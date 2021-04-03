За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано
20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей і 473 медпрацівники. Зазначимо, що такий показник виявлення нових випадків зараження є максимальним в Україні від початку пандемії. Попередній максимум був зафіксований на ранок 2 квітня - 19 893.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також, за словами Степанова, за минулу добу:
-госпіталізовано – 5 186 осіб;
-летальних випадків – 396;
-одужало – 9 166 осіб;
-здійснено тестувань за добу – 128 492 (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 731 971 особа;
-одужало – 1 342 536 осіб;
-летальних випадків – 34 075;
-проведено ПЛР-тестувань – 8 297 800.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.
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Нині вже більше 20 тисяч, і бозна скільки ще хворих ховаються по хатинах.
Вакцини немає.
Що пропонує влада ?
Н І Ч О Г О
в руках и со словами:
- Где шлялся, скотина? Где тебя носит, сволочь?
- Люся... на кладбище был.
- Что, кто-то умер?!
- Hе поверишь... там ВСЕ УМЕРЛИ!
...
бо мало хто їх носить...
грипп вызывает насморк , чихание что привело к большему распространению короновируса и бактерицидных пневмоний
однажды, перебирая вещи в шкафу, ты найдешь старую одноразовую маску в кармане пуховика и ностальгически улыбнешься, поправляя скафандр
Фильм Интерстеллар снят много лет назад именно на эту тему.
К тому идет.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Уточняется, что в субботу, 3 апреля, в Израиль прибудет 180 тысяч доз вакцины, разработанной американской фармацевтической компанией.
"Мы поддерживаем независимое расследование источников эпидемии COVID-19 без вмешательства и давления. Мы выражаем нашу общую озабоченность некоторыми выводами расследования Всемирной организации здравоохранения в Китае ", - говорится в совместном заявлении.
ВОЗ начало расследование против Китая не так давно. Научные сотрудники новой администрации США выдвинули обвинения в том, что расследование было политизировано, и что информация от китайских властей утаивалась.
Коли не розірвані цепочки передачі, то все є показуха повний нуль. Влада зелених свідомо вбиває українців.
ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ!
Держите голову "холодной"!
Джерело:https://www.theguardian.com/world/2021/apr/01/almost-third-of-uk-covid-hospital-patients-readmitted-within-four-months The Guardian
Фахівці встановили, що через приблизно 140 днів спостережень майже третина пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, знову потребували госпіталізації, а приблизно кожен восьмий випадок закінчувався летально.
https://healthy.24tv.ua/tretina-***********-covid-19-cherez-4-misyatsi-potrebuvali-povtornoyi_n1585585