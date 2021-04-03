Через критичну ситуацію із коронавірусом комісія Київради з питань охорони здоров'я працює у посиленому режимі, - Марина Порошенко
У зв'язку із зростанням кількості хворих на COVID-19 в столиці постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики вже п'ять місяців працює в посиленому режимі.
Про це в інтерв'ю "Фактам" заявила голова комісії, лідер київської "Європейської Солідарності" Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
За словами політика, з огляду на пандемію коронавірусу, фактично з першого ж дня її обрання головою Комісії охорони здоров’я та соціальної політики потрібно було швидко розібратися та зорієнтуватися у тому, що відбувається у цих двох сферах. "Я навіть вночі читала стоси документів", – розповіла Марина Порошенко.
Вона також зазначила, що головний слоган "Допомагати і захищати!", з яким політична партія "Європейська Солідарність" перемогла на виборах до Київради, залишається актуальним і сьогодні. "Нас підтримала найбільша кількість киян, і тепер на нашій команді лежить велика відповідальність за надану людьми довіру. І я постійно відчуваю цю відповідальність", – наголосила Марина Порошенко.
Як відомо, фракція "Європейської Солідарності" вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками відомчі медзаклади у Києві:
- Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;
- Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;
- Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;
- Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;
- Центральний госпіталь МВС України;
- Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву";
- Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області";
- Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь";
- Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України;
- Державну наукову установу "Центр іноваційних медичних технологій" НАН України.
"Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які розташовані в столиці, для допомоги хворим на коронавірус", – заявила Марина Порошенко.
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Марину в мэры Киева
Того правда б'ють всі підряд.
Нещодавно у матчі-реванші був зазамселен до нокауту вже у четвертому раунді.
Боты окончательно отупели.
Дура ты Вера ,безмозглая.
Увага, питання: скільки концентраторів за свої гроші придбав ваш сцикливий поц Вова ЗЕлупа???
Софія Федина на телепрограмі задає питання «слузі урода» Мар´яні Безуглій:
- Чому Україна - єдина в світі, яка купує китайську вакцину не напряму у виробника, а через фірму-прокладку, пов'язану з регионалкою Богатирьовою?»
Відповідь прислуги Безуглої: «А чому ми досі не полетіли на Марс?»
...І от скажіть, що вона не ідіотка?
відповіді ,розпочинає словами : - А згадайте 2015 рік ,як ви ...
При цьому має "такт " ,як правило ,перебивати всіх ,кому відповідає.
Вчора дивився ,, Прямий" , де вона всім намагалась закрити роти і несла таку бредятину , що мені хотілось вимкнути TV
https://www.facebook.com/VikUkolov/videos/3782348835166654
Мразота , коли ви вже подавитесь від злоби ?
А по- друге , вона депутат і це іі обов'язок щось корисне робити для міста та людей!
Когда дозваниваешься, тебе не желают пояснять действие, какое надо предпринять, а предлагают звонить завтра или в рабочее время...
Эти горячие линии проверить и гнать этого министра здравохранения!
я на "вы" тут только женщинам
ты женщина?
Это уже реальные и очень разумные действия ,уважаю.
хворих не на вулиці в наметах , а у відомчих лікарнях і це абсолютно правильно !
"...уже пять месяцев работает в усиленном режиме".
Xaxaxa!
щина,мать.-Дай Бог ей здоровия и процветания.В прочем как и всем Украинским девочкам.