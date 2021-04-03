Волонтер Гай про самогубство військовослужбовця: Він порушив усі правила поводження зі зброєю під схвальні вигуки товаришів по службі. Чому ніхто не зупинив?

Ведеться слідство за фактом самогубства військовослужбовця в зоні проведення ООС.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ. Даємо його текст без змін.

"Зараз розповсюджується відео, де військовослужбовець ЗСУ, який був призваний у 2020 році, в компанії друзів, під цигарку та схвальні заклики за кадром приставляє до своєї голови АКС-74У та пускає чергу, убиваючи себе. Видно, що хлопець не самогубець, що він боїться, що учасники розваги самі шоковані. Ніхто з присутніх, особливо сам убитий, не очікували на такий результат.

Я не буду постити відео з етичних міркувань.

Ведеться слідство.

Виникають закономірні питання.

1. Хто злив відео? Це неголовне питання, але перше. Це зробили "друзі"? Це зробив "особіст" бригади? Це зробили слідчі поліцейські? Командування? Як це відео опинилось в Телеграм та у Шарія?

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2. Попередня експертиза каже, що всі були тверезі та не в наркотичному стані. Питання: вони свідомі убивці, чи хто підробив експертизу? Чому заохочували, а не зупинили?

3. Чи є пам'ятка у кожного з учасників цієї розваги з такими правилами:

- Нікому не передавайте свою зброю.

- Під час тренувань ніколи не залишайте свою зброю.

- Завжди поводьтеся зі зброєю так нібито вона заряджена.

- Ніколи не направляйте зброю на предмет, або на істоту яку не збираєтеся знищити.

- Не тримайте палець на спусковому гачку без потреби. Палець на спусковий гачок кладеться лише після того, як ви прийняли рішення здійснити постріл і зайняли положення для стрільби. Після закінчення стрільби палець з гачка прибирається.

- Зброя знімається з запобіжника лише на вогневому рубежі після прийняття рішення про початок стрільби.

- Перед початком стрільби завжди чітко оцінюйте напрямок ведення вогню. Переконайтеся, що під ваш вогонь не потраплять предмети, або істоти, знищити яких ви не збираєтеся. Потрібно оцінити поле, яке знаходиться перед вашою ціллю, так і поле, що знаходиться поза ціллю.

4.Чи били цих людей за невиконання пункту 3?

5. Що з МПЗ у цьому підрозділі?

6. Що з вогневою підготовкою у цьому підрозділі?

7. Якого хєра? Заклеювати магазини скочем, аби не випали патрони? Це на якому ютюб каналі таке було побачено? Чи так вчать сержантів у НАТО?

Я знав випадки, коли досвідчені люди, після участі у багатьох різних воєнних кампаніях, убивали або ранили себе через елементарні помилки.

У нас були випадки, коли один афганець прострілив себе з ПКМ, а ще один діставав ПКТ, в якому було утикання набою і він прострелив собі таз.

Мені пару разів стріляли над головою під час розряджання - боєць розрядив, а магазин не відімкнув.

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Але навіть в усіх тих випадках люди виконували правила поводження зі зброєю, просто порушуючи один з пунктів.

А тут хлопець порушує ВСІ правила поводження зі зброєю під схвальні крики сослуживців.

Жодної людини поруч, яка б сказала, що вони макаки #бнуті, як і їхній сержант зі своїм скочем", - написав Гай.