За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано

20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей і 473 медпрацівники. Зазначимо, що такий показник виявлення нових випадків зараження є максимальним в Україні від початку пандемії. Попередній максимум був зафіксований на ранок 2 квітня - 19 893.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за словами Степанова, за минулу добу:

-госпіталізовано – 5 186 осіб;

-летальних випадків – 396;

-одужало – 9 166 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 731 971 особа;

-одужало – 1 342 536 осіб;

-летальних випадків – 34 075;

-проведено ПЛР-тестувань – 8 297 800.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

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