Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ

Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах вакцинації проти COVID-19 Україна використовуватиме вакцину CoronaVac фірми Sinovac Biotec.

Sinovac розробила й вивела на ринок вакцини проти гепатиту А та В, вірусів грипу, паротиту. Вакцини виробництва Sinovac схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Worl", - йдеться у повідомленні.

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Водночас раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, що вакцина CoronaVac відправлена на лабораторний контроль, який може тривати до 9 квітня. Чи свідчить сьогоднішнє повідомлення МОЗ про завершення лабораторного контролю, поки не зрозуміло.