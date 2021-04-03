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Волонтер Гай про самогубство військовослужбовця: Він порушив усі правила поводження зі зброєю під схвальні вигуки товаришів по службі. Чому ніхто не зупинив?

Волонтер Гай про самогубство військовослужбовця: Він порушив усі правила поводження зі зброєю під схвальні вигуки товаришів по службі. Чому ніхто не зупинив?

Ведеться слідство за фактом самогубства військовослужбовця в зоні проведення ООС.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.  Даємо його текст без змін.

"Зараз розповсюджується відео, де військовослужбовець ЗСУ, який був призваний у 2020 році, в компанії друзів, під цигарку та схвальні заклики за кадром приставляє до своєї голови АКС-74У та пускає чергу, убиваючи себе. Видно, що хлопець не самогубець, що він боїться, що учасники розваги самі шоковані. Ніхто з присутніх, особливо сам убитий, не очікували на такий результат.

Я не буду постити відео з етичних міркувань.

Ведеться слідство.

Виникають закономірні питання.

1. Хто злив відео? Це неголовне питання, але перше. Це зробили "друзі"? Це зробив "особіст" бригади? Це зробили слідчі поліцейські? Командування? Як це відео опинилось в Телеграм та у Шарія?

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2. Попередня експертиза каже, що всі були тверезі та не в наркотичному стані. Питання: вони свідомі убивці, чи хто підробив експертизу? Чому заохочували, а не зупинили?

3. Чи є пам'ятка у кожного з учасників цієї розваги з такими правилами:

- Нікому не передавайте свою зброю.

- Під час тренувань ніколи не залишайте свою зброю.

- Завжди поводьтеся зі зброєю так нібито вона заряджена.

- Ніколи не направляйте зброю на предмет, або на істоту яку не збираєтеся знищити.

- Не тримайте палець на спусковому гачку без потреби. Палець на спусковий гачок кладеться лише після того, як ви прийняли рішення здійснити постріл і зайняли положення для стрільби. Після закінчення стрільби палець з гачка прибирається.

- Зброя знімається з запобіжника лише на вогневому рубежі після прийняття рішення про початок стрільби.

- Перед початком стрільби завжди чітко оцінюйте напрямок ведення вогню. Переконайтеся, що під ваш вогонь не потраплять предмети, або істоти, знищити яких ви не збираєтеся. Потрібно оцінити поле, яке знаходиться перед вашою ціллю, так і поле, що знаходиться поза ціллю.

4.Чи били цих людей за невиконання пункту 3?

5. Що з МПЗ у цьому підрозділі?

6. Що з вогневою підготовкою у цьому підрозділі?

7. Якого хєра? Заклеювати магазини скочем, аби не випали патрони? Це на якому ютюб каналі таке було побачено? Чи так вчать сержантів у НАТО?

Я знав випадки, коли досвідчені люди, після участі у багатьох різних воєнних кампаніях, убивали або ранили себе через елементарні помилки.

У нас були випадки, коли один афганець прострілив себе з ПКМ, а ще один діставав ПКТ, в якому було утикання набою і він прострелив собі таз.

Мені пару разів стріляли над головою під час розряджання - боєць розрядив, а магазин не відімкнув.

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Але навіть в усіх тих випадках люди виконували правила поводження зі зброєю, просто порушуючи один з пунктів.

А тут хлопець порушує ВСІ правила поводження зі зброєю під схвальні крики сослуживців.

Жодної людини поруч, яка б сказала, що вони макаки #бнуті, як і їхній сержант зі своїм скочем", -  написав Гай.

боєприпаси (2281) самогубство (637) Донбас (22356) військовослужбовці (4777) волонтери (1336)


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Топ коментарі
+46
Зара кацапня біснується на усіх відомих форумах та смакують подробиці. Оце підігнали дебіли їм харч на пів-року вперед як мінімум...
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03.04.2021 14:24
+34
Я б Шарія різав би довго і з насолодою.
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03.04.2021 14:29
+32
Зато как все когда-то накинулись на комбата Морпеха, прямым методом воспитавшего подобное тело. "Нельзя так, жестоко, нужно было бумажку написать ..." Жаль что здесь не нашлось подобного Морпеха. И не было бы такой дурной трагедии.
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03.04.2021 14:44
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"А де я був, чим займався - це моя справа... І тебе ніяким чином не обходить." - ну значит это ты "балаболка"!
А раз так не суй свой нос в дела в которых не смыслишь !
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04.04.2021 18:11 Відповісти
"Статус на форум" !?
Дай ссылку где я могу просмотреть ЭТОТ статус на форуме ?!
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04.04.2021 18:12 Відповісти
А хто ти такий, щоб я перед тобою звітувався? Я суджу з рівня твоєї "освіченості", в області застосування зброї, поводження з нею, в тому числі, і в зоні бойових дій... Мені цього достатньо, щоб сказать, що ти "чув дзвін, та не знаєш, де він...". А я це трохи знаю... Так само, як і судову медицину, криміналістику(балістику).
Наступного разу, для надання більшої значущості своїм словам, крім жирного шривту, включи "капслок"...
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04.04.2021 18:27 Відповісти
"А хто ти такий, щоб я перед тобою звітувався?" - тот в чей разговор ты влез ! И тот , кому ты задавал те же вопросы (и на которые я тебе ответил!). Но учитывая, что ты "болоболка" - я понимаю твое не желание отвечать на них!


"Я суджу з рівня твоєї "освіченості", в області застосування зброї, поводження з нею, в тому числі, і в зоні бойових дій... Мені цього достатньо, щоб сказать, що ти "чув дзвін, та не знаєш, де він...". А я це трохи знаю..." - ну так что тебя останавляивает подискутировать об этом !?
Посмотрим "на сколько ты это знаешь" !?
Таких как ты я видео ОЧЕНЬ много ! В 14м оказалось, что 90% из кадровых военных не умело пользоваться своим оружием и столько же не попадало в цель...
До сих пор хватает тех, кто отстаивает "совковое владение оружием"...!

Таких нужно не просто ГНАТЬ в три шеи, но и наказывать - так как они вредят обороноспособности !

Для начала - расскажи какой длины должен быть ремень на автомате и почему!? И что об этом говорят "правила"...?!
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04.04.2021 18:36 Відповісти
жирный шрифт - это что бы отделить твой текст от моего ! Для удобочитаемости!
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04.04.2021 18:37 Відповісти
"Капслоком" буде ще краще... Старайся...
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04.04.2021 19:45 Відповісти
Меня не удивляет твои манеры уйти от ответов, балоболка" ! ))
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04.04.2021 19:46 Відповісти
Не старайся... На дискусію "ні про що", ти мене, все одно, не витягнеш. Було висловлене припущення, я висловив свою думку щодо цього. Все... А ти почав "щоки надувать" перед людьми, зображаючи "спеца" зі знання правил поводження зі зброєю...Ті, з ким ти сперечався, воювали точно - "Ак-Мурза" півноги у Карабаху залишив... Про себе писать не вважаю за потрібне - моє залишиться зі мною... І "пісюнами міряться" я з тобою не збираюся - "забагато честі"...
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04.04.2021 20:07 Відповісти
"На дискусію "ні про що", ти мене, все одно, не витягнеш." - ну так я тебя и не звал втягиваться не в свой разговор...

"щоки надувать" - что ты называешь "дутьем шок" ?
Я имею свое мнение по поводу этой статьи ! И я его высказал ! А "щоки надувать" как раз начали вы...

"Ак-Мурза" півноги у Карабаху залишив... " - это никак не говорит о профессионализме. Это говорит лишь о том, что у него, с твоих слов, нет ноги.

"Про себе писать не вважаю за потрібне - моє залишиться зі мною... І "пісюнами міряться" я з тобою не збираюся" - ну так зачем было задавать мне эти вопросы, раз не собирался "пісюнами міряться" ?
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04.04.2021 20:18 Відповісти
............................
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04.04.2021 20:21 Відповісти
Взаимно
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04.04.2021 20:21 Відповісти
Тобі видніше... Тільки от я тут з 2014-го, а такі "тріскуни", як ти, тут вже сотнями міняються...
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04.04.2021 20:35 Відповісти
Мда... вот в этом наверно и начало нашего отличия ( между мной и тобой...)
Ты с 2014 го на Цензоре, а я на фронте... ))
ты практиковался нажимать кнопки на клавиатуре, а я на практике оттачивал свои навыки, в том числе владения оружием...
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04.04.2021 20:42 Відповісти
Обьяснить !? Если готов - я могу...
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03.04.2021 19:01 Відповісти
Нет, спасибо. С убежденными потенциальными убийцами по неосторожности шо-то нет желания дискутировать. Просто настоятельно Вам рекомендую не приобретать оружия, включая рогатку.
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03.04.2021 19:03 Відповісти
ну так зачем задавал вопросы, раз не хочешь слышать ответов ?
Мне ваши советы не нужны. Самострелов не имел, а во врагов настрелял. Так что не вам меня учить и воспитываь.
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03.04.2021 19:05 Відповісти
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03.04.2021 19:07 Відповісти
Это правило нам военрук, полковник ВДВ, шомполом по сракам вбил еще со средины 80-х.
Действует до сих пор.
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03.04.2021 19:23 Відповісти
Вы непосредственно участвовали в ближних огневых контактах с противником ?
Если "да", то вы бы знали, что то как вас учил военрук, и вообще общепринятые в совковой армейской "школе" - вы скорее всего погибли бы очень быстро...
Так как скорее всего вы бы не умели ни держать правильно оружие, ни использовать его, ни стрелять... И скорее всего - вы были бы просто овечкой при пастухе, ни разу не способным на принятия самостаятелльных решений относительно своего оружия...
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03.04.2021 21:47 Відповісти
"Почему никто не остановил?" Оккупантов рядом не было, а своим он надоел.
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03.04.2021 17:22 Відповісти
Горілка клята у всьому винна.
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03.04.2021 18:37 Відповісти
а ОН ТИПА НЕ ПРИДЕЛАХ..- БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ...)) ?
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03.04.2021 18:50 Відповісти
1000%
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03.04.2021 18:50 Відповісти
Ось тобі і "безпечність" легких наркотиків, про яку так вперто далдонять прихильники легалізації канабісу. У нас в селі років 15 назад накурившись "трави" рідний брат зарізав свого брата-близнюка. Відседів років 9 чи 10, ось так курнув трави... Небуває безпечних наркотиків!
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03.04.2021 17:28 Відповісти
Шо шо)) накурился травы и зарезал? шо ты за бред розказываеш..может онбыл в гавно пяный и сверху накурился? или он был изначально психически ненормальный ( хотя это итак понятно что ненормальный рас зарезал) вообщем..шо ты тут втераеш бредятину..
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04.04.2021 00:07 Відповісти
Не думал, что Волонтер Гай - БОЛОБОЛ!
а ОКАЗЫВАЕТСЯ он БАЛОБОЛ !
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03.04.2021 17:30 Відповісти
Хто ти таке, чувирло нульове, щоб про волонтерів рохкати?!
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03.04.2021 17:49 Відповісти
Та кто он такой, если он БЕШЕТ в открытую, после того, как видео появилось и все сами всё видели ! ОН ЛЖЕТ !
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03.04.2021 17:53 Відповісти
Я бы ему в рожу плюнул, за такой п.ж !!!
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03.04.2021 17:54 Відповісти
Хто він? Людина, що допомогала зупинити орду.
Питання - хто ти таке, що стрибаєш, як вош? Що тобі не сподобалося, істота?
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03.04.2021 17:57 Відповісти
Ели эта "людина" нагло ЛЖЁТ - то он ЛЖЕЦ ! И никакие его заслуги его не оправдывают !
Тем более первые его 6 пуктов - вообще СМЕШНЫЕ !!! )))
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03.04.2021 18:23 Відповісти
Если ты ЗАБЫЛ, как всё было на самом деле в видео... Я могу тебе его скинуть... Я знал, что его удалят - и специально на случай ЛЖИ - скачал !
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03.04.2021 17:57 Відповісти
Це відео я бачив раніш за тебе.
І висновки зробив, на відміну від тебе.
І не чіпай волонтерів, чувирло, бо я б дуже хтів подивитись на твою пику після твог свинячог "плювка"!)))
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03.04.2021 18:03 Відповісти
Отныне он мне не ""волонтёр, а лживый чепушило !
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03.04.2021 18:24 Відповісти
Ни чего бы он мне не сделал ? Утерся бы и сопел бы в 2 дырки...
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03.04.2021 18:24 Відповісти
..не звертайте уваги на LVA smart.. для таких, як воно, плюватися лайном це - покликання, сенс життя
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03.04.2021 22:12 Відповісти
А вы предлагаете слушать ложь !? И позволять эту ложь распространять ?
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04.04.2021 17:25 Відповісти
Так в каком месте он балабол?
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03.04.2021 18:11 Відповісти
Практически во всем. И в отношении - "не хотел стрелялся" и в своих перечисленных пунктах, и в том, что "стрелок" был трезв и не под наркотой !
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03.04.2021 18:26 Відповісти
та там по голосам слышно, шо все угашенные в хлам (не знаю чем), шо стрелок (закуил типа последнюю перед расстрелом), шо оператор и комментаторы-свидетели
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03.04.2021 17:51 Відповісти
Які там "легкі наркотики"? Може, вони і були, в кінці, але, як чутно, там всі були п"янезні. Відсутність дисципліни, в армії, призводить до таких результатів.
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03.04.2021 17:54 Відповісти
Ну чел сознательно на премию Дарвина шел. Походу "просто" забыл что он передернул затвор и херанул по крючку.
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03.04.2021 18:03 Відповісти
Шутки с оружием это практически рузькая рулетка.
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03.04.2021 18:41 Відповісти
А это не была шутка... ! Дебил все сделал осознанно !
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03.04.2021 18:54 Відповісти
Шутки с оружием это премия Дарвина.
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03.04.2021 19:29 Відповісти
Він навіть з запобіжника зняв. Це було свідомо! Перезарядка, зняття з запобіжника! Це не забув!
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03.04.2021 22:17 Відповісти
на автоматі зняв, це як капсулу у цибарке розчавить якшо палиш 10 років...
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04.04.2021 09:20 Відповісти
Це артилерійська бригада, йому 20 років було, і в мене є сумніви що вони багато стріляли з автоматів! Тим більше що запобіжник встановив на автомат, а не на одиничні, - була б практика встановив би на одиничні постріли! І розмова йде про те що там якесь залякування було. Ніі! Всі дії усвідомленні хоч і під наркотою! Більше того усвідомлення його дій навіть тих хто був біля нього! Моя думка така, що він цього мав бажання зробити вже давно. Це не спонтанно! І його кенти це знали. Ну і вирішили на цьому ще і грошей збити!
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04.04.2021 09:50 Відповісти
Тот кто решил помереть...- все равно на одиночном автомат или на автом....!
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04.04.2021 17:27 Відповісти
Розмова йде про-- спонтанність чи свідомими діями. Коли маєш практику у користуванні зброєю то після перезарядки автоматично ставиш на одиночні!
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04.04.2021 17:48 Відповісти
Не факт... мы в основном никогда не ставили... У нас предохранитель всегда был снят... по той простой причине, что "не глядя" сложно быстро его снять..., а вот загнать патрон в патронник - "не глядя" легко.
Но это холивар...
Артиллеристы обычно всегда имели плохой уровень личной подготовки с личным оружием...
Но то что этот тип всё сделал осознанно - 1000%
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04.04.2021 17:53 Відповісти
Так і я про це! Що волонтер щось таке написав що не лізе не тече! І це людям які користувались зброєю помітно! Навіть деталі та рухи вказують на усвідомленість дій
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04.04.2021 18:56 Відповісти
Я этим "волонтёром" ОЧЕНЬ разочарован !
Он совершено неверно делает - пытаясь "оправдать" очевидный минусы нашей армии! Этим он делает только хуже!

ТЕМ БОЛЕЕ, так БЕЗДАРНО и позорно описал свое виденье !!! А прочел его опус с пунктами - аж прифигел от той глупости которые он написал ...!
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04.04.2021 19:00 Відповісти
Ну мені також після цього побаченого було не по собі! Але це пов'язано з тим що так усвідомлено і біля дебілів це зроблено. Волонтер також перебільшив по цим мотивам. Шукав відповіді на емоціях.
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04.04.2021 19:12 Відповісти
Я думаю, он не искал ответов на эмоциях... Он сознательно стал "выгораживать" ситуацию вокруг армии...
я некоторое время назад заметил за ним "примыкание" перед властями... ИМХО. Если не ошибаюсь - он входит в "совет ветеранов" в Киеве... и то как они "решали" некоторые вопросы - дало мне повод усомниться или в его порядочности или в профессионализме...

Этот же его пост - лишь утвердил меня в моих сомнениях !
Единственный пукт который у меня не вызвал "несогласия" - это последний.
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04.04.2021 19:17 Відповісти
Я не слідкую за діями волонтерів. Я намагаюсь дати відповіді в розбіжностях і невідповідності освітлюваннні тих чи інших подій! В даному випадку він ляпнув бо ляпнув!
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04.04.2021 20:21 Відповісти
Всё таки "умысел" важен для определения "ляпнул" или что то иное преследовал...
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04.04.2021 20:24 Відповісти
Якщо він допомагав саме цій в/ч то таке для нього ніколи не стане зрозумілим!
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04.04.2021 22:21 Відповісти
Я завжди ставив на запобіжник. Патрон в патроннику завжди залишався, але на запобіжник ставив, мало що там насниться😂😂😂
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04.04.2021 19:03 Відповісти
ну у нас с вами, скорее всего, были разные задачи... поэтому и разные подходы...
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04.04.2021 19:04 Відповісти
Но что важно - все действия должны быть ОСОЗНАННЫМИ, ПУСТЬ ДАЖЕ СТАВШИМИ АВТОМАТИЧНЫМИ !
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04.04.2021 19:05 Відповісти
Саме так
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04.04.2021 19:13 Відповісти
я тоже ожидал примерно такого окончания...
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04.04.2021 19:19 Відповісти
срочно зенелоху автамат, паприколу должно получится
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03.04.2021 18:39 Відповісти
Хорошо хоть не с гранатой игрался...
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03.04.2021 18:52 Відповісти
Жалко что не с гранатой. Дружков и оператора бы тоже накрыло, а теперь их надо в тюрьме содержать.
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03.04.2021 19:08 Відповісти
Алкоголь і наркота в армії - це смерть і каліцтва особового складу!
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03.04.2021 21:00 Відповісти
как - бы не цинично это не звучало - но данный случай есть во всех армиях мира ,
от себя добавлю - плохая работа командиров ( да командир отвечает за все , такова армия )
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03.04.2021 22:26 Відповісти
..люди, роззирніться - у нас говнокомандувач бавиться державою, як комп"ютерною іграшкою, де можна перезавантажитися.. а такі прикольні пациєнти "самострели" - це його лохторат, що бере з Зєлі Уклоністки приклад..
не став дивитися ТЕ відео..
за моєї служби за таку "подставу" підрозділу і сержанти і солдати ввалили б тим експериментаторам таких люлєй, що вони б і онукам розповідали правила поводження.. а служба була "через день на ремень" с боевыми патронами і стрільби мінімум раз на місяць.. специфика
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03.04.2021 22:26 Відповісти
на шмарія страйк кинули за таке відео ?
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03.04.2021 22:50 Відповісти
"Сейчас в сети распространяется видео, где военнослужащий ВСУ, который был призван в 2020 году, в компании друзей, под сигарету и положительные призывы за кадром, приставляет к своей голове АКС-74У Источник: https://censor.net/ru/n3257448

А ВИ МАЄТЕ ТВЕРДУ УПЕВНЕНІСТЬ ЩО ЦЕ БІЙЦІ ЗСУ, А НЕ

КРЕМЛЯДСЬКА ПОСТАНОВА ?

Самі знаєте, ГІБРИДНА ВІЙНА.
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04.04.2021 02:14 Відповісти
обкуренный, судя по поведению.
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04.04.2021 04:22 Відповісти
может проспорил или просто от тяжелого сердца сказал что покончит с собой или по пьяни хвастанул что смерти не боится а те его собутыльники давай его подначивать -ты слово держи,пацан сказал -пацан сделал ...
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04.04.2021 04:25 Відповісти
Ну все , Шарий перешёл красную линию, только вознаграждение,за этого ублюдка
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04.04.2021 13:37 Відповісти
В любом случае бардак в военном подразделении. я не служил но понимаю что солдат нужно постоянно чем-то занимать,работой какой-то. Иначе от безделия+напряжение на передовой+алкоголь и или наркотики= такие позорные случаи. А если военная треврга как эти пьяные солдаты смогут защитить рубежи да и сами себя? Не должны солдаты на передовой быть пьяными. Я Знаю что на флоте моряков загружали постоянно работой на корабле-иначе от однобразия и монотонности крыша едет
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05.04.2021 12:55 Відповісти
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