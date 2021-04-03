Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ
Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах вакцинації проти COVID-19 Україна використовуватиме вакцину CoronaVac фірми Sinovac Biotec.
Sinovac розробила й вивела на ринок вакцини проти гепатиту А та В, вірусів грипу, паротиту. Вакцини виробництва Sinovac схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Worl", - йдеться у повідомленні.
Водночас раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, що вакцина CoronaVac відправлена на лабораторний контроль, який може тривати до 9 квітня. Чи свідчить сьогоднішнє повідомлення МОЗ про завершення лабораторного контролю, поки не зрозуміло.
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Судя по тупорылой упоротости степашки, доверять КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.
Ничего не имею против китайской вакцины.
Вы АБСОЛЮТО ПОЛНО информированы по китайской вакцине? У ффас есть доказательства ее бесполезности и необратимых последствиях применения (изменение генетического кода, умирает каждый пятый, детей больше не будет...)?
Меня больше волнуют НЕПРЯМЫЕ (через посредника) закупки, во где проблема, за теже деньги будет закуплено значительно меньше(
ТУПОРЫЛЫЕ уже выбрали себе преЗЕдента. У тупорылых необходимо отобрать клавы, гаджеты с доступом в помойку Инет и отпрвавить в начальные школы, выпускать из НАЧАЛЬНЫХ школ только после того, как самомтоятельно прийдут к выводу, что земля не плоская!
Основная масса населения планеты (%% 60), есть толпа, она управляма, она периодически, при МНИМОЙ себе угрозе, впадает в истерику и наоборот, при наличии явной, но ею не осознаваемой, угрозы жует сено, пуская слюни. Докажите обратное)
А АстраЗеника КУДА качественней и безопаспей Ковишилда..., а Ковишилд качественней чем китайская срань...
Наши власти НЕ МОГУТ не знать об этом ! А значит СОЗНАТЕЛЬНО пытаются причинить вред здоровью народу Украины !!!
а вот барыгам и аферистам от медицины - опасно !
Це реальне досягнення!
Хто перший встає, тому
контракт з прокладкоюБог нову курточку дає)