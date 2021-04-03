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Нормандський формат може бути змінений за рахунок участі США, - Резніков

Нормандський формат може бути змінений за рахунок участі США, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що участь США, як члена ОБСЄ і гаранта Будапештського меморандуму, можливо і прийнятно на рівні "Нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив у ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю, 2 квітня.

"Триває публічно - на рівні України - мова про те, що участь США (в переговорах щодо Донбасу. - Ред.) є абсолютно можливою  і прийнятною на різних рівнях. Починаючи з того, що США є членом ОБСЄ, в тому числі, донором ОБСЄ, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачують туди свої внески. Тому, на сьогодні, США, як учасник Будапештського меморандуму, а це і моральне, і юридичне їх право, можуть починати працювати як в "Нормандському форматі", так і на рівні послів і координаторів Тристоронньої контактної групи", - заявив він.

Також читайте: Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський

США (23065) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
Гарно ж ти обізвав "найвеличнішого лідера **********" - офшорный недо-гетьман.

через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції.

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html
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03.04.2021 02:11
+3
Трындец, у вас в обиходе - бросать окурки из балкона... Это жестя.
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03.04.2021 01:55
+2
я за Зеленое что вообще молчу .. хорошая смена довести все начатое пЭтей ..
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03.04.2021 02:14
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"нормандский формат" - это такой клуб, вход в который продают кремляди и только кремляди. Как только путлер допустит в "нормандский формат" Байдена - знайте . Украину уже продали. И главным продавцом будет Байден
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03.04.2021 00:34 Відповісти
"Нормандский формат" - это слив или минская капитуляция, которую подписал офшорный недо-гетьман, постепенно, но быстро должна переехать в Будапешт, и нужно привлекать еще США, Британию и т.д. и срочно выкинуть от туда еврогеев - Германию и Францию.
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03.04.2021 01:38 Відповісти
Гарно ж ти обізвав "найвеличнішого лідера **********" - офшорный недо-гетьман.

через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції.

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html
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03.04.2021 02:11 Відповісти
я за Зеленое что вообще молчу .. хорошая смена довести все начатое пЭтей ..
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03.04.2021 02:14 Відповісти
Зачем ты так на Володю?
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03.04.2021 04:24 Відповісти
пу в лужу, это горизонт зеленых, не далее 3 м от укжи куда они пердят ртом.
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03.04.2021 00:35 Відповісти
Давно говорят, только где результат? Немцы и французы жуют соплю, а эти не будут.
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03.04.2021 00:35 Відповісти
мудаки, такое фото в сша только на прием в тюрячку...
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03.04.2021 00:36 Відповісти
дебилы зеленые мля... "не может быть" - А ОБЯЗАН быть измененным с включением в переговоры в Нормандском формате как минимум США и Британию !!! КРАПКА
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03.04.2021 00:40 Відповісти
Есть такая "мертвая тусовка- G-7. Там все единомышленники, собираются, чай пьют но, решать ничего не могут. Там есть Канада с 30 млн населения, но нет КНР с 1,5 млрд, и самым большим ВВП в мире. Как только США появится в Норманском формате, кто-то оттуда уйдет, и будет пустая говорильня.
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03.04.2021 01:36 Відповісти
ты неправ насчет говорильни...
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03.04.2021 01:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/368908 Более доходчиво. Ты со своей женой можешь решить, чтобы твой сосед, не бросал окурки с балкона, или все-таки с ним говорить надо?
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03.04.2021 01:43 Відповісти
Трындец, у вас в обиходе - бросать окурки из балкона... Это жестя.
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03.04.2021 01:55 Відповісти
Я не курю))) Тебе для примера сказали. А так, прям аж жуть, не бывает. Почитай (https://tsn.ua/ru/********/okurok-stal-prichinoy-vozgoraniya-14-balkonov-v-mnogoetazhke-dnepra-921080.html ссылка )
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03.04.2021 02:20 Відповісти
а при чем здесь вы куришь? Речь идет о вашем соседе... Вы же клюнули на это, никто другой... ХМЫ...
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03.04.2021 03:08 Відповісти
ну ты и сравнил .. ты действительно фрол... прими таблЕтку фрол и успокойся - врач к тебе придет завтра....
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03.04.2021 02:18 Відповісти
А ты веришь, что США к тебе придут, прям завтра, и разберутся?)))
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03.04.2021 02:23 Відповісти
повторю только один раз - США наши гаранты по Будапешту ..и это их имидж..который они в унитаз не спустят, они давно хотят разрулить эту ситуацию - но 5 лет против был Петя 5-й и Кацапы с еврогеями (Германия и Франция), а сейчас против Зечмо .. обьяснять почему так и кто предатели !?
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03.04.2021 02:28 Відповісти
Не повторяй, а изучи, что такое МЕМОРАНДУМ. Кратко - протокол о намерениях, никаких договоренностей, как гарантов там нет.
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03.04.2021 02:41 Відповісти
вот потому кацапам веры и нет - слово не держат.
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03.04.2021 03:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/197614 Видишь ли, в том меморандуме ничего не сказано об ответственности за его невыполнение. само слово "меморандум", переводится "памятка". Второе. ЯО у Украины не было, были ракеты, кнопка запуска от которых, как и выбор цели, находились в Кремле. Срок эксплуатации некоторых ракет, заканчивался в 1995 году, и дальше - больше. Сама Украина, ни обслуживать, ни утилизировать, ракеты не могла.
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03.04.2021 08:33 Відповісти
США в Норманском формате могут появиться только по воле пуйла -надо четко понимать, что это будет значить для Украины.
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03.04.2021 04:15 Відповісти
Шо там за теракт случился в США? Западные СМИ целый день трубят, а у нас - тишина.
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03.04.2021 01:38 Відповісти
капец.. а я тоже не слышал .. приоткрой эту новость ..плиз.
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03.04.2021 02:16 Відповісти
Та фигня, Капитолий закрыли, там кто-то ворота таранил, и информация об атаке снайперов.
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03.04.2021 02:25 Відповісти
Тебе никто из-за угла не шепчет: "убью, убью")))
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03.04.2021 02:43 Відповісти
Я по телеку краем видел -нападение на охрану ... Возле авто оцепление и английский новостной спич-разъяснение.
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03.04.2021 03:14 Відповісти
я загуглил, но окромя 11 сентября ничего нет.
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03.04.2021 03:16 Відповісти
Байдену из броневика нельзя выходить , пока с пыней не будет закрыт вопрос раз и навсегда.
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03.04.2021 03:20 Відповісти
Ща, наверное, всплывут связи Трампа с кремлядью.
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03.04.2021 03:40 Відповісти
небольшой спектакль, что бы нацгвардейцев и дальше держать власть на дулах автоматов однако
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03.04.2021 10:58 Відповісти
"Дурень думкою багатіє..."
Перемовини можливі лише за згодою УСІХ сторін. Хтось вірить, що ***** погодиться? Особливо після Женеви... Та й друзі ***** - жабоїд з рібентропіхою також будуть не у захваті - втратять "вагу"
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03.04.2021 06:23 Відповісти
А так і мало бути із самого початку. Це спірні питання Росії і піндосів. От нехай вони їх і вирішують.
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03.04.2021 07:32 Відповісти
Прото пипец, а может быть и не изменен!
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03.04.2021 08:16 Відповісти
Присутствие США в Нормандском формате будет очень позитивным. США из наблюдателя превратятся в участника. У Ху"ла вырастет ответственность за враки. Ещё там должна появиться Турция. И самое главное, задача сменится. Вместо задачи - вести переговоры, будет задача - решить конфликт по Карабахскому сценарию.
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03.04.2021 08:32 Відповісти
Присутствие США в Нормандском формате будет очень позитивным. США из наблюдателя превратятся в участника.
Не секрет. Нормандский формат и Минские соглашения - тупик и не решаемый (при данной позиции сторон) вопрос. Это есть провал и неспособность европейских политиков решить конфликт.
Зачем США подписываться в этот провальный проект? Только для того чтоб Маркон мог заявить " Вы думали я не могу, даже Америка не может"
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03.04.2021 11:10 Відповісти
Нормандский формат может быть изменен за счет участия США. Ключевое слово может . вопрос а США это надо? В США и своих проблем хватает зачем США ещё одна проблемам украина
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03.04.2021 12:32 Відповісти
Запомните - Украина пишется с Большой буквы. А московия( страна-помойка между Украиной и США) - с маленькой.
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03.04.2021 18:10 Відповісти
Брысь к себе в Усть-*********. США не предаст, в отличие от московского улуса.
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03.04.2021 19:35 Відповісти
 
 