За добу в ЗСУ зареєстровано 246 нових випадків захворювання на COVID-19, 35 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 3 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 974 людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Всього за час пандемії одужали 18 998 осіб, летальних випадків - 65.

На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 945 осіб. За минулу добу зареєстровано 246 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 35 осіб.

Також читайте: Суми підсилюють карантин. Заборонено виходити з дому без маски і перебувати в громадських місцях в групі, де понад 3 людини

Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 26 645 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2 535 військових медиків. За минулу добу від COVID-19 щеплено 1 593 осіб.