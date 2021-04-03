У світі відбувається справжня війна за вакцини, вихід один - почати виробляти свою. Ми маємо на це піти, - Степанов

Для виробництва на території України вакцини проти коронавірусу необхідно внести зміни до законодавства і надати вітчизняним виробникам пріоритет при держзамовленні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, коли в світі відбувається справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою", - сказав Степанов.

Він зазначив, що для цього необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

"Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками за ціною вони не зможуть", - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що українська вакцина може бути дорожчою.

"Але вважаю, що ми маємо на це піти. Це - питання національної безпеки", - додав Степанов.

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