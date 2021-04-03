Суми посилюють карантин. Заборонено виходити з дому без маски і перебувати в громадських місцях у групі, де понад 3 людини
Відсьогодні, 3 квітня, в Сумах посилюють карантинні обмеження.
Відповідне рішення вчора ухвалив виконавчий комітет на позачерговому засіданні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Останніми днями ситуація, в якій опинилась громада, це червоний рівень щодо захворюваності на коронавірус, на жаль, не покращується. Тих заходів, що були вжиті раніше, за такої ситуації недостатньо, тому пропонуємо запровадити додаткові, щоб зупинити розповсюдження інфекції і не дати захворіти більшій кількості людей", – зазначив очільник міста.
З повідомлення випливає, що додаткові карантинні обмеження введені на період з 3 по 11 квітня. Водночас, як наголошується, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус не покращиться, термін дії обмежень може бути продовжений.
Згідно з оприлюдненим переліком додаткових обмежень, з сьогоднішнього дня на території міста заборонено:
-відвідування місць відпочинку та скупчення людей в громадських місцях в кількості більше трьох осіб;
-вихід з приміщень (квартир) і перебування на територіях загального користування без одягнених захисних масок;
-відвідування всіх установ освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дитсадків (передбачається робота чергових груп для дітей) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів;
-держустанови, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі;
-керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.
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Наші права обмежені доволі суттєво - при чому цілком незаконно, кладучи болт на Конституцію
.
При чому державні клоуни - не несуть жодної відповідальності за збитки, безробіття, банківський та колекторський безпрєдєл.
Тому звичайно мені хотілося б що в цій країні працював закон права. І не так як Зараз, коли по факту ми маємо ЧП, а юридично - ніхто нв за що не відповідає.
Але Господь не фраєр - і прийде час - всі отримають по справам своїм
И что, цуко, характерно - никакого толку от локдаунов и сознательного менталитета не просматриваецца.
А пока мы видим "борьбу" нанайских мальчиков с последствиями вместо борьбы с ПРИЧИНАМИ.
ДумайТЕ если есть мозги.