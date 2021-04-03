Данілов - РФ: Заберіть свої танки, БТРи і забирайтеся з України. Займайтеся Далеким Сходом, Татарстаном, Ічкерією, поки це ваша територія
Секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам піклуватися про добробут своїх далеких регіонів, "поки це їхня територія".
Про це він заявив в ефірі Свободи слова Савіка Шустера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Треба, щоб Російська Федерація забрала своє майно і покинула територію Донецької та Луганської областей. Забрала свої танки, забрали БТР, які заправляють (пальним. - Ред.) членів вашої фракції (Данілов звернувся до депутата ОПЗЖ Юрія Бойка. - Ред.) через ваш завод. І прибрала з України", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що східні регіони України - українська земля.
"І ми розберемося самостійно, що нам треба робити на цій землі. І коли вони пхають ніс і постійно говорять ... Пан Лавров щось там починає говорити про Україну ... Яке ваше діло?! Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, в Татарстан, Ічкерію. Поки це ваша територія - займайтеся", - порадив Данілов.
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А в других часто говорит - пустим воду только после деоккупации.
Данилов - полностью вменяемый, качественный русофоб.
На своём месте.
"В ответ даже как-то захотелось процитировать Вам вашего же Авакова: Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!"
« ламинарных» генералов...Также как первые офицеры НАТО на учениях.... Как они сдают нормативы? Предлагаю тест - кто не влезет в командирский люк танка - уволить... пусть 5 раз подтянутся на перекладине и 10 отожмутся ...
ПС. Мертветчук уже сидит?
"В результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок. Об этом сообщает http://armiyadnr.su/news/ekstrennoe-zayavlenie-oficialnogo-predstavitelya-nm-dnr-262 пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Призываем международных наблюдателей зафиксировать данные преступные действия ВСУ, их террор в отношении мирного населения Донбасса, а также принудить украинское руководство к прекращению убийств невинных людей», - говорится в сообщении.https://lenta.ru/news/2021/04/03/deti/
Данилов злобный такой, со стержнем внутри. По правде сказать - вот такого в Президенты надо. В спикеры такого как Гриценко, на случай конституционной необходимости подхватить полномочия выбывшего главы государства. В Генпрокуроры такого как Шишкин и в главы Конституционного Суда такого как Головатый, чтобы в рамках их удерживать. И ничего так страна была бы.
А то то урка страной правит, то клоун, то партработник . . .
Хоч хтось почав це болото владне розбурювати...