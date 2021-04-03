У світі відбувається справжня війна за вакцини, вихід один - почати виробляти свою. Ми маємо на це піти, - Степанов
Для виробництва на території України вакцини проти коронавірусу необхідно внести зміни до законодавства і надати вітчизняним виробникам пріоритет при держзамовленні.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, коли в світі відбувається справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою", - сказав Степанов.
Він зазначив, що для цього необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.
"Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками за ціною вони не зможуть", - сказав міністр.
При цьому він підкреслив, що українська вакцина може бути дорожчою.
"Але вважаю, що ми маємо на це піти. Це - питання національної безпеки", - додав Степанов.
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2. Чью вакцину будут производить? (Пфайзер и Модерна вряд-ли согласятся, а аналоги китайской или индийской нам нужны ли? Или тем более если будет у нас тут производство новичка 5?)
3. Сколько времени надо на начало производства и прохождение всех испытаний и согласований? Год? Два?
4. На сколько курток больше станет в гардеробе у типографа?
отныне он Степа-тормоз
зебильные идиоты отказались,чем предали
Украинский народ.
вас гнид надо всех повесить ЗРАДНИКИ?
И как знать, что куртка действительно стоит этих денег?
Я помню, тимошенко обвинили в дорогих украшениях, а экспертиза показала, что это была дешевая бижутерия
(я не поклонник степанова )
Ты сам то в это веришь??😃
Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19 Степанову виявився потрібним ще цілий тиждень, щоб дійти до очевидного...
Может, господа "хорошие", стоит умерить аппетиты!
Йому все ще мало відкатів на прокладках від індійської вакцини, а згодом від китайської.
Коли це лайно зеленої влади вже нажреться.
а Степанов не ідіот.
він цинічний брехливий негідник.