"Чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - контрабандиста і спонсора "Слуг народу", і чи запроваджені санкції проти СБУ за "кришування" контрабанди?" - Данилюк

Розслідуванням економічних злочинів, пов'язаних з контрабандою, має займатися СБУ і Нацполіція, можливість застосування санкцій з боку РНБО проти українців-контрабандистів практично відсутня.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексглава Мінфіну, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Диво, дивне! РНБО запровадила санкції проти топ-10 контрабандистів. Може, я чогось вже не розумію, але хіба це підпадає під закон про санкції? Якщо ця топ десятка складається тільки із іноземців, то теоретично "натягнути" можливо. Бо якщо вони українці, то можливість застосування таких санкцій майже відсутня, хіба що знову за фінансування тероризму", - підкреслює він.

"До чого тут РНБО і його санкції? Контрабанда - це економічний злочин проти держави. Розслідуванням цих злочинів наразі займаються декілька органів, зокрема СБУ та Нацпол. Це їхня робота. Правда СБУ паралельно займається і "кришуванням" контрабанди", - додає Данилюк.

У зв'язку з цим він поставив наступні два питання:

1) чи запроваджені санкції проти Іллі Павлюка - спонсора "Слуги народу" за сумісництвом крупного контрабандиста?

2) чи запроваджені санкції проти керівників СБУ - вони точно очолюють топ 10 контрабандистів?

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Як повідомлялося, вчора президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.