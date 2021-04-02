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Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський

Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський

Україні слід зміцнювати обороноздатність і розраховувати тільки на власні сили.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера заявив нардеп "ЄС", генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога західних партнерів, за його словами, надзвичайно важлива. "Стосовно допомоги, яку можуть надати західні партнери. Безумовно, для нас вона є критично важливою і суттєвою. Але це не означає, що в разі відкритого російського вторгнення або спроби просування вглиб України, завтра тут з'явиться якась дивізія США і битиметься за Україну. Тільки одна силова організація боротиметься за Україну - це Збройні сили України", - сказав Забродський.

Він додав, що Україні необхідно систематично займатися питаннями оборонної сфери і посилення обороноздатності.

Автор: 

росія (65394) США (23065) шоу Шустера (309) Донбас (22356) Забродський Михайло (65)


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Топ коментарі
+92
Україні потрібен президент.
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02.04.2021 23:51
+58
не воровка Жулька, це точно
Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський - Цензор.НЕТ 1823
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03.04.2021 00:02
+48
Да, сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик. Спасибо дебилам, привели к власти трусов и предателей.
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03.04.2021 00:05
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у Зелемойского это все конечно же есть?
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03.04.2021 19:13 Відповісти
А де я про зелемойського згадував?
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03.04.2021 20:05 Відповісти
да все норм, Зеленого ******** не згадуем,а для Кривоніса, або Забродського "Крім навичок військового управління, для посади Президента в країні, яка потерпає від зовнішньої агресії країни з ЯЗ, потрібен ще й міжнародний авторитет"
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03.04.2021 20:41 Відповісти
Пам"ятаємо, пам"ятаємо, як завойовувався той авторитет скиглінням і плачами з усіх можливих трибун...
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03.04.2021 19:17 Відповісти
Хіба що в результаті захоплення влади військовими. На виборах Кривоніс і Забродський непрохідні кандидатури
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03.04.2021 20:07 Відповісти
Это тот ,что в Бресте с немцами воевал.
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03.04.2021 08:57 Відповісти
Скільки депов вр мають подвійне громадянство і хто саме?
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03.04.2021 08:54 Відповісти
Чи вказували ці депи про наявність громадянства іншої держави при поданні документів на вибори?
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03.04.2021 08:56 Відповісти
А мы то надеялись ..
Некоторые до сих пор ждут, что европейцы будут нам туалеты мыть.
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03.04.2021 08:56 Відповісти
Ватная рашистская мерзота*парАвоз* ,пшло вон ,животное
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03.04.2021 11:30 Відповісти
Чи регулює Конституція України здійснення виборчого законодавства не громадянином України?
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03.04.2021 09:00 Відповісти
Одним словом "барига Кловун" наживається на війні. Вже і законодавство підвів для призову.
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03.04.2021 09:10 Відповісти
Ну, а як? Народився хлопчиком, мусиш захищати батьківщину, не всім же клоунами бути. До того ж і дівчата пішли на фронт.
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03.04.2021 12:09 Відповісти
Яким ЗУ регулюється право не громадянина України обирати чи обиратися до органів влади України?
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03.04.2021 09:11 Відповісти
Чи має право не громадянин України на володіння землею, надрами, водою в Україні?
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03.04.2021 09:13 Відповісти
ЗСУ и партизаны
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03.04.2021 09:28 Відповісти
Неприемлемыми для Расии могут быть потери порядка 30 000 личного состава.
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03.04.2021 09:57 Відповісти
плюс партизанская (диверсионная) война на рашеской территории (военные объекты должны гореть и взрываться....)
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03.04.2021 12:01 Відповісти
А хто тобі зараз заважає влаштовувати диверсії хоча б на окупованій території? Чому на дивані партизаниш, герой?
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03.04.2021 19:06 Відповісти
мій диван, де хочу там і партизаню...
Ви зі свого давно злізли?
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03.04.2021 19:28 Відповісти
Не злазив. Я вже своє відпартизанив. Але і прекрасно розумію, що насправді ніякої партизанської війни не буде. Чому? Тому що партизанська війна - це не якісь стихійні події, вона вимагає дуже серйозної підготовки, організації, забезпечення та реалізації. Хто цим буде займатись? Наші відповідні структури за 7 років не сподобились організувати диверсійну війну навіть на власних окупованих територіях, тож про ворожі тили і взагалі говорити нічого...
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03.04.2021 22:51 Відповісти
хоч я і згоден з кожним Вашим словом...та все ж таки (ну хоча б теоретично) диверсійна вйна на теріторії ворога була б непоганим відволікаючим фактором і психологічним... на нашу користь.. і хто зна...у 2014 не вірилось в таку "братерську" подлянку ... то може й 2021 бойовий та розвідувальний досвід наших ветеранів цієї гібридної війни ненав"язливо вийде і на диверсійний рівень (суто по військовим базам, арсеналам, складам)
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04.04.2021 08:34 Відповісти
шо й то этот генерал стал часто мелькать в прессе... к чему бы все это...
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03.04.2021 10:11 Відповісти
К тому, що серед українців також є достойні лідери нації
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03.04.2021 11:59 Відповісти
Зауважте, БОЙОВИЙ генерал
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03.04.2021 15:52 Відповісти
А нахрена дивизии США сюда прибывать? У них и там телевизоры найдутся. А то, что по телеку не покажут, то они по спутнику подсмотрят (благо их достаточно в космос поназапускали). Не, ну Байден от возмущения по-старчески там перданёт пару раз, посетует на комочки в манной кашке. Если б америкосы думали Украине гарантировать безопасность, они бы вместо неправоустанавливающего Будапештского меморандума договор бы подписали.
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03.04.2021 11:10 Відповісти
думаю что от США и не ждут военной помощи (контингентом), а оружием и инструкторами..
а так же это может быть информационная (плюс подталкивание наших соседей к прямым действиям) , кибер (взломать нахер что только попадет под руку из рашки), экономическая (платежные системы вырубить и доп.санкции врубить ) ..ну и так по-мелочи...(закрыть визы и кордоны, чтоб не драпанули наши г*ндоны))))
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03.04.2021 12:07 Відповісти
Действительно не будет , зачем гражданам США воевать в Украине ?
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03.04.2021 12:26 Відповісти
Цю гниду за ноги та головою об асфальт. Якщо Афганістан розмірковував так, як ця гнида, то був би окупованим срср досі.
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03.04.2021 13:05 Відповісти
Недопрезидент с Ермаком довели ситуацию до своей политической пэрэмогы, дождались помощи угрожающего армией уХйла и - Байден так позвонил. А они лишь в пиар попросили у Баканова список 10 ТОП контрабандистов , которыми Бакашка с Хорошковским могли пожертвовать , или сумели переобновить свои схемы без них.
Если ли твари и были ли опаснее в новейшей истории Украины.???
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03.04.2021 13:19 Відповісти
Войска уХйуло стягивало не день и не два, тема сходняка РНБО принималась с учетом чего? С учетом того, что недопрезидент выдавит в своем видосике ПАБЕДУ НАД КАНТРАБАНДОЙ и два слова надежды на БАЙДЕН ПОЗВОНИЛ И ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С РОСИЙСКОЙ АГРЕСИЕЙ... А Вам 73 процента лохотрата Недопрезидент пожелал 36и 6 и веселой пятницы с выходными !!! Ну это же просто ...
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03.04.2021 13:32 Відповісти
"Чудо, чудное! СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Может я чего-то уже не понимаю, но разве это подпадает под закон о санкциях? Если это топ десятка состоит только из иностранцев - то теоретически "натянуть" возможно. Потому что если если они украинцы, то возможность применения таких санкций почти отсутсвует - разве что опять за финансирование терроризма", - подчеркивает он.
"При чем здесь СНБО и его санкции? Контрабанда это экономическое преступление против государства. Расследованием этих преступлений пока занимаются несколько органов, в частности СБУ и Нацполиция. Это их работа. Правда СБУ параллельно занимается и "крышеванием" контрабанды", - добавляет Данилюк.
В связи с этим он задал следующие два вопроса:
1) введены ли санкции против Ильи Павлюка - спонсора "Слуги Народа" и по совместительству крупного контрабандиста?
2) введены ли санкции против руководителей СБУ - они точно возглавляют топ 10 контрабандистов?Источник: https://censor.net/ru/n3257422
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03.04.2021 13:35 Відповісти
ВДУМАЙТЕСЬ !ЭТИ СУКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ОПАСНОСТЬ НАПАДЕНИЯ РАШИСТОВ, ЧТОБЫ ВЫНУДИТЬ ПОЗВОНИТЬ БАЙДЕНА, В ЭТО ВРЕМЯ ПИАРЯСЬ НА ПЕРЕСХЕМАТИРОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ!
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03.04.2021 13:33 Відповісти
Для чего это было сказано военным челом, ни разу в переговорах не участвующим...вопрос конечно риторический...))
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03.04.2021 17:29 Відповісти
Если ***** полезет , то самое главная помощь со стороны США будет это если они объявят над Украиной бес полётную зону и тогда все все преимущество Мордора над нами становится не таким значительным , конечно тяжело нам будет , но мы справимся и выгоним эту кацапскую нечисть с нашей земли.
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03.04.2021 17:53 Відповісти
А кто выгонять то будет?Патриотов взрывают,стреляют,сажают в тюрьмы.Кто воевать то будет?Вовочка со сватами или 95 кварталом?
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15.04.2021 00:21 Відповісти
Ну если вспомнить Грузию,то до Тбилиси оставалось дойти немного,в Черное море вошел немедленно американский эсминец...РАБссия сдрыснула мгновенно,типа ИХТАМНЕТ...
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03.04.2021 18:53 Відповісти
???????
Більшої нісенітниці годі придумати.
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03.04.2021 19:09 Відповісти
События на о. Доманском в 1969 году.
французская газета https://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro Le Figaro опубликовала серию статей со ссылкой на приложение к газете «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE Жэньминь жибао »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC#cite_note-27 [27] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC#cite_note-28 [28] , утверждающих, что СССР готовил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 ядерный удар по КНР в августе - октябре 1969 года. Аналогичная статья была опубликована в гонконгской газете «https://ru.wikipedia.org/wiki/South_China_Morning_Post South China Morning Post ». Согласно этим статьям, США отказались сохранять https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтралитет в случае нанесения ядерного удара по КНР и 15 октября пригрозили атакой 130 советских городов. «Спустя пять дней Москва отменила все планы ядерного удара, и в Пекине начались переговоры: кризис завершился»,

В результате: "Союз США и Китая против СССР во многом стал следствием головотяпства советского руководства. Мы своим руками создали почву, на которой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8#%D0%A1%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC Киссинджер ловко выстроил антисоветский альянс. Мы собачились из-за островов на реке Амур. Наша верхушка почему-то решила, что Китай - это враг №1" - Это по воспоминаниям историка Роя Медведева и КГБиста Николая Леонова. Все это можно найти в Википедии.
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03.04.2021 22:04 Відповісти
Путлер ТРУС и это навсегда...
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03.04.2021 18:53 Відповісти
Трус, да. На оно террорист, сверх-террорист поэтому военные действия с Украиной он может начать террористическими методами, с захвата гражданских объектов с людьми, потом прикрываясь мирными людьми терроризировать и шантажировать Украину. Так, как это происходит сейчас на Донбассе.
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03.04.2021 21:38 Відповісти
Ну а они и не нужны..нужны БПЛА и данные в онлайн режиме...Нужны ПВО всех радиусов действия
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03.04.2021 19:15 Відповісти
БУКВЫ.
Первый телефонный разговор Байдена и Зеленского вызвал резонанс не только в Украине и США, но и во всем мире, ведь лидеры поговорили на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.
При этом Белый дом подытожил телефонный разговор коротким сообщением на один абзац, а Офис президента опубликовал обширное сообщение, Зеленский поделился твитом, и еще и видео записал об итогах беседы с Байденом.
Однако больше всего удивило https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 сообщение , опубликованное пресс-службой Зеленского.
"Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии - это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищается лидерство Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами", - говорится в заявлении ОП.
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03.04.2021 20:46 Відповісти
Частное мнение Забродского никого не интересует.
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03.04.2021 20:56 Відповісти
"Минская группа 28 лет работала безрезультатно. Ответ мы дали на поле боя" - президент Азербайджана Алиев




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03.04.2021 21:05 Відповісти
" -Никакая дивизия США в Украину в случае наступления России не прибудет, - Забродский"

Не думаю что все так однозначно, да дивизии из Америки не будет но летчики со своими F-16 точно будут, и ракетчики с томагавками и другими средствами точного наведения будут. Столкновения между русскими фашистами и американцами уже случались много раз начиная с Корейской войны когда происходило полномасштабное сражались авиации двух стран, а в данном случае точно будут воздушные бои 100% и ракеты американские полетят 100%. В каком виде не знаю но то что мало русским нацистам не покажется.
Поэтому. НО! Зная коварство Путина, могу сказать, что он может начать войну только террористическим способом. то есть организуя локальные захваты гражданских объектов что бы потом прикрываться ими. Так как это происходит сегодня на Донбассе. Вот и нужна сейчас и особенно остро стоит вопрос о готовности спецслужб, а именно СБУ, МВД и Нацгвардии в борьбе с подготовкой фашисткой России к захвату гражданских объектов. Укреплять именно их. В первую очередь Мариуполь. Не дать возможность подготовить и залезть туда русо-фашистских террористов. Украинцы должны отслеживать в первую очередь действия русских террористов, потмушто если они влезут в граданские объекты то никакие самолеты и ракеты нам не помогут.
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03.04.2021 21:21 Відповісти
нагнем кацапа в одиночку, не впервой...
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03.04.2021 21:30 Відповісти
В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ

"Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".
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03.04.2021 23:21 Відповісти
По "странному стечению обстоятельств" генералитет Украины почему то учился в Раше,СЛУЖИЛ в Раше,а потом"вдруг" в 2000 году приехал "служить" в Украину. Присягу кому принимали,ФСБ? Затем медальку "Лолита" вручила и в "патриоты". Анализа никто же не делает. Возможно я глубоко не прав и это отличный офицер. Но факты ведь упрямая! Ну ПеПо жополизов кинутся,он воевал! Да,некоторые агенты настолько"глубоко" конспирируются,что могут и своих пострелять,"для дела". Это ж "рассиянские офицеры" ,у них под словом честь подразумевается целесообразность. Дали слово офицера и в Иловайске взяли его назад. СБУ ,в основном,"занимается экономикой",ей некогда. А место где"приземлился" этот офицер говорит обо всем."Лидер"" политсилы" ,"купивший" генералитет раздачей "плюшек" хорошо смотрится в этом окружении- герои,бойцы и он вождище( менявший ,как перчатки,политсилы,убеждения,соратников,обычный деляга). А украинцы,как бараны,то совок,то директор,то шароварник,то урка,то рвач,то руководитель мапетшоу. Заслуживаем, свои выбором.
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04.04.2021 08:52 Відповісти
Чомусь тут видаляють коментарі ? Це як цензура від Цензор.нет, заборонена Конституцією?
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05.04.2021 10:28 Відповісти
Генералу Забродському респект. Чи не єдиний Воїн після ОУН (б), котрий видав святу істину: нікому у світі ми нах. не потрібні, крім самим собі. Тільки ставка на власні сили, потенціал власного озброєного народу, свою Армію, свою Націю і свою господарку.
Всяка пиз.ота від Хмельницького до Петлюри і до нинішніх кравчуків і клоунів тільки й гадала, куди б "прихилити (читай - продати) свою бідну головоньку" і по тій головоньці отримувала прикладом і чоботом.
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05.04.2021 11:01 Відповісти
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