Данілов - РФ: Заберіть свої танки, БТРи і забирайтеся з України. Займайтеся Далеким Сходом, Татарстаном, Ічкерією, поки це ваша територія

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам піклуватися про добробут своїх далеких регіонів, "поки це їхня територія".

Про це він заявив в ефірі Свободи слова Савіка Шустера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Треба, щоб Російська Федерація забрала своє майно і покинула територію Донецької та Луганської областей. Забрала свої танки, забрали БТР, які заправляють (пальним. - Ред.) членів вашої фракції (Данілов звернувся до депутата ОПЗЖ Юрія Бойка. - Ред.) через ваш завод. І прибрала з України", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що східні регіони України - українська земля.

"І ми розберемося самостійно, що нам треба робити на цій землі. І коли вони пхають ніс і постійно говорять ... Пан Лавров щось там починає говорити про Україну ... Яке ваше діло?! Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, в Татарстан, Ічкерію. Поки це ваша територія - займайтеся", - порадив Данілов.

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