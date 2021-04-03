На засіданні РНБО 2 квітня розглядалося питання і про ситуацію з коронавірусом. Щодо вакцинації вийде президентський указ, - Данілов

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), яке відбулося 2 квітня, розглядалося питання про вакцинацію населення України проти коронавірусу. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Олексія Данілова, в Україні спостерігається дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу. Тому вже найближчим часом має вийти указ за підсумками засідання РНБО, щодо вакцинації населення України.

"Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони (2 квітня), і одним з ключових питань на розгляді, а я б хотів на це звернути увагу - розглядалося питання про вакцинацію. У нас дуже складна ситуація з поширенням коронавирусної інфекції. Найближчим часом буде указ президента, який буде інсталювати рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення", - заявив Данілов.

При цьому, деталі рішення РНБО його секретар не розкрив.

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