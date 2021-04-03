"Ми всі знаємо, що Путін - убивця! І нам не слід соромитися говорити це", - генерал США Ходжес

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею. І не слід соромитися говорити це, заявляє Ходжес.

Разом з тим, США хотіли б мати позитивні відносини з усіма країнами світу, в тому числі і з Росією.

Про це генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив в програмі "Рада нацбезпеки", яка опублікована на YouTube-каналі ISLND TV 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він також прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін - убивця.



"Я думаю, що Кремль поважає тільки силу. Вона їм не подобається, вони її критикують, але поважають. І я думаю, що для президента Байдена було дуже важливо сказати: "Так, звичайно, Путін – убивця". Ми всі це знаємо, і нам не слід соромитися говорити це. І реакція Путіна демонструє здивованість, що Байден так прямо виголошує свою позицію", – сказав Годжес.



За його словами, висловлювання Байдена не означає, що Росія й Америка не можуть мати "позитивних відносин".



"США хотіли б мати позитивні відносини з усіма країнами світу. Адже Росія – велика нація з великими людьми, і кожному вигідно, аби ми дійшли до здорових відносин. Але ми не можемо мати здорових відносин, коли обидві сторони нечесні між собою, і якщо Кремль відчуває, що може діяти безкарно і прямо", – заявив генерал.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів.

Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.

На наступний день під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.