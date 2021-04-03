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Новини Коронавірус і карантин
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Через критичну ситуацію із коронавірусом комісія Київради з питань охорони здоров'я працює у посиленому режимі, - Марина Порошенко

Через критичну ситуацію із коронавірусом комісія Київради з питань охорони здоров'я працює у посиленому режимі, - Марина Порошенко

У зв'язку із зростанням кількості хворих на COVID-19 в столиці постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики вже п'ять місяців працює в посиленому режимі.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявила голова комісії, лідер київської "Європейської Солідарності" Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами політика, з огляду на пандемію коронавірусу, фактично з першого ж дня її обрання головою Комісії охорони здоров’я та соціальної політики потрібно було швидко розібратися та зорієнтуватися у тому, що відбувається у цих двох сферах. "Я навіть вночі читала стоси документів", – розповіла Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що головний слоган "Допомагати і захищати!", з яким політична партія "Європейська Солідарність" перемогла на виборах до Київради, залишається актуальним і сьогодні. "Нас підтримала найбільша кількість киян, і тепер на нашій команді лежить велика відповідальність за надану людьми довіру. І я постійно відчуваю цю відповідальність", – наголосила Марина Порошенко.

Також читайте: Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню. ФОТОрепортаж

Як відомо, фракція "Європейської Солідарності" вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками відомчі медзаклади у Києві:

  • Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами;
  • Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;
  • Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;
  • Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;
  • Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
  • Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
  • Центральний госпіталь МВС України​;
  • Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву"​;
  • Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області";
  • Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь";
  • Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України​;
  • Державну наукову установу "Центр іноваційних медичних технологій" НАН України.​​​​

"Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які розташовані в столиці, для допомоги хворим на коронавірус", – заявила Марина Порошенко.

Також читайте: У світі йде справжня війна за вакцини, вихід один - почати виробляти свою. Ми маємо на це піти, - Степанов

лікарня (1362) карантин (18172) Київ (19541) Порошенко Марина (108) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Імбецили при владі...
Софія Федина на телепрограмі задає питання «слузі урода» Мар´яні Безуглій:
- Чому Україна - єдина в світі, яка купує китайську вакцину не напряму у виробника, а через фірму-прокладку, пов'язану з регионалкою Богатирьовою?»
Відповідь прислуги Безуглої: «А чому ми досі не полетіли на Марс?»

...І от скажіть, що вона не ідіотка?
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03.04.2021 12:45
+10
Тупа курко , так не слухай , а зроби щось краще , бо критиканів вистачає , сидячи в кріслі чи на дивані!
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03.04.2021 12:48
+10
Ждут тебя недоумка,что бы в дурдом отправить. Зедебил недоразвитый.
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03.04.2021 12:48
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Ждут тебя недоумка,что бы в дурдом отправить. Зедебил недоразвитый.
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03.04.2021 12:48 Відповісти
Зубы вставь или буквы изучи ,зедебил.
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03.04.2021 12:56 Відповісти
А как у тебя за поребриком? Сколько свернули копытца,уже после вакцинации твоим Срутником? Вон,президент Аргентины заболел коронавирусом,уже после вакцинации Срутником!
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03.04.2021 13:03 Відповісти
Через критичну ситуацію із коронавірусом комісія Київради з питань охорони здоров'я працює у посиленому режимі, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6642
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03.04.2021 13:30 Відповісти
Кличко в президенты - шоб морду **** набил наконец прямо в нормандском формате !!!
Марину в мэры Киева
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03.04.2021 12:41 Відповісти
А якщо ***** покличе Повєткіна?
Того правда б'ють всі підряд.
Нещодавно у матчі-реванші був зазамселен до нокауту вже у четвертому раунді.
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03.04.2021 12:51 Відповісти
Може швидку викликати , ватан ?
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03.04.2021 13:07 Відповісти
Ватан тебя об занавеску не вытер, дятел.
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03.04.2021 13:11 Відповісти
Кличко и есть копия Зеленского и его слуга, не предлагайте киевлянам клон на замену.
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03.04.2021 13:43 Відповісти
Нет, что бы реально людям помогать она только пиарится на ковидле. Противно слушать.
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03.04.2021 12:45 Відповісти
Тупа курко , так не слухай , а зроби щось краще , бо критиканів вистачає , сидячи в кріслі чи на дивані!
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03.04.2021 12:48 Відповісти
Ну зачем ты курицу обижаешь? Курица по сравнению с ней даже тупая светоч интилекта! Она просто корабельная сосна!
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03.04.2021 12:50 Відповісти
Согласен 🤣👍🏼
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03.04.2021 12:51 Відповісти
Ты зедебил со своими зедебилками перепутал ,это ваш бренд.Смотри ахрахаря денег не даст.
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03.04.2021 12:58 Відповісти
"интилекта"?
Боты окончательно отупели.
Из-за критической ситуации с коронавирусом комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения работает в усиленном режиме, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 5823
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03.04.2021 13:09 Відповісти
Портянка, згинь
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03.04.2021 13:15 Відповісти
Ну да не то что твой *****! Залез в бункер и не отсвечивает. Оно там хоть живое? Или как чЛенин в мавзолее?
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03.04.2021 12:49 Відповісти
Вєра, ти тупа від народження , чи якісь Трускавецькі курси додатково закінчувала?
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03.04.2021 12:53 Відповісти
Господи прости ,ну ,не ругаюсь я , но не сдержусь всё-таки.
Дура ты Вера ,безмозглая.
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03.04.2021 13:19 Відповісти
Марина Порошенко передала київським лікарням кисневі концентратори.: https://glavcom.ua/kyiv/news/marina-poroshenko-peredala-kijivskim-likarnyam-kisnevi-koncentratori-foto-746956.html https://glavcom.ua/kyiv/news/marina-poroshenko-peredala-kijivskim-likarnyam-kisnevi-koncentratori-foto-746956.html

Увага, питання: скільки концентраторів за свої гроші придбав ваш сцикливий поц Вова ЗЕлупа???
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03.04.2021 13:45 Відповісти
Через критичну ситуацію із коронавірусом комісія Київради з питань охорони здоров'я працює у посиленому режимі, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 3123
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03.04.2021 13:47 Відповісти
Імбецили при владі...
Софія Федина на телепрограмі задає питання «слузі урода» Мар´яні Безуглій:
- Чому Україна - єдина в світі, яка купує китайську вакцину не напряму у виробника, а через фірму-прокладку, пов'язану з регионалкою Богатирьовою?»
Відповідь прислуги Безуглої: «А чому ми досі не полетіли на Марс?»

...І от скажіть, що вона не ідіотка?
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03.04.2021 12:45 Відповісти
Політ на Марс --це для Безуглої вже прогрес в розвитку . За звичай вона свої
відповіді ,розпочинає словами : - А згадайте 2015 рік ,як ви ...
При цьому має "такт " ,як правило ,перебивати всіх ,кому відповідає.
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03.04.2021 13:08 Відповісти
Це правда .
Вчора дивився ,, Прямий" , де вона всім намагалась закрити роти і несла таку бредятину , що мені хотілось вимкнути TV
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03.04.2021 13:13 Відповісти
Ви мужня людина , коли не вимкнули.
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03.04.2021 13:21 Відповісти
Дякую 🤣
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03.04.2021 13:22 Відповісти
На!
https://www.facebook.com/VikUkolov/videos/3782348835166654
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03.04.2021 14:03 Відповісти
Марина в темі , так пацюки ватні тут , як тут підтягнулись !
Мразота , коли ви вже подавитесь від злоби ?
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03.04.2021 12:50 Відповісти
Зеленська теж купила концентратор... помилилась, бажала мастурбатор.
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03.04.2021 12:57 Відповісти
Та Лєнка ,двома твіттами всю москальську гидоту знищить нанівець !!!)))
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03.04.2021 13:05 Відповісти
Ні, трьома. Двома може знищувати лише Мендель.
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03.04.2021 13:27 Відповісти
Марина чесно робить свою справу , а саме турбується про дітей і жителів міста , як депутат міськради !
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03.04.2021 13:02 Відповісти
Бот, сколько этот высер стоит?
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03.04.2021 13:10 Відповісти
Вельмишановна пані Марина ,на святе зазіхає ,на Фєофанію !!!))))
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03.04.2021 12:59 Відповісти
Ага , де ж тепер буде лікуватись Зепотерпілий із дЄрмаком ?😀
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03.04.2021 13:05 Відповісти
Так держать ,Марина !
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03.04.2021 13:16 Відповісти
Маринка, чего ты в этот барановирус лезешь
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03.04.2021 13:05 Відповісти
По - перше - Марина за фахом лікар ,
А по- друге , вона депутат і це іі обов'язок щось корисне робити для міста та людей!
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03.04.2021 13:09 Відповісти
От гадіна така! Лікувати людей хоче! А потрібно зробити все набагато простіше, взять Йульку Валадіміровну Мєндель і заставити двома твітами врятувати Україну від вірусу! Вона ж ця мєндєль вже твітами врятувала економіку
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03.04.2021 13:09 Відповісти
И у нас очень сложно. Снаряды буквально вокруг падают... Вчера получил купленный кислородный концентратор,поскольку супруга бывший технолог фармацевтического предприятия,и у нее сильная аллергия на медикаменты.
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03.04.2021 13:07 Відповісти
Не знаю что там работает... Но гарячие линии МОЗ не работают! Особенно в Киеве, где только городские телефоны указанны - это означает, что соединение по мобильному - за дополнительную плату. Приходится выслушивать, предварительно, бред - "ви зателефонували..." И его же оплачивать...
Когда дозваниваешься, тебе не желают пояснять действие, какое надо предпринять, а предлагают звонить завтра или в рабочее время...
Эти горячие линии проверить и гнать этого министра здравохранения!
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03.04.2021 13:08 Відповісти
ты нашел тариф с поминутной тарификацией?
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03.04.2021 13:10 Відповісти
Тыкать будете у себя, в моськовии. В Украине - другие традиции...
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03.04.2021 13:55 Відповісти
выкать будешь в реале. в интернете свои правила.
я на "вы" тут только женщинам
ты женщина?
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03.04.2021 13:57 Відповісти
Марина ,если Ваша команда добьётся этого перепрофилирования - респект Вам !
Это уже реальные и очень разумные действия ,уважаю.
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03.04.2021 13:13 Відповісти
Наскільки цю вимогу реально виконати?
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03.04.2021 13:14 Відповісти
А чому не реально , якщо в столиці вже склалася критична ситуація із хворими на Ковід , тому Марина пропонує класти
хворих не на вулиці в наметах , а у відомчих лікарнях і це абсолютно правильно !
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03.04.2021 13:21 Відповісти
Бюрократична система дуже повільна. + треба фінансування. + спротив на місцях...і таке інше.
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03.04.2021 13:25 Відповісти
А ми тоді для чого ?
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03.04.2021 13:28 Відповісти
У силу демократії,особисто я, вже не вірю.
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03.04.2021 13:37 Відповісти
"Я даже ночью читала кипы документов".

"...уже пять месяцев работает в усиленном режиме".

Xaxaxa!
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03.04.2021 13:17 Відповісти
Мало того, что зебилы разворовали короновирусный фонд, полностью уничтожили систему медицины в стране, провалили вакцинацию, так они еще мешают местным властям что-то делать чтобы спасать людей! зебил сегодня - ничем не отличается от рашиста вчера, и гитлеровского нациста позавчера.
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03.04.2021 13:38 Відповісти
Красивая,девочка, жен
щина,мать.-Дай Бог ей здоровия и процветания.В прочем как и всем Украинским девочкам.
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03.04.2021 14:47 Відповісти
Марина по ночам читає документи. Україна цього ніколи не забуде.
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03.04.2021 14:57 Відповісти
Без сарказму , ватан
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03.04.2021 18:28 Відповісти
Сприймай як хочеш. Твої проблеми.
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03.04.2021 18:35 Відповісти
Для чого Цензор пише про те, що сказала донька комуняцького міністра? Комуняки зажди брешуть.
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03.04.2021 18:25 Відповісти
 
 