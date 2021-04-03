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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов - РФ: Заберіть свої танки, БТРи і забирайтеся з України. Займайтеся Далеким Сходом, Татарстаном, Ічкерією, поки це ваша територія

Данілов - РФ: Заберіть свої танки, БТРи і забирайтеся з України. Займайтеся Далеким Сходом, Татарстаном, Ічкерією, поки це ваша територія

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам піклуватися про добробут своїх далеких регіонів, "поки це їхня територія".

Про це він заявив в ефірі Свободи слова Савіка Шустера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Треба, щоб Російська Федерація забрала своє майно і покинула територію Донецької та Луганської областей. Забрала свої танки, забрали БТР, які заправляють (пальним. - Ред.) членів вашої фракції (Данілов звернувся до депутата ОПЗЖ Юрія Бойка. - Ред.) через ваш завод. І прибрала з України", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що східні регіони України - українська земля.

"І ми розберемося самостійно, що нам треба робити на цій землі. І коли вони пхають ніс і постійно говорять ... Пан Лавров щось там починає говорити про Україну ... Яке ваше діло?! Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, в Татарстан, Ічкерію. Поки це ваша територія - займайтеся", - порадив Данілов.

Також читайте: Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук

Данілов Олексій (1259) росія (65394) Татарстан (38) Чечня (284)


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Топ коментарі
+59
Этот Данилов из лугандона больший патриот чем кусок зедебила из кривога рагу.. просто сюрррр.
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03.04.2021 09:54
+52
А Данілов молодчага! Щас у кацапів підгорить
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03.04.2021 09:54
+42
А то буде те шо було в Одесі.
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03.04.2021 09:55
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Побольше таких управленцев как Данилов в Украине!
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03.04.2021 11:46 Відповісти
Если за пособничество терроризму (поставка горючего Бойко для рос. танков и бтров) не заводят уголовное дело, то в чем заключается значимость высказывания Данилова? - В громких словах? Сейчас это называют словом - пиар.
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04.04.2021 02:20 Відповісти
Про Крым-ни слова! Хотя это такая же оккупированная территория,что Луганск с Донецком.Не понятно это разделение,тем более,что российских танков и другой техники в Крыму,на порядок больше,чем на границе Донецкой и Луганской области.НЕ ПОНЯТНО!
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03.04.2021 11:51 Відповісти
Задачи нужно решать по степени важности. Нужно сначала вернуть Донецк и Луганск.
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03.04.2021 23:51 Відповісти
В данной дискуссии (с Бойко) не говорил про Крым.
А в других часто говорит - пустим воду только после деоккупации.
Данилов - полностью вменяемый, качественный русофоб.
На своём месте.
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04.04.2021 02:21 Відповісти
Ти дивись яке воно жорстке. ***** у відповідь одразу обісралось від такого моцного хлопа, забрало танки і посунуло узад до мАцкви? Це Вам не який-сь "кривавий пастор" це хлопи слугородівські, оце так сила і міць від квартальних ...андонів! Це хлопи ще ті, можуть трахнути ***** і в пальті!
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03.04.2021 11:55 Відповісти
Путин Данилову:
"В ответ даже как-то захотелось процитировать Вам вашего же Авакова: Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!"
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03.04.2021 12:02 Відповісти
Та не только танки. Пусть забирают всю ОПЗЖ с Медведчуком и молодого регионала Разумкова в придачу!
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03.04.2021 12:03 Відповісти
Новий очільник Херсонводоканалу у 2009 році розробляв схему його передачі під контроль росіян, - ЗМІ
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03.04.2021 12:03 Відповісти
OK. Ho про Крым ни слова!
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03.04.2021 12:48 Відповісти
Мені здається-просто ідеальна відповідь.
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03.04.2021 13:01 Відповісти
"Данилов - рф : Заберите свои танки, БТРы и убирайтесь из Украины"... А подтянуть собственную артиллерию на расстояние боевой дистанции духу не хватает? Или Вовы не велят? (с)
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03.04.2021 13:23 Відповісти
Подтянуть он может свои штаны на пузо.... Именно пузо.... Я офигел с армии и
« ламинарных» генералов...Также как первые офицеры НАТО на учениях.... Как они сдают нормативы? Предлагаю тест - кто не влезет в командирский люк танка - уволить... пусть 5 раз подтянутся на перекладине и 10 отожмутся ...
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03.04.2021 20:52 Відповісти
+ .. и еще самое прикольное то что все мозги у руководства ВСУ ушли в т.з. пузо !!! там менталитет совковой армии!!! жах *** !!! Младший офицерский состав лучше соображает что и как нужно делать чем эти Хенералы !
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03.04.2021 21:03 Відповісти
10 отожмутся .. 10 раз отмажутся
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03.04.2021 23:20 Відповісти
Молодец,конечно, но как бы это олять не было бла-бла от зеленых и игрой на публику.
ПС. Мертветчук уже сидит?
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03.04.2021 13:46 Відповісти
ОНИ СУКИ ВСЕ АКТЕРАМИ ШОУ У ВОВКИ СТАНОВЯТСЯ - шустер помойка им сцена
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03.04.2021 13:49 Відповісти
...а сходняк ЗЕмафии под вывеской РНБО - им способ ухода от ответственности за бездеятельности силовых чортив с бакановыми.
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03.04.2021 13:55 Відповісти
Уже восьмой год,просто сказать убирайте танки,это пустое.надо действия проявлять!
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03.04.2021 14:03 Відповісти
не верю.Станиславский
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03.04.2021 15:04 Відповісти
Підтримую Данілова, каже правду і в лоб окупанту і його поліцаям в Україні "ОПЗЖ" і великів частині "слуг", які зібралися валити.
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03.04.2021 15:39 Відповісти
Ну раз Лёха луганский сказал, значит так и будет. Он с 90х привык за базар отвечать
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03.04.2021 15:45 Відповісти
кацапы и дальше нагнетают-
"В результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок. Об этом сообщает http://armiyadnr.su/news/ekstrennoe-zayavlenie-oficialnogo-predstavitelya-nm-dnr-262 пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Призываем международных наблюдателей зафиксировать данные преступные действия ВСУ, их террор в отношении мирного населения Донбасса, а также принудить украинское руководство к прекращению убийств невинных людей», - говорится в сообщении.https://lenta.ru/news/2021/04/03/deti/
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03.04.2021 15:54 Відповісти
А в Крыму могут оставаться?
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03.04.2021 16:01 Відповісти
А Данилов ещё в губернаторство при Кучме противостоял россии в Луганске. Заставлял перекапывать границу (рвы), чтобы препятствовать "проходному двору", выкуривал оттуда казачков всяких. Но пришёл Янек и область под себя подмял предатель Тихонов.

Данилов злобный такой, со стержнем внутри. По правде сказать - вот такого в Президенты надо. В спикеры такого как Гриценко, на случай конституционной необходимости подхватить полномочия выбывшего главы государства. В Генпрокуроры такого как Шишкин и в главы Конституционного Суда такого как Головатый, чтобы в рамках их удерживать. И ничего так страна была бы.
А то то урка страной правит, то клоун, то партработник . . .
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03.04.2021 16:45 Відповісти
Воистину
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03.04.2021 20:15 Відповісти
Головатий вже раз продався янику. Він стояв завжди за Україну з 1990р.потім здувся.
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03.04.2021 21:19 Відповісти
Молодец! Одобряю.
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03.04.2021 18:06 Відповісти
Давайте робити висновки по справам. Людина має посаду СЕКРЕТАР й повноваження відповідні. Хто ініціює й затверджує рішення РНБО? Я б на місці спецслужб в першу чергу придивлявся до тих хто гучніше всіх кричить й так всім зрозумілі речі про ворога. Бо вже була "немитая Расія" й закінчилась плівками "абнімаю".
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03.04.2021 20:07 Відповісти
Дарма , Пане Данілов, треба підтримати незалежний Татарстан.
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03.04.2021 20:12 Відповісти
Згоден з Даніловим на всі 100%!
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03.04.2021 21:07 Відповісти
Один з небагатьох зелених, репліки якого гріють душу.
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03.04.2021 21:17 Відповісти
пусть рашкостан убирается не только из Украины,а и из Молдовы,из Сирии,из Белоруссии,из Осетии,короче отовсюду, куда ихнии щупальца протянулись,как раковые метастазы....
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03.04.2021 21:23 Відповісти
Данилов ""Надо, чтобы Российская Федерация забрала свое имущество и покинула территорию Донецкой и Луганской областей..." Стесняюсь спросить: а все ли оккупированные рашкой территории УКраины перчислил героический Данилов ? Или может забыл про како-то укрианский полуостров сказать? И что же с памятью его стало ?
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04.04.2021 01:13 Відповісти
Он про Крым тоже всегда говорил только с проукраинской позиции. Не ищите зраду.
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04.04.2021 02:26 Відповісти
Не ищу..просто комментирую то, что читаю... Но ИМХО на публичной площадке лучше не забывать в перчислении такой "пустячок" ... БО тысячи зрителей, кровно связанных с этой проблемой , ждут - что она прозвучит..что про них помнят...
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04.04.2021 08:42 Відповісти
Дуже гарний русофоб цей Данилов.
Хоч хтось почав це болото владне розбурювати...
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04.04.2021 02:23 Відповісти
Заработал всего один орган - СНБО, а какой подъём и сколько надежд. Даже ***** прибежал и бряцает оружием на границе. А представьте что будет, если заработает прокуратура, суды, чиновники и налоговики перестанут вымогать взятки. Хотелось бы, чтобы СНБО было только проба пера.
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04.04.2021 09:45 Відповісти
Данилов кашмарит Мацкву не падецки.....
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04.04.2021 10:00 Відповісти
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