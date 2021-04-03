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Київ працює над організацією офіційного візиту Байдена в Україну, але пандемія дуже ускладнює процес, - Маркарова

Київ працює над організацією офіційного візиту Байдена в Україну, але пандемія дуже ускладнює процес, - Маркарова

В Україні ведеться активна робота над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова.

"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", – зазначила Маркарова.

Вона додала, що пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей чиновників.

"Наразі ситуація із візитами значно залежить не тільки від політичної волі або графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", - підкреслила посол.

Читайте також: Йдеться про тижні, - новий посол у США Маркарова розповіла, коли вилітає до Вашингтону

Автор: 

Байден Джо (2889) візит (1594) Маркарова Оксана (493)


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Топ коментарі
+6
Київ згоден. Байдена залищим в Україні, а Зеленський хай куди небудь поїде - в США його не візьмуть, куди небудь країну людожерів - хоч на щось згодиться.
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03.04.2021 18:28
+6
Опять новость для феерических долбоящеров 73%, которые не читаю новости. Пока беня не сидит, реформы не делаются в стране, Байден никогда не приедет в Украину. Об этом уже много раз сообщала американская сторона.
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03.04.2021 18:29
+6
Якщо відро діряве - то так його жаль викинути?
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03.04.2021 18:38
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Київ згоден. Байдена залищим в Україні, а Зеленський хай куди небудь поїде - в США його не візьмуть, куди небудь країну людожерів - хоч на щось згодиться.
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03.04.2021 18:28 Відповісти
ми його два роки годували відбірним харчем, мільйони проїв...
не шкода першому ліпшому людожеру на стіл віддавати ?
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03.04.2021 18:30 Відповісти
Якщо відро діряве - то так його жаль викинути?
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03.04.2021 18:38 Відповісти
может вам лопату дать - хоть копать будете...!\а не работу делать...(\
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03.04.2021 18:29 Відповісти
Опять новость для феерических долбоящеров 73%, которые не читаю новости. Пока беня не сидит, реформы не делаются в стране, Байден никогда не приедет в Украину. Об этом уже много раз сообщала американская сторона.
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03.04.2021 18:29 Відповісти
Деякі подробиці дзвінка Байдена.Ініціатором дзвінка був Байден. Українську сторону попередили за пів-години до зв'язку.Зеленський говорив російською мовою. Перекладав особистий помічник президента США Байдена (ім'я не розголошується).Тривалість розмови - 32 хвилини.Використання часу 16 хвилин - Байден, 10 хвилин - перекладач, 6 хвилин - Зеленський.Константин Золотаревский.
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03.04.2021 19:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U5Mwc12LtRY

Состояние Байдена (физическое и в первую очередь ментальное) является намного большим препятствием. И, что точно, не Киев будет целью первого визита, если такой вообще случится. В США уже ни для кого не секрет, что скоро президентские обязанности будет выполнять К. Харрис.
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03.04.2021 18:32 Відповісти
Лапотное, выложи ролик про своего сморчка с дёргающимся копытом, перекладывающим пустые бумажки. Это гораздо интереснее!)))))
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03.04.2021 18:44 Відповісти
у тебя методичка завонялась
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03.04.2021 19:37 Відповісти
Дрыщ лапотный обосранный, это воняют твои обосранные портки.
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03.04.2021 20:05 Відповісти
вор больше других кричит "держите вора", так и ты, обосранное
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03.04.2021 21:27 Відповісти
а давай ты выложишь? ты, вижу, сморчками очень интересуешься
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03.04.2021 19:38 Відповісти
Трап на самолёт на сделать как экскалатер в метро, когда может и приедет.
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03.04.2021 20:53 Відповісти
ще й послицею не стала, а вже тупить...
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03.04.2021 18:33 Відповісти
Засуетились, блохи...
Думают, Байдену можно лапши навешать про "борьбу с коррупцией" десятью козлами отпущения?
Серьёзно?!
Тогда ишак ещё тупее, чем я думал 😊
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03.04.2021 18:38 Відповісти
Я серьёзно знаю, что Байден в здравом уме и доброй памяти.
И что его звонок плешивому сморчку остановил нападение орды.
И что бункерная моль доживает последние месяцы своей позорной истории, а Джо еще плюнет на его могилу.))))
Так что, меняйте методички, лапотные.
Да подыскивайте работу, этой у вас уже скоро не будет!)))))
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03.04.2021 19:14 Відповісти
Последняя "пресс-конференция" доказывает обратное.
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03.04.2021 19:39 Відповісти
Байден карандаши,через раз,на бис не ловит,как маразматик пуйло
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03.04.2021 19:15 Відповісти
Сосак козлолмордая, Байден соображает так, что твоему фюреру, членогогловому Куйлу и н6е снилось.
И вааще, что ты соска блеешь на бандеровском сайте. Следи за временем, тебе скоро бежать к куратору на Лахта 2 писю сосать, как раз и заработаешь на фанфурик боярки. Пошла вон, соска лапотная в свою обосранную орду кацапию, тут нищебродам не подают.
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03.04.2021 20:03 Відповісти
Во всяком случае семь пятниц на неделю пока не наблюдается
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03.04.2021 20:23 Відповісти
Зелені ідійоти.
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03.04.2021 18:47 Відповісти
У тебя даже верительные грамоты,подписанные зекретином, в США до сих пор не приняли -а оно размечталось)
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03.04.2021 19:13 Відповісти
Психічно хворий наркозалежний ублюдок.
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03.04.2021 19:13 Відповісти
Чем самому отправляться в не близкий путь.Байдену проще к себе вызвать Зеленю и тот бы сразу же примчался. Но пока, как думаю, конкретных тем для разговора с клованом просто нет
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03.04.2021 19:17 Відповісти
Київ працює над організацією офіційного візиту Байдена в Україну, але пандемія дуже ускладнює процес, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1881
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03.04.2021 20:01 Відповісти
А ДЛЯ ЧОГО? Щоб взяти зразок його голосу по факту,чи що? Я прочитала на сайті ОП,ЩО БАЙДЕН ПО ТЕЛЕФОНУ СКАЗАВ,ЩО ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ ДЕМОКРАТИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМ ЗЕЛЕНСЬКОГО- -ні сорому ні совісті немає у зелених. Київ працює над організацією офіційного візиту Байдена в Україну, але пандемія дуже ускладнює процес, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3471Київ працює над організацією офіційного візиту Байдена в Україну, але пандемія дуже ускладнює процес, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6047
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03.04.2021 20:22 Відповісти
Размечтались. Еле телефонного звонка дождались. Продолжайте "работать" над пленками Деркача.
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03.04.2021 20:28 Відповісти
почем работа?
могу тоже поработать
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03.04.2021 20:35 Відповісти
БУКВИ

Первый телефонный разговор Байдена и Зеленского вызвал резонанс не только в Украине и США, но и во всем мире, ведь лидеры поговорили на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.
При этом Белый дом подытожил телефонный разговор коротким сообщением на один абзац, а Офис президента опубликовал обширное сообщение, Зеленский поделился твитом, и еще и видео записал об итогах беседы с Байденом.
Однако больше всего удивило https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-dzho-bajden-obgovorili-rozvitok-demokr-67765 сообщение , опубликованное пресс-службой Зеленского.
"Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии - это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищается лидерство Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами", - говорится в заявлении ОП.
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03.04.2021 20:47 Відповісти
они там, небось, восхищаются тем, как Украина еще жива при лидерстве Зелинского... Шмэндель перевела неточно...
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03.04.2021 20:48 Відповісти
Головотяпство шмаркли уже объявили эпидемией. Хорошо что она не распространяется на другие страны.
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03.04.2021 21:08 Відповісти
 
 