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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов: У Держоборонзамовлення цього року набагато більше іноземного озброєння, ніж роком раніше

Данілов: У Держоборонзамовлення цього року набагато більше іноземного озброєння, ніж роком раніше

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про кількість іноземного озброєння в державному оборонному замовленні на 2021 рік.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Мене дуже обурює, коли починають фантазувати щодо Держоборонзамовлення. Це закритий, таємний документ, що в ньому є, сьогодні знають одиниці ... Єдине, що я можу сказати - що іноземного озброєння в цьому ДОЗ набагато більше, ніж було раніше", - сказав Данілов.

Він додав, що Україна в цьому питанні сьогодні має в своєму розпорядженні допомогу своїх партнерів - США, Великої Британії та Канади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський

Данілов Олексій (1259) шоу Шустера (309) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+10
Мля кацапчеки..у вас это как мантра из методичек..про патронный завод..вам самим не надоело..эту херню вещать?
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03.04.2021 00:28
+10
Данилов нашел чем хвастаться --западной (недешевой) помошью! А наше ГДЕ? Где НЕПТУНЫ???
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03.04.2021 00:30
+8
Патронный заводик таки не получилось построить??
Вже б помовчало..
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03.04.2021 00:13
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кто зелоху даст вооружения. он же лох, и ещё со связясм в коцапстане, кому нужен это агент глаза куйла
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03.04.2021 00:11 Відповісти
сватово, балаклея, калиновка, ичня. а мальчиш-плохиш жрёт и радуется......
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03.04.2021 07:03 Відповісти
Если ЗЕ президент а ты нет кто тогда лох?
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03.04.2021 11:03 Відповісти
а не поздно?
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03.04.2021 00:11 Відповісти
Патронный заводик таки не получилось построить??
Вже б помовчало..
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03.04.2021 00:13 Відповісти
Мля кацапчеки..у вас это как мантра из методичек..про патронный завод..вам самим не надоело..эту херню вещать?
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03.04.2021 00:28 Відповісти
Казламордое и заводы уже есть и патронов лет на 150 хватит.
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03.04.2021 09:07 Відповісти
с чего ты решил?
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03.04.2021 11:04 Відповісти
Помощь хорошо, конечно, но в Харькове танковый завод стоит, уже б на корпус наклепал.
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03.04.2021 00:13 Відповісти
Даже из «совкохлама» наклепать -тоже пойдёт, БТР80 модернизировать в БТР 4 норм..... А так получили 1 танк..... капец))) Учитывая что Харьков почти на границе с РФ....
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03.04.2021 01:27 Відповісти
Как дети ей богу .... тебе рассказать сказочку про БТР которые не взяли «арабы» и то несчастье совпало с началом войны? И Эти БТРы отправились прямиком к Пете на парад?
Так вот я тебе расскажу - их слепили на базе корпусов 80ток коих было дофига и больше .... Покрасили так красивенько- в пустынный «пиксель» Даже оптики не пожалели всякой разрой..... но перед отправкой из Одесского порта «арабы» заказали « независимых» экспертов с «приборами» . Так вот эти «эксперты» прозвонили эти БТРы на предмет «качества» брони ....Всплыла афера.... Но война тут как тут весьма кстати
Поэтому учитывая превосходство противника на востоке в численности - самое правильное решение клепать на базе старых 80к побольше и побыстрее..... Иначе будет как в 14 -«шушпанцеры» из автомастерских....
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03.04.2021 02:28 Відповісти
Раньше по ночам город "гудел"-шли танки на испытания на полигон. Три трамвайных остановки проехать нужно, а за окном завод, завод-махина. Теперь-мертвая зона. И это 7 лет войны! Они там все умом тронулись?
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03.04.2021 10:59 Відповісти
где патронный завод, чмо?
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03.04.2021 00:16 Відповісти
У Нас Наших разработок каждый год столько что позавидуют Нам почти все, но где заказы !? Выходит что гос-тву проще закупить Мазы чем сделать заказ на украинские Кразы(который благодаря таким стратегам уже банкрот) сумно ***.. у власти сейчас люди которые не думают на перспективу, да и неизвестно чем думают и для кого (хотя все уже стали догадываться...)
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03.04.2021 00:26 Відповісти
ты ставишь слишком осмысленные вопросы к зелоху, зелох н гораздо проще, он нюхает, а коломой и парашка шустрит
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03.04.2021 00:31 Відповісти
Вопрос- сколько на дорогах Таврий и иномарок. А армия рыжая?
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03.04.2021 00:49 Відповісти
Какие разработки?Не смеши.На уровне 80г зависли.Могут в другой цвет покрасить и выдать за новую разработку.Люди,которые,чтото могли,давно свалили из страны.
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03.04.2021 08:21 Відповісти
не неси чушь !!! у предприятий укоборонпрома есть такие фишки что капец!!! но нет заказов..
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03.04.2021 13:02 Відповісти
Ну зделали уже Украинские бронекатера и что?Айленды и дешевле и намного круче хотя им сколько лет.
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03.04.2021 11:06 Відповісти
бронекатера петра - это човны класса озеро-ставок и они и нах нам не нужны были, а нам нужны морские..айленды подойдут лучше всего, и мы говорим не о караблестоении(это дорогое удовольствие для нас), а в общем какие разработки у нас есть и почему нет госзаказов ..
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03.04.2021 13:06 Відповісти
Заказов нет и не будет,миномет молот заказали а потом в спешке у Болгар закупили ибо у наших производственников руки из з-цы выросли,и так во всем наш криворукий ворюга производитель только воровать умеет
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03.04.2021 23:29 Відповісти
Вот именно что нет заказов !!! А наработки есть - Штурмовая винтовка Зброяр(я ее "тестировал" в Лугандоне - бомба!), КБ Луч вон какие Корсары делает. - хорошие говорили пацаны прикольчики.. А новые артиллерийские разные снаряды, ракеты, и т.д... короче можно долго перечислять - но никому нах не нужно.. главное в глаза куйлу посмотреть и будет мир....
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04.04.2021 00:19 Відповісти
Проблема в том что все интерестное на бумаге,а до выхода изделия нужно время и деньги,а нам уже воевать надо,воги до сих пор вручную точат,нужен конечный процес готового изделия,а производитель все на царя оглядывается ,деньги канючит чтобы роздеребанить,Покупателю нужно изделие-а не нежные обещания.Вот и побираемся по миру потому-что база есть а чем сделать нету.и сплошной трындеж и зрада
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04.04.2021 08:44 Відповісти
вот как раз-то у нас все с точностью наоборот - предприятия уже сделали пробные образцы для показа и для испытаний и просят делайте заказ и платите..
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04.04.2021 13:06 Відповісти
Это вы о миномете МОЛОТ говорите или о катерах с КУЗНИЦЫ-они и даром никому не нужны
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04.04.2021 23:19 Відповісти
вот как раз о резиновых лотках от пети и молотах молчу - это чисто коррупционно-мародерская быйда высокопосадовцев !!! я о других разработках но вам смотрю пох.. но я знаю о чем я говорю - они есть, и очень интересные и перспективные !!! но - нет заказов , т.к. нет этим зелено-соевым дегенератам с них откатов.. пдрасы..
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05.04.2021 00:53 Відповісти
Вы можете предложить вертолет,или тральщик,или истребитель многоцелевой,или арт установку,нам не нужны танки и бтр тоже,нам нухны снаряды. ракеты дальнего радиуса не только корсары,нам много чего надо,но наши не могут это сделать,а какого цвета президент меня не интересует,меня интересует что будет дальше с Украиной,
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05.04.2021 13:55 Відповісти
Вы всвоем уме !!! Боевые самолеты мы не производим а только беспилотники, ударные дроны(Антка им. Антонова). Усовершенствованные бтр, танки все мы делаем(но опять же - нет заказов завод Малышева - всего 2 танка),ракеты делаем любых радиусов и любых целей - но опять же нет заказов...И меня это тоже очень беспокоит..
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05.04.2021 14:05 Відповісти
Данилов нашел чем хвастаться --западной (недешевой) помошью! А наше ГДЕ? Где НЕПТУНЫ???
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03.04.2021 00:30 Відповісти
Прямо зараз, в Золотому кацапи гатять з важкої зброї, тяжкий бій іде
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03.04.2021 00:44 Відповісти
Это в Золотому было разведение сил ?
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03.04.2021 01:09 Відповісти
да
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03.04.2021 01:16 Відповісти
А чего ещё следовало ожидать .... посто так не производят передислокацию и переброс сил .... В отличие от укр ШАПИТО не следует недооценивать военное превосходство России .... и НАТО просто так не перебрасывает свои силы к границам и не вводит контингент в Чёрное море..... Спутники сфоткали - потом развед самолеты НАТО пролетели и все детально подтвердили ( для себя конечно)
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03.04.2021 01:32 Відповісти
неинадо злить куйла, бо зелох кончил войну в голове, видимо с проигрышем...
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03.04.2021 01:31 Відповісти
Там доблєсні аваківські вікінги насмерть стоять.
Данилов: В гособоронзаказе в этом году - гораздо больше иностранного вооружения, чем годом ранее - Цензор.НЕТ 5661
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03.04.2021 06:22 Відповісти
приїхали - сфотались - поїхали
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04.04.2021 02:19 Відповісти
Есть подозрение, что гособоронзаказ настолько секретный, что написан невидимыми чернилами и выглядит как чистые листы бумаги.
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03.04.2021 00:57 Відповісти
Данилов: В гособоронзаказе в этом году - гораздо больше иностранного вооружения, чем годом ранее

==================
Через прокладки или по ценам, на много большим, чем нам продавали до 2019 года.
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03.04.2021 01:15 Відповісти
И то и другое.....
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03.04.2021 01:29 Відповісти
А где изготовление серийных крупнокалиберных боеприпасов?? в рамках развития отрасли по производству боеприпасов прогресса практически нет. В этом вопросе Украина полностью зависит от внешних поставок. -- заявил о проблеме ВСУ - Сергей Згурец. https://www.youtube.com/watch?v=1pnTXcyGT98&t=2120s

где ракеты к высокоточной системы "Ольха-М" и реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган". Одни вопросы...уже 7 лет прошло...а воз и ныне там.! Вот так власть, армия готова к обороне... дно!
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03.04.2021 02:50 Відповісти
Данилов, единственный их всей зеленой власти адекватный человек.
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03.04.2021 05:04 Відповісти
Да, на всю голову...
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03.04.2021 08:20 Відповісти
Звісно,простіше замутити бабло ,купуючи за кордоном у мутних типів,банкротячи власні оборонні підприємства,прикриваючись секретністю.
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03.04.2021 06:19 Відповісти
Вгадай,як ветеринар,це добре,чи погано?
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03.04.2021 07:00 Відповісти
А так же отрабатывается французское гражданство через вертолёты и катерочки
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03.04.2021 09:52 Відповісти
 
 