса)
Володимир Дідух ((львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда")"
І дав би їм місяць на вирішення проблеми. І ніяких санкцій не знадобилося б.
Якщо за кількома з них вже були перспективні справи в Антикорсуді, то тепер вони матимуть привід розбити їх в ЄСПЛ. Скажуть, була політична пастка і 100% виграють ... (
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Так силовики сами из этой кормушки питались
А пенсии проиндексировали на 11..
Вывод...пенсионеры стали беднее на 29 процентов
Конец эпохи бедности...однозначно конец..
tZE inform
ще почніть скандувати "сакварелідзе/саакашвілі - в президенти" - тьфу.