Нідерланди припиняють вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca через випадки тромбозу
Міністерство охорони здоров'я Нідерло рішення призупинити вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca через випадки тромбозу після застосування вакцини.
Про це 2 квітня повідомив уряд країни, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Гордон.
"Безпосередньою причиною такого рішення є нові повідомлення про випадки сильного тромбозу в поєднанні з низькою кількістю тромбоцитів після вакцинації препаратом від AstraZeneca", – ідеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що на території країни підтвердили вже п'ять таких випадків серед жінок віком від 25 до 65 років.
Станом на 2 квітня в Нідерландах зробили приблизно 400 тис. ін'єкцій препаратом від AstraZeneca, додали в уряді.
Цього тижня аналогічні рішення вже ухвалили Німеччина і Канада.
Як повідомлялося раніше, в Нідерландах померла жінка, якій раніше ввели вакцину проти коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала велика тромбоемболія легеневої артерії.
За даними Європейського агентства лікарських засобів, клінічні дослідження вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca засвідчили, що вона ефективна в запобіганні COVID-19 для людей віком від 18 років. Спершу ефективність вакцини встановили на рівні приблизно 60%, але в березні AstraZeneca оновила своє дослідження і підняла ефективність до 76%.
Понад 10 країн заявляло про припинення застосування вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, яким ввели вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом як запобіжний захід.
Комітет з оцінювання ризиків фармаконагляду ЕМА 18 березня зазначав, що переваги вакцини від AstraZeneca в боротьбі з коронавірусною інфекцією все ще домінують над ризиками. Таких висновків дійшли після завершення попереднього розгляду повідомлень про тромби в людей, вакцинованих препаратом від AstraZeneca.
Схожу заяву 18 березня зробили у британському Агентстві з регулювання лікарських засобів і медичних виробів, а 19 березня – у Всесвітній організації охорони здоров'я. Після цього країни почали відновлювати вакцинацію препаратом від AstraZeneca.
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кажется наоборот должно было бы быть..ибо там сосуды уже не эластичны и "забиты"...
просто видать те случаи больше относят на "сопутствующие осложнения"...а у молодежи таких "букетов" немного..
1. Предполагаю, что в категории людей 60+, заболеваемость тромбозами выше, чем в категории 60-, поэтому и возник вопрос, почему до 60 прекратили вакцинацию, а после 60-нет.
2. При наличиии генной мутации( тромбофилии), заболевание выявляется гораздо раньше 60-ти.
3. Далеко не все умирают, при тромбозах до 60-ти. У подавляющего большинства даже не возникают эмболии.
4. Те кто перенесли тромбоз, что до, что после 60-ти, как правило понимают с чем имеют дело и многие, какие-либо медикаменты принимают.
п. 2 - лалеко не факт
п. 3 я нигде не присал, что все умирают.
4. У тех, кто знает о болезни и принимает медикаменты для ее купирования, риск осложнений от прививка Астразенекой сущесткнно ниже, им противопоказаний нет. И у когорты 60+ их процент больше, чем у когорты 18-60.
Вычленить 30 случаев из 8млн привитых на фоне прочих инсультов, обусловленных тромбозом (а это значительно больше, чем 30/8 000 000) нереально, без длительных клинических исследований. У пфайзера картина очень похожая и не только у пфайзера.
Поэтому - только борьба за рынок, ничего личного.
https://qvalitas.ee/patsiendile/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-covid-19-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-astrazeneca/?lang=ru Лицам, не получающим адекватной терапии антикоагулянтами, рекомендуется рассмотреть вариант отсрочки вакцинации или использования по возможности другой вакцины в следующих случаях: Предшествующий венозный тромбоз (тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии); Подтвержденное наличие наследственной или приобретенной тромбофилии (причиной которой является лейденовская мутация фактора V, мутация в гене протромбина, дефицит протеина S, протеина C или антитромбина и т. д.) Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии в семейном анамнезе (у сестер/братьев или родителей, особенно до 50-летнего возраста);
від вакцин нехай старі помирають, аби тільки не від ковіду
Ваш вывод абсолютно правильный.
...как и в остальных 22 странах где её применяют...
по одному принципу ,но...
Из выступления путина по случаю подписания меморандума между НИЦЭМ им.Гамалеи
компании " Астра Зенеки" ,РФПИИ ,"Р-фарм ".
"Вы объявили буквально на днях о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения двух вакцин, а именно вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом, и российской вакцины «Спутник V» НИИ Гамалеи.
Знаю, что коллеги и в России, и представители «АстраЗенека» считают такую совместную программу важнейшим шагом в поиске наиболее эффективных решений для борьбы с ковидной инфекцией. Подобная кооперация способна дать мощную отдачу, синергию как для повышения эффективности, надёжности самой вакцинации, самой вакцины, так и для её большей доступности за счёт внедрения различных схем вакцинации, а также организации современного производства и логистики, использования самых передовых промышленных мощностей в России и в других странах мира.
Правда она гораздо менее стабильна, так что нужно специальное оборудование для транспортировки.
Кстати вчера разработчики Спутника заявили что придумали способ быстро адаптировать его к мутациям вируса:
«По последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность», - пояснил Гинцбург
Он добавил, что уже на следующие сутки новая последовательность вставляется в использованный вектор, в результате возникает генно-инженерная конструкция, которую можно использовать как вакцинный препарат.
Директор центра отметил, что сейчас ведется обсуждение вопроса проведения испытаний новой вакцины. В частности, нужны ли все фазы испытаний препарата или возможны другие варианты.
Прочитайте ,пожалуйста ,мой коммент выше.
а) для тех кто заразится;
б) для тех кто заразится именно с явно выраженными симптомами;
в) для тех у кого протекание этой самой болезни будет проходить в тяжелой форме;
Вот так будет более наглядно мне кажется.
Если Вы уж считаете отношение смертных случаев к числу вакцинированных - тогда, как мне кажется, нужно брать при подсчетах в учет отношение смертности к числу всего населения, а не тех кто заразился и чье заражение официально подтверждено. А там совсем другой процент может получиться. Ну и, как я понимаю, об эффективности вакцины мы даже речь не ведем. Покуда обсуждаем ее безопасность для вакцинированного. Интересный такой момент.
еще и тромбоз до купы..