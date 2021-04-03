УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10797 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
15 104 90

За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано

За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано

20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей і 473 медпрацівники. Зазначимо, що такий показник виявлення нових випадків зараження є максимальним в Україні від початку пандемії. Попередній максимум був зафіксований на ранок 2 квітня - 19 893.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за словами Степанова, за минулу добу:

-госпіталізовано – 5 186 осіб;

-летальних випадків – 396;

-одужало – 9 166 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 731 971 особа;

-одужало – 1 342 536 осіб;

-летальних випадків – 34 075;

-проведено ПЛР-тестувань – 8 297 800.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Також читайте: У столиці шахраї незаконно продають спецперепустки для транспорту, - КМДА

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Було п'ять тисяч випадків - ввели локдаун.
Нині вже більше 20 тисяч, і бозна скільки ще хворих ховаються по хатинах.
Вакцини немає.
Що пропонує влада ?
Н І Ч О Г О
показати весь коментар
03.04.2021 08:23
+24
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
За сутки в Украине зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии. 396 человек умерли, свыше 5 тыс. госпитализированы - Цензор.НЕТ 4644
показати весь коментар
03.04.2021 08:23
+18
вы не правильно поняли. валить надо не из страны. А валить нада зеленых мудаков
показати весь коментар
03.04.2021 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
За сутки в Украине зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии. 396 человек умерли, свыше 5 тыс. госпитализированы - Цензор.НЕТ 4644
показати весь коментар
03.04.2021 08:23 Відповісти
"Валить надо из этой страны"
показати весь коментар
03.04.2021 09:38 Відповісти
вы не правильно поняли. валить надо не из страны. А валить нада зеленых мудаков
показати весь коментар
03.04.2021 09:46 Відповісти
За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 6189какой вариант, румынский или ливийский?За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4857
показати весь коментар
03.04.2021 10:53 Відповісти
не можу з вами не погодитись
показати весь коментар
03.04.2021 09:47 Відповісти
Було п'ять тисяч випадків - ввели локдаун.
Нині вже більше 20 тисяч, і бозна скільки ще хворих ховаються по хатинах.
Вакцини немає.
Що пропонує влада ?
Н І Ч О Г О
показати весь коментар
03.04.2021 08:23 Відповісти
Вакцинированный Спутником V президент Аргентины Фернандес заболел коронавирусом
показати весь коментар
03.04.2021 08:26 Відповісти
переболеют все и получат естественный иммунитет
показати весь коментар
03.04.2021 08:27 Відповісти
Или переболеют, или умрут. 21 век на дворе, однако.
показати весь коментар
03.04.2021 08:32 Відповісти
Если судить с геймеровской точки зрения, то играть в игры на изи это моветон. Так же само и в жизни: чем сложнее выжЫвать - тем качественнее геймплей А то росслабили булки в своей зоне комфорта и голосуют потом за мертведчуков и слугов урода игара валерача
показати весь коментар
03.04.2021 08:35 Відповісти
Т.Е. Искусственно создавать себе трудности, что бы в последствии их героически преодолевать. А как же береженого Бог бережет?
показати весь коментар
03.04.2021 09:18 Відповісти
Не путайте теплое с мягким. Мы как абичнЫе юзеры ни на что не влияем. По этому каждый сам за себя. И тут как раз, кстати, наша национальная идея про нашу хату с краю
показати весь коментар
03.04.2021 09:21 Відповісти
Так почему ты еще до сих пор живой, если ты ни на что не влияешь?
показати весь коментар
03.04.2021 09:33 Відповісти
чо за дзебильные вопросы? я хочу жить и посмотреть этот цЫрк до конца. А ты "само такое" иди поиграй в русскую рулетку с калашом как солдатик вчера
показати весь коментар
03.04.2021 09:38 Відповісти
Не защищая свою страну, своих родных, ты конца этого цЫрка не увидишь. Вот и иди
показати весь коментар
03.04.2021 11:08 Відповісти
умрут те кому положено
показати весь коментар
03.04.2021 08:36 Відповісти
А кому по твоему положено? Нацисты тоже считали что умереть должны те, кому положено.
показати весь коментар
03.04.2021 08:41 Відповісти
Кирпич ни с того ни с сего ,никому и никогда на голову не свалится.
показати весь коментар
03.04.2021 08:43 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядька.... Кто должен умереть все-таки?
показати весь коментар
03.04.2021 08:52 Відповісти
Кому суждено утонуть, тот не повесится!
показати весь коментар
03.04.2021 09:23 Відповісти
Делай что должно, и будь что будет.
показати весь коментар
03.04.2021 09:40 Відповісти
Приходит в стельку пьяный мужик домой. Жена встречает его со скалкой
в руках и со словами:
- Где шлялся, скотина? Где тебя носит, сволочь?
- Люся... на кладбище был.
- Что, кто-то умер?!
- Hе поверишь... там ВСЕ УМЕРЛИ!

...
показати весь коментар
03.04.2021 08:43 Відповісти
И правильно считали, как оказалось. Взять хотя бы теперешнюю власть в Украине.))
показати весь коментар
03.04.2021 09:47 Відповісти
А кто-то и разбогатеет!
показати весь коментар
03.04.2021 08:42 Відповісти
Ты это расскажи своим родителям или бабушке с дедушкой! А насчет переболеют - некоторые станут инвалидами, а некоторые как были так и остануться ими. Просто были дебилами, а теперь еще и астма прибавилась...
показати весь коментар
03.04.2021 08:41 Відповісти
рік тому було менше сотні інфікованих і метро у Києві закрили. Тоді влада зелених малоросів не знала, шо робить і тому копіювала поведінку інших держав. А зараз їм пофіг, тому що ніяка вакцина так не захищає як курточка Степанова
показати весь коментар
03.04.2021 08:27 Відповісти
ивано-франковская обл. полтора месяца в красной зоне! заболеваемость упала а ты еще вводить лохдаун?
показати весь коментар
03.04.2021 08:41 Відповісти
Вони пропонують дивитися КВАРТАЛ 95
показати весь коментар
03.04.2021 08:44 Відповісти
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ 2020, 22:36

За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5414
показати весь коментар
03.04.2021 10:49 Відповісти
Я переболел КОВИОМ , первый раз в средней тяжести и второй раз недавно легко
показати весь коментар
03.04.2021 08:29 Відповісти
А другие вирусы не искал, когда болел?
показати весь коментар
03.04.2021 08:49 Відповісти
и это по инфе для наріду. а сколько по факту, с учётом всех особенностей такой "статистики"?и оценить проблематично.
показати весь коментар
03.04.2021 08:30 Відповісти
при такой медицине как у нас статистика кривая
показати весь коментар
03.04.2021 08:31 Відповісти
Хоть родился я в рубашке, зато стырили пальто
За сутки в Украине зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии. 396 человек умерли, свыше 5 тыс. госпитализированы - Цензор.НЕТ 6356
показати весь коментар
03.04.2021 08:31 Відповісти
Не, этот родился в курточке, поэтому и на заносит ее в декларацию...
показати весь коментар
03.04.2021 08:44 Відповісти
когда вылазил из утроба нада было карманы прошманать, думаю там были баксы 😎.
показати весь коментар
03.04.2021 08:49 Відповісти
І знову мабуть дефіцит масок,
бо мало хто їх носить...
показати весь коментар
03.04.2021 08:32 Відповісти
Я в кармане ношу
показати весь коментар
03.04.2021 08:35 Відповісти
Неправильно робиш, бог любить трійцю.
показати весь коментар
03.04.2021 08:43 Відповісти
три маски в кармане носить ?
показати весь коментар
03.04.2021 08:44 Відповісти
носить надо столько, что бы каждые 2 часа менять))) это согласно норм
показати весь коментар
03.04.2021 10:33 Відповісти
Сколько протестировали-столько и выявили!
показати весь коментар
03.04.2021 08:41 Відповісти
Чому в 15 км від Києва працюють школи (молодша)? Вони скинули відповідальність у виборів заходів на райони, але жадібність завжди переможе.: батьки платять гроші за навчання (так звані благодійні внески), за додаткові послуги, спортивні секціі, тому хтось не хоче втрачати бабло, а на життя та здоров'я людей ім начхати. Там ми ніколи не виберемось з локдауну. Локдаун треба вводити для всіх!
показати весь коментар
03.04.2021 08:47 Відповісти
Мое мнение, ИМХО конечно, нынешнее поколение молодых людей начиная с 2004 года, когда появился интернет для усех стало переломным моентом, дети которые жили до интернета и после него это разные люди. Первые имели смекалку, умение выживать, постоять за себя и тд. Другие же просто чмыри, онижедети, поколение тиктоков, которые сигают с окон 9го этажа, жрут таблетосы. Мы в свое время думали как нагнуть когото и шоб комуто присунуть, нынешнее же поколение это какая-то жизненная утопия... По этому, то что ковид молодеет это хорошо...
показати весь коментар
03.04.2021 08:55 Відповісти
Круто на тебя интернет повлиял. Я, кстати, давно это заметил.
показати весь коментар
03.04.2021 09:02 Відповісти
когда твоя сына сиганет из-за голубого кита с окна первого этажа головой на кирпич - тогда и поговорим
показати весь коментар
03.04.2021 09:12 Відповісти
так це ви такі "хитрозроблені" що нагнули всіх , в тому числі і краіну, що за 30 років кожен лише набивав власну кишеню, обкрадаючи краіну та свого ближнього? Результат, всі сусіди вирвались вперед і лише Украіна потонула в корупціі, судейському свавіллі, решалах та ментовському безпределі. Проте, тачки на розбитих дорогах всі джипи, а обабіч доріг маєтки крадіів за високими парканами... Може тому діти і самовипилюються, не бажаючи жити в цьому ліцемірстві та брехні?
показати весь коментар
03.04.2021 09:22 Відповісти
не поверишь, никогда никому ничего плохо не сделал делаю бабки ислючительно своими руками и головой, больше головой конечно, но какая разница. А то что было в 90х пусть там и останется...
показати весь коментар
03.04.2021 09:26 Відповісти
Я тебе больше скажу, если б все люди нашей страны были такие же как и я все было бы по другому. Мы бы жЫли сейчас бы даже лучше жлобов из Калифорнии, но с 73% зедебилов, увы, такого не будет...
показати весь коментар
03.04.2021 09:30 Відповісти
Людська психіка так влаштована, що людина ніколи не зізнається собі, що вона робить щось не так. Навіть самий кончений прокурор певен, що він нікого не грабує та не вбиває, а дозволяє "хорошим" людям "хорошо" жити. Чи ти з когорти тих бізнесменів, що купляють втричі дешевше, а потім на ці "два відсотки живуть" ?
показати весь коментар
03.04.2021 10:06 Відповісти
Антитела появились, анализ в середине осени, сам не знаю когда (симптомов не было). Заболел вот в начале этой недели (насморк, недомогание), сделал ради интереса анализы - короны нет, но и антител G уже нет.
показати весь коментар
03.04.2021 09:05 Відповісти
При ковиде насморка нет.
показати весь коментар
03.04.2021 09:21 Відповісти
Это уже устарело. ВОЗ внес ринит в список "возможных" симптомов. К тому же ринит может появиться как постковидное осложнение.
показати весь коментар
03.04.2021 09:29 Відповісти
это грипп, всплеск заболеваний короновируса в том что он начал распространяться вместе с гриппом,
грипп вызывает насморк , чихание что привело к большему распространению короновируса и бактерицидных пневмоний
показати весь коментар
03.04.2021 10:04 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2021 10:23 Відповісти
***
однажды, перебирая вещи в шкафу, ты найдешь старую одноразовую маску в кармане пуховика и ностальгически улыбнешься, поправляя скафандр
показати весь коментар
03.04.2021 09:09 Відповісти
это не шутка.
Фильм Интерстеллар снят много лет назад именно на эту тему.
К тому идет.
показати весь коментар
03.04.2021 15:18 Відповісти
не дай Бог конечно (но в каждой шутке есть для...шутки)
показати весь коментар
03.04.2021 17:13 Відповісти
насправді, нових випадків біля 30000. У Львові почали тестувати більше, так одразу рекорд по Украіні по виявленим випадках. Стебанову не хочуть псувати статистику. Смерті теж почали занижувати. Надійшло розпорядження в причині смерті писати мупутні діагнози: пневмонія, інфаркт, тромбоз, а не коронавірус. Спить спокійно, украінці
показати весь коментар
03.04.2021 09:16 Відповісти
Мда. Уж))) супутні
показати весь коментар
03.04.2021 10:40 Відповісти
В Израиль прибудет новая партия вакцины против коронавируса COVID-19 компании Moderna.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что в субботу, 3 апреля, в Израиль прибудет 180 тысяч доз вакцины, разработанной американской фармацевтической компанией.
показати весь коментар
03.04.2021 09:17 Відповісти
ВОЗ обнародовала сегодня заявление, в котором Китай обвиняется в сокрытии информации во время расследования источника распространения COVID-19. В совместном заявлении приняли участие 14 стран, включая США, Австралию, Канаду, Чехию, Данию, Эстонию, Японию, Латвию, Литву, Норвегию, Южную Корею, Словению, Великобританию и Израиль.

"Мы поддерживаем независимое расследование источников эпидемии COVID-19 без вмешательства и давления. Мы выражаем нашу общую озабоченность некоторыми выводами расследования Всемирной организации здравоохранения в Китае ", - говорится в совместном заявлении.

ВОЗ начало расследование против Китая не так давно. Научные сотрудники новой администрации США выдвинули обвинения в том, что расследование было политизировано, и что информация от китайских властей утаивалась.
показати весь коментар
03.04.2021 09:19 Відповісти
Всі смерті на совісті Зелоха, Стяпашки, Шмигаля.
Коли не розірвані цепочки передачі, то все є показуха повний нуль. Влада зелених свідомо вбиває українців.
показати весь коментар
03.04.2021 09:20 Відповісти
Верните Супрун ! Будем и с вакциной и без коррупции в медицине.
показати весь коментар
03.04.2021 09:29 Відповісти
Поприкольщики вирішили що хуженібудіт і обрали кловунів. Но ви там дєржітєсь.
показати весь коментар
03.04.2021 09:35 Відповісти
випішитє нам Доктора Смєрть СУПРУН із амєрікі..
ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ!


За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 2064
показати весь коментар
03.04.2021 09:59 Відповісти
Харашо ідьом. У нас з сьогоднішнього дня лохдаун. Для незадоволених мер пропонує екскурсію по лікарням.
показати весь коментар
03.04.2021 09:33 Відповісти
Запоріжжя в червоній?
показати весь коментар
03.04.2021 09:44 Відповісти
у нас на выборах 30% мертвых душ у влады выявили то больных душ в пять раз больше насобирать можно. Странное дело степаше никто не доверяет а вот его статистике верят хоч и сомневаются. Буратины что с них возмешь.
показати весь коментар
03.04.2021 09:41 Відповісти
"За минувшие сутки в России выявили 8792 случая заболевания COVID-19,".....
показати весь коментар
03.04.2021 09:48 Відповісти
Кацапы с 4 апреля ожидают третью волну.
показати весь коментар
03.04.2021 10:45 Відповісти
Да насрать на кацапов. Это для иллюстрации дел у нас....
показати весь коментар
03.04.2021 10:53 Відповісти
Та гляньте на мир, заболел коронавирусом - Трамп, Борис Джонсон, клоун, жена клоуна, принц Чарльз и так далее ! Все как дядьки, могут коня затошнить своим здоровьем! Это же флешмоб какой то!
Держите голову "холодной"!
показати весь коментар
03.04.2021 09:48 Відповісти
Третина британців, які пройшли лікування від COVID-19 в лікарнях, впродовж 4 наступних місяців знову були госпіталізовані з ускладненнями коронавірусу. Ризики ускладнень після одужання від коронавірусу зростали з віком.
Джерело:https://www.theguardian.com/world/2021/apr/01/almost-third-of-uk-covid-hospital-patients-readmitted-within-four-months The Guardian

Фахівці встановили, що через приблизно 140 днів спостережень майже третина пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, знову потребували госпіталізації, а приблизно кожен восьмий випадок закінчувався летально.
https://healthy.24tv.ua/tretina-***********-covid-19-cherez-4-misyatsi-potrebuvali-povtornoyi_n1585585
показати весь коментар
03.04.2021 10:00 Відповісти
В Израиле ковидла нет, закрывают больнички
показати весь коментар
03.04.2021 10:42 Відповісти
В Израиле и Зеленского нет.
показати весь коментар
03.04.2021 10:54 Відповісти
Зато в пенсионном фонде что ни день-то радость.
показати весь коментар
03.04.2021 10:45 Відповісти
20 341 новых заражённых, в этом виноват Зеленский, который https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призвал украинцев вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности миллионам вернувшимся обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19. Послушали Зеленского, вернулись и поехали разносить вирус по всей стране.
показати весь коментар
03.04.2021 10:46 Відповісти
Рекордсмены куевы по нищете по болезням валить надо эту страну дураков
показати весь коментар
03.04.2021 10:51 Відповісти
Cafe, restauranten, night clube-Game over, skoli- na udalennoje obucenije, detskije sadi i magazini po usmotreniju(resheniju) epidemiologov, samoljoti - i Turcija itpdb. po etim grafikam, takzhe zajezzajushije s drugih stran na avtomobiljah, i s operezenijem, jesli komu jesho ne ponjatno. https://coronavirus.jhu.edu/map.html
показати весь коментар
03.04.2021 14:45 Відповісти
Шмаркля,ты где?уделайся и запиши видосик,только визин не забудь закапать.
показати весь коментар
03.04.2021 17:46 Відповісти
 
 