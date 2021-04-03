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"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк

Розслідуванням економічних злочинів, пов'язаних з контрабандою, має займатися СБУ і Нацполіція, можливість застосування санкцій з боку РНБО проти українців-контрабандистів практично відсутня.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексглава Мінфіну, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Диво, дивне! РНБО запровадила санкції проти топ-10 контрабандистів. Може, я чогось вже не розумію, але хіба це підпадає під закон про санкції? Якщо ця топ десятка складається тільки із іноземців, то теоретично "натягнути" можливо. Бо якщо вони українці, то можливість застосування таких санкцій майже відсутня, хіба що знову за фінансування тероризму", - підкреслює він.

"До чого тут РНБО і його санкції? Контрабанда - це економічний злочин проти держави. Розслідуванням цих злочинів наразі займаються декілька органів, зокрема СБУ та Нацпол. Це їхня робота. Правда СБУ паралельно займається і "кришуванням" контрабанди", - додає Данилюк.

У зв'язку з цим він поставив наступні два питання:

1) чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - спонсора "Слуги народу" за сумісництвом крупного контрабандиста?

2) чи запроваджені санкції проти керівників СБУ - вони точно очолюють топ 10 контрабандистів?

Також читайте: Рішенням РНБО введено санкції проти низки російських організацій, зокрема "Росспівробітництва"

Як повідомлялося, вчора президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.

контрабанда (1823) санкції (11885) РНБО (2285) Данилюк Олександр (911)


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Топ коментарі
+61
это говорит о том, что санкции- такое пустозвонство как и всё это "правительство"
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03.04.2021 09:06
+34
В Америке 19го века слуги народа занимались немного другим: собирали бавовну, мыли толчки и копали огород... жаль, что мы не в Америке...
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03.04.2021 09:06
+34
какие санкции? Где суд? Факт преступлений? Налоговая? Таможня? С каких пор у нас санкции? Вор украл, убийца убил, к ним санкции? Нельзя, например, пользоваться общественным трамваем?
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03.04.2021 09:17
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это говорит о том, что санкции- такое пустозвонство как и всё это "правительство"
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03.04.2021 09:06 Відповісти
ст 2 закона Украині "про санкции"
Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

===========
СНБО ввело санкции в отношении Медведева за терроризм, но он остался депутатом ВР, ходит в Раду и уголовных дел не завели.
За контрабанду санкции вообще смешны. Эти решения РНБО в отношении граждан Украины - большое шоу для зебобиков.
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03.04.2021 10:43 Відповісти
Как и вазелиновый резидент.
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03.04.2021 13:49 Відповісти
Эта говорящая жопа Данилюк говорит о том что ищет новое теплое место!!!
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03.04.2021 21:39 Відповісти
Пук в калюжу!
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04.04.2021 11:55 Відповісти
Так еще Леха Самокат говорил : В Вовинной голове пусто и там туман.
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03.04.2021 22:24 Відповісти
В Америке 19го века слуги народа занимались немного другим: собирали бавовну, мыли толчки и копали огород... жаль, что мы не в Америке...
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03.04.2021 09:06 Відповісти
У нас этим занимается народ
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03.04.2021 09:08 Відповісти
это правильные слуги
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03.04.2021 09:21 Відповісти
Підлога! Уточните в Америке собирали "бавовну" в смысле хлопок или какую-то другую хрень??
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03.04.2021 12:42 Відповісти
Скорее уж введены "санкции" против конкурентов...
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03.04.2021 09:10 Відповісти
ничего другого и не может быть- популизм, показуха, какой то картавый недомерок пудрит всем мозги
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03.04.2021 09:15 Відповісти
санкции за контрабанду введены на тех, кто не платит дань зеленскому. Точнее он с бакановым решил отжать их бизнес (направления контрабанды) себе.
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03.04.2021 10:45 Відповісти
Риторический вопрос.( как когда то сказал один американский сенатор по поводу латиноамериканского диктатора " Самоса конечно сукин сын, но он наш сукин сын". Точно так же и здесь. Интересно как факт, санкции вводятся не вообще против контрабандистов, а для списка из 10. А почему этот список не в 20 фамилий, 30,50... Тогда возникает ощущение что есть плохие контрабандисты, а есть " хорошие" ( нужные) Мягко говоря странный подход. И это я еще молчу о фактах крышевания силовыми ведомствами всего этого. Потому что без этого контрабанда вообще как фактор существовать бы не смогла.
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03.04.2021 09:15 Відповісти
какие санкции? Где суд? Факт преступлений? Налоговая? Таможня? С каких пор у нас санкции? Вор украл, убийца убил, к ним санкции? Нельзя, например, пользоваться общественным трамваем?
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03.04.2021 09:17 Відповісти
Предлагаю более действенные меры, расстрел.
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03.04.2021 09:21 Відповісти
есть ук, если там расстрел, то расстрел.
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03.04.2021 09:22 Відповісти
А в УК эсть такое понятие как санкции против своих граждан за контрабанду в особо крупных размерах? )))
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03.04.2021 09:53 Відповісти
Та Ви що!? То свої всьо люди. Вони не винні.
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03.04.2021 09:15 Відповісти
Так такое "нов-хав", "академики" и придумали, шоб переделить рынок в пользу Павлюка". Сам Павлюк и заказал это через найвелычнишого.
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03.04.2021 09:16 Відповісти
СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов - демпингующих на рынке откатов?
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03.04.2021 09:19 Відповісти
це як із суддями і директрисами шкіл - увольняєм через жопу, щоб могли відновитись.
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03.04.2021 09:21 Відповісти
Вот думаю: было бы правильнее, если бы Байден позвонил Зеленскому на день раньше.
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03.04.2021 09:22 Відповісти
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 5756
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03.04.2021 09:24 Відповісти
Не вийде проти баби Зосі, бо вона розповсюджує зеленого змія, а то свій. -кокс, крокодил, змій!
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03.04.2021 15:45 Відповісти
Проти СБУ? Ти чо, там же літінант Бубачкин дружбан.
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03.04.2021 09:28 Відповісти
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 3667
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03.04.2021 09:58 Відповісти
Введены! Уже.
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03.04.2021 10:45 Відповісти
"Введены ли санкции против Ильи Павлюка - контрабандиста и спонсора "Слуг народа"

___________
Вы еще спросите, введены ли санкции против бородатой бабушки-основательницы партии слуг народа, которая раздает послушным слугам пухлые конверты каждый месяц.
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03.04.2021 09:30 Відповісти
Данилюк наївний, як дитина. Хто ж введе санкції проти чувака який набиває конверти баксами длч фракції "слуг" мудрого наріда
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03.04.2021 09:33 Відповісти
Сам понял что сказал? Весь этот идиотизм закончится санкциями против КМ, ВРУ, и в финале ОП!!!!
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03.04.2021 09:50 Відповісти
Такие пиар-наскоки от власти только подчеркивают на сколько она коррумпирована и безмозглая!
Вспоминаем: закрыть казино - немножко закрыли, закрыть нелегальные заправки - немножко закрыли.....
Вопрос: КОГО из руководителей (районных,городских, областных, центральных) органов МВД, СБУ, прокуратуры, МЧС, налоговой ПРИВЛЕКЛИ к ответственности за крышевание ГОДАМИ нелегального бизнеса???
Короче, потрусят бабло из этих контрабандистов и как бы намекнут, что если сдадите нас - сгноим в тюрьме.....
Пример - Стерненко 7 лет за 300 грн. !
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03.04.2021 09:46 Відповісти
Цирк і профанація...
Чому санкції вводяться проти громадян України ?? Чому не кримінальні справи з посадками і вилученням майна ?
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03.04.2021 09:46 Відповісти
тому що слово "санкції" одразу ж виклика повагу (і не ляка тих, на кого вони впали)
а от кримінальні справи..то так сумно і довго...
(а результат можливо що там що там однаковий - нульовий.... буря в наперстку)))
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03.04.2021 11:37 Відповісти
Как видим, в указанной Даниловым «топ-десятке украинских контрабандистов» широко известен общественности лишь Альперин.
- https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5.html Король контрабанды по версии президента. Кто такой Вадим Альперин
Однако обращает внимание тот факт, что в ней не оказалось, пожалуй, самого «популярного» контрабандиста. Причем, того, которого связывают именно с Зе-властью.
Речь идет об Илье Павлюке:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.html «В Раде орудуют теневые контрабандисты. Группа Павлюка, например»: Саакашвили обвинил «финансиста Зеленского»
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%82.html Москаль врезал Зеленскому правду-матку о его друге Павлюке по кличке «Курятник» и беспределе на таможне
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.html Позорные «слуги» перед голосованиями ходят в офис Павлюка, а тот - в офис Зеленского, - Bihus.info
«Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
Пока как-то по-гнилому получается. Зачистил чужих контрабандистов и оставил на свободе своих.
Теперь монополия на контрабанду будет у Наумова и Павлюка. неплохая такая борьба с коррупцией», - https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy прокомментировал в Фейсбуке ситуацию известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«А почему бы не назвать санкции РНБО просто «царскими указами»? Суть та же.
Если по медведчуку и компании еще можно это было оправдать нацбезопасностью, эксклюзивностью ситуации… то что мешало контрабандистов поймать с поличным и судить? При чем тут санкции?
Не было мысли, что они в международных судах за это государство Украина засудят? Бред», - добавил Речинский, касаясь правовой стороны вопроса.
В общем, снова большая и позорная лажа от Зеленского… Очковтирательство, имитация, «крышевание» и т.д.
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03.04.2021 09:47 Відповісти
Цырк уехал зеленый клоун-ушлепок остался кермувать ))) Санкции вводят против тех кого не могут арестовать в связи с тем что они являются например гражданами другой страны и в Украине не появляются. Если же это граждане Украины то их должны арестовать и судить а не санкции вводить ))) Это плять что-то новенькое )))
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03.04.2021 09:51 Відповісти
PR для преЗЕдента - прежде всего...
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03.04.2021 09:57 Відповісти
нє пєрєживайте ви так...контрабанда нікуди не поділась... начальником усійєй контрабанди буде беня поломойский
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03.04.2021 09:58 Відповісти
Просто введите налог на контрабанду (раз не сажаете) как во времена корсаров (они платили налог на грабеж), тогда в казну хоть что-то перепадет, а не вам в карман, и гавкать меньше будите друг на друга из-за зависти.
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03.04.2021 09:58 Відповісти
Страшное слово санкции это часть нармотивного акта, статьи закона на основании которого они применяются. Где суд и статья чтоб вводить санкции? Или это не царское дело такой хреновиной заморачиваться. А без этого це просто очередной видосик от клоуна для буратин.
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03.04.2021 10:01 Відповісти
Экс-глава Минфина, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк сделал открытие планетарного уровня: оказывается коррупцию в Украине поощряет, генерируют, множат и крышуют все т.н. институции высшего уровня! Проблема, - и неудовольствие г. Данилюка, - только в том, что крыша сменилась из под партии Порошенки и его сателлитов и холуев, - холуи необходимы как резерв для деланья козлов отпущения перед выборами, - перешла к т.н. Слугам народа и их холуям. Очевидно, мы теперь и "переживаем" демонстрацию решимости в борьбе... и принесения в жертву назначенных козлов отпущения из холуев, которых не жалко...
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03.04.2021 10:03 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk

Я таки, конечно, извиняюсь, а санкции против контрабандистов - это им официальная индульгенция? Мол, уголовных дел не будет, просто сейчас другие люди от власти сядут на потоки?

Нет, я просто спросил...
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03.04.2021 10:17 Відповісти
ТоваришЧ зебил...а тебе не кажется что речь идет об найчестнейшим и величайшем лидере зеленском??
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03.04.2021 10:24 Відповісти
я немножко в курсе состояния дел с растаможкой на нашем таможенном терминале
такого уровня коррупции как последние 1.5 года небыло даже при яныке.
если раньше речь шла только о взятках за растаможку по левым документам, то сейчас это универсальный механизм. от борьбы с конкурентами (когда за бабки честны товар просто зависает на таможне) до ввоза виртуального товара по документам (когда через таможню проходят только документы).
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03.04.2021 10:40 Відповісти
что мешает тебе идиоту сунуть рыло в УК и прочитать, что-
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля." (т.е через лес)
все остальное-нарушение таможенных правил, которое сегодня проделать невозможно!!! для вас, быдло73, телевизор каждый день выдумывает бармалеев, из-за которых, якобы, вы живете в дерьме, и хуже с каждым днем, тем временем пархатые ублюдки тырят последние бабки из бюджета, перед вылетом на Израиль.
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03.04.2021 12:20 Відповісти
Кто ж его посадит?? Он же памятник..(с)😃
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03.04.2021 10:23 Відповісти
Похоже, что Данилюк понял, что Янелоху и всей его банде скоро кранты, и начал работать в пользу седьмого Президента Украины П.А.Порошенко, если начал задавать такие вопросы.
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03.04.2021 10:59 Відповісти
"Когда введут санкции и депортируют члена политсовета "Слуги народа" Вадима Слюсарева, который десятки раз нарушал режим санкций и незаконно летал в Крым через Москву? ДАННЫЕ БАЗЫ АВИАБИЛЕТОВ РФ"
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
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03.04.2021 11:00 Відповісти
Це зелене непорозуміння так і буде підміняти дії словами? Його ДЄЦКІЙ ЛЄПЄТ вже заколихав!
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03.04.2021 11:13 Відповісти
вся деятельность "зе" власти - это "квартальное шоу" на которое теперь уже смотрит не только "мудрый 73 % нарид" ,но и весь мир ,и тоже со смехом от лицемерия и ехидных насмешок и издевательства "зе" власти над Украиной и ее народом .
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03.04.2021 11:33 Відповісти
Зєля професійний маніпулятор свідомості. Слово "санкції" стало популярним і ефективним після санкцій США проти паРаші. І Зєля взяв його на озброєння і ******** ним наліво і направо. Нехай Зєля спочатку одягне штані, бо його гола дупа дуже кумедно виглядає, коли він намагається щось нам росказати, бо не всі українці його виборці, навіть ті, що за нього голосували у другому турі. Дебілів тільки десь відсотків 20 було
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03.04.2021 11:33 Відповісти
"Возникает целый ряд закономерных вопросов: что дальше и кто следующий? Какие еще телеканалы закроет неконституционным образом глава государства? Какой бизнес отожмет? Будут ли санкции за переход в неположенном месте дороги и неуборку какашек за собакой? Очень может быть, что в результате СНБОУ разрастется в огромную структуру с представительствами в районах и сельских громадах - надо ведь отслеживать нарушения, за которые впоследствии будут карать «санкциями».
Да, кстати, Медведчук от санкций почему-то пострадал не особо сильно: большая часть его бизнеса под них не попала. И поскольку с самого начала процесс был непрозрачен, происходил вне правового поля, то и выяснить, чем руководствовались в Совете национальной безопасности и обороны, невозможно. Может, им там мешки денег заносили?
Хочу напомнить о https://dumskaya.net/news/konetc-epohi-bolshoy-lyustratcii-pochemu-peresta-139683/ печальной судьбе еще одного «революционного» закона - «Об очищении власти» . Как и ЗУ «О санкциях», он грубо противоречит Конституции, что, несмотря на отсутствие вердикта Конституционного суда, уже вылилось в сотни удовлетворенных исков люстрированных чиновников. Уверен, что в недалеком будущем такая же судьба ждет и президентские «санкции».
Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской» полностью https://dumskaya.net/news/chto-dyshlo-zelenskiy-prodolzhaet-zloupotreblyat-140257/
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03.04.2021 11:40 Відповісти
мыкола колы зэлупа на тэбэ вже положить --- ты таку ***** пишеш и так багато --- це про закрыти аналы кума ***** --- жалко т**е эти три помойных ведра и что это незаконно . а ** твою мать законно окупировать полуостров размером с данию или нидерланды и развязать войну против ..братского.. народа и захватить часть территории
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04.04.2021 06:50 Відповісти
людей за дураков держат
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03.04.2021 11:57 Відповісти
И не без оснований.
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 3367
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03.04.2021 13:20 Відповісти
++++++++++++
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04.04.2021 06:54 Відповісти
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 9356
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03.04.2021 12:18 Відповісти
Цих нельзя, то ж - свої рідні благодійники!
Ілля Павлюк - друг Зеленського, він протягом багатьох років приносив сумки з грошима на розвиток «Студія «95 квартал», був основним спонсором президентської компанії Зеленського, а також спонсором Партії «СЛУГА НАРОДУ» на виборах до Верховної Ради України.
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03.04.2021 13:38 Відповісти
Безтолкові ви наші! Досить вже "відосиків". Нас вже тошнить від них, як і від самого пана Зелепуцького. Почніть вже щось робити для людей, а не для себе...
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03.04.2021 12:21 Відповісти
по ходу, у всех вторые паспорта есть, у кого румынские, у кого венгерские, может израильские..вполне и росийские
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03.04.2021 12:24 Відповісти
Щось мене починає бентежити ця хаотична боротьба санкціями проти усіх. Так можна і на себе вийти, і державу розвалити.
Першочерговим завданням є боротьба з рос. агресією, а усе інше, то потім по черзі. А то получаетєся засідання Верховної ради щодо безпеки з виступом Хомчака - 10 хв., а про "двері" 1,5 години.
Мені ці санкції нагадують такі собі ампутації, є пухлина на пальці - пальцю санкції ампутація, а те що цим пальцем людина могла б і на спусковий гачок натискати, думають?
Чиряк на лобі, що далі по цій лозіці?
Політика, то мистецтво можливого, справжній політик, а точніше державний діяч створює такі умови, щоб інші грали на стороні держави, щоб в решті решт держава зберіглася та перемогла. А у нас суцільний пошук ворогів народу,
От, думаю, переможуть контарбандистів, усіх переможуть ... Скільки тоді людей повмирає без ліків, які ті контрабандисти в Україну завозять. Ну, зараз, то уже масово, із-за того і що не має певних ліків, і тому що у нас вони в аптеках стають дорожче у 2-6 разів ніж за кордоном.
Переможуть контрабандистів, які завозили військове знарядження та запасні частини для військової техніки і ...
Шашку забрати треба у цього "підлітка в політиці", бо всіх "перерубає"
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03.04.2021 12:30 Відповісти
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 1188
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03.04.2021 12:37 Відповісти
Саме цікаве те що я ше не давно рахував Данілова розумною людиною. Але після того коли Ляшко почав Данілову задавати конкретні питання, я зрозумів , як я помилявся. Данілов такий самий квартальний шут як і Президент Зеленський. Саме цікаво, шо не можливо прорахувати яка моча цим ідіотам стрілить в голову завтра, який ще номер вони вичудять??????
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03.04.2021 12:48 Відповісти
Ляшко - такой же шут, как и Зеленский, тот - на содержании у Бени, а Ляшко - у Ахметова. И вопросики его очень хорошо оплачиваются Ахметовым.
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03.04.2021 13:41 Відповісти
А у вас нет вопросов почему мы импортируем российскую электроэнергию?
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03.04.2021 14:43 Відповісти
Ну нафуя, свои ребята...
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03.04.2021 12:50 Відповісти
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 3837
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03.04.2021 13:17 Відповісти
А будуь санкції щодо "молодої команди Зе", якій лаври "кулявлоба", що зумів "зі стіни" "котеджів в США наробити". спокою не дають ?
Представник Зеленьского в Криму, вимагає коштів на побудову ще однієї "дамби" на каналі в Крим. Розраховує, що ніхто не знає, що уже одна там є, і вода давно по каналу в Крим не надходить ? Цікаво, чи розгляне СБУ звернення спілки блогерів України з цього питання ? "вангую" - "ніхто і не помітить".

https://www.ruspanorama.ru/byvsh-sssr/ukraina/komanda-ze-predstavitelstvo-v-krymu-virtualnoe-popil-babla-realnyj-korinevich-dajte-babla-a-to-vorovat-nechego-vsjo-ukral До СБУ звернулося до СБУ з приводу заявки на кошти на ще одну дамбу, хоча і та що є цілком справно працює, не допускаючи воду в Крим
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03.04.2021 13:13 Відповісти
З цією Стіною ви вже остопи..лі. Погранслужба є замовник будівництва, вони перевірялися вже сто разів. Котеджів не виявлено. Всоси цю інфу і не пиши більше дурниць.
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03.04.2021 19:35 Відповісти
А Слюсарев, который пограничный пункт приватизировал, попал под санкции?
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03.04.2021 15:10 Відповісти
Он в политсовет СН попал, а не в санкции.
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05.04.2021 02:07 Відповісти
Санкції від призедента це продовження серіалу слуха народу
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03.04.2021 18:46 Відповісти
Із цими санкціями якийсь трешовий треш. Думаю, зараз вони творять беззаконня нібито захищаючи державу, а далі будуть тупо знищувати опозицію і особистих ворогів. Це вже пройшли в РФії і Білорусі.
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03.04.2021 19:31 Відповісти
які в сраку санкції?????? ЗЛОДІЇ МАЮТЬ СИДІТИ В ТЮРМІ!! що вони нам тут парять якісь убогі санкції? це якась чергова афера і окозамилювання від жи дів і москалів?
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04.04.2021 01:05 Відповісти
Санкції, хахаха)))) Проти злочинців)) Зебуїни для вбивць і гвалтівників також санкції мають вводити, по такій логіці.
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04.04.2021 09:44 Відповісти
Санкції проти своїх громадян !!! Кого вони дурять ці слуги? Де кримінальна відповідальість за злочини?
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04.04.2021 09:52 Відповісти
"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк - Цензор.НЕТ 8023
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04.04.2021 10:50 Відповісти
ЗЕлупа
April 4th, 2021, 12:11 pm
Дайджест
Давайте называть вещи своими именами: на 87 избирательном округе на Прикарпатье кандидат от власти Василий Вирастюк выигрывает благодаря бешеному админресурсу.
Санкции СНБО превращаются в инструмент неправовой расправы со всеми неугодными. Очевидно, никто так не аплодировал "санкциям против топ-контрабандистов", как весёлая троица королей контрабанды - Слюсарев, Трегубенко и Павлюк. Контрабандист Павлюк - близкий друг Владимира Зеленского.
Санкции СНБО, ударили по их конкурентам.

⚖️Одновременно, Офис президента прибрал к рукам всю судебную систему. Увольнение сразу двух судей КСУ путем отмены указа об их назначении - откровенный сигнал всем судьям Украины.
В народе все это называется "власть пошла по беспределу".

💸Неудивительно, что из страны ударно бегут инвестиции. Отток за год 868 миллионов долларов США - такого не было последних 20 лет. Неудивительно, что никто не хочет инвестировать в такое государство.

📊Причина ситуации - проста. Наши источники сообщают, что внутрення статистика рейтингов Офиса президента уже сильно отличается от публикуемой СМИ. Секрет для всех, кроме базара - статистические ведомства в межвыборный период "подрабатывают" заказной статистикой. Те из них кто печется о своей репутации за полгода до выборов начинают работать "как надо", кто нет - тот нет.

💰Финансовой подпиткой власти пока удается создавать видимость высоких рейтингов. Но все понимают, что это - временное. Отсюда такие бешеные попытки собрать максимум админресурса в руках ОП.

🤔Его применение мы наблюдаем прямо сейчас. Без преувеличения - так беспредельно не действовали даже президенты Кучма и Янукович.
ТК Печерский холм
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В Киеве сел транспортный самолёт ВВС США С-130. Он вылетел с базы Рамштайн в Германии, а перед посадкой выключил транспондеры.
Борт доставил партию специальной техники для украинских войск.
Sharp`s
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04.04.2021 14:28 Відповісти
 
 