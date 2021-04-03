Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму, Цензор.НЕТ зокрема
Новий моніторинг Кримської правозахисної групи показав, що мінімум 27 сайтів в окупованому Криму повністю заблоковані. Переважна більшість таких сайтів - популярні українські онлайн-медіа, серед яких і Цензор.НЕТ.
Про це йдеться в повідомленні Кримської правозахисної групи в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів у 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа: Укрінформ, Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, Інформаційний опір, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Українська правда, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.
Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України та організації Хізб ут-Тахрір.
Перевірку доступності сайтів монітори провели в лютому - березні 2021 року за допомогою мереж 12 різних провайдерів в 12 кримських населених пунктах Белнет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Фарлайн (Сімферополь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Гігабайт ( Бахчисарай), Керчьнет (Керч), Джанкой-онлайн (Джанкой), Давидов.Нет (Кіровське), Сиваш.Нет (Красноперекопськ), Комфорт 21 століття (Леніне), КРЕЛКОМ (Радянське).
"Постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право жителів півострова на доступ до інформації. Зараз безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій.
Продовжуючи такі обмеження незалежних ЗМІ в Криму, Російська Федерація не тільки обмежує свободу слова, але і створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів Криму", - сказано в повідомленні Кримської правозахисної групи.
Проблема блокування українських медіа відображена і в Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, яка була затверджена президентом України 24 березня 2021 року. У документі сказано, що від початку окупації Криму РФ здійснює системне і масове блокування доступу до українських інформаційних ресурсів, в тому числі ЗМІ, офіційних вебсайтів органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, сайтів окремих громадських об'єднань в мережі Інтернет.
В результаті цього російські пропагандистські інформаційні ресурси іноді стають єдиними доступними джерелом отримання інформації громадянами України на тимчасово окупованій території України.
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А это далеко от Бердычева? (с)
При Майдане украинские СМИ были популярными -- бо реально освещали, а не продажно комментировали.
...а так -- нынче шняга всё...
И демонстраций протеста хватает...
...тут, всего лишь, ок. 30 000 присутствующих.
Пишущих нечто адекватное и грамотно -- на три нолика меньше...*)
Против СП-2
или против низких пособий для мигрантов?
...и нихто от этих пособий, обратно не сваливает -- ты бы тоже не свалил...*)
СП-2? Хрен его знает, как немцы к нему относятся... -- тут ещё не все в курсе, что Украина не Россия.
... минутку подумал.... НЕТ, не согласен.
...из которого я свалил через 3 месяца, когда 2 работы нашёл -- с 8 утра до 3 ночи... -- друган немецкий снял на своё имя квартиру.
И всё это было не легально... ...но так и было.
Deutschland ist kein Papadis! *)
Получил ответ -- вежливый, мол, у Канцлера Германии нет возможности читать все к ней обращения, но общее мнение будет ей доложено и учтено. Данкэ за внимание!
...типа, цензура... а шо, -- у вас не так? *)