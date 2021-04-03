Нормандський формат може бути змінений за рахунок участі США, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що участь США, як члена ОБСЄ і гаранта Будапештського меморандуму, можливо і прийнятно на рівні "Нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив у ефірі телеканалу "Україна" ввечері в п'ятницю, 2 квітня.
"Триває публічно - на рівні України - мова про те, що участь США (в переговорах щодо Донбасу. - Ред.) є абсолютно можливою і прийнятною на різних рівнях. Починаючи з того, що США є членом ОБСЄ, в тому числі, донором ОБСЄ, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачують туди свої внески. Тому, на сьогодні, США, як учасник Будапештського меморандуму, а це і моральне, і юридичне їх право, можуть починати працювати як в "Нормандському форматі", так і на рівні послів і координаторів Тристоронньої контактної групи", - заявив він.
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через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції.
І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html
Перемовини можливі лише за згодою УСІХ сторін. Хтось вірить, що ***** погодиться? Особливо після Женеви... Та й друзі ***** - жабоїд з рібентропіхою також будуть не у захваті - втратять "вагу"
Не секрет. Нормандский формат и Минские соглашения - тупик и не решаемый (при данной позиции сторон) вопрос. Это есть провал и неспособность европейских политиков решить конфликт.
Зачем США подписываться в этот провальный проект? Только для того чтоб Маркон мог заявить " Вы думали я не могу, даже Америка не может"