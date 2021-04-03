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Новини Бюджет-2021
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У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль

У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та

Державний бюджет у першому кварталі поточного року виконано на 106%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Державний бюджет у першому кварталі 2021 року перевиконано за доходами на 13,5 млрд грн (це 106% виконання). Для порівняння: у першому кварталі 2020 року невиконання бюджету становило 27,5 млрд грн (88% від плану). Це результат тих трансформацій, які ми системно запускали весь минулий рік", - зазначив глава уряду.

За його словами, цьому сприяла, зокрема, боротьба з контрабандою на митниці.

"За перший квартал цього року митна служба зібрала на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це демонструє стратегічну і цілеспрямовану боротьбу з контрабандою на митниці і зі "скрутками-схемами" в податковій. Це системна робота, і вона точно продовжиться", - підкреслив Шмигаль.

Читайте також: Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12% попри пандемію, - Шмигаль

Автор: 

контрабанда (1823) ДФС (4046) Державна митна служба (645) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+22
Львиную долю наполнения бюджета сейчас составляют займы. Зеленая пошесть банкует просто в долг.

Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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03.04.2021 17:28
+14
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2413
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03.04.2021 17:30
+13
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.04.2021 17:29
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Вот врет, так врет.

В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5052
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03.04.2021 17:26 Відповісти
Львиную долю наполнения бюджета сейчас составляют займы. Зеленая пошесть банкует просто в долг.

Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
показати весь коментар
03.04.2021 17:28 Відповісти
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.04.2021 17:29 Відповісти
В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2413
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03.04.2021 17:30 Відповісти
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03.04.2021 17:28 Відповісти
Если таможня собрала на 40% больше, зачем был вчерашний цирк с увольнением таможенников?
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03.04.2021 17:28 Відповісти
ключевое слово - ЦИРК. Он у нас с мая 2019 года.
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03.04.2021 17:31 Відповісти
В пятницу было решение РНБО и бюджет сразу вырос на 6%! Представляю, на сколько вырастет доход 30 апреля! Жаль, что 1 апреля только раз в году, хотя для СЛУГ НАРОДА 1 апреля 365 дней в году.
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03.04.2021 17:31 Відповісти
Я уже говорил,что сейчас у власти плуты,лжецы,шулера,казнокрады,мошенники и просто ушлепки...
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03.04.2021 17:34 Відповісти
Настало время окуительных историй от феерического сказочника шмыгаля
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03.04.2021 17:35 Відповісти
Слова Шмыгаля подтвердила недавно Ангела Меркель,торговый оборот Германия - Украина вырос более чем на 100 %,было 3 миллиарда евро,сейчас 7
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03.04.2021 17:37 Відповісти
он как бледнолиций какой то в далеком в далеком 17 веке - ну кроме некоторых - не все же в Украине индейцы))))
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03.04.2021 17:39 Відповісти
...То, что в списке контрабандистов отсутствует Илья Павлюк, - человек одинаково близкий и к преЗЕденту и к контрабанде, и контролирующий групу из нескольки десятков нардепов в "Слуге народа", - наводит на мысли о том, что это какая-то странная борьба с контрабандой. Скорее -это борьба с конкурентами. В любом случае, все это напоминает плохо снятый фильм, в котором сценаристы забили на право во имя спецэффектов или красоты сюжета.

Б.Береза
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03.04.2021 17:41 Відповісти
Смешно 106 процентов а почему не 200 так врать а в стране денег нет
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03.04.2021 17:42 Відповісти

У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9606
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03.04.2021 17:50 Відповісти
это - пробный кирпич...
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03.04.2021 18:01 Відповісти
Нашёл работу! -- 106% от того, на шо надеялся.
...правда зарплата -- 106% не дотягивает до стоимости коммуналки...
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03.04.2021 17:43 Відповісти
Соняшникова олия из Украины идет в более чем 50 стран Мира,а зерно идет на ура,даже в Китай
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03.04.2021 17:44 Відповісти
потому цена на них для украинцев взлетела на то же ура...
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03.04.2021 18:00 Відповісти
У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5933
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03.04.2021 17:46 Відповісти
Как говорил Зе - ачпуительных историй.
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03.04.2021 17:53 Відповісти
Краматорский машиностроительный завод НКМЗ отправляет тоже продукцию в более чем 50 стран Мира...вам это не нравится?
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03.04.2021 17:46 Відповісти
А СКМЗ також?
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03.04.2021 17:48 Відповісти
Эгэж
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03.04.2021 17:49 Відповісти
Харьковский мясокомбинат отправляет продукцию в более 50 стран Мира...не нравится?
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03.04.2021 17:48 Відповісти
Заходим на Сайт Кабмина, там все есть,от граблей до кораблей..кому сколько и чего отгрузили...
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03.04.2021 17:50 Відповісти
де бабло на покриття положених мені пільг? Чому ощадом за газ не заплочено? Чому не заплочено квартплату? За сміття? За електроенкергію?
Чому сусідка не отримала бабло для покриття субсидії?

мляті, що ви пистите, чого ви брешете?
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03.04.2021 17:55 Відповісти
Помнится ЮВТ в свое время удваивала бюджет за счет таможни.
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03.04.2021 17:56 Відповісти
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03.04.2021 17:58 Відповісти
Народный депутат из фракции Блока Юлии Тимошенко Игорь Рыбаков, когда вышел из состава Коалиции демократических сил: "Решение оставить ряды парламентского большинства стало логическим следствием обнаруженных мной многочисленных коррупционных деяний, следы которых ведут к высшему руководству правительства", - отметил народный депутат. Рыбаков заявил, что как председатель межфракционного депутатского объединения "Контрабанда - стоп!" пришел к выводу, что правительство не только не прекратило действие незаконных схем, но и расширило арсенал средств контрабанды.
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03.04.2021 18:02 Відповісти
В результате расширения контрабанды удвоился бюджет. А депутат Рыбаков был обыкновенной тушкой.
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03.04.2021 18:20 Відповісти
Зелемойские суперэкономные чуваки...
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03.04.2021 17:56 Відповісти
Товарищ шмыгаль,ну когда протрезвеет,пусть посмотрит вчерашний видосик зели-там про таможню в точности наоборот!
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03.04.2021 17:57 Відповісти
У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8388мы к вам профессор по очень важному делу
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03.04.2021 17:58 Відповісти
Есть хоть одна тема где эта гнида не соврала?
У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4467
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03.04.2021 17:59 Відповісти
Если таможня собрала на 40% больше, а общая собираемость выросла только на 18% - не говорит ли это о том, что внутри страны предприятия стали платить налогов меньше, а значит, - экономика затухает?...
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03.04.2021 17:59 Відповісти
Экономика США действительно выросла с 19 триллионов до 23,Трамп повысил до Эвереста,а Байден повысит оборонный бюджет Пентагона до 1 триллиона долларов...Милитаризация продолжается...
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03.04.2021 18:02 Відповісти
Ох і брехло, шмигаль. Маєм самий брехливий кабмін зва всі часи. Що не слово, то неправда. То в нього експорт виріс через державну підтримку бізнесу, а не через зростання цін на руду, сталь і зерно. Тут уже у нього бюджет перевиконали через боротьбу з контрабандою і скрутками, а не через блокування податкових накладних добросовісному бізнесу. Схематоз ви якраз і не чіпаєте.
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03.04.2021 18:10 Відповісти
какая зряплата у шмыгаля?
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03.04.2021 18:12 Відповісти
Набежали прикормленных шоколадом пёсики и дружно залаяли
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03.04.2021 18:43 Відповісти
...сказал прикормленных дерьмом
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03.04.2021 18:51 Відповісти
Зачем тогда вводили санкции против топ-контрабандистов?!
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03.04.2021 18:50 Відповісти
Вот заливает!
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03.04.2021 19:09 Відповісти
В итоге за январь-март 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 24,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33,6 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 66,8 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net/n3257061
Радость то какая, теперь придется чуть меньше занимать на ОГВЗ для покрытия дефицита. Вот если бы собрали доходов хотя бы в поверь с расходами...
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03.04.2021 19:47 Відповісти
Хе-хе... Шміґоль...
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03.04.2021 20:12 Відповісти
Брехунякам вже ніхто не вірить, ВОООООН
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03.04.2021 22:27 Відповісти
По скруткам,что нельзя принять такой закон,чтобы садить на 20лет главбуха с директором?И 100%все эти фирмы однодневки.Что ,нельзя принять закон,чтобы не возвращали ндс фирмам ,кторым не исполнилось 3-4 года?Их создают за месяц до возврата ндс и потом сразу ликвидируют.И,что налоговики не понимают кому возвращают ндс???И самое главное за что!Посадите с пол сотни главбухов за такие махинации лет на 20 каждому и сразу картина изменится.
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04.04.2021 00:44 Відповісти
Запретите офшоры и сразу доходная часть бюджета увеличится на 250-300 миллиардов за год!ЗачеммЗеленский держит этих не профессионалов ???Это все ставленики олигархов.Весь кабмин и верховну раду нужно распустить за бездействие и отстуствие реформ в экономике.
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04.04.2021 00:49 Відповісти
Получается если ликвидировать таможню и налоговую дохлды резко увеличатся?
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04.04.2021 10:07 Відповісти
Лікарняні, соцвиплати не платять, а бюджет перевиконаний? Бреше "аш гай шумить" совісті геть нема. У державі де посадовці будують державність на брехні не має майбутнього. Керівництво дурить народ, а народ відповідно бачить це і також відповідає тим же.
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04.04.2021 17:46 Відповісти
 
 