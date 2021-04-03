Йдеться про тижні, - новий посол у США Маркарова розповіла, коли вилітає до Вашингтону

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, коли відправиться до Вашингтону, щоб формально почати свою роботу. Маркарову було призначено послом ще 25 лютого 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю посла для "Радіо Свобода".

За словами Маркарової, вже в найближчі тижні вона сяде на літак до Вашингтону. Вона додала, що залишилося вирішити обов'язкові формальності.

"Найближчим часом (поїду в США. - Ред.). Зараз останні тижні перед тим, як я остаточно вирішу всі питання підготовки тут і сяду на літак до Вашингтону. Це нормальна ситуація. Після указу про призначення посла відбувається низка обов'язкових формальностей, після яких МЗС відправить мене у відрядження. Ми говоримо про тижні", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом у США. Маркарова у 2018-2020 роках була міністром фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

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