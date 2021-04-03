Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників

Державна митна служба підтвердила факт відсторонення понад 100 митників від виконання службових обов'язків після вчорашнього засідання РНБО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення напередодні оприлюднила пресслужба Державної митної служби України.

"Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України", - випливає з повідомлення.

Є інформація, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

В Одеській митниці - 22 працівники;

У Закарпатській - 23 працівники;

У Київській - 8 працівників;

У Волинській - 23 працівники;

У Галицькій - 46 працівників;

У Буковинській - 3 працівники.

Раніше Цензор.НЕТ писав із посиланням на журналіста Євгена Плинського, що понад 100 співробітників митниці відсторонено від займаних посад.

Як повідомлялося, вчора президент Зеленський заявив, що проти "топових" контрабандистів України запроваджено персональні санкції.

Пізніше був оприлюднений список топ-10 контрабандистів, проти яких запровадили санкції.