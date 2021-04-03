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Новини Коронавірус і карантин
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Суми посилюють карантин. Заборонено виходити з дому без маски і перебувати в громадських місцях у групі, де понад 3 людини

Суми посилюють карантин. Заборонено виходити з дому без маски і перебувати в громадських місцях у групі, де понад 3 людини

Відсьогодні, 3 квітня, в Сумах посилюють карантинні обмеження.

Відповідне рішення вчора ухвалив виконавчий комітет на позачерговому засіданні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Останніми днями ситуація, в якій опинилась громада, це червоний рівень щодо захворюваності на коронавірус, на жаль, не покращується. Тих заходів, що були вжиті раніше, за такої ситуації недостатньо, тому пропонуємо запровадити додаткові, щоб зупинити розповсюдження інфекції і не дати захворіти більшій кількості людей", – зазначив очільник міста.

З повідомлення випливає, що додаткові карантинні обмеження введені на період з 3 по 11 квітня. Водночас, як наголошується, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус не покращиться, термін дії обмежень може бути продовжений.

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Згідно з оприлюдненим переліком додаткових обмежень, з сьогоднішнього дня на території міста заборонено:

-відвідування місць відпочинку та скупчення людей в громадських місцях в кількості більше трьох осіб;
-вихід з приміщень (квартир) і перебування на територіях загального користування без одягнених захисних масок;
-відвідування всіх установ освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дитсадків (передбачається робота чергових груп для дітей) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів;
-держустанови, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі;
-керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.

карантин (18172) Суми (894) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Конституція? Нє не читали...
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03.04.2021 13:16
+7
Житомирский суд признал штрафы за маски незакоными без черезвычайного положения как и все остальное. Бельгийский суд отменил лохдаун. Граждане ( буратин и ждунов не касается) отстаиывайте конституцию и боритесь с узурпаторами которые по ней топчуться . Смерть ворогам Героям слава!
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03.04.2021 13:53
+6
дебілізм зашкалює...
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03.04.2021 13:16
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Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек - Цензор.НЕТ 4617
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03.04.2021 13:05 Відповісти
Це бамашка. Подивимось який буде результат. По їхніх справах впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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03.04.2021 13:18 Відповісти
Наивный, Гончаренко с ними бухает по вечерам.

Сумы усиливают карантин. Запрещено выходить из дома без маски и находиться в общественных местах в группе свыше 3 человек - Цензор.НЕТ 169
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03.04.2021 13:18 Відповісти
что ты, он теперь патриот, буденовку спрятал до лучших времен. рошенки сейчас тебя заклюют
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03.04.2021 15:24 Відповісти
дебілізм зашкалює...
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03.04.2021 13:16 Відповісти
Конституція? Нє не читали...
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03.04.2021 13:16 Відповісти
хочешь ЧП? Уверен?
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03.04.2021 13:51 Відповісти
Хочу дотримання законів та норм конституції.
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03.04.2021 14:53 Відповісти
по законам и нормам Конституции тебе при ЧП урежут твои права по самое горло, перестанут платить льготы, урежут зарплаты, и любая организация ссылаясь на форсмажор сможет не выполнить обязательства за твои деньги.
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03.04.2021 19:31 Відповісти
На даний момент, що ми маємо : в зв'язку з обмеженнями малий та середній бізнес в основному несе збитки : продажі в більшості впали через обмеження ; тому людей відправляють у відпустки або звільняють. Частина бізнесу закрилась і не відкриється ніколи. Податки і оренди потрібно платити. Так само як і кредити з відсотками, які ніхто не скасовував. Скільки людей попало з кредитами в боргову яму безтолковій школоті не зрозуміти.
Наші права обмежені доволі суттєво - при чому цілком незаконно, кладучи болт на Конституцію
.
При чому державні клоуни - не несуть жодної відповідальності за збитки, безробіття, банківський та колекторський безпрєдєл.
Тому звичайно мені хотілося б що в цій країні працював закон права. І не так як Зараз, коли по факту ми маємо ЧП, а юридично - ніхто нв за що не відповідає.
Але Господь не фраєр - і прийде час - всі отримають по справам своїм
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03.04.2021 20:30 Відповісти
то что сейчас - это цветочки если будет ЧП по всей стране и надолго.
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05.04.2021 00:08 Відповісти
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумасшедший дом. Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов. И вот это действительно страшно.(с)
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03.04.2021 13:19 Відповісти
Жорсткіше ніж у нас.
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03.04.2021 13:19 Відповісти
Этим решением клоуны могут подтереться )) Существует только 2 способа законно ввести такое решение - военное положение и чрезвычайное положение. При последнем государство должно обеспечить граждан средствами защиты!
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03.04.2021 13:21 Відповісти
чо то такі хотєлки лише у периферії.
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03.04.2021 14:24 Відповісти
Да ,да включая огнестрельное...
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03.04.2021 14:56 Відповісти
Как почитаешь комменты в темах про корону и ограничения связанные с ней, появляется чувство что большая часть нашей страны дибилы. Весь мир под ударом, абсолютно все страдают и борются с напастью, а наши всё недовольны и винят во всем власти. И если возможно в развитых странах люди понимают сами про необходимость карантинов и локдаунов, то нам, с нашим менталитетом особенно нужны ограничения и запреты, и желательно с жестким контролем и существенными наказаниями за нарушения.
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03.04.2021 13:26 Відповісти
Дадада, все понимают, никто не https://www.bbc.com/russian/news-56468146 возражает (аж до водомётов дело доходит)
И что, цуко, характерно - никакого толку от локдаунов и сознательного менталитета не просматриваецца.
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03.04.2021 13:30 Відповісти
это ковид-диссиденты, их примерно 30% общества везде и власти жестко их подавляют во всех странах, примерно такова реальность...
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03.04.2021 13:35 Відповісти
А если не то шо? Неприличньіми словами будете обзьівацца?
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03.04.2021 13:27 Відповісти
Доки люди самостійно їздитимуть для здачі зразків на тести і займатимуться самолікуванням - доти ніякі "лохдауни" не допоможуть здолати цю болячку.
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03.04.2021 13:34 Відповісти
Житомирский суд признал штрафы за маски незакоными без черезвычайного положения как и все остальное. Бельгийский суд отменил лохдаун. Граждане ( буратин и ждунов не касается) отстаиывайте конституцию и боритесь с узурпаторами которые по ней топчуться . Смерть ворогам Героям слава!
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03.04.2021 13:53 Відповісти
Все фигня -инструментальный рынок в яме закрыт,а наверху продовольственный ,где продларьки ответственных товарищей все жопка до жопки,аналогично и у коровы на улице -продукты,семена- мона,а через два метра лопаты,веники - не мона....У Романтики многие десятки машин - без дистанции ,в атб - жопка до жопки тоже,в скверах девчата улыбаются...
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03.04.2021 15:04 Відповісти
Ни вреда ни пользы от дебиловируса, а они пхают его везде
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03.04.2021 15:05 Відповісти
Суми підсилюють карантин. Заборонено виходити з дому без маски і перебувати в громадських місцях в групі, де понад 3 людини - Цензор.НЕТ 4224
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03.04.2021 15:49 Відповісти
Саме важливе - заборонити громадський транспорт, щоб громадянам максимально ускладнити добирання до лікарських закладів, а то падлюки псують "майстрам спорту по боротьбі з коронавірусом" статиску захворювань)
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03.04.2021 20:27 Відповісти
Почему до сих пор не организовано МОБИЛЬНОЕ тестирование на улицах и дворах ВСЕХ жителей. А всем у кого выявлено заболевание СТРОГОЕ ношение масок. А так же обеспечить этих людей на две недели пайком, что бы не слонялись по магазинам, а может даже пусть пересидят срок карантина с прогулками на балконе или при открытых окнах.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.
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04.04.2021 06:05 Відповісти
 
 