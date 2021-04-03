Від початку агресії РФ на Донбасі від мін загинуло 42 дитини, - ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) назвав кількість дітей, які загинули через міни або вибухові пристрої на Донбасі. У період з квітня 2014 року по серпень 2020 року жертвами мін і вибухівки стали 42 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

Як відзначають у фонді, в більшості випадків смертельні інциденти трапляються, коли діти підбирають вибухонебезпечні предмети, бо думають, що це іграшки.

За даними ЮНІСЕФ, від початку війни на сході України 42 дитини загинули і 144 зазнали поранення через міни і вибухонебезпечні предмети.

"Протягом майже семи років конфлікту навчання з питань мінної небезпеки для дітей по обидві сторони від лінії розмежування залишається вкрай важливим", - заявили у фонді.

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