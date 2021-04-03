Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 10 регіонів, у 22 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 квітня в Києві та 21 області України перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID-19. У "червоній" зоні - 10 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевій зоні: Черкаська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

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І тільки Херсонська область залишається в "жовтій" зоні.

Рівень госпіталізацій перевищено в Києві, в Київській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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