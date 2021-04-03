У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль
Державний бюджет у першому кварталі поточного року виконано на 106%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Державний бюджет у першому кварталі 2021 року перевиконано за доходами на 13,5 млрд грн (це 106% виконання). Для порівняння: у першому кварталі 2020 року невиконання бюджету становило 27,5 млрд грн (88% від плану). Це результат тих трансформацій, які ми системно запускали весь минулий рік", - зазначив глава уряду.
За його словами, цьому сприяла, зокрема, боротьба з контрабандою на митниці.
"За перший квартал цього року митна служба зібрала на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це демонструє стратегічну і цілеспрямовану боротьбу з контрабандою на митниці і зі "скрутками-схемами" в податковій. Це системна робота, і вона точно продовжиться", - підкреслив Шмигаль.
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Джон Сміт.
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638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
❗
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Б.Береза
...правда зарплата -- 106% не дотягивает до стоимости коммуналки...
Чому сусідка не отримала бабло для покриття субсидії?
мляті, що ви пистите, чого ви брешете?
Радость то какая, теперь придется чуть меньше занимать на ОГВЗ для покрытия дефицита. Вот если бы собрали доходов хотя бы в поверь с расходами...