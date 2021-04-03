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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ

Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ

Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах вакцинації проти COVID-19  Україна використовуватиме вакцину CoronaVac фірми Sinovac Biotec.

Sinovac розробила й вивела на ринок вакцини проти гепатиту А та В, вірусів грипу, паротиту. Вакцини виробництва Sinovac схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Worl", - йдеться у повідомленні.

Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ 01

Також читайте: На засіданні РНБО 2 квітня розглядалося питання і про ситуацію з коронавірусом. Щодо вакцинації вийде президентський указ, - Данілов

Водночас раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, що вакцина CoronaVac відправлена на лабораторний контроль, який може тривати до 9 квітня. Чи свідчить сьогоднішнє повідомлення МОЗ про завершення лабораторного контролю, поки не зрозуміло.

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4624) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1394
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03.04.2021 11:52
+10
Китайскую вакцину по 3$ Украина закупила по 18$. Поэтому такой вакцине можно и нужно доверять- новая куртка Степанова не даст соврать. Да и Богатырёвой не на одну шубку отслюнявилось.
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03.04.2021 11:53
+5
Типичная манипулятивная статья. Причем сделанная грубо и неумело.
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03.04.2021 11:47
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А у вас есть альтернативный выбор? Вам кто-то еще дал вакцину?
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03.04.2021 11:43 Відповісти
Оце Степанови-Богатирьови-Зеленські наварять грошенят. Скільки польт за 22000 баксів можна купити? Красота для ЗЕ-банди, Клондайк! Навіщо купляти напряму у виробника, "преЗЕдент який не краде" забезпечив поставки через фірму-прокладку Богатирьової
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03.04.2021 11:48 Відповісти
Йод и Зеленка
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03.04.2021 11:56 Відповісти
Проще дебилов и настоящих барыг убрать от власти. Но люмпену это не понять, люмпену зомбоящик заменил мозги.
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03.04.2021 12:24 Відповісти
Вопрос в другом! А можно ли доверять мнению миздрава со степашкой во главе?
Судя по тупорылой упоротости степашки, доверять КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.

Ничего не имею против китайской вакцины.
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03.04.2021 15:38 Відповісти
Напомню.

Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8723
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03.04.2021 15:44 Відповісти
Спасибо за напоминание, а то я страдаю доверием к степашке) Это имеет отношение к китайской вакцине?
Вы АБСОЛЮТО ПОЛНО информированы по китайской вакцине? У ффас есть доказательства ее бесполезности и необратимых последствиях применения (изменение генетического кода, умирает каждый пятый, детей больше не будет...)?

Меня больше волнуют НЕПРЯМЫЕ (через посредника) закупки, во где проблема, за теже деньги будет закуплено значительно меньше(
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03.04.2021 15:54 Відповісти
У меня не то, что нет полной информации. У меня нет и никакой информации как именно ее будут поставлять и хранить. И меня гораздо больше волнует не только посредник от Богатыревой, а и полное отсутствие альтернативы этой вакцине. Люди вправе сами выбирать себе вакцину за свои средства. Завезите несколько типов вакцин, одну или две бесплатно за счет бюджета. А другие за средства желающих.
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03.04.2021 16:06 Відповісти
Тупорылые будут выбирать по странам производителям и по статьям из СМИ!

ТУПОРЫЛЫЕ уже выбрали себе преЗЕдента. У тупорылых необходимо отобрать клавы, гаджеты с доступом в помойку Инет и отпрвавить в начальные школы, выпускать из НАЧАЛЬНЫХ школ только после того, как самомтоятельно прийдут к выводу, что земля не плоская!

Основная масса населения планеты (%% 60), есть толпа, она управляма, она периодически, при МНИМОЙ себе угрозе, впадает в истерику и наоборот, при наличии явной, но ею не осознаваемой, угрозы жует сено, пуская слюни. Докажите обратное)
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03.04.2021 16:48 Відповісти
Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ - Цензор.НЕТ 785
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03.04.2021 17:00 Відповісти
Типичная манипулятивная статья. Причем сделанная грубо и неумело.
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03.04.2021 11:47 Відповісти
белая пропаганда, нормальное и нужное явление.
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03.04.2021 14:14 Відповісти
выпускают 500млн.доз,это типа плюс. хотя индийский инстититут 1,5млрд. но это не считается.хрня
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03.04.2021 22:00 Відповісти
Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1394
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03.04.2021 11:52 Відповісти
Китайскую вакцину по 3$ Украина закупила по 18$. Поэтому такой вакцине можно и нужно доверять- новая куртка Степанова не даст соврать. Да и Богатырёвой не на одну шубку отслюнявилось.
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03.04.2021 11:53 Відповісти
на Али надо покупать, там все за копейки
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03.04.2021 11:57 Відповісти
И Пфайзер на Али?
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03.04.2021 11:58 Відповісти
На Али можно найти все. Даже то, о чем Вы ранее и представления не имели и даже не знаете к чему оно применяется. Так что Пфайзер там будет наверняка. Правда называться может несколько и наче но созвучно Адидас - Абибас, Пфайзер-Фуфлайзер. Ну то такое. Как сказал Степашка, они идентичны. Просто площадка производства другая. Просто дядюшка Ляо какой нибудь в подвальчике у себя эти вакцины клепает, но все по оригинальной технологии.
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03.04.2021 16:40 Відповісти
Ты что прозрел сральник,это же твои кумиры на выборах,ты тут строчил что хуже не будет,а теперь про фуфффайзер.Надо что бы зедебилы именно тебе его вкололи,что бы ты почувствовали кого выбрал.
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03.04.2021 18:14 Відповісти
Пожалуйста, бессовестно наглый сударь, ссылочку можно на то где я сказал, что хуже не будет. Иначе балабол. Второе - я и сейчас скажу, что если расклад сложится, что придется выбирать между Порошенко и Зеленским, то однозначно за Зеленского проголосую. Кстати в первом туре прошлых выборов голосовал за Тимошенко. И опять за нее буду голосовать. А колоть я ничего не собираюсь. Ибо себе кумиров не сотворяю в отличие от секты непревзойденного сивочелого рехворматора. Говорю то что думаю и в чем убежден. Так что прозрение не ко мне - я и так всегда зрячий был.
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03.04.2021 21:57 Відповісти
А чем отличается юлька подстилка бенина от клоуна,куклы бениной?
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04.04.2021 09:25 Відповісти
Я Спутнику больше доверяю ,им что привился , что не привился
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03.04.2021 11:55 Відповісти
ну если рога и хвост от рашистской не вырастут - уже хорошо, это ж препарат для животноводчества
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03.04.2021 13:41 Відповісти
Зедебилы в своем репертуаре.Вакцин нет ,никаких и никто не дает ,а рукожопые правители рассказывают можно доверять или нет тому чего нет.Что такое 200000 тысяч доз ,это на 100000 тысяч ,при необходимой вакцинации как минимум 25 миллионов человек.Преступная халатность и барыжнечество ,преведшее к массовым смертям граждан. Зедебилы это уже торговля на крови или еще нет ?
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03.04.2021 11:57 Відповісти
Зедебилы они такие. Сраться в конвульсиях без кислорода будут, но все равно свой выбор зели будут оправдывать. И со словами лишь бы не Поооорооо.... уходить на тот свет.
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03.04.2021 12:08 Відповісти
Украина то может и будет использовать, только как? Граждане украины доверяют только Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Получается чиновники за наши налоги хотят закупить не то чему доверяют люди уплатившие эти налоги.
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03.04.2021 12:01 Відповісти
Мир приостанавливает, а многие УЖЕ ОСТАНОВИЛИ использование АстраЗеники из-зае его опасности !
А АстраЗеника КУДА качественней и безопаспей Ковишилда..., а Ковишилд качественней чем китайская срань...
Наши власти НЕ МОГУТ не знать об этом ! А значит СОЗНАТЕЛЬНО пытаются причинить вред здоровью народу Украины !!!
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03.04.2021 12:09 Відповісти
Та їм просто пох, аби заробити, поки можна.
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03.04.2021 12:25 Відповісти
та вакцинам (некоторым) можно доверять
а вот барыгам и аферистам от медицины - опасно !
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03.04.2021 12:10 Відповісти
Китай -значит качество!
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03.04.2021 12:13 Відповісти
Ага, знаменитое китайское качество. В просторечии - "голимый китай".
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03.04.2021 14:56 Відповісти
Цій китайські "бормотусі" можна так само довіряти як українському МОЗу!!!
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03.04.2021 12:13 Відповісти
А вот Минздраву Украины и мерзавцу Степанову доверять нельзя!
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03.04.2021 12:46 Відповісти
После китайской вакцины заразились президент и премьер-министр Пакистана.
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03.04.2021 13:21 Відповісти
а Аргентинский после спутника
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03.04.2021 14:16 Відповісти
Минздраву сначала надо самому доверие заслужить перед тем как за кого-то ручаться. Где доказы что вакцина прошла исследования на эффективность и безвредность ? Почему скрывают стоимость закупки ? И почему в сообщении говорится про вакцины от гепатита а не от короны ? Если у вас в министерстве работают идиоты, то не судите по себе всех вокруг.
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03.04.2021 13:34 Відповісти
Пусть типограф сам нею колется... Вместо того, чтобы договариваться с мировыми лидерами, которые работают напрямую с правительствами и делают безопасную вакцину с эффективностью 95-98%, этот ищет у кого-бы купить через своего посредника втридорога что поиметь на этом. Естественно нормальные производители на это не идут, им мараться нет смысла, вот и везут нам то индийскую, то китайскую, то рашистскую завозить пытались...
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03.04.2021 13:40 Відповісти
Китайцы хорошо придумали,сначала вирус придумали,потом вакцину за деньги,хороший бизнес....
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03.04.2021 13:50 Відповісти
индусы еще запустили и производство шприцев по 6000 тысяч штук в минуту, .весь мир на игле - навар бешенный
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03.04.2021 14:26 Відповісти
тоже самое степанов пел об дженерике от AstraZeneca, но вот Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза.
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03.04.2021 14:24 Відповісти
та нах.. вона потрібна,якщо її не визнають в ЄС?🤔
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03.04.2021 14:37 Відповісти
Твари ублюдочные-летом прошлого года не могли с Pfizer или европейской astra zeneca договориться о поставках.всё,*****,схемы строят! уроды зелёные
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03.04.2021 16:49 Відповісти
Степашка таки пробив через богатирьовську прокладку закупівлю китайської вакцини.
Це реальне досягнення!

Хто перший встає, тому контракт з прокладкою Бог нову курточку дає)
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03.04.2021 20:22 Відповісти
хорошо. правильно. зрады нет.
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04.04.2021 04:26 Відповісти
 
 