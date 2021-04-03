Волонтер Гай про самогубство військовослужбовця: Він порушив усі правила поводження зі зброєю під схвальні вигуки товаришів по службі. Чому ніхто не зупинив?
Ведеться слідство за фактом самогубства військовослужбовця в зоні проведення ООС.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ. Даємо його текст без змін.
"Зараз розповсюджується відео, де військовослужбовець ЗСУ, який був призваний у 2020 році, в компанії друзів, під цигарку та схвальні заклики за кадром приставляє до своєї голови АКС-74У та пускає чергу, убиваючи себе. Видно, що хлопець не самогубець, що він боїться, що учасники розваги самі шоковані. Ніхто з присутніх, особливо сам убитий, не очікували на такий результат.
Я не буду постити відео з етичних міркувань.
Ведеться слідство.
Виникають закономірні питання.
1. Хто злив відео? Це неголовне питання, але перше. Це зробили "друзі"? Це зробив "особіст" бригади? Це зробили слідчі поліцейські? Командування? Як це відео опинилось в Телеграм та у Шарія?
2. Попередня експертиза каже, що всі були тверезі та не в наркотичному стані. Питання: вони свідомі убивці, чи хто підробив експертизу? Чому заохочували, а не зупинили?
3. Чи є пам'ятка у кожного з учасників цієї розваги з такими правилами:
- Нікому не передавайте свою зброю.
- Під час тренувань ніколи не залишайте свою зброю.
- Завжди поводьтеся зі зброєю так нібито вона заряджена.
- Ніколи не направляйте зброю на предмет, або на істоту яку не збираєтеся знищити.
- Не тримайте палець на спусковому гачку без потреби. Палець на спусковий гачок кладеться лише після того, як ви прийняли рішення здійснити постріл і зайняли положення для стрільби. Після закінчення стрільби палець з гачка прибирається.
- Зброя знімається з запобіжника лише на вогневому рубежі після прийняття рішення про початок стрільби.
- Перед початком стрільби завжди чітко оцінюйте напрямок ведення вогню. Переконайтеся, що під ваш вогонь не потраплять предмети, або істоти, знищити яких ви не збираєтеся. Потрібно оцінити поле, яке знаходиться перед вашою ціллю, так і поле, що знаходиться поза ціллю.
4.Чи били цих людей за невиконання пункту 3?
5. Що з МПЗ у цьому підрозділі?
6. Що з вогневою підготовкою у цьому підрозділі?
7. Якого хєра? Заклеювати магазини скочем, аби не випали патрони? Це на якому ютюб каналі таке було побачено? Чи так вчать сержантів у НАТО?
Я знав випадки, коли досвідчені люди, після участі у багатьох різних воєнних кампаніях, убивали або ранили себе через елементарні помилки.
У нас були випадки, коли один афганець прострілив себе з ПКМ, а ще один діставав ПКТ, в якому було утикання набою і він прострелив собі таз.
Мені пару разів стріляли над головою під час розряджання - боєць розрядив, а магазин не відімкнув.
Але навіть в усіх тих випадках люди виконували правила поводження зі зброєю, просто порушуючи один з пунктів.
А тут хлопець порушує ВСІ правила поводження зі зброєю під схвальні крики сослуживців.
Жодної людини поруч, яка б сказала, що вони макаки #бнуті, як і їхній сержант зі своїм скочем", - написав Гай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А раз так не суй свой нос в дела в которых не смыслишь !
Дай ссылку где я могу просмотреть ЭТОТ статус на форуме ?!
Наступного разу, для надання більшої значущості своїм словам, крім жирного шривту, включи "капслок"...
"Я суджу з рівня твоєї "освіченості", в області застосування зброї, поводження з нею, в тому числі, і в зоні бойових дій... Мені цього достатньо, щоб сказать, що ти "чув дзвін, та не знаєш, де він...". А я це трохи знаю..." - ну так что тебя останавляивает подискутировать об этом !?
Посмотрим "на сколько ты это знаешь" !?
Таких как ты я видео ОЧЕНЬ много ! В 14м оказалось, что 90% из кадровых военных не умело пользоваться своим оружием и столько же не попадало в цель...
До сих пор хватает тех, кто отстаивает "совковое владение оружием"...!
Таких нужно не просто ГНАТЬ в три шеи, но и наказывать - так как они вредят обороноспособности !
Для начала - расскажи какой длины должен быть ремень на автомате и почему!? И что об этом говорят "правила"...?!
"щоки надувать" - что ты называешь "дутьем шок" ?
Я имею свое мнение по поводу этой статьи ! И я его высказал ! А "щоки надувать" как раз начали вы...
"Ак-Мурза" півноги у Карабаху залишив... " - это никак не говорит о профессионализме. Это говорит лишь о том, что у него, с твоих слов, нет ноги.
"Про себе писать не вважаю за потрібне - моє залишиться зі мною... І "пісюнами міряться" я з тобою не збираюся" - ну так зачем было задавать мне эти вопросы, раз не собирался "пісюнами міряться" ?
Ты с 2014 го на Цензоре, а я на фронте... ))
ты практиковался нажимать кнопки на клавиатуре, а я на практике оттачивал свои навыки, в том числе владения оружием...
Мне ваши советы не нужны. Самострелов не имел, а во врагов настрелял. Так что не вам меня учить и воспитываь.
Действует до сих пор.
Если "да", то вы бы знали, что то как вас учил военрук, и вообще общепринятые в совковой армейской "школе" - вы скорее всего погибли бы очень быстро...
Так как скорее всего вы бы не умели ни держать правильно оружие, ни использовать его, ни стрелять... И скорее всего - вы были бы просто овечкой при пастухе, ни разу не способным на принятия самостаятелльных решений относительно своего оружия...
а ОКАЗЫВАЕТСЯ он БАЛОБОЛ !
Питання - хто ти таке, що стрибаєш, як вош? Що тобі не сподобалося, істота?
Тем более первые его 6 пуктов - вообще СМЕШНЫЕ !!! )))
І висновки зробив, на відміну від тебе.
І не чіпай волонтерів, чувирло, бо я б дуже хтів подивитись на твою пику після твог свинячог "плювка"!)))
Но это холивар...
Артиллеристы обычно всегда имели плохой уровень личной подготовки с личным оружием...
Но то что этот тип всё сделал осознанно - 1000%
Он совершено неверно делает - пытаясь "оправдать" очевидный минусы нашей армии! Этим он делает только хуже!
ТЕМ БОЛЕЕ, так БЕЗДАРНО и позорно описал свое виденье !!! А прочел его опус с пунктами - аж прифигел от той глупости которые он написал ...!
я некоторое время назад заметил за ним "примыкание" перед властями... ИМХО. Если не ошибаюсь - он входит в "совет ветеранов" в Киеве... и то как они "решали" некоторые вопросы - дало мне повод усомниться или в его порядочности или в профессионализме...
Этот же его пост - лишь утвердил меня в моих сомнениях !
Единственный пукт который у меня не вызвал "несогласия" - это последний.
от себя добавлю - плохая работа командиров ( да командир отвечает за все , такова армия )
не став дивитися ТЕ відео..
за моєї служби за таку "подставу" підрозділу і сержанти і солдати ввалили б тим експериментаторам таких люлєй, що вони б і онукам розповідали правила поводження.. а служба була "через день на ремень" с боевыми патронами і стрільби мінімум раз на місяць.. специфика
А ВИ МАЄТЕ ТВЕРДУ УПЕВНЕНІСТЬ ЩО ЦЕ БІЙЦІ ЗСУ, А НЕ
КРЕМЛЯДСЬКА ПОСТАНОВА ?
Самі знаєте, ГІБРИДНА ВІЙНА.