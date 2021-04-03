В українсько-британських навчаннях "Cossack mace-2021" візьмуть участь не менше 5 держав-членів НАТО та понад 1 тис. військовослужбовців. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині завершилася головна конференція з планування українсько-британських командно-штабних навчань із залученням військ "Козак Мейс - 2021" ("Cossack Mace - 2021"), які відбудуться через кілька місяців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Як наголосив головуючий на конференції начальник відділу багатонаціональних навчань Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Віталій Негоденко, під час тижневого планування всі основні завдання були успішно виконані. Зокрема, здійснено рекогносцировку місцевості, детально опрацьовано сценарій навчання та механізми взаємодії штабів і підрозділів Збройних Сил України та країн-учасниць.

В цілому у "Козак Мейс - 2021", до проведення якого планується залучити представників щонайменше 5 держав - членів НАТО та учасниць програми "Партнерство заради миру", візьмуть участь понад 1000 військовослужбовців.

Оперативно-стратегічний фон навчання враховує імовірний характер розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Відповідно до сценарію навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучаються до відбиття масштабного наступу збройних сил умовної країни-агресора.

Зокрема, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави, яка зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

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Ще одним важливим завданням цього міжнародного навчання є подальше вдосконалення спроможностей Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів забезпечувати проведення масштабних міжнародних навчань, які є головним і ефективним інструментом подальшого посилення взаємосумісності Збройних Сил України та армій країн-членів НАТО.







