Данілов: У Держоборонзамовлення цього року набагато більше іноземного озброєння, ніж роком раніше
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про кількість іноземного озброєння в державному оборонному замовленні на 2021 рік.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Мене дуже обурює, коли починають фантазувати щодо Держоборонзамовлення. Це закритий, таємний документ, що в ньому є, сьогодні знають одиниці ... Єдине, що я можу сказати - що іноземного озброєння в цьому ДОЗ набагато більше, ніж було раніше", - сказав Данілов.
Він додав, що Україна в цьому питанні сьогодні має в своєму розпорядженні допомогу своїх партнерів - США, Великої Британії та Канади.
Топ коментарі
+10 Sanello Di
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+8 Phoenix. UA
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Так вот я тебе расскажу - их слепили на базе корпусов 80ток коих было дофига и больше .... Покрасили так красивенько- в пустынный «пиксель» Даже оптики не пожалели всякой разрой..... но перед отправкой из Одесского порта «арабы» заказали « независимых» экспертов с «приборами» . Так вот эти «эксперты» прозвонили эти БТРы на предмет «качества» брони ....Всплыла афера.... Но война тут как тут весьма кстати
Поэтому учитывая превосходство противника на востоке в численности - самое правильное решение клепать на базе старых 80к побольше и побыстрее..... Иначе будет как в 14 -«шушпанцеры» из автомастерских....
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Через прокладки или по ценам, на много большим, чем нам продавали до 2019 года.
где ракеты к высокоточной системы "Ольха-М" и реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган". Одни вопросы...уже 7 лет прошло...а воз и ныне там.! Вот так власть, армия готова к обороне... дно!