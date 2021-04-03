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Новини Коронавірус і карантин
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У світі відбувається справжня війна за вакцини, вихід один - почати виробляти свою. Ми маємо на це піти, - Степанов

У світі відбувається справжня війна за вакцини, вихід один - почати виробляти свою. Ми маємо на це піти, - Степанов

Для виробництва на території України вакцини проти коронавірусу необхідно внести зміни до законодавства і надати вітчизняним виробникам пріоритет при держзамовленні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, коли в світі відбувається справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою", - сказав Степанов.

Він зазначив, що для цього необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

"Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками за ціною вони не зможуть", - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що українська вакцина може бути дорожчою.

"Але вважаю, що ми маємо на це піти. Це - питання національної безпеки", - додав Степанов.

Також читайте: Вакцинам китайської фірми Sinovac Biotech можна довіряти. Україна використовуватиме препарат CoronaVac, - МОЗ

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
Еще летом, Евросоюз предлагал зеленым папуасам присоединиться к программе по закупке качественной вакцины от производителя, чтобы зимой быть с товаром. Но квартал95 отверг это предложение поскольку в данную схему нельзя было всунуть фирму-прокладку и хорошенько прибарахлился на откатах. Поэтому вся вакцина которая потом закупалась зеленскими-степашками шла через фейковые конторы по засекреченной цене. И совсем не совпадение, что степашка может теперь себе позволить пальто за 600тысяч и джип за 5 миллионов. А вы рассказываете о войне за вакцину. Нет никакой "войны" для тех стран кто хотел бескорыстно спасать жизни своих граждан.
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03.04.2021 12:14
+23
как задолбал этот тормоз! хитрожопый барыга от медицины !
о том что своя всегда выгоднее (для народа) но не для таргашей - это ж ясно !!!
то что своя - это хоть какая-то гарантия качества и соблюдения сроков использования, плюс время (и деньги) сэкономленные на хранении и доставке...
второй год этой колошматни... нажился на посредничестве..а теперь никто не верит этой роже так вспомнил о возможностях своей вакцины ??? (так вы ж с*ки разогнали специалистов и продали свои спец.заводы... кто и где начнет этот процесс???)
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03.04.2021 12:14
+17
"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - сказал министр.

Это просто пи32ец голимый. Радуцкий со Стёпой выстругивают себе золотую кормушку.
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03.04.2021 12:16
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ипаааать! шо оно лепит???
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03.04.2021 13:25 Відповісти
А шо асфальт не памагає?! Їм привийся ,счптрх!
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03.04.2021 13:28 Відповісти
зебаранов корона не берет, вакцина им не нужна
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03.04.2021 18:43 Відповісти
Дороже НА СКОЛЬКО?
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03.04.2021 13:39 Відповісти
Договорятся, на сколько.
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03.04.2021 13:57 Відповісти
1. Кто будет производителем? (кого интересы он лоббирует)
2. Чью вакцину будут производить? (Пфайзер и Модерна вряд-ли согласятся, а аналоги китайской или индийской нам нужны ли? Или тем более если будет у нас тут производство новичка 5?)
3. Сколько времени надо на начало производства и прохождение всех испытаний и согласований? Год? Два?
4. На сколько курток больше станет в гардеробе у типографа?
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03.04.2021 13:47 Відповісти
ленка уже шмурдяк заквасила, должно зебаранам хватить, главное шоб за деньги
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03.04.2021 18:47 Відповісти
Разводняк на ровном месте.
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03.04.2021 13:56 Відповісти
Вихід виявився там, де вхід. Словник на літеру "ж".
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03.04.2021 14:02 Відповісти
Ха! Не прошло и года!
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03.04.2021 14:09 Відповісти
таки да, наконец то Степанова осенило!
отныне он Степа-тормоз
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03.04.2021 15:20 Відповісти
Модерну будуть купувати чи спутнік ?
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03.04.2021 14:09 Відповісти
Ні-ні-ні, істерички згодні лише на американські.
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03.04.2021 14:17 Відповісти
В мире давно идет настоящая вакцинация, правительствами тех стран, которые заботятся о собственном народе ,и настоящую войну с собственным народом ведут те, которые приложили максимум усилий , дабы не вакцинировать народ собственных стран имея для этого финансовые ресурсы, которые частично "заасфальтировали" ,а остальное "стырили у народа "
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03.04.2021 14:20 Відповісти
Главное шоб не жлобились, и воду для инъекций брали только кипяченную...
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03.04.2021 14:30 Відповісти
Пора знайти грошенят на шорти...
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03.04.2021 14:39 Відповісти
Шо там, пальтишко нэ жмёт?
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03.04.2021 14:40 Відповісти
ты дурик тебе предлагали готовую вакцину а
зебильные идиоты отказались,чем предали
Украинский народ.
вас гнид надо всех повесить ЗРАДНИКИ?
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03.04.2021 14:41 Відповісти
Это надо было делать 2 года назад. Сколько Лет США потребовалось создать вакцину, это страна прогресирующая. К тому времени пока степанов создаст вакцину сколько народа заляжет.
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03.04.2021 14:44 Відповісти
В нищей стране с нищим населением министр не имеет права покупать кольца и часы по 40 тыс. долл, куртки по 22 тыс. долл, парк авто более 300 тыс. долл, и наличными миллион долл. Если такие факты стали известны, то 100% это украденные деньги у народа, что прямо и косвенно привело к смертям и инвалидности многих тысяч людей, в следствии приобретения некачественных препаратов, сокращения закупок и недофинансирования разных соц. программ. Наказание за такое мародерство на крови должно быть жестким и жестоким вплоть до ликвидации.
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03.04.2021 14:49 Відповісти
за какую куртку все троллят степанова? я что-то пропустил....
И как знать, что куртка действительно стоит этих денег?

Я помню, тимошенко обвинили в дорогих украшениях, а экспертиза показала, что это была дешевая бижутерия

(я не поклонник степанова )
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03.04.2021 14:56 Відповісти
У Йули дешевая бижутерия?? У Йули у которой все от трусов до сумок и лабутенов от гучей и витонов??
Ты сам то в это веришь??😃
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03.04.2021 15:27 Відповісти
я говорю о конкретном факте, который имел место быть. Именно в тот момент, когда кто-то ей вменял гучи и лабутен, она сняла украшения и отдала на экспертизу. И оказалась бижутерия.
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03.04.2021 15:37 Відповісти
13:19 27.03.2021

Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19 Степанову виявився потрібним ще цілий тиждень, щоб дійти до очевидного...
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03.04.2021 15:00 Відповісти
В Одесі на підприємствах Степанова немає заказів. Маски вже нікому не потрібні, їх багато і виготовляють в кожному місті. Пора переходити на вакцину. Це звичайно жарт. Потрібно було про це думати ще на початку 2020 року, хоча Найсвітліший і Наймогутніший щось там про це говорив, але профінансував не медицину, а російський бітум і одеські відкатні компанії, які будували дороги.
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03.04.2021 15:09 Відповісти
Степашка вошел во вкус. Мало того что на поставках "зарабатывает", так еще хочет получить постоянный кусок хлеба на производстве.
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03.04.2021 15:30 Відповісти
Чомусь здається, що ідею виробництва (точніше розливу індійської "бодяги") власної вакцини підкинула Богатирьова, недаремно ж повернулася при "найвеличнішому". Її синок вже рахує майбутні прибутки, а Степанов звільняє місце в шкафу для купівлі нових курток.
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03.04.2021 16:14 Відповісти
У украинских "бизнесменов" почему то произведенное в Украине всегда дороже зарубежных аналогов. У Ахметова - украинская электроэнергия дороже импортной, даёшь повышение тарифов. У Коломойского - отечественный бензин дороже привезенного из прибалтики, даешь повышение цены на автогаз. У этих - вакцина отечественная дороже импортной.
Может, господа "хорошие", стоит умерить аппетиты!
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03.04.2021 16:51 Відповісти
да им стоит умереть.
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03.04.2021 19:49 Відповісти
Степанов довів медецину до такого рівня, що в лікарнях аналізу гавна не можуть зробити всіх хворих відправляють до приватників!!! А яку вакцину він може зробити???
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03.04.2021 18:09 Відповісти
дiду, нюхайте кал.
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05.04.2021 16:40 Відповісти
Та неужели проснулся?
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03.04.2021 18:48 Відповісти
Коли цей ідіот вже заспокоїться?
Йому все ще мало відкатів на прокладках від індійської вакцини, а згодом від китайської.

Коли це лайно зеленої влади вже нажреться.
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03.04.2021 20:12 Відповісти
Ідіоти тим і вирізняються,що вони несвідомі свого ідіотизму.
а Степанов не ідіот.
він цинічний брехливий негідник.
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03.04.2021 21:46 Відповісти
Я так розумію, що нам теж треба скинутися гвном, тьфу ти, білизною, щоб налагодити процес ***(б)ану.
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03.04.2021 22:08 Відповісти
Не так страшний коронавірус, як міністр Степанов..
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03.04.2021 22:10 Відповісти
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