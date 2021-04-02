Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський

Україні слід зміцнювати обороноздатність і розраховувати тільки на власні сили.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера заявив нардеп "ЄС", генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога західних партнерів, за його словами, надзвичайно важлива. "Стосовно допомоги, яку можуть надати західні партнери. Безумовно, для нас вона є критично важливою і суттєвою. Але це не означає, що в разі відкритого російського вторгнення або спроби просування вглиб України, завтра тут з'явиться якась дивізія США і битиметься за Україну. Тільки одна силова організація боротиметься за Україну - це Збройні сили України", - сказав Забродський.

Він додав, що Україні необхідно систематично займатися питаннями оборонної сфери і посилення обороноздатності.