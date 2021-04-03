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Новини Окуповані території
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Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму, Цензор.НЕТ зокрема

Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму, Цензор.НЕТ зокрема

Новий моніторинг Кримської правозахисної групи показав, що мінімум 27 сайтів в окупованому Криму повністю заблоковані. Переважна більшість таких сайтів - популярні українські онлайн-медіа, серед яких і Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в повідомленні Кримської правозахисної групи в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів у 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа: Укрінформ, Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, Інформаційний опір, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Українська правда, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України та організації Хізб ут-Тахрір.

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Перевірку доступності сайтів монітори провели в лютому - березні 2021 року за допомогою мереж 12 різних провайдерів в 12 кримських населених пунктах Белнет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Фарлайн (Сімферополь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Гігабайт ( Бахчисарай), Керчьнет (Керч), Джанкой-онлайн (Джанкой), Давидов.Нет (Кіровське), Сиваш.Нет (Красноперекопськ), Комфорт 21 століття (Леніне), КРЕЛКОМ (Радянське).

"Постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації. Зараз безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій.

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Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, Російська Федерація не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів Криму", - сказано в повідомленні Кримської правозахисної групи.

Проблема блокування українських медіа відображена і в Стратегії деокупації та  реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, яка була затверджена президентом України 24 березня 2021 року. У документі сказано, що від початку окупації Криму РФ здійснює системне і масове блокування доступу до українських інформаційних ресурсів, в тому числі ЗМІ, офіційних вебсайтів органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, сайтів окремих громадських об'єднань в мережі Інтернет.

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В результаті цього російські пропагандистські інформаційні ресурси іноді стають єдиними доступними джерелом отримання інформації громадянами України на тимчасово окупованій території України.

Крим (14176) ЗМІ (1363) цензура (363) блокування (653)


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Топ коментарі
+3
Хто хоче, то вихід в світ обов'язково знайде.
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03.04.2021 14:31
+2
Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму: Цензор.НЕТ зокрема - Цензор.НЕТ 837
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03.04.2021 15:50
+1
Популярные украинские СМИ...

А это далеко от Бердычева? (с)
При Майдане украинские СМИ были популярными -- бо реально освещали, а не продажно комментировали.
...а так -- нынче шняга всё...
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03.04.2021 14:48
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Хто хоче, то вихід в світ обов'язково знайде.
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03.04.2021 14:31 Відповісти
Не только в Крыму, в остальном кацапстане тоже
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03.04.2021 14:33 Відповісти
За обмеженості ресурсів про Кирим поки треба забути та зосередитись на проблематиці яка на сьогодні має, хоча б теоритично, вирішення.
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03.04.2021 14:37 Відповісти
У нас про ВПН даже бомжи знают.
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03.04.2021 14:37 Відповісти
Не хотят слышать Правду !
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03.04.2021 14:41 Відповісти
У нас мало талантливых програмистов?
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03.04.2021 14:42 Відповісти
Популярные украинские СМИ...

А это далеко от Бердычева? (с)
При Майдане украинские СМИ были популярными -- бо реально освещали, а не продажно комментировали.
...а так -- нынче шняга всё...
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03.04.2021 14:48 Відповісти
В зеркало смотришь?
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03.04.2021 14:57 Відповісти
Мені цікаво, в Німеччині є такий сайт як Цензор?
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03.04.2021 15:04 Відповісти
Где немцы спорят за политику? -- сколько угодно... ...тут общественность активная -- не в пример Украине.

И демонстраций протеста хватает...
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03.04.2021 15:10 Відповісти
Нам достатньо Цензора, хоча як і у вас в нас багато інших сайтів.
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03.04.2021 15:18 Відповісти
А чем Цензор, не такой, как все остальные сайты такого формата?
...тут, всего лишь, ок. 30 000 присутствующих.

Пишущих нечто адекватное и грамотно -- на три нолика меньше...*)
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03.04.2021 15:21 Відповісти
Против чего протестуют?
Против СП-2
или против низких пособий для мигрантов?
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03.04.2021 15:20 Відповісти
Шо тебе пособия для мигрантов? -- тебе не положено полюбэ...
...и нихто от этих пособий, обратно не сваливает -- ты бы тоже не свалил...*)
СП-2? Хрен его знает, как немцы к нему относятся... -- тут ещё не все в курсе, что Украина не Россия.
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03.04.2021 15:24 Відповісти
и квартиру тебе дали бесплатно...
... минутку подумал.... НЕТ, не согласен.
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03.04.2021 15:32 Відповісти
Хы... ...бесплатно мне дали токо "номер" на 6 человек в лагере для беженцев...

...из которого я свалил через 3 месяца, когда 2 работы нашёл -- с 8 утра до 3 ночи... -- друган немецкий снял на своё имя квартиру.
И всё это было не легально... ...но так и было.
Deutschland ist kein Papadis! *)
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03.04.2021 15:42 Відповісти
И цензура такая же?
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03.04.2021 15:21 Відповісти
За всю цензуру не скажу, а когда Майдан случился и наша доярка с ****** заюлила -- я ей в ФБ написал пару ласковых про Риббентропа.

Получил ответ -- вежливый, мол, у Канцлера Германии нет возможности читать все к ней обращения, но общее мнение будет ей доложено и учтено. Данкэ за внимание!
...типа, цензура... а шо, -- у вас не так? *)
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03.04.2021 15:28 Відповісти
Риббентроп? Это та самая фрау, которой лучше б было сниматься в фильмах без Цензоры?
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03.04.2021 15:36 Відповісти
Эта Фрау -- наша Фрау! -- нас давно и многократно устраивает... ...вам бы такую... -- если ты из Украины. *)
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03.04.2021 15:51 Відповісти
фашисты есть фашисты что с них взять
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03.04.2021 15:08 Відповісти
і на ОРДЛО теж.
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03.04.2021 15:16 Відповісти
сша запретили радио Свобода в америке
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03.04.2021 15:35 Відповісти
Стесняюсь спросить. А какой это популярный сайт "112 телеканала" блокируют оккупанты в Крыму?
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03.04.2021 15:39 Відповісти
Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму: Цензор.НЕТ зокрема - Цензор.НЕТ 837
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03.04.2021 15:50 Відповісти
...достаточно на Цензоре и своих зебилов и шизофреников, еще и крыссиян тогда придется зачищать
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03.04.2021 16:12 Відповісти
 
 