Данілов: У Держоборонзамовлення цього року набагато більше іноземного озброєння, ніж роком раніше

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про кількість іноземного озброєння в державному оборонному замовленні на 2021 рік.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Мене дуже обурює, коли починають фантазувати щодо Держоборонзамовлення. Це закритий, таємний документ, що в ньому є, сьогодні знають одиниці ... Єдине, що я можу сказати - що іноземного озброєння в цьому ДОЗ набагато більше, ніж було раніше", - сказав Данілов.

Він додав, що Україна в цьому питанні сьогодні має в своєму розпорядженні допомогу своїх партнерів - США, Великої Британії та Канади.

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