Нідерланди припиняють вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca через випадки тромбозу

Міністерство охорони здоров'я Нідерло рішення призупинити вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca через випадки тромбозу після застосування вакцини.

Про це 2 квітня повідомив уряд країни, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Гордон.

"Безпосередньою причиною такого рішення є нові повідомлення про випадки сильного тромбозу в поєднанні з низькою кількістю тромбоцитів після вакцинації препаратом від AstraZeneca", – ідеться в повідомленні.



У відомстві підкреслили, що на території країни підтвердили вже п'ять таких випадків серед жінок віком від 25 до 65 років.



Станом на 2 квітня в Нідерландах зробили приблизно 400 тис. ін'єкцій препаратом від AstraZeneca, додали в уряді.



Цього тижня аналогічні рішення вже ухвалили Німеччина і Канада.

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Як повідомлялося раніше, в Нідерландах померла жінка, якій раніше ввели вакцину проти коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала велика тромбоемболія легеневої артерії.

За даними Європейського агентства лікарських засобів, клінічні дослідження вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca засвідчили, що вона ефективна в запобіганні COVID-19 для людей віком від 18 років. Спершу ефективність вакцини встановили на рівні приблизно 60%, але в березні AstraZeneca оновила своє дослідження і підняла ефективність до 76%.

Понад 10 країн заявляло про припинення застосування вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, яким ввели вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом як запобіжний захід.

Комітет з оцінювання ризиків фармаконагляду ЕМА 18 березня зазначав, що переваги вакцини від AstraZeneca в боротьбі з коронавірусною інфекцією все ще домінують над ризиками. Таких висновків дійшли після завершення попереднього розгляду повідомлень про тромби в людей, вакцинованих препаратом від AstraZeneca.



Схожу заяву 18 березня зробили у британському Агентстві з регулювання лікарських засобів і медичних виробів, а 19 березня – у Всесвітній організації охорони здоров'я. Після цього країни почали відновлювати вакцинацію препаратом від AstraZeneca.