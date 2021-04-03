За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 18 814 осіб, усього - 286 647, - МОЗ

18 814 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу від 2 квітня 2021 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що 286 647 людей було щеплено в Україні від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.

Зараз вакцинація проти коронавірусу в Україні здійснюється препаратом AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield).

За даними МОЗу, на сьогодні в країні до прищеплювальної кампанії залучені 162 мобільні бригади з імунізації і 769 прищепних пунктів.

Найбільша кількість щеплень за минулу добу зроблена в Києві (2 060) та Харківській області (1 930).

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