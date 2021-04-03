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За добу в ЗСУ зареєстровано 246 нових випадків захворювання на COVID-19, 35 осіб госпіталізовано

За добу в ЗСУ зареєстровано 246 нових випадків захворювання на COVID-19, 35 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 3 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 974 людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Всього за час пандемії одужали 18 998 осіб, летальних випадків - 65.

На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 945 осіб. За минулу добу зареєстровано 246 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 35 осіб.

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Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 26 645 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2 535 військових медиків. За минулу добу від COVID-19 щеплено 1 593 осіб.

карантин (18172) ЗСУ (7590) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Учитывая катастрофу с вакцинированием населения и проваленной подготовкой к третьей волне ковида, пора заводить дело о государственной измене главного должностного лица страны.
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03.04.2021 13:38 Відповісти
давай чума пока!
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03.04.2021 13:40 Відповісти
Троляки паляться аж бігом.
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03.04.2021 13:47 Відповісти
А цих лаптєногих завжди так багато на форумі?
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03.04.2021 13:51 Відповісти
За сутки в ВСУ зарегистрировано 246 новых случаев заболевания COVID-19, 35 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 6033
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03.04.2021 13:56 Відповісти
Шум вокруг вакцины напрминает мне 1933 год и борьбу с врагами народа и опортунистами... Во всемирном масштабе...

Их покрывали красным кумачем,
Один из них был левым уклонистом,
Другой , как оказалось- ни при чем...
В. Высоцкий
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03.04.2021 20:04 Відповісти
 
 