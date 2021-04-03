У першому кварталі держбюджет за доходами виконано на 106%. Це результат боротьби з контрабандою на митниці та "скрутками" в податковій, - Шмигаль

Державний бюджет у першому кварталі поточного року виконано на 106%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Державний бюджет у першому кварталі 2021 року перевиконано за доходами на 13,5 млрд грн (це 106% виконання). Для порівняння: у першому кварталі 2020 року невиконання бюджету становило 27,5 млрд грн (88% від плану). Це результат тих трансформацій, які ми системно запускали весь минулий рік", - зазначив глава уряду.

За його словами, цьому сприяла, зокрема, боротьба з контрабандою на митниці.

"За перший квартал цього року митна служба зібрала на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це демонструє стратегічну і цілеспрямовану боротьбу з контрабандою на митниці і зі "скрутками-схемами" в податковій. Це системна робота, і вона точно продовжиться", - підкреслив Шмигаль.

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