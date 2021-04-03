Український воїн загинув під Шумами 3 квітня унаслідок підриву на невідомому пристрої, - ОТУ "Північ"

3 квітня унаслідок підриву на невідомому пристрої під селищем Шуми загинув військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОТУ "Північ".

У повідомленні зазначається: "3 квітня неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", стався підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, унаслідок якого зазнав несумісної з життям бойової травми військовослужбовець Об'єднаних сил.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України".

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