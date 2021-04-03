Київ працює над організацією офіційного візиту Байдена в Україну, але пандемія дуже ускладнює процес, - Маркарова

В Україні ведеться активна робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова.

"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", – зазначила Маркарова.

Вона додала, що пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей чиновників.

"Наразі ситуація із візитами значно залежить не тільки від політичної волі або графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", - підкреслила посол.

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