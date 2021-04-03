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Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО

Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль із приводу того, що засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) відбуваються лише один раз на тиждень.

"Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую лише про одне, що у нас не сім п'ятниць на тиждень", - написав Зеленський у своєму інстраграмі в суботу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 2 квітня, відбулося чергове засідання РНБО, під час якого було розглянуто питання запровадження санкцій проти десяти контрабандистів, відсторонення кількох співробітників митної служби України, причетних до заподіяння збитків державному бюджету, а також питання політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі, армії та вакцинації населення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+61
он хоть знает что значит выражение "семь пятниц на неделе"?

так говорят о человеке, на которого нельзя положиться, которому нельзя доверять, так как он часто меняет решения, не выполняет обещаний ©

можете проверить - это фразеологический словарь

Жалею, что у нас не семь пятниц на неделю, - Зеленский о частоте проведения заседаний СНБО - Цензор.НЕТ 6469
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03.04.2021 16:04
+51
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Жалею, что у нас не семь пятниц на неделю, - Зеленский о частоте проведения заседаний СНБО


Та не, Вова, таки семь.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Семь пятниц на неделе - ирон. о человеке, на которого нельзя положиться, которому нельзя доверять, так как он часто меняет решения, не выполняет обещаний
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03.04.2021 16:02
+44
Чуть чуть не по теме, но новость хорошая. Над южной частью Тихим океаном взорвался российский военный спутник "Космос-2525".
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03.04.2021 16:01
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Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 7082
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03.04.2021 16:48 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 4404
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03.04.2021 16:48 Відповісти
Вывсеврете.Заказал в четверг экспертизу ДБР на голос Байдена,так тот в пятницу бегом позвонил и попросил не арестовывать Арестовичем совсем.
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03.04.2021 17:15 Відповісти
Во дебил! А по вторникам нельзя проводить СНБО? А каждый день нельзя, если очень хочется или необходимо? Оно реально е***тое.
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03.04.2021 16:52 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 4857
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03.04.2021 16:56 Відповісти
Хто заважає збиратись частіше ?
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03.04.2021 17:02 Відповісти
Лапоть, зачем сожалеть, в твоей воле проводить заседание Совета в любой периодичности... или ты тупое, этого не понимаешь?
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03.04.2021 17:03 Відповісти
дебил... Прости Господи...
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03.04.2021 17:04 Відповісти
Украинская военщина напала на РАБссию...
Андрей Пионтковский...
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03.04.2021 17:10 Відповісти
Зеля, Астанавитесь РАБссия и Путлер не убийцы...
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03.04.2021 17:12 Відповісти
Рукалитсо...

Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 7969
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03.04.2021 17:24 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 875
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03.04.2021 17:29 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 5620
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03.04.2021 17:30 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 8649
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03.04.2021 17:34 Відповісти
"Жалею, что у нас не семь путиных на неделю , а семь Порошенко ... "
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03.04.2021 17:36 Відповісти
95 квартал не 1+1 каждый день а тут государственный каждый день это полный треш превращаете государство в цирковой балаган
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03.04.2021 17:44 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 6426

...
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03.04.2021 17:44 Відповісти
02.04.21 Нацбанк зафиксировал отток инвестиций из Украины впервые за последние пять лет

https://biz.censor.net/n3257364

Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 348
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03.04.2021 21:34 Відповісти
как бы совсем ничего удивительного...
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03.04.2021 21:41 Відповісти
Так а в чём проблема? Подписал указ о переименовании всех дней на неделе в "пятницу №1", "пятницу №2" и так до "пятницы №7" и готово. Этим проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь свой авторитет уже не испортит - в историю он и так вляпался как самый мудацкий мудак.
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03.04.2021 17:44 Відповісти
Вообще то можно 4 95дневки сделать вместо этих месяцев плюс 1апреля(день дурака).
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03.04.2021 18:25 Відповісти
Зато у него семь суббот.
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03.04.2021 20:04 Відповісти
Шесть отпусков в году
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03.04.2021 20:13 Відповісти
Трохи обшибся.У евреев суббота выходной
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03.04.2021 20:28 Відповісти
вечный шабат.
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03.04.2021 22:08 Відповісти
Казковий **********....
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03.04.2021 17:56 Відповісти
точно казковий... Бо перед цим він згадував про "чорні п'ятниці" по яких псевдо-олігархи розпродують українські надра (це щодо списку тих хто скупив землі під видобування), а зараз каже, що шкодує цих п'ятниць не сім в тижні..
гадаю гідний матюк кожен підбере суб'єктивно, тому не зазначатиму конкретного
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03.04.2021 18:50 Відповісти
"это вам не это"
- за 7 лет ни одного своего танка, ни самолета, ни автомата, ни гранат или патронов
а нет, вру ... выпустили одну хрень - "Молот" называется
правда стреляет он неизвестно куда. а число собственных жертв от попыток его использования уже превысило батальон
вот такая куйня малята ...
не двери им надо разирисовывать, а вешать этих мразей и расстреливать
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03.04.2021 17:58 Відповісти
1танк сошёл с конвейера малышева ... позор клоуну
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03.04.2021 19:21 Відповісти
ну еще пятерку артскладов взорвали ...
подумаешь
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03.04.2021 19:43 Відповісти
Вован вошел во вкус .Все длиннее список "плохих парней",туда-сюда летают санкции,заводятся дела.отстраняются чиновники...но законность этих деяний.однако -под бааальшим вопросом.
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03.04.2021 18:01 Відповісти
а что в пятнице есть, что-то особенное??? почему нельзя делать заседания такие каждый день недели c пн. по вс.??? Или это просто ради пиара сказано???
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03.04.2021 18:03 Відповісти
Яскравий приклад ефекта Даннінга-Крюгера, вчергове демонструє **********)
"После каждого пятничного заседания СНБО, я жалею только об одном - что у нас не семь пятниц на неделю", - написал Зеленский в своём инстраграм в субботу.

Якщо відкрити фразеологічний словник, і глянути значення виразу "сім п'ятниць на тижні", то побачимо наступне:
«…так говорять про людину, на яку НЕ можна покластися, якому НЕ можна довіряти,
оскільки він часто змінює рішення, не виконує обіцянок»… 🤣🤣🤣
Я ох @ ваю від янеЛоха 😁
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03.04.2021 18:11 Відповісти
В Україні вже два роки суцільний понеділок, гівняно-зеленого коліру...
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03.04.2021 18:14 Відповісти
Тебе вибрали для того щоб в тебе і було 7 пятниць на неділі,по Оманах будеш їздити коли країна стане успішною.
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03.04.2021 18:17 Відповісти
Тому сьогодні Воно змилось в Катар з жінкою.Цікаво дітей прихватили,чи вони вже в Ізраїлі?
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04.04.2021 17:00 Відповісти
У тебе, Вова, навіть п'ятниць нема, одні вихідні. Ти коли небудь працював? Бо якщо б ти знав, що таке працювати, ти б дурниць не молов.
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03.04.2021 18:25 Відповісти
А я так шкодую, що нема українців при владі, якійсь ***!
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03.04.2021 18:27 Відповісти
В шабат тебе тоже можно работать, ты не религиозный.
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03.04.2021 18:56 Відповісти
та зроби кожного дня щотижня, що заважає?
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03.04.2021 19:06 Відповісти
Достаточно каждый день и "95 квартала". Или аплодисментов не хватает ?
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03.04.2021 19:10 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWFCBs-nxx7xKGloVPw-XEy23mI8bhwByk76J1x0nioFN7PlWXLc0nZ5NKrudTog1PLQRXombDSpcycA1GsS1yJBIVn8G7sWHR3nKtFBNBWDAPiZngCHYHD48BrGtKNyug&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWFCBs-nxx7xKGloVPw-XEy23mI8bhwByk76J1x0nioFN7PlWXLc0nZ5NKrudTog1PLQRXombDSpcycA1GsS1yJBIVn8G7sWHR3nKtFBNBWDAPiZngCHYHD48BrGtKNyug&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWFCBs-nxx7xKGloVPw-XEy23mI8bhwByk76J1x0nioFN7PlWXLc0nZ5NKrudTog1PLQRXombDSpcycA1GsS1yJBIVn8G7sWHR3nKtFBNBWDAPiZngCHYHD48BrGtKNyug&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·

У меня у одного ощущение, что Зеленский специально дискредитирует само понятие «санкции»? И сознательно превращает государство в балаган?
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03.04.2021 19:10 Відповісти
Жалею,что одичалая отара 73%,привела дурочка к власти.
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03.04.2021 19:17 Відповісти
7мь тринадцатых?
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03.04.2021 19:20 Відповісти
Результат діджіталізації зеленої плісіні: санкції замінили суди. Злочинці і терористи будуть на волі, а на них будуть накладати "санкції".
Як приклад, "санкції" на контрабандистів. Злочинці на волі, а їм блокують якісь фірми і рахунки. Можна подумати, що цигарки тягають "віслюки" через кордон через договори)
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03.04.2021 20:08 Відповісти
Президент Зеленский молодец конечно , это однозначяно и так всем понятно.Поэтому видно как нервничают и злятся враги.
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03.04.2021 20:18 Відповісти
Вместо того, чтобы реформировать правоохранительные органы и сажать в соответствии с УК, ... какие-то "санкции" . По-моему все очень плохо
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03.04.2021 20:28 Відповісти
Чтобы схватить СБУ в крышеваниии контрабасистов , они его на персхематозирование на РНБО зовут
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03.04.2021 20:37 Відповісти
Дуракам закон не писан , это и "семь пятниц на неделю" касается и сходняков пиарных РНБО
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03.04.2021 20:35 Відповісти
Невже Чмо не розуміє, що в Україні все-таки є якісь закони і за їх брутальне порушення треба буде відповідати. І,по друге, контрабандисти легко оскаржать в судах своє відсторонення від кормушки тим же порушенням законів.
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03.04.2021 20:43 Відповісти
Уряд Зеленського вирішив перекласти борги перед інвесторами в «зелену» енергетику на населення.В Україні вартість електроенергії може збільшитися до 3,4-3,45 грн за кіловат-годину уже влітку. https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/communalka/tarif-na-***************-znovu-zletit-v-kabmini-pidgotuvali-rishennya.htm?_ga=2.241684290.1700008683.1617471931-622809363.1604950699&_gl=1*yw1e39*_ga*NjIyODA5MzYzLjE2MDQ5NTA2OTk.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNzQ3MTkzMC4yMC4xLjE2MTc0NzIwNTEuMA.. Тариф на електроенергію знову злетить: у Кабміні підготували рішення
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03.04.2021 20:48 Відповісти
як був клоун так і залишився
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03.04.2021 21:56 Відповісти
Шкода, що 5-кратного земного пришвидвення немає. Україна, нарешті б, не посміхнулася, як воно казало, а ЗАРЖАЛА.
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03.04.2021 21:56 Відповісти
Шкода, що 5-кратного земного пришвидшення немає. Україна, нарешті б, не посміхнулася, як воно казало, а ЗАРЖАЛА.
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03.04.2021 21:57 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 1085
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03.04.2021 22:21 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 7370
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03.04.2021 22:31 Відповісти
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 6280
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03.04.2021 23:32 Відповісти
А хто забороняє? Беня? Проте Сцикун знову міняє сенс з формою. Не головне часто збиратись - а головне діяти. А воно якось не діється а говориться. А з фронту щодня гіркі вісті...
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03.04.2021 23:42 Відповісти
Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал команду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского.
tZE inform
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03.04.2021 23:44 Відповісти
"..я жалею только об одном - что у нас не семь пятниц на неделю" И слава Богу. А то от мании величия уже бы лопнул.
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04.04.2021 04:08 Відповісти
ынтылектуальная ылита ропщет "зрада-ненавиджу".
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04.04.2021 04:08 Відповісти
Печально то что ДАЖЕ в нормальных действиях Зе все видят только плохое. Я по жизни стараюсь критиковать только тогда когда чувствую что данную проблему смог БЫ решить лучше чем тот кто этим занимается.
А у нас в Украине каждый следующий президент был по принципу всё хуже и хуже. А если говорить о зеке и барыге так это вообще ДНО. А что бы всплыть с этого дна надо работать всем телом. А мы руками гребём, а ху-м тормозим.
ДумайТЕ.
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04.04.2021 05:16 Відповісти
Думати потрібно було,коли голосували барани за осла.Зараз потрібно рішуче діяти,допоки не пізно.
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04.04.2021 11:35 Відповісти
Да ні,тим Янелох не тормозить,тим Воно на роялі грає.
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04.04.2021 17:01 Відповісти
Это самокритика? Учитывая постоянные шараханья из стороны в сторону и количество невыполненных обещаний.
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 9199
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04.04.2021 07:13 Відповісти
это зеленое недоразумение людей с праздником даже не поздравил.
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04.04.2021 08:14 Відповісти
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Цепь на знаке Президента Зеленский удлинил на 4 звена
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
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04.04.2021 08:22 Відповісти
Ти ЗЕмерзота очі не замилюуй - по "Вагнергейту" коли щось з себе видавиш???
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04.04.2021 08:57 Відповісти
Америка и НАТО суетятся по поводу вторжения.Комик хохмит...
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04.04.2021 11:11 Відповісти
И оно еще ржало с Кличко! Да Кличко просто Аристотель по сравнению с ним
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04.04.2021 11:41 Відповісти
У Зеблазня з народження сім п'тниць на тиждень 🤣🤣🤣
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04.04.2021 11:44 Відповісти
так хто тебе мешает принимать решения единолично и самостоятельно? или ты боишься шо в итоге на суде спросят - а ты сразу ответишь шо мол это н не я, это коллегиальное решение было! вова, так за груповяк больше срока дают! ты таки лицемер!!! второе- а когда мы услышим про наши санкции против каломыйского???? а про ахметова фирташа пинчука фукса новинского рабиновича розеблатта добкина ??? они шо у нас тоже неприкасаемые??? об этом тебе Байден ничего не говорил?
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04.04.2021 12:11 Відповісти
Знає, що у нероб "сім п"ятниць на ..."!!!
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04.04.2021 12:36 Відповісти
Для этого надо иметь семь пядей во лбу.
А не дщепотку.
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04.04.2021 12:56 Відповісти
а не мендельшу
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04.04.2021 14:16 Відповісти
А не мандельвошку! ))))
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04.04.2021 19:36 Відповісти
???
Шкодую, що у нас не сім п'ятниць на тиждень, - Зеленський про частоту проведення засідань РНБО - Цензор.НЕТ 3170
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04.04.2021 12:58 Відповісти
А я сожалею, шо у пана - именно семь пятниц на неделю есть.
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04.04.2021 14:15 Відповісти
Потерпілий знайшов новий принтер. Але санкції колись знімуть, і якщо не буде доведен факт висунутих звинувачень через суди, тоді ця нова іграшка Зе дорого обійдеться пересічному українцю
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04.04.2021 15:02 Відповісти
Если Ермак срочно у Осла не отберет все гаджеты , то это плохо кончиться для них всех. Потому что каждый раз после того как Осел дунет пару дорожек кокса , в качестве которого он разбирается лучше всех , он начинает нести такую хрень , что не лезет т не в какие ворота. Был бы Осляра в своем квартале все было бы по хрен , но этот тупорылый уе..бан , представляет Украину , мало того что его куском говна считают и не кто не хочет общаться , так страдают прежде всего интересы страны.
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04.04.2021 17:25 Відповісти
Если учитывать факт, что шабат начинается в пятницу, а шабат - это выходной, то все становится ясным
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04.04.2021 18:45 Відповісти
Прямо оговорочка по Фрейду. Хоть бы кто объяснил Зе, что это выражение означает.
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04.04.2021 19:20 Відповісти
73% шоб вам повылазыло, падлы!
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04.04.2021 23:11 Відповісти
5 апреля мир узнает две вещи,
первая - Зеленский слил спецоперацию украинских спецслужб (выйдет фильм)
и второе - Зеленский сбежал в Катар (внезапный официальный визит).
Очень интересно будет
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05.04.2021 01:25 Відповісти
Гнида квартальна, ти не про засідання своїх козлів на рЕнЕбЕо шкодуй, ти піаністе херовий готуй країну до війни з ***********, звертайся до Штатів, Британії та Франції про надання ядерної зброї, або про введення військ для захисту країни від ************** ***********, якщо твій комуняцький білобрисий мудак разом з рижим семимісячним уродом віддали ********** зброю і злили країну!
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05.04.2021 06:30 Відповісти
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