За добу в ЗСУ зареєстровано 246 нових випадків захворювання на COVID-19, 35 осіб госпіталізовано
Станом на 10.00 3 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 974 людини.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Всього за час пандемії одужали 18 998 осіб, летальних випадків - 65.
На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 945 осіб. За минулу добу зареєстровано 246 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 35 осіб.
Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 26 645 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2 535 військових медиків. За минулу добу від COVID-19 щеплено 1 593 осіб.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Их покрывали красным кумачем,
Один из них был левым уклонистом,
Другой , как оказалось- ни при чем...
В. Высоцкий