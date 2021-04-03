Від COVID-19 за добу в Києві померли 50 осіб, видужали - 696, виявили 2 053 нові випадки, - Кличко

За вчорашню добу, 2 квітня, в Києві виявили 2053 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії - 166 658).

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, серед захворілих 1069 жінок, у віці від 18 до 99 років, 841 чоловік, у віці від 18 до 88 років, 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 68 хлопчиків від 2 місяці до 17 років.

Крім того, за добу зафіксували 50 летальних випадків від вірусу (всього від початку пандемії 3 545 померлих).

Також 240 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом COVID-19, а 394 людини госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 696 людей побороли коронавірус (всього 107 484 видужали від початку пандемії).

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому (812), Деснянському (384) і Голосіївському (195) районах Києва.

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