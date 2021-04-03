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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС

За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС

За минулу добу, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів були здійснені по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури Красногорівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Золоте-4 та Новоолександрівка російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку селища Новолуганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків – зі стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів зазнали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України.

В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа має осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 3 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

обстріл (28700) поранення (2807) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1549
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03.04.2021 08:16
+6
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.04.2021 08:51
+5
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1171
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03.04.2021 08:20
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Это еще режим прекрпщения огня или уже нет?
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03.04.2021 08:14 Відповісти
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1171
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03.04.2021 08:20 Відповісти
За минувшие сутки 21 обстрел, ранены двое воинов и один гражданский, - ООС - Цензор.НЕТ 1549
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03.04.2021 08:16 Відповісти
Когда центр "разумкова" с фамилией спикера разумкова проводит опросы это может вызывать толькогомерический смех
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03.04.2021 08:22 Відповісти
Останнім часом навіть центр "разумкова" мовчить. А ось "рейтинг" не гребує нічим.
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03.04.2021 10:20 Відповісти
Россия соблюдает перемирие. На Банковой тишина.
03.04.2021 В. Зеленский.
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03.04.2021 08:24 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53
https://twitter.com/Shtirlitz53

Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1378034451926687751 12 год

Всі мережі палають від відео пересувань військової техніки
і панікою в коментарях тих, хто забув що війна вже 7 років йде . Я вас заспокою. Вони вже навіть бірки на себе вчіпили щоб ідентифікувати легше було! Так що спокуха!
Вірте в ЗС України
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03.04.2021 08:31 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/war/viyna-na-donbasi-putinski-naymantsi-poranili-dvokh-ukrainskikh-biytsiv-y-mirnogo-zhitelya-202104031304678 Війна на Донбасі: Путінські найманці поранили двох українських бійців й мирного жителя ...очевидцы говорят ,что стреляли российские оккупанты и что в Украине не семилетнее гражданское противостояние ,а идёт обычная война между Украиной и оккупантом Расией.
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03.04.2021 08:39 Відповісти
Не стоило тратить патрон на деда,пусть бы гулял себе.....по минному полю.
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03.04.2021 09:16 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.04.2021 08:51 Відповісти
Сводка командування ЗС США
За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС - Цензор.НЕТ 1730
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03.04.2021 09:16 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС - Цензор.НЕТ 644
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03.04.2021 09:51 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь.
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03.04.2021 10:20 Відповісти
 
 