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Шахрай, який обдурив літніх людей на 300 тис. грн за схемою "ваш родич у лікарні", постане перед судом, - прокуратура

Шахрай, який обдурив літніх людей на 300 тис. грн за схемою

Дарницька окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо 35-річного уродженця Луганської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Підкреслюється, що шахраї телефонували потерпілим (переважно літнім людям) і вводили їх в оману, представляючись дочкою або сином, після чого від їхнього імені повідомляли про те, що потрапили у ДТП і нібито перебувають у лікарні.

"Потім під приводом необхідності проведення термінової операції шахраї повідомляли батькам, що потрібно передати гроші чоловікові, який приїде за адресою їхнього проживання. Побоюючись за життя і здоров'я дітей, потерпілі погоджувалися на цю умову. Упродовж години після телефонного дзвінка підозрюваний приходив до потерпілих додому і шляхом обману заволодівав коштами останніх. У такий спосіб було завдано збитків 7 постраждалим на понад 300 тис. гривень", - зазначають у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт стосовно зловмисника, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, спрямовано в Дарницький районний суд Києва для розгляду по суті. Матеріали щодо інших учасників шахрайської схеми виділено в окреме кримінальне провадження.

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Автор: 

Київ (19541) шахрайство (1093) прокуратура (3685)


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Топ коментарі
+3
Дело в том, что с возрастом мозг деградирует, и то что вам очевидно, для пожилых совсем не так. Они становятся доверчивыми как дети.
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03.04.2021 16:35
+2
У меня маму таким образом развели дважды. Ей 87 лет, и она верит всем, телевизору, мошенникам, рекламе. Деньги то фигня, дело наживное, а вот то, что её дважды напугали до полусмерти, это меня сильно злит. Настолько, что я этим придуркам готов лично помочь попасть в больницу на операцию. Даже если мне придется сесть после этого.
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03.04.2021 17:41
+1
Сегодня менты поощряют мошенничество в виде зэков сутками сидящих на мобильных схемах разводки. В основном это касается банковских счетов и купли-продажи на олх и прочих барахолках, а также удаленной торговли наркотой с помощью наркокурьеров . Зэковские гаремы и ментовские оборотни процветают на этом бизнесе. Жертвы в основном пожилые люди и дети. Эти мрази ни чем не гнушаются, а Авакян открывает для них камеры повышенной комфортности с мобильной связью и интернетом.
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03.04.2021 15:58
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Сегодня менты поощряют мошенничество в виде зэков сутками сидящих на мобильных схемах разводки. В основном это касается банковских счетов и купли-продажи на олх и прочих барахолках, а также удаленной торговли наркотой с помощью наркокурьеров . Зэковские гаремы и ментовские оборотни процветают на этом бизнесе. Жертвы в основном пожилые люди и дети. Эти мрази ни чем не гнушаются, а Авакян открывает для них камеры повышенной комфортности с мобильной связью и интернетом.
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03.04.2021 15:58 Відповісти
ну хоть одного отловили. Но почему судят одного? Обычно группы работают на этих схемах.
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03.04.2021 16:09 Відповісти
І є ще лохи які ведуться на подібні розводняки?
Мені кілька разів телефонували із "служби безпеки банку". Так я прикалувався, називаючи їм неіснуючі номери карток. А потім коли їх вже починає "брати кондратій", кажу що в такому-то банку в мене взагалі немає рахунку.
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03.04.2021 16:11 Відповісти
Дело в том, что с возрастом мозг деградирует, и то что вам очевидно, для пожилых совсем не так. Они становятся доверчивыми как дети.
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03.04.2021 16:35 Відповісти
У меня маму таким образом развели дважды. Ей 87 лет, и она верит всем, телевизору, мошенникам, рекламе. Деньги то фигня, дело наживное, а вот то, что её дважды напугали до полусмерти, это меня сильно злит. Настолько, что я этим придуркам готов лично помочь попасть в больницу на операцию. Даже если мне придется сесть после этого.
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03.04.2021 17:41 Відповісти
Це зробити важковато - там "мєнти в темі".
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03.04.2021 18:58 Відповісти
Да уж...моего 90-летнего деда тоже такие же мерзавцы напугали раз...но тк деньги были на хранении у моей сестры, то развести не удалось, тк он, ессно, ей позвонил и потребовал срочно деньги привести.
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03.04.2021 21:33 Відповісти
В Бундесе та же тема -- шо ни месяц... -- жулики, в основном из Поляндии и Чехая. Даже с летальным исходом зачастую...
...все ж хочуть в Ойропу и в НАТО... ...а накуй не хочуть...
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03.04.2021 16:21 Відповісти
300 000 гр. це не 300, судді оштрафують та дадуть умовний термін як особі близького класового стану.
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03.04.2021 16:29 Відповісти
В ковидное отделение его утки подносить больным.
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03.04.2021 16:36 Відповісти
если не посадить на цепь - стащит все утки и побежит закладывать их в ломбард
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03.04.2021 16:42 Відповісти
Тогда он в ломбард и цепь сдаст тоже.
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03.04.2021 17:42 Відповісти
Главные мошенники во власти и в парламенте. Такие с них пример берут.
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03.04.2021 16:38 Відповісти
Фотографию скинули бы... Может число обманутых гораздо больше...
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03.04.2021 17:18 Відповісти
А там это не так работает. Организатор всего как раз не светится. За деньгами приходят каждый раз новые люди. Звонят люди с незаурядными актерскими и психологическими способностями. Работают адресно только по пожилым людям, для этого подельники устраиваются на почту разносить пенсию. Приходят, распрашивают о семье, а для стариков это благодантная тема, расскажут всё, только заикнись. А дальше всё просто, на основе полученной информации "мама я попал в аварию, лежу в больнице, у меня челюсть сломана, плохо говорю и т.д." Называются детали и подробности, которые должны не давать родиться сомнениям, действуют агрессивно и быстро. А старики не в состоянии держать психологический отпор, быстро сдаются и сами отдают всё, что есть в доме.
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03.04.2021 17:49 Відповісти
 
 