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Новини Агресія Росії проти України
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В українсько-британських навчаннях "Cossack mace-2021" візьмуть участь не менше 5 держав-членів НАТО та понад 1 тис. військовослужбовців. ФОТОрепортаж

В українсько-британських навчаннях

На Миколаївщині завершилася головна конференція з планування українсько-британських командно-штабних навчань із залученням військ "Козак Мейс - 2021" ("Cossack Mace - 2021"), які відбудуться через кілька місяців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Як наголосив головуючий на конференції начальник відділу багатонаціональних навчань Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Віталій Негоденко, під час тижневого планування всі основні завдання були успішно виконані. Зокрема, здійснено рекогносцировку місцевості, детально опрацьовано сценарій навчання та механізми взаємодії штабів і підрозділів Збройних Сил України та країн-учасниць.

В цілому у "Козак Мейс - 2021", до проведення якого планується залучити представників щонайменше 5 держав - членів НАТО та учасниць програми "Партнерство заради миру", візьмуть участь понад 1000 військовослужбовців.

Оперативно-стратегічний фон навчання враховує імовірний характер розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Відповідно до сценарію навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучаються до відбиття масштабного наступу збройних сил умовної країни-агресора.

Зокрема, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави, яка зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

Читайте: Прикордонники візьмуть участь в українсько-британських навчаннях "Cossack mace - 2021", - ДПСУ

Ще одним важливим завданням цього міжнародного навчання є подальше вдосконалення спроможностей Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів забезпечувати проведення масштабних міжнародних навчань, які є головним і ефективним інструментом подальшого посилення взаємосумісності Збройних Сил України та армій країн-членів НАТО.

В українсько-британських навчаннях Cossack mace-2021 візьмуть участь не менше 5 держав-членів НАТО та понад 1 тис. військовослужбовців 01
В українсько-британських навчаннях Cossack mace-2021 візьмуть участь не менше 5 держав-членів НАТО та понад 1 тис. військовослужбовців 02

В українсько-британських навчаннях Cossack mace-2021 візьмуть участь не менше 5 держав-членів НАТО та понад 1 тис. військовослужбовців 03

Міноборони (7417) оборона (4796) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+14
нужно уточнить и дополнить, что "Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".. Самых крупных за последние 25 лет.. Они пройдут на территории 16 европейских стран с участием 20 тысяч американских военных и 17 тысяч - из стран НАТО и их союзников, в том числе Украины...
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03.04.2021 15:12
+12
Для Украины такие события крайне важны, они помогают затормозить путинских агрессоров и выиграть время. Украина устояла за 7 лет войны и ей осталось продержатся еще два таких срока до начала развала соседней орды на улусы. Поясню. Вчера глава Роснедр евгений киселев заявил, что нефти в россии осталось на 58 лет, но продавать ее они смогут только ближайшие 19 лет, а остальная нефть не рентабельна. Авторитетный российский аналитик Михаил Крутихин (а ему я верю больше) несколько лет назад сказал, что продавать нефть на экспорт россия перестанет в 2035 году, а спад продаж начнется с 2022 года. За первый квартал этого года россия продала 125 млн. тонн нефти, что на 11% меньше чем за первый квартал прошлого года; при том что продавать они могли бы больше, то есть они даже не выработали квоту ОПЕК и не обеспечили многие НПЗ в мире, которые технически заточены под нефть марки юралс. Похоже, что Михаил Крутихин ошибался и добыча нефти на московии уже начнет падать с этого года.
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03.04.2021 15:29
+11
Навіть ірландці. Добре.
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03.04.2021 15:03
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"Козак Мейс - 2021" или "Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава"
(да?)
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03.04.2021 15:02 Відповісти
Навіть ірландці. Добре.
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03.04.2021 15:03 Відповісти
нужно уточнить и дополнить, что "Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".. Самых крупных за последние 25 лет.. Они пройдут на территории 16 европейских стран с участием 20 тысяч американских военных и 17 тысяч - из стран НАТО и их союзников, в том числе Украины...
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03.04.2021 15:12 Відповісти
Гарна новина,так тримати...
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03.04.2021 15:13 Відповісти
Цензор, а не могли бы вы в заголовке и тексте сделать наоборот: сразу написать название учений "Козацкая булава" и уже потом в скобочках "Cossack Mace"?
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03.04.2021 15:15 Відповісти
Путлера устроит только Ведмедчук крысадент Украины,кума Оксана Марченко премьер...все остальные враги РАБссии включая Зелю
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03.04.2021 15:26 Відповісти
Для Украины такие события крайне важны, они помогают затормозить путинских агрессоров и выиграть время. Украина устояла за 7 лет войны и ей осталось продержатся еще два таких срока до начала развала соседней орды на улусы. Поясню. Вчера глава Роснедр евгений киселев заявил, что нефти в россии осталось на 58 лет, но продавать ее они смогут только ближайшие 19 лет, а остальная нефть не рентабельна. Авторитетный российский аналитик Михаил Крутихин (а ему я верю больше) несколько лет назад сказал, что продавать нефть на экспорт россия перестанет в 2035 году, а спад продаж начнется с 2022 года. За первый квартал этого года россия продала 125 млн. тонн нефти, что на 11% меньше чем за первый квартал прошлого года; при том что продавать они могли бы больше, то есть они даже не выработали квоту ОПЕК и не обеспечили многие НПЗ в мире, которые технически заточены под нефть марки юралс. Похоже, что Михаил Крутихин ошибался и добыча нефти на московии уже начнет падать с этого года.
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03.04.2021 15:29 Відповісти
Крутихин такой же идиот как и Юрий Коско. Спад продаж нефти идет потому, что растут продажи ГОТОВЫХ нефтепродуктов: бензина, соляры. керосина, битума. мазута, масел...
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03.04.2021 19:50 Відповісти
А пупкин еще тупее даже путина. Твоя убогая бензоколонка ДОБЫЛА в 1кв. 2021 на 11% меньше, чем в 1кв. 2020. На 11% меньше извлекли из земли, даже не выработали разрешенную квоту. Или ты кроме методички свои же росстатовские цифры осилить не можешь?
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03.04.2021 22:17 Відповісти
Украина получит ядерное оружие по специальному статусу НАТО,а захваченный кусок Дамбасса станет ГУЛАГом Путлера
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03.04.2021 15:32 Відповісти
Вам дадут, потом догонят и еще добавят
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03.04.2021 19:51 Відповісти
...не ерзай, казламордый - бутылка выпадет
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03.04.2021 22:36 Відповісти
По нефти каждый свою квоту на продажу,США и страны ОПЕК строго блюдят порядком
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03.04.2021 15:46 Відповісти
хоч би не заблудилися
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03.04.2021 15:59 Відповісти
В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ

"Cossack Mace - 2021"или "Козацька Булава - 2021", это составная часть гораздо более крупных, масштабный и системных учений "Defender Europe 2021".

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вот и ответ на тревоги частично генерала Забродского.
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03.04.2021 16:08 Відповісти
 
 