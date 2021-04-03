На засіданні РНБО 2 квітня розглядалося питання і про ситуацію з коронавірусом. Щодо вакцинації вийде президентський указ, - Данілов
На засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), яке відбулося 2 квітня, розглядалося питання про вакцинацію населення України проти коронавірусу. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
За словами Олексія Данілова, в Україні спостерігається дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу. Тому вже найближчим часом має вийти указ за підсумками засідання РНБО, щодо вакцинації населення України.
"Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони (2 квітня), і одним з ключових питань на розгляді, а я б хотів на це звернути увагу - розглядалося питання про вакцинацію. У нас дуже складна ситуація з поширенням коронавирусної інфекції. Найближчим часом буде указ президента, який буде інсталювати рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення", - заявив Данілов.
При цьому, деталі рішення РНБО його секретар не розкрив.
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Сподіваюсь, що ті, кому пощастить вижити в цьому зеленому хаосі будуть обачнишими та не будуть віддавати своє життя у руки таких геть непідготовлених та не здатних до керування країною аферистів.
Еще летом, Евросоюз предлагал зеленым папуасам присоединиться к программе по закупке качественной вакцины от производителя, чтобы зимой быть с товаром. Но квартал95 отверг это предложение поскольку в данную схему нельзя было всунуть фирму-прокладку и хорошенько прибарахлился на откатах. Поэтому вся вакцина которая потом закупалась зеленскими-степашками шла через фейковые конторы по засекреченной цене. И совсем не совпадение, что степашка может теперь себе позволить пальто за 600тысяч и джип за 5 миллионов.
© указ *********** щодо вакцинації
Буде справжня надійна вакцина - буде і справжня вакцинація.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.