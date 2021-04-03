Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль

Завдяки підтримці експортерів і бізнесу в першому кварталі 2021 року спостерігається зростання товарообігу та експорту товарів навіть порівняно з докризовим першим кварталом минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Український експорт за перший квартал збільшився на 12% порівняно з першим кварталом минулого року, коли коронакризи ще не було. Значне зростання експорту наших товарів продовжує спостерігатися в Китай (+ 55%), у Велику Британію (+ 38%) і у Європейський Союз (+ 17%)", - зазначив він.

За словами глави уряду, це відбувається завдяки підтримці експортерів і бізнесу.

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Він додав, що найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про ЗВТ із різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту.

Ще одним інструментом підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство.

"Ця установа допомагає нашим експортерам і страхує їхні ризики. Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 млрд грн. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дозволить збільшити обсяг загального експорту України на 2-3%", - зазначив Шмигаль.

Він також нагадав про Державну програму підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".

"Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали майже 13 тисяч кредитів, а загальний розмір становить фактично 30 млрд грн. Програма продовжує набирати обертів - за останній тиждень було видано рекордну суму доступних позик (1,9 млрд грн)", - зазначив прем'єр.

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