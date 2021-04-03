УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10954 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
957 21

Від початку агресії РФ на Донбасі від мін загинуло 42 дитини, - ЮНІСЕФ

Від початку агресії РФ на Донбасі від мін загинуло 42 дитини, - ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) назвав кількість дітей, які загинули через міни або вибухові пристрої на Донбасі. У період з квітня 2014 року по серпень 2020 року жертвами мін і вибухівки стали 42 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

Як відзначають у фонді, в більшості випадків смертельні інциденти трапляються, коли діти підбирають вибухонебезпечні предмети, бо думають, що це іграшки.

За даними ЮНІСЕФ, від початку війни на сході України 42 дитини загинули і 144 зазнали поранення через міни і вибухонебезпечні предмети.

"Протягом майже семи років конфлікту навчання з питань мінної небезпеки для дітей по обидві сторони від лінії розмежування залишається вкрай важливим", - заявили у фонді.

Також читайте: Пандемія COVID-19: 168 мільйонів дітей у світі майже рік не ходили до школи

діти (5096) мінування (1218) ЮНІСЕФ (156) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
кацапия должна исчезнуть
и это задача №1
для всего цивилизованного мира !
показати весь коментар
03.04.2021 00:23
+1
Кацапня ховає вибухівку в дитячі іграшки.
показати весь коментар
03.04.2021 00:40
+1
Ужас ! А опзжопники , бойки , Мураевы, допкины , Рабиновичи, «слуги« клоуна про «перемирие « и гражданский конфликт втирают
показати весь коментар
03.04.2021 02:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапия должна исчезнуть
и это задача №1
для всего цивилизованного мира !
показати весь коментар
03.04.2021 00:23 Відповісти
ребенок - це скільки років?
показати весь коментар
03.04.2021 00:32 Відповісти
херня, это же перемирие
показати весь коментар
03.04.2021 00:37 Відповісти
Кацапня ховає вибухівку в дитячі іграшки.
показати весь коментар
03.04.2021 00:40 Відповісти
Та розсилає на Новий рiк
показати весь коментар
03.04.2021 01:25 Відповісти
чий у тебе прапор?
показати весь коментар
03.04.2021 09:33 Відповісти
Понравился?
показати весь коментар
03.04.2021 09:42 Відповісти
ну и вопрос, уровня начальной школьі.
показати весь коментар
03.04.2021 09:44 Відповісти
Вопрос уровня начальной школы: "чий прапор?". Мышь наведи и увидишь "Al", т. е. Албания
показати весь коментар
03.04.2021 10:02 Відповісти
яке ти примітивне, повторити лише можеш, як папужка.
показати весь коментар
03.04.2021 10:13 Відповісти
ну і де у твоїй відповіді про любов? сказав А, так кажи і Б. чи мізки папужки не дають розвернутись?
показати весь коментар
03.04.2021 10:14 Відповісти
Что за папужка? Папуга? И при чем здесь любовь?
показати весь коментар
03.04.2021 10:23 Відповісти
хаха, а ти інтелектул рівня "русский - значит мозг узкий"
так саме як при тому "панравілса".
показати весь коментар
03.04.2021 11:04 Відповісти
Понравился, я говорил о прапоре))) Не тупи)))
показати весь коментар
03.04.2021 11:19 Відповісти
вот в єтомименно твоя тупость.
показати весь коментар
03.04.2021 12:43 Відповісти
Таке і у Афганістані було... Саме цікаве, що і наші солдати на цьому "ловилися"... Товарш розказував, як співслужбовець, десантник, знайшов красиву ляльку, і вирішив сестричці, на Тамбовщину, подарунок відвезти. Поїхав додому без пальців на руці, і без ока... Такі "цяцьки" СРСР розсилав по усьому світу, своїм "друзям", для організації терору. В Україні, в період афганської війни, теж було таке виробництво - здається, на Дніпропетровщині. На одному з "закритих" підприємств був "спеццех", по їх виготовленню... Посля настання незалежності цей цех ліквідували... Що сталося з подібними виробництвами в Росії, не відомо...
показати весь коментар
03.04.2021 07:18 Відповісти
Ужас ! А опзжопники , бойки , Мураевы, допкины , Рабиновичи, «слуги« клоуна про «перемирие « и гражданский конфликт втирают
показати весь коментар
03.04.2021 02:02 Відповісти
Это когда то кацапов пугало? Для кацапья количество детей, живых или мертвых не имеет значения, как там их любимый петруха сказал "бабы еще нарожают", ужас...
показати весь коментар
03.04.2021 05:09 Відповісти
не в пугании дело. путинские блогерьі на єту тему бабло собирают, потом крьісятничают. и тема служит аргументом в любую дьірку.
показати весь коментар
03.04.2021 09:34 Відповісти
Полиция! Телефонных "минеров" давайте на Донбасс. Вместо скучной отсидки на зоне - веселое и "прикольное" разминированние. И права человека будут соблюдены: не за решеткой и работа по специальности.
показати весь коментар
03.04.2021 06:22 Відповісти
Моя мама, в годы войны, нашла в огороде, скорее всего, гранату. Ей 4 года было, игралась. Немец (в хате штаб был) увидел, позвал, и тихо, чтобы не испугать, забрал гранату, после чего швырнул ее, и она взорвалась. Немец погрозил пальцем, сказал "найн". Урок на всю жизнь.
показати весь коментар
03.04.2021 10:36 Відповісти
 
 