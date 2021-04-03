Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль
Завдяки підтримці експортерів і бізнесу в першому кварталі 2021 року спостерігається зростання товарообігу та експорту товарів навіть порівняно з докризовим першим кварталом минулого року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Український експорт за перший квартал збільшився на 12% порівняно з першим кварталом минулого року, коли коронакризи ще не було. Значне зростання експорту наших товарів продовжує спостерігатися в Китай (+ 55%), у Велику Британію (+ 38%) і у Європейський Союз (+ 17%)", - зазначив він.
За словами глави уряду, це відбувається завдяки підтримці експортерів і бізнесу.
Він додав, що найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про ЗВТ із різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту.
Ще одним інструментом підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство.
"Ця установа допомагає нашим експортерам і страхує їхні ризики. Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 млрд грн. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дозволить збільшити обсяг загального експорту України на 2-3%", - зазначив Шмигаль.
Він також нагадав про Державну програму підтримки бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".
"Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали майже 13 тисяч кредитів, а загальний розмір становить фактично 30 млрд грн. Програма продовжує набирати обертів - за останній тиждень було видано рекордну суму доступних позик (1,9 млрд грн)", - зазначив прем'єр.
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https://youtu.be/wmajzaLInIQ?t=67 Мне надоело так плохо жить. Из этой страны пора валить! (с)
А Ви пишете що Вас то (експорт) "не грає". Недолуга економічна політика уряду зачіпає майже кожного.
***. а импорт "своих" среди своей страны посмотрите по ценам в Супермаркетах.
Это пистес, В Австрии в переводе на украинские гривны литр украинского подсолнечного масла стоит на украинские деньги 27 гривен, а в Украине минимум в городах масло 58 гривен, а в Киеве 70 гривен и выше. Это пистес.
в Великобританию - черные металлы
в ЕС - из аграрной продукции и продуктов питания - кукуруза , зерно, подсолнечное масло , мясо птицы
Цены на продукты питания видели в наших магазинах ?
Ну вот, теперь знаете кому сказать спасибо
Дожили подсолнечное масло в Украине и курятина стоят дороже чем в Польше или в Рашке
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Уже не наблюдается, Китай, как импортер, потерян.