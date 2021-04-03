Від COVID-19 за добу в Києві померли 50 осіб, видужали - 696, виявили 2 053 нові випадки, - Кличко
За вчорашню добу, 2 квітня, в Києві виявили 2053 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії - 166 658).
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, серед захворілих 1069 жінок, у віці від 18 до 99 років, 841 чоловік, у віці від 18 до 88 років, 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 68 хлопчиків від 2 місяці до 17 років.
Крім того, за добу зафіксували 50 летальних випадків від вірусу (всього від початку пандемії 3 545 померлих).
Також 240 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом COVID-19, а 394 людини госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Водночас 696 людей побороли коронавірус (всього 107 484 видужали від початку пандемії).
Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому (812), Деснянському (384) і Голосіївському (195) районах Києва.
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подтвержденных фальшивыми тестами, которые "находят вирус" в кока-коле, пиве, фруктах и машинном масле
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Во время ужесточенного карантина в Киеве заведения торговли будут обслуживать пенсионеров в определенные часы - с 10 до 12 утра. Об этомhttps://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6599.pdf говорится в соответствующем решении КГГА относительно усиления карантинных мер в Киеве.
Требования по обслуживанию пенсионеров в утренние часы будут действовать с 5 по 16 апреля.»
При этом свежий товар во всех продуктовых вывозят после 12.
Хай пенсионеры подавятся!
Более тупого мера город не видел.
Но быдлу нравится прыгать по треснутому мосту!