"Ми всі знаємо, що Путін - убивця! І нам не слід соромитися говорити це", - генерал США Ходжес
Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею. І не слід соромитися говорити це, заявляє Ходжес.
Разом з тим, США хотіли б мати позитивні відносини з усіма країнами світу, в тому числі і з Росією.
Про це генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив в програмі "Рада нацбезпеки", яка опублікована на YouTube-каналі ISLND TV 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він також прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін - убивця.
"Я думаю, що Кремль поважає тільки силу. Вона їм не подобається, вони її критикують, але поважають. І я думаю, що для президента Байдена було дуже важливо сказати: "Так, звичайно, Путін – убивця". Ми всі це знаємо, і нам не слід соромитися говорити це. І реакція Путіна демонструє здивованість, що Байден так прямо виголошує свою позицію", – сказав Годжес.
За його словами, висловлювання Байдена не означає, що Росія й Америка не можуть мати "позитивних відносин".
"США хотіли б мати позитивні відносини з усіма країнами світу. Адже Росія – велика нація з великими людьми, і кожному вигідно, аби ми дійшли до здорових відносин. Але ми не можемо мати здорових відносин, коли обидві сторони нечесні між собою, і якщо Кремль відчуває, що може діяти безкарно і прямо", – заявив генерал.
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів.
Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
Американський лідер також пообіцяв, що Росія "заплатить" за втручання в президентські вибори, якщо воно підтвердиться.
На наступний день під час зустрічі з громадськими діячами Криму президент Росії побажав Байдену здоров'я і згадав дитячу приказку: "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше російський лідер запропонував американському президентові провести дискусію в прямому ефірі.
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По перше - росії ніколи і ні в чому не можна вірити. І Не можна їй вірити ніякій державі світу...
Як і не можна, вірити, попри постійні заяви Путіна і Пєскова, що концентрація військ росії на кордоні з Україною в самій росії та Білорусі - то лише планові навчання, після яких "ЧОМУСЬ" росія НЕ ВИВЕЛА своїх військ з регіонів навчання... мотивуючи нібито необхідністю зміцнення безпеки своїх рубежів... Від кого? від України епохи ЗЕ?
А як відомо - всі війни, де росія грала роль нападника, чи подразника, провокатора завжди починалися з концентрації її військ на кордонах плацдармів - які вона планувала до захоплення... Пригадайте початок 2-ї світової війни, Грузію, Чечню- так і нинішню ситуацію на кордоні з Україною...
А на саме небажання Росії підтвердити прихильність режиму припинення вогню" - у кремлі відповіли, що "Києву нема про що турбуватися".
Але ж росія недоговороздатна - згадайте Гельсінські Угоди, Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу росії з Україною, що російських "зелених чоловічків" в Криму немає.... та хоча б запевнення Путіна на останньому засіданні в нормандському формату про повне припинення вогню на фронті...
Але чому в цьому питанні першим подзвонив Байден Зеленському,... коли той сидів і розглядав свого пупа, очікуючи поки " трупи ворога пропливуть по річці"? - Бо ЗЕ не керівник, а якщо й керівник, то не України а корупційних схем в ній....Бо Байден сильніше турбується про Україну, ніж клоунський недопалок ЗЕ... Бо Байден, на відміну від ЗЕ, не лише людина слова, але і його дотримання... Тобто - як людина і як політик = ПОРЯДНИЙ!
Тому Байден загрозу Україні сприйняв серйозно, враховуючи саме те, що Путіну перед парламентськими виборами потрібна, хоча б маленька, але перемога... Тим більше, що ситуація в самій росії у Путіна - одна з найгірших і окрім війни іншого засобу впливу на свій електорат (для підняття духу) в нього просто немає... - Економічна ситуація важка , бандитська боротьба з власним народом за людські права... а тут ще й повний прокол з власною вакциною - народ після вакцинації нею - мре, як мухи, а держави, що використовують інші вакцини отримують певні успіхи, а Ізраїль навіть заявив, що поборов пандемію...
А чому ж Путін не ризикнув "отримати маленьку перемогу" над однією з країн Прибалтики? В них і територія менша, ніж в України, і населення менше від тієї частини українців, які здатні її захищати, та й військова потуга - слабша від української, та й Путін мав би повний контроль за балтійським узбережжям....?
Бо Путін чітко усвідомлює, що країни Прибалтики - це НАТО, а Путіну НАТО - ЗОВСІМ "не по зубах"... а "маленька перемога" росії завершиться її повною поразкою!
А чому Путн спробував знову воянути з Україною? - Бо ЗЕ заглядає Путіну в усі дірки, бо на чолі відомств України він поставив, якщо не відвертий криміналітет, то "рускій мір" -точно, Армія недофінансовується і не доозброюється належним чином..,
Що й досі ЗЕ офіційно не звернувся до США з проханням надати Україні статус стратегічного партнера поза НАТО, що законодавчо -"й досі телеться" - не надає законом дозвіл розміщувати війська НАТО на нашій території, що навіть не ввів візового режиму з з росією!? Бо вже давно і всім відомо, що армії левів під командуванням баранів - приречені на поразку, а тим більше - коли баран ще й зрадливий.. в придачу...
Влада в Росії також слабка і її головний недолік це - розграбування власної держави, західні санкції за порушення росією міжнародних норм співіснування, понти і брехня - всім і у всьому...Практично "нульова" дипломатія. Путін - блискучий тактик, але й абсолютно "порожній" -як стратег...
Допомога США Україні - неоціненна, як в військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм щиро вдячні! але чим чорт не шуткує, коли Бог спить... Але Байден попередив Путіна, що той заплатить важку ціну, на випадок, якщо рипнеться... А в цивілізованого світу набір невикористаних інструментів проти кліки Путіна - набагато ширший і болючіший від інструментів використаних для цього "заспокоєння" ... і без застосування прямої військової сили...
А спокійна та врівноважена, але тверда заява Байдена про підтримку України і не залишить її в біді та наодинці з росією - думаю. ЩО витверезвляючи вплине на вибрики забіяки Путіна...
Як заявив журналістам офіційний представник закордонного відомства США Нед Прайс, в число претензій американської сторони входять «напад на демократію в 2016 і 2020 році», передбачувані хакерські атаки, повідомлення про змову Росії з талібами, агресія росії проти України і суд над опозиціонером Олексієм Навальним. З цих причин, підкреслив Прайс, відносини між країнами «знаходяться в тому стані, в якому знаходяться».
У той же час представники Держдепу заявляють, що Вашингтон прагне до стабілізації відносин з Москвою. За їх словами, «глибокі розбіжності» не означають, що у двох держав «не буде в майбутньому жодних сфер збігу інтересів».... Але для цього росія повинна спочатку звести нанівець ті загрози, які вона своєю поведінкою породила.,.
Допомога США Україні -і вчасна і неоціненна, як у військовій, так і економічній та політичній сферах - за що ми їм і щиро вдячні!
Але й народу України пора і слід продерти очі на те - хто ними " керує" і як керує...
Бо допомога США могла б бути набагато масштабнішою та вагомішою, але основною перепоною в цьому є терпимість народу пришелепкуватої нинішньої влади в Україні і невпевненість, що надана ними фінансова допомога піде на задоволення саме інтересів України, а не буде розсована по кишенях тих, хто нині називається її владою, а надана нам надсекретна зброя - не попаде в руки Путіна..
зогляду на політичні нюансі - мав обійти стороною це питання
Источник: https://censor.net/ru/n3257446
...ну, примерно так это выглядит на деле, а не на словах...
Мда. Мантры про "срузьке вяличие" глубоко засели даже в головах американских генералов. Печалька.
Нук ...вы поняли??? Он ..же обнуленный!!!! Сказывается недостаток ресурсов в стране порабощенной стиранными презервативами.
_Но. Двадцать баксов - это двадцать баксов! Старые песни о главном... Шизофрения.
".... Путин мошенник, убийца, и агент КГБ. Он заказал Бориса Немцова, которого убили у стен Кремля. Он вторгся в Украину, а его самолеты сейчас бомбят госпитали в Алеппо. Давайте называть Путина тем, кем он является на самом деле", - отметил Джон Маккейн
(группа "Манго-манго")
30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции во власти, бедности населения, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать. Мало того - не прекращаются небезуспешные попытки просрать ещё и то, что, казалось бы, невозможно просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
Разве государства Балтии перед тем, как стать членами НАТО докатывались до такого гавнища? А докатились бы, так их бы взяли в НАТО? Украине в обозримом будущем НАТО не светит. Заманухи типа "ПДЧ", "исключительное партнёрство" и прочая лабуда - этого будет сколько угодно. Реального полноправного членства - НЕТ.
и не стесняться
Але наш Найсвітліший цього не може з себе видавити, а поц і сепар бойко, ще й заперечує. Думає що бойко і його родині навіки закриті візи в США?
Пане генерал-лейтенант він не тільки вбивця, а ще і *****!
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Вам не следует БОЯТЬСЯ говорить это, ибо перед вами всего лишь закомплексованное питерское чмо, которое всегда блефует и пытается взять на понт.
Бабушка Беня говорит, что ***** доброе.