Кравчук про політику Києва щодо ОРДЛО: Ми відповідатимемо вогнем на вогонь, добром - на добро

Україна не залишить жителів тимчасово окупованої території без уваги і робитиме все для того, щоб вони інтегрувалися в українську реальність і жили на основі закону, демократії, свободи.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо робити все для того, щоб вони не були людьми, яких не визнає світ. Щоб вони могли спокійно подорожувати світом, Європою, що зараз для них проблематично", - сказав Кравчук.

Він акцентував, що люди з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей мають жити в демократичному суспільстві і використовувати принципи демократії і свободи для вирішення своїх проблем як особистого, так і суспільного характеру.

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"Ми будемо все для цього робити, але ми просимо і їх замислитись. Щоб були якісь відповідні дії. Щоб ми бачили їхню зацікавленість бути з Україною. Щоб люди розуміли, що пропаганда, яка ведеться на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, - це обман, придумані або надумані речі", - резюмував глава української делегації в ТКГ.

Кравчук наголосив, що життя в Україні не таке, як показує російсько-кремлівська пропаганда, і запевнив, що наша держава налаштована тільки на мир.

"Ми не будемо ніколи йти війною на Донбас. Ми будемо тільки домовлятися. Ми відповідаємо військовими діями, але не ініціюємо їх. Я заявляв і заявляю: ми не будемо сидіти і мовчати, поки нас вбивають. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь. Добром - на добро", - сказав він.

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