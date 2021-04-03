Президент Аргентини Фернандес, вакцинований російським "Супутником V", отримав позитивний тест на COVID-19

Президент Аргентини Альберто Фернандес отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19, для підтвердження діагнозу він чекає результату ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це політик повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За словами Фернандеса, ввечері в п'ятницю у нього злегка підвищилася температура і заболіла голова, тому він вирішив здати тест на виявлення антигену до коронавірусу. Результат виявився позитивним, і президент Аргентини відправився на самоізоляцію в очікуванні результатів ПЛР-тесту.

2 квітня Фернандес відзначив своє 62-річчя. Він заявив, що почувається добре, і якби не позитивний результат тесту, він би святкував день народження.

Зазначимо, що в січні Фернандес повідомив, що прищепився російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V".

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