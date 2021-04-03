"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк
Розслідуванням економічних злочинів, пов'язаних з контрабандою, має займатися СБУ і Нацполіція, можливість застосування санкцій з боку РНБО проти українців-контрабандистів практично відсутня.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексглава Мінфіну, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Диво, дивне! РНБО запровадила санкції проти топ-10 контрабандистів. Може, я чогось вже не розумію, але хіба це підпадає під закон про санкції? Якщо ця топ десятка складається тільки із іноземців, то теоретично "натягнути" можливо. Бо якщо вони українці, то можливість застосування таких санкцій майже відсутня, хіба що знову за фінансування тероризму", - підкреслює він.
"До чого тут РНБО і його санкції? Контрабанда - це економічний злочин проти держави. Розслідуванням цих злочинів наразі займаються декілька органів, зокрема СБУ та Нацпол. Це їхня робота. Правда СБУ паралельно займається і "кришуванням" контрабанди", - додає Данилюк.
У зв'язку з цим він поставив наступні два питання:
1) чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - спонсора "Слуги народу" за сумісництвом крупного контрабандиста?
2) чи запроваджені санкції проти керівників СБУ - вони точно очолюють топ 10 контрабандистів?
Як повідомлялося, вчора президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.
Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.
Будь ласка, зачекайте...
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Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
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СНБО ввело санкции в отношении Медведева за терроризм, но он остался депутатом ВР, ходит в Раду и уголовных дел не завели.
За контрабанду санкции вообще смешны. Эти решения РНБО в отношении граждан Украины - большое шоу для зебобиков.
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Вы еще спросите, введены ли санкции против бородатой бабушки-основательницы партии слуг народа, которая раздает послушным слугам пухлые конверты каждый месяц.
Вспоминаем: закрыть казино - немножко закрыли, закрыть нелегальные заправки - немножко закрыли.....
Вопрос: КОГО из руководителей (районных,городских, областных, центральных) органов МВД, СБУ, прокуратуры, МЧС, налоговой ПРИВЛЕКЛИ к ответственности за крышевание ГОДАМИ нелегального бизнеса???
Короче, потрусят бабло из этих контрабандистов и как бы намекнут, что если сдадите нас - сгноим в тюрьме.....
Пример - Стерненко 7 лет за 300 грн. !
Чому санкції вводяться проти громадян України ?? Чому не кримінальні справи з посадками і вилученням майна ?
а от кримінальні справи..то так сумно і довго...
(а результат можливо що там що там однаковий - нульовий.... буря в наперстку)))
- https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5.html Король контрабанды по версии президента. Кто такой Вадим Альперин
Однако обращает внимание тот факт, что в ней не оказалось, пожалуй, самого «популярного» контрабандиста. Причем, того, которого связывают именно с Зе-властью.
Речь идет об Илье Павлюке:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.html «В Раде орудуют теневые контрабандисты. Группа Павлюка, например»: Саакашвили обвинил «финансиста Зеленского»
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%82.html Москаль врезал Зеленскому правду-матку о его друге Павлюке по кличке «Курятник» и беспределе на таможне
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.html Позорные «слуги» перед голосованиями ходят в офис Павлюка, а тот - в офис Зеленского, - Bihus.info
«Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
Пока как-то по-гнилому получается. Зачистил чужих контрабандистов и оставил на свободе своих.
Теперь монополия на контрабанду будет у Наумова и Павлюка. неплохая такая борьба с коррупцией», - https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy прокомментировал в Фейсбуке ситуацию известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«А почему бы не назвать санкции РНБО просто «царскими указами»? Суть та же.
Если по медведчуку и компании еще можно это было оправдать нацбезопасностью, эксклюзивностью ситуации… то что мешало контрабандистов поймать с поличным и судить? При чем тут санкции?
Не было мысли, что они в международных судах за это государство Украина засудят? Бред», - добавил Речинский, касаясь правовой стороны вопроса.
В общем, снова большая и позорная лажа от Зеленского… Очковтирательство, имитация, «крышевание» и т.д.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUnV5qx7yf86w45opx_ijkPv8hv381wSGdIpLIxF3P9rWfQqe3MidiMeGLmd8ZHFpUdaLIear4Jx6yR4A-2YnD1HNqyIr498wfr9TvlnenEtKSwK8gwCkUlDJskzp1rpuE&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk
Я таки, конечно, извиняюсь, а санкции против контрабандистов - это им официальная индульгенция? Мол, уголовных дел не будет, просто сейчас другие люди от власти сядут на потоки?
Нет, я просто спросил...
такого уровня коррупции как последние 1.5 года небыло даже при яныке.
если раньше речь шла только о взятках за растаможку по левым документам, то сейчас это универсальный механизм. от борьбы с конкурентами (когда за бабки честны товар просто зависает на таможне) до ввоза виртуального товара по документам (когда через таможню проходят только документы).
"Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля." (т.е через лес)
все остальное-нарушение таможенных правил, которое сегодня проделать невозможно!!! для вас, быдло73, телевизор каждый день выдумывает бармалеев, из-за которых, якобы, вы живете в дерьме, и хуже с каждым днем, тем временем пархатые ублюдки тырят последние бабки из бюджета, перед вылетом на Израиль.
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Да, кстати, Медведчук от санкций почему-то пострадал не особо сильно: большая часть его бизнеса под них не попала. И поскольку с самого начала процесс был непрозрачен, происходил вне правового поля, то и выяснить, чем руководствовались в Совете национальной безопасности и обороны, невозможно. Может, им там мешки денег заносили?
Хочу напомнить о https://dumskaya.net/news/konetc-epohi-bolshoy-lyustratcii-pochemu-peresta-139683/ печальной судьбе еще одного «революционного» закона - «Об очищении власти» . Как и ЗУ «О санкциях», он грубо противоречит Конституции, что, несмотря на отсутствие вердикта Конституционного суда, уже вылилось в сотни удовлетворенных исков люстрированных чиновников. Уверен, что в недалеком будущем такая же судьба ждет и президентские «санкции».
Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской» полностью https://dumskaya.net/news/chto-dyshlo-zelenskiy-prodolzhaet-zloupotreblyat-140257/
Ілля Павлюк - друг Зеленського, він протягом багатьох років приносив сумки з грошима на розвиток «Студія «95 квартал», був основним спонсором президентської компанії Зеленського, а також спонсором Партії «СЛУГА НАРОДУ» на виборах до Верховної Ради України.
Першочерговим завданням є боротьба з рос. агресією, а усе інше, то потім по черзі. А то получаетєся засідання Верховної ради щодо безпеки з виступом Хомчака - 10 хв., а про "двері" 1,5 години.
Мені ці санкції нагадують такі собі ампутації, є пухлина на пальці - пальцю
санкціїампутація, а те що цим пальцем людина могла б і на спусковий гачок натискати, думають?
Чиряк на лобі, що далі по цій лозіці?
Політика, то мистецтво можливого, справжній політик, а точніше державний діяч створює такі умови, щоб інші грали на стороні держави, щоб в решті решт держава зберіглася та перемогла. А у нас суцільний пошук ворогів народу,
От, думаю, переможуть контарбандистів, усіх переможуть ... Скільки тоді людей повмирає без ліків, які ті контрабандисти в Україну завозять. Ну, зараз, то уже масово, із-за того і що не має певних ліків, і тому що у нас вони в аптеках стають дорожче у 2-6 разів ніж за кордоном.
Переможуть контрабандистів, які завозили військове знарядження та запасні частини для військової техніки і ...
Шашку забрати треба у цього "підлітка в політиці", бо всіх "перерубає"
Представник Зеленьского в Криму, вимагає коштів на побудову ще однієї "дамби" на каналі в Крим. Розраховує, що ніхто не знає, що уже одна там є, і вода давно по каналу в Крим не надходить ? Цікаво, чи розгляне СБУ звернення спілки блогерів України з цього питання ? "вангую" - "ніхто і не помітить".
https://www.ruspanorama.ru/byvsh-sssr/ukraina/komanda-ze-predstavitelstvo-v-krymu-virtualnoe-popil-babla-realnyj-korinevich-dajte-babla-a-to-vorovat-nechego-vsjo-ukral До СБУ звернулося до СБУ з приводу заявки на кошти на ще одну дамбу, хоча і та що є цілком справно працює, не допускаючи воду в Крим
April 4th, 2021, 12:11 pm
Дайджест
Давайте называть вещи своими именами: на 87 избирательном округе на Прикарпатье кандидат от власти Василий Вирастюк выигрывает благодаря бешеному админресурсу.
Санкции СНБО превращаются в инструмент неправовой расправы со всеми неугодными. Очевидно, никто так не аплодировал "санкциям против топ-контрабандистов", как весёлая троица королей контрабанды - Слюсарев, Трегубенко и Павлюк. Контрабандист Павлюк - близкий друг Владимира Зеленского.
Санкции СНБО, ударили по их конкурентам.
⚖️Одновременно, Офис президента прибрал к рукам всю судебную систему. Увольнение сразу двух судей КСУ путем отмены указа об их назначении - откровенный сигнал всем судьям Украины.
В народе все это называется "власть пошла по беспределу".
💸Неудивительно, что из страны ударно бегут инвестиции. Отток за год 868 миллионов долларов США - такого не было последних 20 лет. Неудивительно, что никто не хочет инвестировать в такое государство.
📊Причина ситуации - проста. Наши источники сообщают, что внутрення статистика рейтингов Офиса президента уже сильно отличается от публикуемой СМИ. Секрет для всех, кроме базара - статистические ведомства в межвыборный период "подрабатывают" заказной статистикой. Те из них кто печется о своей репутации за полгода до выборов начинают работать "как надо", кто нет - тот нет.
💰Финансовой подпиткой власти пока удается создавать видимость высоких рейтингов. Но все понимают, что это - временное. Отсюда такие бешеные попытки собрать максимум админресурса в руках ОП.
🤔Его применение мы наблюдаем прямо сейчас. Без преувеличения - так беспредельно не действовали даже президенты Кучма и Янукович.
ТК Печерский холм
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В Киеве сел транспортный самолёт ВВС США С-130. Он вылетел с базы Рамштайн в Германии, а перед посадкой выключил транспондеры.
Борт доставил партию специальной техники для украинских войск.
Sharp`s