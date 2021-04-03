За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС
За минулу добу, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів були здійснені по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури Красногорівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Золоте-4 та Новоолександрівка російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку селища Новолуганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків – зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів зазнали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України.
В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа має осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 3 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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03.04.2021 В. Зеленский.
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Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
·https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1378034451926687751 12 год
Всі мережі палають від відео пересувань військової техніки
і панікою в коментарях тих, хто забув що війна вже 7 років йде . Я вас заспокою. Вони вже навіть бірки на себе вчіпили щоб ідентифікувати легше було! Так що спокуха!
Вірте в ЗС України
Горіть у пеклі москалі !!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!