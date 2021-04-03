Шахрай, який обдурив літніх людей на 300 тис. грн за схемою "ваш родич у лікарні", постане перед судом, - прокуратура

Дарницька окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо 35-річного уродженця Луганської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Підкреслюється, що шахраї телефонували потерпілим (переважно літнім людям) і вводили їх в оману, представляючись дочкою або сином, після чого від їхнього імені повідомляли про те, що потрапили у ДТП і нібито перебувають у лікарні.

"Потім під приводом необхідності проведення термінової операції шахраї повідомляли батькам, що потрібно передати гроші чоловікові, який приїде за адресою їхнього проживання. Побоюючись за життя і здоров'я дітей, потерпілі погоджувалися на цю умову. Упродовж години після телефонного дзвінка підозрюваний приходив до потерпілих додому і шляхом обману заволодівав коштами останніх. У такий спосіб було завдано збитків 7 постраждалим на понад 300 тис. гривень", - зазначають у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт стосовно зловмисника, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, спрямовано в Дарницький районний суд Києва для розгляду по суті. Матеріали щодо інших учасників шахрайської схеми виділено в окреме кримінальне провадження.

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