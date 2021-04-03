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Новини Коронавірус і карантин
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Від COVID-19 за добу в Києві померли 50 осіб, видужали - 696, виявили 2 053 нові випадки, - Кличко

Від COVID-19 за добу в Києві померли 50 осіб, видужали - 696, виявили 2 053 нові випадки, - Кличко

За вчорашню добу, 2 квітня, в Києві виявили 2053 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії - 166 658).

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, серед захворілих 1069 жінок, у віці від 18 до 99 років, 841 чоловік, у віці від 18 до 88 років, 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 68 хлопчиків від 2 місяці до 17 років.

Крім того, за добу зафіксували 50 летальних випадків від вірусу (всього від початку пандемії 3 545 померлих).

Також 240 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом COVID-19, а 394 людини госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 696 людей побороли коронавірус (всього 107 484 видужали від  початку пандемії).

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому (812), Деснянському (384) і Голосіївському (195) районах Києва.

Також читайте: Спостерігаємо ігнорування карантину. "Пінг-понг" із перекладанням відповідальності призводить до втрати життів, - Разумков

карантин (18172) Київ (19541) Кличко Віталій (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вакцины в том самом месте, где воскресенский мост и метро на винныйградарь.
Более тупого мера город не видел.
Но быдлу нравится прыгать по треснутому мосту!
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03.04.2021 12:38
+3
"подтвержденных случая"

подтвержденных фальшивыми тестами, которые "находят вирус" в кока-коле, пиве, фруктах и машинном масле
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03.04.2021 10:55
+2
Наконец вводят как в Словакии
«
Во время ужесточенного карантина в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенные часы - с 10 до 12 утра. Об этомhttps://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6599.pdf говорится в соответствующем решении КГГА относительно усиления карантинных мер в Киеве.
Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.»
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03.04.2021 10:57
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"подтвержденных случая"

подтвержденных фальшивыми тестами, которые "находят вирус" в кока-коле, пиве, фруктах и машинном масле
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03.04.2021 10:55 Відповісти
Це ше тільки початок ,може над якими масками подумати - це ж біда.
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03.04.2021 10:55 Відповісти
"Масочний режим" придумали некрасиві дівчата.
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03.04.2021 12:10 Відповісти
Наконец вводят как в Словакии
«
Во время ужесточенного карантина в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенные часы - с 10 до 12 утра. Об этомhttps://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6599.pdf говорится в соответствующем решении КГГА относительно усиления карантинных мер в Киеве.
Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.»
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03.04.2021 10:57 Відповісти
Гы-гы-гы...
При этом свежий товар во всех продуктовых вывозят после 12.
Хай пенсионеры подавятся!
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03.04.2021 11:02 Відповісти
Необхідно усіх без виключення українських олігархів придушити та витрусити із них кошти для виробництва власної вакцини, а також для виробництва іноземних вакцин по ліцензії.
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03.04.2021 11:11 Відповісти
В два раза больше в сутки, чем осенью....
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03.04.2021 11:15 Відповісти
Мда. Обгадился наш Веталя. Уже больше 2 штук за сутки!!! А он только СОБРАЛСЯ локдаун вводить. С 5 числа! Иначе, как вредительством это не назовёшь. Кстати, а где вакцины, которые ты обещал для киевлян??? Это провал!
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03.04.2021 11:39 Відповісти
Вакцины в том самом месте, где воскресенский мост и метро на винныйградарь.
Более тупого мера город не видел.
Но быдлу нравится прыгать по треснутому мосту!
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03.04.2021 12:38 Відповісти
Да, такое впечатление, что в Киеве никогда не было Вернадского, Сикорского, Антонова, Патона,- одни кивы, клички, зеленские....
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03.04.2021 13:05 Відповісти
Киев -это Порошенки и Клички-спрос с них.
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03.04.2021 14:21 Відповісти
 
 