Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль із приводу того, що засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) відбуваються лише один раз на тиждень.

"Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую лише про одне, що у нас не сім п'ятниць на тиждень", - написав Зеленський у своєму інстраграмі в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 2 квітня, відбулося чергове засідання РНБО, під час якого було розглянуто питання запровадження санкцій проти десяти контрабандистів, відсторонення кількох співробітників митної служби України, причетних до заподіяння збитків державному бюджету, а також питання політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі, армії та вакцинації населення.