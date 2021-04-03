Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників
Державна митна служба підтвердила факт відсторонення понад 100 митників від виконання службових обов'язків після вчорашнього засідання РНБО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення напередодні оприлюднила пресслужба Державної митної служби України.
"Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України", - випливає з повідомлення.
Є інформація, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.
На сьогодні у територіальних органах відсторонені:
В Одеській митниці - 22 працівники;
У Закарпатській - 23 працівники;
У Київській - 8 працівників;
У Волинській - 23 працівники;
У Галицькій - 46 працівників;
У Буковинській - 3 працівники.
Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на журналіста Євгена Плинського, що понад 100 співробітників митниці відсторонено від займаних посад.
Як повідомлялося, вчора президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.
Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жена и таможенник завтракают :
- ты почему такой печальный ?
- а чего веселится? так все дорожает..
- ты чего? одежда, обувь, сигареты, бухло...ну все ж с конфиската... как и колбаса, икра, сыры, балык..
- да? а хлеб то за свои...
это не кацапам сдаватся)))
в СБУ МВД ГПУ с повышением окладов
при чем на рас два
есть таможни где кроме нихрена не ездит и не возят
всех туда перевести по приказу
и готово)))
сами уволятся
Втрати держбюджету України від контрабанди досягають 4 мільярдів доларів на рік - це більше 100 млрд грн. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/avakov-ozvuchil-ogromnuyu-summu-poter-byudzheta-iz-za-kontrabandy-1149117.html?fbclid=IwAR3232yLpqIDcZjIKp9XE0Ma3f92i8nBVpWjK7WumgTwsXdIQ4zW9atcRus https://economics.segodnya.ua/.../avakov-ozvuchil...
7 липня 2019
"Набридло ваше мичання" - Зеленський розніс митників
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_AJ826KsjzE%26fbclid%3DIwAR3AcmPLrAfC95lyCcMYbrlCk2Ph9XDE1-LpW6bKvw8fF2TrK-_nQkWjkGE&h=AT1wDVyNWQfTbZMPP_Yfl-p-4ROW-HQrXGSXGWiwqpqaNq1_IOMLefErg351jXEo18XxkZGB-cPlHA60DlPN4CqWcjrQUxJ2NUgIrYIH9cqh7OiVczWlLtmUTqv_CYtnGKk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.youtube.com/watch?v=_AJ826KsjzE
9 липня 2019
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №505/2019
Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fdocuments%2F5052019-27993%3Ffbclid%3DIwAR1vkztXcjljiJozONnxk-VPeHjWsN1GRm8eT0rrKKJfs4DZ-73Y1JSf9MM&h=AT3SxuCeC1BK20hslOcOy_LAw-U8lbhR0yv87JJOVVI2pfkGOIVgPuS-DD-9_nZrUAcdruOXX3sKK2__q19cO-JweYOy3tHbqjb9E_T7hQccuTnJYGGirleyFEqknUxOXsQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.president.gov.ua/documents/5052019-27993
6 серпня 2019
Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни. В Офісі президента кажуть, що успіхи вже є, а бізнес їх ще не бачить.
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/?fbclid=IwAR1zX1dWrRBAGOTV7rTOdZkRBhWs-w0N667kh4lVcXs-JD93HJHS_f2hZ5A https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/
31 серпня 2019
Зеленський: Думаю, до кінця 2019 року "ми приб'ємо контрабас"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR1QyAfMd_1_woOwoVqwNdDiH8XpAyjIJnDAAo4st2w5stfaDupTsY5zzRA&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html
26 листопада 2019
Зеленський обіцяє винагороду за інформацію про хрещеного батька контрабанди.
Про це Зеленський оголосив у спеціальному відеозверненні до українців
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR0DBpkJlvJu0K9T2CRFWoS1E2Q-BB4MhypWtUCm2RiI7YvhmXuw2_c0uCg&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html
27 листопада 2019
Розшукуваний Альперін сам прийшов в САП
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam-priyshov-sap-331107_.html?fbclid=************************************************************* https://zn.ua/.../rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam...
3 грудня 2019
"Король контрабанди" Альперін вийшов із СІЗО
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovynarnia.com%2F2019%2F12%2F03%2Fkorol-kontrabandi-alperin-viyshov-iz-sizo%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JTdQP9nOGqqZMyeT2VUtJB13mj7cM11hQy7vg6LJmve5kuE7MrLpgs7Q&h=AT2Am50BYFszIMoIEGmF9KPeJR83Y2-BVZsxDIF5h6UBdrTa_eXpU-lMMYkf8H8gkg566CAPzcFb9fHZC2ACfVtW7emL1qgjRnjMTxwQxhN2HeiN78xz6-o4RnFCaHo9b8w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://novynarnia.com/.../korol-kontrabandi-alperin.../
.....
2 квітня 2021
Зеленський: Ввели санкції проти топ-10 української контрабанди
За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав державний бюджет України, з них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2021%2F04%2F2%2F7288839%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ruYR5ZUQMhMf3gHYEfyIh6xQXecxB0qEJpe3ur1BykNlcuPgymr4PCSY&h=AT2rdMB0UpsCzSyszv2Grewut-*****************************-m4Pn2jm4jQdBaXEqW3Wn-UeVcxeE2KRYvWleAd7xC4nxUDYLoK5H1OFdNBiflRFuQIe3NTGyHA0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/2/7288839/
1) В 2018, за Порошенка було 100 мільярдів втрат. За Зеленського стало 300 мільярдів втрат. З його же слів.
2) Ввели санкції проти контрабандистів, яких Зеленський обіцяв побороти до кінця 2019 року
3) Всі контрабандисти на волі і їм нічого не загрожує
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZWc7PWDLIBUVH5WHJZk9NfgVFp6kCHr1q5vx8LZgZx9eLLgI8qSwazZoOQmirZzwnxo1dQj-sbBHV0e_6f69kanbUIYpxkz_FLHnCD9ZF05V6VTCkzaEflVfFaaewY-34ed8Ul4iGmH0g1XIasZ-Qp0yPtzqonsJVB6USTnEPHPHA&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
СБУ сводит счёты с конкурентами через СНБО, что превращает важнейший орган страны в инструмент личной мести. Мы ожидали увидеть контрабандистов работающих с ОРДЛО, но их убрали из списка.
СБУ продолжает кормиться с контрабанды, а вместо уволенных таможенников зайдут согласованные люди. Главное возглавить процесс, а не победить коррупцию/контрабанду.
А коли телесеріл покаже кіно про "велике крадівництво", "електроенергію з московії і Білорусі", "вугілля з московії", "вагнеріат з банкової", "вакцинація і смерть ковідного фонду", "банкрутство прибуткових підприємств", "фальшування виборів на Прикарпатті"???
Это просто ****** какой то. Жуткий ******, И никому нихуйа не будет.