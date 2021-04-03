1 013 9
За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 18 814 осіб, усього - 286 647, - МОЗ
18 814 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу від 2 квітня 2021 в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що 286 647 людей було щеплено в Україні від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.
Зараз вакцинація проти коронавірусу в Україні здійснюється препаратом AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield).
За даними МОЗу, на сьогодні в країні до прищеплювальної кампанії залучені 162 мобільні бригади з імунізації і 769 прищепних пунктів.
Найбільша кількість щеплень за минулу добу зроблена в Києві (2 060) та Харківській області (1 930).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це скільки ж курток для
тата Карломіністра степанова можна придбати!!!
Полностью вакцинированных Украина- 000,00 %, Польша-005,39 %,Литва-006,15 %,
Венгрия-008,95 %,Израиль-052,23 %.
Вот такие "чемпионы" только задом наперед.