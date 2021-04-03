Президент Аргентини Фернандес, вакцинований російським "Супутником V", отримав позитивний тест на COVID-19
Президент Аргентини Альберто Фернандес отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19, для підтвердження діагнозу він чекає результату ПЛР-тесту на коронавірус.
Про це політик повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
За словами Фернандеса, ввечері в п'ятницю у нього злегка підвищилася температура і заболіла голова, тому він вирішив здати тест на виявлення антигену до коронавірусу. Результат виявився позитивним, і президент Аргентини відправився на самоізоляцію в очікуванні результатів ПЛР-тесту.
2 квітня Фернандес відзначив своє 62-річчя. Він заявив, що почувається добре, і якби не позитивний результат тесту, він би святкував день народження.
Зазначимо, що в січні Фернандес повідомив, що прищепився російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он ещё 2 февраля завершил свою третью фазу испытаний вакцины, на 19 886 добровольцах. Он утверждает что около 87% на 14 день после первой дозы, и до 92.7% после второй.
И да. 3 человека из привитых таки умерло. 2 - от коронавируса (правда, судя по срокам проявления симптомов, они уже были инфицированы на момент прививки), и один - от бытовой травмы.
новічокспутнік - ОК, коліться ним. Сюди ви чо лізете? Нам тільки парити не треба, тим більше у вас навіть 10% населення ще не привили- вам самим він треба!
Тут більшості насрати і на ваш кацапстан і на кацапів.
Я ось на кацапські ресурси вже років 20 як не ходжу.
Стаття 1: Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Стаття 2. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia!
Тобто Лансет НЕ ПРОВОДИВ ТАКИ дослідження, а проаналізував дослідження в рашці!
Стаття 1: Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.
Стаття 2. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia!
Тобто Лансет НЕ ПРОВОДИВ ТАКИ дослідження, а проаналізував дослідження в рашці!
А які такі хоч одні всесвітньо відомі ліки придумав кацапський інститут Гамалєї (та й взагалі кацапи)? Ну хоч одні? От хоча б тому немає причин вірити в ефективність спутніка!
Это же обман.
и что получается, товарооборот с рф на 4,5 млрд долл в год можно, а вакцину низзя.