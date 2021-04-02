Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський
Україні слід зміцнювати обороноздатність і розраховувати тільки на власні сили.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера заявив нардеп "ЄС", генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога західних партнерів, за його словами, надзвичайно важлива. "Стосовно допомоги, яку можуть надати західні партнери. Безумовно, для нас вона є критично важливою і суттєвою. Але це не означає, що в разі відкритого російського вторгнення або спроби просування вглиб України, завтра тут з'явиться якась дивізія США і битиметься за Україну. Тільки одна силова організація боротиметься за Україну - це Збройні сили України", - сказав Забродський.
Він додав, що Україні необхідно систематично займатися питаннями оборонної сфери і посилення обороноздатності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Некоторые до сих пор ждут, что европейцы будут нам туалеты мыть.
Ви зі свого давно злізли?
а так же это может быть информационная (плюс подталкивание наших соседей к прямым действиям) , кибер (взломать нахер что только попадет под руку из рашки), экономическая (платежные системы вырубить и доп.санкции врубить ) ..ну и так по-мелочи...(закрыть визы и кордоны, чтоб не драпанули наши г*ндоны))))
Если ли твари и были ли опаснее в новейшей истории Украины.???
"При чем здесь СНБО и его санкции? Контрабанда это экономическое преступление против государства. Расследованием этих преступлений пока занимаются несколько органов, в частности СБУ и Нацполиция. Это их работа. Правда СБУ параллельно занимается и "крышеванием" контрабанды", - добавляет Данилюк.
В связи с этим он задал следующие два вопроса:
1) введены ли санкции против Ильи Павлюка - спонсора "Слуги Народа" и по совместительству крупного контрабандиста?
2) введены ли санкции против руководителей СБУ - они точно возглавляют топ 10 контрабандистов?Источник: https://censor.net/ru/n3257422
Більшої нісенітниці годі придумати.
французская газета https://ru.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro Le Figaro опубликовала серию статей со ссылкой на приложение к газете «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BE Жэньминь жибао »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC#cite_note-27 [27] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC#cite_note-28 [28] , утверждающих, что СССР готовил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 ядерный удар по КНР в августе - октябре 1969 года. Аналогичная статья была опубликована в гонконгской газете «https://ru.wikipedia.org/wiki/South_China_Morning_Post South China Morning Post ». Согласно этим статьям, США отказались сохранять https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтралитет в случае нанесения ядерного удара по КНР и 15 октября пригрозили атакой 130 советских городов. «Спустя пять дней Москва отменила все планы ядерного удара, и в Пекине начались переговоры: кризис завершился»,
В результате: "Союз США и Китая против СССР во многом стал следствием головотяпства советского руководства. Мы своим руками создали почву, на которой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8#%D0%A1%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC Киссинджер ловко выстроил антисоветский альянс. Мы собачились из-за островов на реке Амур. Наша верхушка почему-то решила, что Китай - это враг №1" - Это по воспоминаниям историка Роя Медведева и КГБиста Николая Леонова. Все это можно найти в Википедии.
Первый телефонный разговор Байдена и Зеленского вызвал резонанс не только в Украине и США, но и во всем мире, ведь лидеры поговорили на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.
При этом Белый дом подытожил телефонный разговор коротким сообщением на один абзац, а Офис президента опубликовал обширное сообщение, Зеленский поделился твитом, и еще и видео записал об итогах беседы с Байденом.
Однако больше всего удивило https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 сообщение , опубликованное пресс-службой Зеленского.
"Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии - это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищается лидерство Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами", - говорится в заявлении ОП.
Не думаю что все так однозначно, да дивизии из Америки не будет но летчики со своими F-16 точно будут, и ракетчики с томагавками и другими средствами точного наведения будут. Столкновения между русскими фашистами и американцами уже случались много раз начиная с Корейской войны когда происходило полномасштабное сражались авиации двух стран, а в данном случае точно будут воздушные бои 100% и ракеты американские полетят 100%. В каком виде не знаю но то что мало русским нацистам не покажется.
Поэтому. НО! Зная коварство Путина, могу сказать, что он может начать войну только террористическим способом. то есть организуя локальные захваты гражданских объектов что бы потом прикрываться ими. Так как это происходит сегодня на Донбассе. Вот и нужна сейчас и особенно остро стоит вопрос о готовности спецслужб, а именно СБУ, МВД и Нацгвардии в борьбе с подготовкой фашисткой России к захвату гражданских объектов. Укреплять именно их. В первую очередь Мариуполь. Не дать возможность подготовить и залезть туда русо-фашистских террористов. Украинцы должны отслеживать в первую очередь действия русских террористов, потмушто если они влезут в граданские объекты то никакие самолеты и ракеты нам не помогут.
"Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".
Всяка пиз.ота від Хмельницького до Петлюри і до нинішніх кравчуків і клоунів тільки й гадала, куди б "прихилити (читай - продати) свою бідну головоньку" і по тій головоньці отримувала прикладом і чоботом.