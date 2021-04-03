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Новини Коронавірус і карантин
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За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 18 814 осіб, усього - 286 647, - МОЗ

За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 18 814 осіб, усього - 286 647, - МОЗ

18 814 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу від 2 квітня 2021 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що 286 647 людей було щеплено в Україні від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 286 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.

Зараз вакцинація проти коронавірусу в Україні здійснюється препаратом AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield).

За даними МОЗу, на сьогодні в країні до прищеплювальної кампанії залучені 162 мобільні бригади з імунізації і 769 прищепних пунктів.

Найбільша кількість щеплень за минулу добу зроблена в Києві (2 060) та Харківській області (1 930).

Також читайте: За добу в Україні зафіксовано 20 341 новий випадок COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 396 осіб померли, понад 5 тис. госпіталізовано

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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40+ млн ділимо на 19- тис і отримуємо лише 2000 днів на повну ОДНОРАЗОВУ вакцинацію України. З урахуванням тривалості імунітету близько півроку... ЗОЛОТА ЖИЛА!!!
Це скільки ж курток для тата Карло міністра степанова можна придбати!!!
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03.04.2021 08:55 Відповісти
ждём указ клована, без указа дело идёт туго
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03.04.2021 09:03 Відповісти
За вчера в Украине привиты от коронавируса 18 814 человек, всего - 286 647, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4350
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03.04.2021 09:08 Відповісти
Побажаємо їм міцного здровя.
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03.04.2021 09:24 Відповісти
Чемпионы мля
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03.04.2021 09:29 Відповісти
і на вихідні знов темп упаде.
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03.04.2021 09:32 Відповісти
Согласно ВОЗ на 02.04.21 г, Провакцинировано Украина-000,64 %, Польша-011,19 % , Литва-012,98 %, Венгрия-022,37 % , Израиль-057,10 %.
Полностью вакцинированных Украина- 000,00 %, Польша-005,39 %,Литва-006,15 %,
Венгрия-008,95 %,Израиль-052,23 %.
Вот такие "чемпионы" только задом наперед.
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03.04.2021 09:32 Відповісти
А что, все забыли что случилось с теми которых привили типа от h1n1? Через 2 года часть привитых просто умерла. Каким дебилом надо быть чтобы себе колоть дерьмо и потом сократить себе жизненный срок. Кстати есть факт подтвержденный самими свидетелями этот корона вирус спокойно лечится амантадиной. И как вы считаете, почему этого нет в СМИ?))))
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03.04.2021 09:56 Відповісти
Мої їм співчуття....
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03.04.2021 10:30 Відповісти
 
 