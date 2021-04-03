Нормандський формат може бути змінений за рахунок участі США, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що участь США, як члена ОБСЄ і гаранта Будапештського меморандуму, можливо і прийнятно на рівні "Нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив у ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю, 2 квітня.

"Триває публічно - на рівні України - мова про те, що участь США (в переговорах щодо Донбасу. - Ред.) є абсолютно можливою і прийнятною на різних рівнях. Починаючи з того, що США є членом ОБСЄ, в тому числі, донором ОБСЄ, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачують туди свої внески. Тому, на сьогодні, США, як учасник Будапештського меморандуму, а це і моральне, і юридичне їх право, можуть починати працювати як в "Нормандському форматі", так і на рівні послів і координаторів Тристоронньої контактної групи", - заявив він.

Також читайте: Ніяка дивізія США в Україну в разі наступу Росії не прибуде, - Забродський