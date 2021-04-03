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Йдеться про тижні, - новий посол у США Маркарова розповіла, коли вилітає до Вашингтону

Йдеться про тижні, - новий посол у США Маркарова розповіла, коли вилітає до Вашингтону

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, коли відправиться до Вашингтону, щоб формально почати свою роботу. Маркарову було призначено послом ще 25 лютого 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю посла для "Радіо Свобода".

За словами Маркарової, вже в найближчі тижні вона сяде на літак до Вашингтону. Вона додала, що залишилося вирішити обов'язкові формальності.

"Найближчим часом (поїду в США. - Ред.). Зараз останні тижні перед тим, як я остаточно вирішу всі питання підготовки тут і сяду на літак до Вашингтону. Це нормальна ситуація. Після указу про призначення посла відбувається низка обов'язкових формальностей, після яких МЗС відправить мене у відрядження. Ми говоримо про тижні", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом у США. Маркарова у 2018-2020 роках була міністром фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Читайте також: Маркарова розвиватиме наше стратегічне партнерство, - посольство США в Україні

Автор: 

посол (1105) США (23085) Маркарова Оксана (493)


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Топ коментарі
+17
Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон - Цензор.НЕТ 9345
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03.04.2021 17:05
+12
Зелю смачно ткнули носом. Так долго еще верительных грамот от посла не принимали.
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03.04.2021 17:13
+9
...на гамбургеры с картофаном фри меньше налегай, посол
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03.04.2021 17:07
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Речь идет о неделях, - новый посол в США Маркарова рассказала, когда вылетает в Вашингтон - Цензор.НЕТ 9345
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03.04.2021 17:05 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))
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03.04.2021 17:15 Відповісти
...на гамбургеры с картофаном фри меньше налегай, посол
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03.04.2021 17:07 Відповісти
Та да, а то скоро луснет. Морда и так поперёк себя шире.
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03.04.2021 18:03 Відповісти
Зелю смачно ткнули носом. Так долго еще верительных грамот от посла не принимали.
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03.04.2021 17:13 Відповісти
Напомню что указ о ее назначении подписан еще 25 февраля.
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03.04.2021 17:15 Відповісти
Мы говорим о неделях", подразумеваем года.
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03.04.2021 17:14 Відповісти
Это называется мягко говоря -- оплеуха "величайшему". Пока не сделает домашнего задания.
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03.04.2021 17:16 Відповісти
Маркарова училась в Блумингтонском университете США,получила степень Магистра в области финансов и торговли
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03.04.2021 17:19 Відповісти
Но это никак не помогает ей вручить верительные грамоты Байдену. Дедушка ждет выполнения обещаний.
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03.04.2021 17:23 Відповісти
І це вірний вибір! Грамотна ,з гарною освітою жІнка!
Недолуги коментарі про то як виглядає,про процедуру
оформлення місії посла та інши питання -не ваша проблема.
Ви що в цьому дуже добре розбираєтеся?Думаю що ні.
Якщо у "старого зольдата" щось не стоїть ,так це його
нещастя!
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03.04.2021 19:00 Відповісти
она подождёт немного,чтоб Джозефу сразу уже повестку вручить..
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03.04.2021 17:20 Відповісти
Байден звоне Зеле й каже : мистер Зеленский вы готовы к защите степени бакалавра околовсяческих наук, включая юмор и сатиру в международных отношениях?Зеля подумал и каже : не мистер Байден, я 95 квартал люблю больше, чем всю Украину...
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03.04.2021 17:22 Відповісти
Как у этих всё весело. Назначена в феврале, к обязанностям ещё не приступила . А на границах чёртишо творится , и " речь идёт о неделях "... "№"!%%::%;:№%;"%№№" ну вы поняли . В то время когда посол в США крайне необходим ця мадама ще не готова .
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03.04.2021 17:23 Відповісти
Билет до Вашингтона стоит не 5 долларов
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03.04.2021 17:27 Відповісти
На пароходе, самолётом, Франкфурт--Нью Йорк, 2 недели -- Флорида, Багамы, Маями, с Вашингтоном впридачу -- всё включено! -- всего лишь 6000 евриков.

...а тебе, Сенатор, и за 5 доллярив невеста не по-плечу...*)
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03.04.2021 18:06 Відповісти
Купил Маску и полетел на Аляску...
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03.04.2021 17:28 Відповісти
Уточните, за колличество недель, две, три или 33, или может 63, а возможно и все 103 недели?
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03.04.2021 18:02 Відповісти
"какая разніца?" (Найвеличніший ЗЕ-Віслюк)
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03.04.2021 18:05 Відповісти
Я улетаю а Америку!
Мама, не надо истерики --
Я ж, токо гляну на них
И обратно домой... (с)
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03.04.2021 18:03 Відповісти
Так бы медики и учителя работали, работнички!
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03.04.2021 18:06 Відповісти
Якось слухав її доповідь. Жах... Спосіб і композиція викладу думки, структура побудови речень, озвучені смислові та формотворчі зв'язки свідчать про рівень інтелекту особи.
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03.04.2021 20:11 Відповісти
Зеля и с третьей попытки не сможет назначить удобоваримого для США посла. К сожалению, кто подходит Путлеру , не подходит Байдену.
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03.04.2021 21:25 Відповісти
 
 