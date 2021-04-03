Київ працює над організацією офіційного візиту Байдена в Україну, але пандемія дуже ускладнює процес, - Маркарова
В Україні ведеться активна робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова.
"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", – зазначила Маркарова.
Вона додала, що пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей чиновників.
"Наразі ситуація із візитами значно залежить не тільки від політичної волі або графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", - підкреслила посол.
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не шкода першому ліпшому людожеру на стіл віддавати ?
Состояние Байдена (физическое и в первую очередь ментальное) является намного большим препятствием. И, что точно, не Киев будет целью первого визита, если такой вообще случится. В США уже ни для кого не секрет, что скоро президентские обязанности будет выполнять К. Харрис.
Думают, Байдену можно лапши навешать про "борьбу с коррупцией" десятью козлами отпущения?
Серьёзно?!
Тогда ишак ещё тупее, чем я думал 😊
И что его звонок плешивому сморчку остановил нападение орды.
И что бункерная моль доживает последние месяцы своей позорной истории, а Джо еще плюнет на его могилу.))))
Так что, меняйте методички, лапотные.
Да подыскивайте работу, этой у вас уже скоро не будет!)))))
И вааще, что ты соска блеешь на бандеровском сайте. Следи за временем, тебе скоро бежать к куратору на Лахта 2 писю сосать, как раз и заработаешь на фанфурик боярки. Пошла вон, соска лапотная в свою обосранную орду кацапию, тут нищебродам не подают.
могу тоже поработать
Первый телефонный разговор Байдена и Зеленского вызвал резонанс не только в Украине и США, но и во всем мире, ведь лидеры поговорили на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.
При этом Белый дом подытожил телефонный разговор коротким сообщением на один абзац, а Офис президента опубликовал обширное сообщение, Зеленский поделился твитом, и еще и видео записал об итогах беседы с Байденом.
Однако больше всего удивило https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 сообщение , опубликованное пресс-службой Зеленского.
"Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии - это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищается лидерство Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами", - говорится в заявлении ОП.