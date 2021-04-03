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Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників

Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників

Державна митна служба підтвердила факт відсторонення понад 100 митників від виконання службових обов'язків після вчорашнього засідання РНБО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення напередодні оприлюднила пресслужба Державної митної служби України.

"Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України", - випливає з повідомлення.

Є інформація, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

В Одеській митниці - 22 працівники;

У Закарпатській - 23 працівники;

У Київській - 8 працівників;

У Волинській - 23 працівники;

У Галицькій - 46 працівників;

У Буковинській - 3 працівники.

Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на журналіста Євгена Плинського, що понад 100 співробітників митниці відсторонено від займаних посад.

Як повідомлялося, вчора президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.

контрабанда (1823) санкції (11885) РНБО (2285) митниця (1874)


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Топ коментарі
+21
Угу, сейчас эти таможенники восстановятся через суд
С полицией уже проходили этот момент
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03.04.2021 10:37
+19
А помните, как летом 2019-го обдолбленный зелупенфраер вместе с богданом ездили на закарпатскую таможню? Тогда порношут типа "выгнал" кучу таможенников, а через неделю все эти таможенники дружно востановились на службе и получили компенсации. Неужели есть упоротые в этой стране, которые не понимают, что все эти пятничные санкции снбо - это сюжет для зрителей телевизора и не более?! В реале должны быть открыты уголовные дела и обвиняемые должны быть отправлены в сизо.
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03.04.2021 11:12
+13
Только непонятно зачем РНБО было проводить?
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03.04.2021 10:34
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жена и таможенник завтракают :
- ты почему такой печальный ?
- а чего веселится? так все дорожает..
- ты чего? одежда, обувь, сигареты, бухло...ну все ж с конфиската... как и колбаса, икра, сыры, балык..
- да? а хлеб то за свои...
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03.04.2021 11:05 Відповісти
Хороший президент,правильные шаги делает.
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03.04.2021 10:58 Відповісти
Вау... 95 квартал захватывает таможню!
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03.04.2021 11:02 Відповісти
смешно)))
это не кацапам сдаватся)))
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03.04.2021 11:13 Відповісти
Всем уволенным предложена работа
в СБУ МВД ГПУ с повышением окладов
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03.04.2021 11:06 Відповісти
не я б"ю верба б"є ...
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03.04.2021 11:06 Відповісти
Понти, понти і ще раз понти! Ще відосик зніми і ВСЬО!
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03.04.2021 11:09 Відповісти
А помните, как летом 2019-го обдолбленный зелупенфраер вместе с богданом ездили на закарпатскую таможню? Тогда порношут типа "выгнал" кучу таможенников, а через неделю все эти таможенники дружно востановились на службе и получили компенсации. Неужели есть упоротые в этой стране, которые не понимают, что все эти пятничные санкции снбо - это сюжет для зрителей телевизора и не более?! В реале должны быть открыты уголовные дела и обвиняемые должны быть отправлены в сизо.
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03.04.2021 11:12 Відповісти
Их всех восстановят судебными решениями - только работы добавится судам, адвокатам, посредникам... И расходы "пострадавшим" и доходы участникам и посредникам - сводникам... - закон сообщающихся сосудов...
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03.04.2021 11:12 Відповісти
вопрос решаемый
при чем на рас два
есть таможни где кроме нихрена не ездит и не возят
всех туда перевести по приказу
и готово)))
сами уволятся
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03.04.2021 11:16 Відповісти
Звільняють з посад рішенням РНБО?! А як там на рахунок трудового законодавства? За чий рахунок за пів року чи за рік їм всім компенсації будуть виплачувати. Бубочка свої віддасть, ну ті, що в Приватбанку вкрав, чи як завжди? Хто то чергове шоу 95-го кварталу оплачувати буде?
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03.04.2021 11:14 Відповісти
А кто крышует из чиновников в Киеве,министерствах,прокуратура,мвд и т.д.Почему этих не садят???Кто-то же из высшего эшелона власти прлучал откаты в ввиде чемоданчиков.Почему именно этих не ловят на взятке и не садят???
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03.04.2021 11:53 Відповісти
нужно было это 1 апреля делать. было бы смешней. они что не могли с кварталом 95 посоветоваться?
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03.04.2021 12:00 Відповісти
Ну что тут непонятно?!!! Шо бубочка кукарекал? Он кукарекал : если вы, идиоты, выберете меня, то у меня и у квартала закончится эпоха бедности. Бубочку выбрали, а эти идиоты не захотели делиться с найвелычнишым. И вот он, результат, получили пинок под свой жирный зад.
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03.04.2021 12:11 Відповісти
В Одессе нужно всех уволить , поставить компьютеры и пару улыбчивых девушек . Затраты на переоборудование таможни окупятся уже через месяц
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03.04.2021 12:25 Відповісти
22 червня 2018

Втрати держбюджету України від контрабанди досягають 4 мільярдів доларів на рік - це більше 100 млрд грн. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/avakov-ozvuchil-ogromnuyu-summu-poter-byudzheta-iz-za-kontrabandy-1149117.html?fbclid=IwAR3232yLpqIDcZjIKp9XE0Ma3f92i8nBVpWjK7WumgTwsXdIQ4zW9atcRus https://economics.segodnya.ua/.../avakov-ozvuchil...

7 липня 2019

"Набридло ваше мичання" - Зеленський розніс митників
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_AJ826KsjzE%26fbclid%3DIwAR3AcmPLrAfC95lyCcMYbrlCk2Ph9XDE1-LpW6bKvw8fF2TrK-_nQkWjkGE&h=AT1wDVyNWQfTbZMPP_Yfl-p-4ROW-HQrXGSXGWiwqpqaNq1_IOMLefErg351jXEo18XxkZGB-cPlHA60DlPN4CqWcjrQUxJ2NUgIrYIH9cqh7OiVczWlLtmUTqv_CYtnGKk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.youtube.com/watch?v=_AJ826KsjzE

9 липня 2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №505/2019
Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fdocuments%2F5052019-27993%3Ffbclid%3DIwAR1vkztXcjljiJozONnxk-VPeHjWsN1GRm8eT0rrKKJfs4DZ-73Y1JSf9MM&h=AT3SxuCeC1BK20hslOcOy_LAw-U8lbhR0yv87JJOVVI2pfkGOIVgPuS-DD-9_nZrUAcdruOXX3sKK2__q19cO-JweYOy3tHbqjb9E_T7hQccuTnJYGGirleyFEqknUxOXsQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.president.gov.ua/documents/5052019-27993

6 серпня 2019

Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни. В Офісі президента кажуть, що успіхи вже є, а бізнес їх ще не бачить.
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/?fbclid=IwAR1zX1dWrRBAGOTV7rTOdZkRBhWs-w0N667kh4lVcXs-JD93HJHS_f2hZ5A https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/

31 серпня 2019

Зеленський: Думаю, до кінця 2019 року "ми приб'ємо контрабас"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR1QyAfMd_1_woOwoVqwNdDiH8XpAyjIJnDAAo4st2w5stfaDupTsY5zzRA&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html

26 листопада 2019

Зеленський обіцяє винагороду за інформацію про хрещеного батька контрабанди.
Про це Зеленський оголосив у спеціальному відеозверненні до українців
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR0DBpkJlvJu0K9T2CRFWoS1E2Q-BB4MhypWtUCm2RiI7YvhmXuw2_c0uCg&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html

27 листопада 2019

Розшукуваний Альперін сам прийшов в САП
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam-priyshov-sap-331107_.html?fbclid=************************************************************* https://zn.ua/.../rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam...

3 грудня 2019

"Король контрабанди" Альперін вийшов із СІЗО
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovynarnia.com%2F2019%2F12%2F03%2Fkorol-kontrabandi-alperin-viyshov-iz-sizo%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JTdQP9nOGqqZMyeT2VUtJB13mj7cM11hQy7vg6LJmve5kuE7MrLpgs7Q&h=AT2Am50BYFszIMoIEGmF9KPeJR83Y2-BVZsxDIF5h6UBdrTa_eXpU-lMMYkf8H8gkg566CAPzcFb9fHZC2ACfVtW7emL1qgjRnjMTxwQxhN2HeiN78xz6-o4RnFCaHo9b8w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://novynarnia.com/.../korol-kontrabandi-alperin.../

.....

2 квітня 2021

Зеленський: Ввели санкції проти топ-10 української контрабанди
За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав державний бюджет України, з них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2021%2F04%2F2%2F7288839%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ruYR5ZUQMhMf3gHYEfyIh6xQXecxB0qEJpe3ur1BykNlcuPgymr4PCSY&h=AT2rdMB0UpsCzSyszv2Grewut-*****************************-m4Pn2jm4jQdBaXEqW3Wn-UeVcxeE2KRYvWleAd7xC4nxUDYLoK5H1OFdNBiflRFuQIe3NTGyHA0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/2/7288839/
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03.04.2021 12:26 Відповісти
Таким чином:
1) В 2018, за Порошенка було 100 мільярдів втрат. За Зеленського стало 300 мільярдів втрат. З його же слів.
2) Ввели санкції проти контрабандистів, яких Зеленський обіцяв побороти до кінця 2019 року
3) Всі контрабандисти на волі і їм нічого не загрожує
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZWc7PWDLIBUVH5WHJZk9NfgVFp6kCHr1q5vx8LZgZx9eLLgI8qSwazZoOQmirZzwnxo1dQj-sbBHV0e_6f69kanbUIYpxkz_FLHnCD9ZF05V6VTCkzaEflVfFaaewY-34ed8Ul4iGmH0g1XIasZ-Qp0yPtzqonsJVB6USTnEPHPHA&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
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03.04.2021 12:27 Відповісти
Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників - Цензор.НЕТ 2615
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03.04.2021 12:36 Відповісти
резидент
СБУ сводит счёты с конкурентами через СНБО, что превращает важнейший орган страны в инструмент личной мести. Мы ожидали увидеть контрабандистов работающих с ОРДЛО, но их убрали из списка.
СБУ продолжает кормиться с контрабанды, а вместо уволенных таможенников зайдут согласованные люди. Главное возглавить процесс, а не победить коррупцию/контрабанду.
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03.04.2021 12:41 Відповісти
Отстранили - не уволили с волчьим билетом. По сути, предложили подумать и внести чемоданы с налом нужным людям.
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03.04.2021 12:45 Відповісти
Ой, какой ніжданчік, ніужьелі бьеніни подтянуться. А вигаварітье что беня аалігархі карупціаньер, вот пасматрітье как он па кантрабандье. А давайтье беню в міністри здравахраньенія, вот зажівьєм !
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03.04.2021 12:52 Відповісти
Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників - Цензор.НЕТ 8493
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03.04.2021 12:56 Відповісти
Та ты шо!
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03.04.2021 16:59 Відповісти
А это кто в поле? Не ляжко, случайно? Ждёт комбайн
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03.04.2021 17:01 Відповісти
У поросяботів формений батхерт. Методичок не завезли, а начальство вимагає "заклєймить нємєдлєнно". От і тулять, хто на що здатен. А оскільки понабирали на ферми "неліквід" - виходить феєрія тупості. Власне як і завжди. Можна переходити в режим споглядання...
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03.04.2021 13:36 Відповісти
Замыливание глаз Байдэну)))))
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03.04.2021 14:09 Відповісти
😆😆😆..."за підрахунками експертів,державі завдано збитків на майже 300 млрд(!!!)гривень...",а вони "санкціями" хваляться і "відстороненнями"🤦‍♂️😂😂😂.А 300 млрд грн. це (на хвилинку☝️)майже 30% всіх(!!!) запланованих доходів держбюджету на 2021 рік.і нікого не заарештовано,немає крим.проваджень,затримань нічого.а всі "звільнені",завтра-післязавтра поновляться на роботі,ще й з компенсаціями,це 100%.така собі "відпусточка" оплачувана,за рахунок держави 🤦‍♂️😂😂😂.
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03.04.2021 14:49 Відповісти
А як відсторонили? На яких підставах? Якщо є склад злочину, то вони мали б були затримані і їм вручено підозри, як учасникам акції протесту і художньої творчості по відношенню до дверей офісу Зе. Якщо контрабанда, то ст.201 УК України -карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. А де вилучено 300 млрд гривень, про що звинуватив кіносеріал "Санта КривийРіг-СНБОУ"? А як гарно виходить, в бюджетві дірка 300 млрд гривень і бац відшукали винних. А так всі дуже чесні.
А коли телесеріл покаже кіно про "велике крадівництво", "електроенергію з московії і Білорусі", "вугілля з московії", "вагнеріат з банкової", "вакцинація і смерть ковідного фонду", "банкрутство прибуткових підприємств", "фальшування виборів на Прикарпатті"???
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03.04.2021 15:19 Відповісти
Помнится ЗЕ уже разгонял Закарпатскую таможенную службу да так разогнал что большинство таможенников которых он уличал во взятничестве пошли на повышение по службе.
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03.04.2021 15:49 Відповісти
державі завдано збитків на майже 300 млрд(!!!)гривень..

Это просто ****** какой то. Жуткий ******, И никому нихуйа не будет.
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03.04.2021 16:16 Відповісти
а скольких закрыли ? или взялы пид варту ? вангую , ни одного , делаем вывод - зеленые соврали очередной раз
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03.04.2021 19:27 Відповісти
ойойой какая зрадулендище.
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04.04.2021 04:28 Відповісти
галицьку таможню треба закрити і не відкривати - крадусь усі і увесь час...
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04.04.2021 09:16 Відповісти
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