УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6425 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Війна
4 082 45

Кравчук про політику Києва щодо ОРДЛО: Ми відповідатимемо вогнем на вогонь, добром - на добро

Кравчук про політику Києва щодо ОРДЛО: Ми відповідатимемо вогнем на вогонь, добром - на добро

Україна не залишить жителів тимчасово окупованої території без уваги і робитиме все для того, щоб вони інтегрувалися в українську реальність і жили на основі закону, демократії, свободи.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо робити все для того, щоб вони не були людьми, яких не визнає світ. Щоб вони могли спокійно подорожувати світом, Європою, що зараз для них проблематично", - сказав Кравчук.

Він акцентував, що люди з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей мають жити в демократичному суспільстві і використовувати принципи демократії і свободи для вирішення своїх проблем як особистого, так і суспільного характеру.

Читайте також: Маріонетки Кремля продовжують блокувати сайти популярних українських ЗМІ в окупованому Криму, Цензор.НЕТ зокрема

"Ми будемо все для цього робити, але ми просимо і їх замислитись. Щоб були якісь відповідні дії. Щоб ми бачили їхню зацікавленість бути з Україною. Щоб люди розуміли, що пропаганда, яка ведеться на непідконтрольній Україні території  Донецької та Луганської областей, - це обман, придумані або надумані речі", - резюмував глава української делегації в ТКГ.

Кравчук наголосив, що життя в Україні не таке, як показує російсько-кремлівська пропаганда, і запевнив, що наша держава налаштована тільки на мир.

"Ми не будемо ніколи йти війною на Донбас. Ми будемо тільки домовлятися. Ми відповідаємо військовими діями, але не ініціюємо їх. Я заявляв і заявляю: ми не будемо сидіти і мовчати, поки нас вбивають. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь. Добром - на добро", - сказав він.

Читайте також: За минулу добу 21 обстріл, поранено двох воїнів і одного цивільного, - ООС

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22356) деокупація (950) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Кравчук забув, що ті території окуповані кацапами ??
показати весь коментар
03.04.2021 18:33
+10
Хоча це для блазня жаба, але вони однакові - різниця лише у віці...
Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро - Цензор.НЕТ 8500
показати весь коментар
03.04.2021 18:34
+9
Коли будете?
Сьогодні кацапи вбили українського воїна.
18- 1, 19-1, 20-1, 26-4-тирьох. За два дні- четверо поранених.
Чим ви відповіли, окрім стурбованості? Повернули антиснайперські групи, дрони, розвідку? Хочаб. Вже не кажу про вогонь у відповідь, а тим більше на упередження.
показати весь коментар
03.04.2021 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кравчук забув, що ті території окуповані кацапами ??
показати весь коментар
03.04.2021 18:33 Відповісти
А може й не знав.
показати весь коментар
03.04.2021 18:34 Відповісти
Ми будемо знищувати терористів без кордонів та терміну давності. Ніякого добра терористам не буде ніколи!
показати весь коментар
03.04.2021 18:35 Відповісти
многа сепаров замочил лично?
показати весь коментар
03.04.2021 19:13 Відповісти
Ніяких сепаров ТАМ нема. ТАМ є російські окупанти.
показати весь коментар
03.04.2021 19:39 Відповісти
Маячня комунопропагандона !!!)))
показати весь коментар
03.04.2021 18:52 Відповісти
заведующий отделом идеологии ЦК Компартии Украины - это вам не шутки. каждое слово - кремень!
показати весь коментар
03.04.2021 19:10 Відповісти
От живодерлв-палачей , мучающих людей «на подвалах « , ждёшь добра , старый хамелион ?
показати весь коментар
03.04.2021 20:02 Відповісти
Ксения, еще раз перечитайте то, что сказал Макарыч.
Старый "Лис", как его называли в годы президентства, очень грамотно вывел РФ в категорию стран, с которыми Западным странам неочем договариваться.
И посмотрите на Меркель и Макрона, которые недавно проводили переговоры с Убийцей-Путиным - вот где кошмар. ЕС предаёт Украину. ЕС разрешило Путину активизировать боевые действия и хапнуть еще нашей территории. Лавров летал в Китай и китайцы пообещали финансовую помощь (правда пообещать - не значит женится, буду надеяться)

Вот кстати, свежайшее интервью Пионтковского из США. Рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=2fRpExYniN4
показати весь коментар
03.04.2021 23:23 Відповісти
Якого він чекає від окупованих Росією територій добра?
показати весь коментар
03.04.2021 18:33 Відповісти
"Будем бамбіть!!" !!!!)))
показати весь коментар
03.04.2021 18:55 Відповісти
що- доxодить...
показати весь коментар
03.04.2021 18:33 Відповісти
Лучше поздно чем никогда, чудо! Дед прозрел в 80 лет...
показати весь коментар
03.04.2021 20:31 Відповісти
Хоча це для блазня жаба, але вони однакові - різниця лише у віці...
Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро - Цензор.НЕТ 8500
показати весь коментар
03.04.2021 18:34 Відповісти
Так це нескінчено. Якщо дощ - ми піднімем парасольку, якщо дощу нема - ми парасольку не розкриєм. Якщо собака вкусить - ми її пхнемо ногою, якщо не вкусить не пхнемо. Так будем же чекати, поки собака вкусить. Найгірше, що якраз Кравчук і його безсмертне оточення і є тими собаками, які кусають і обгризають буквально кожного, а український народ терпить.
показати весь коментар
03.04.2021 18:42 Відповісти
Собака тебе вкусила,і тут же приязно з добром почала махати хвостом.І так як ти її не встиг вкусити у відповідь,то теж мусиш махати хвостом.Ось така у Кравчука логіка...
показати весь коментар
03.04.2021 18:46 Відповісти
Ну так ясно, собака вкусила й наїлася - чому б їй не махати хвостом?
показати весь коментар
03.04.2021 18:56 Відповісти
Не дочекаєшся добра від ОРДЬІ ОРДЛЬІ.
показати весь коментар
03.04.2021 18:42 Відповісти
Коли будете?
Сьогодні кацапи вбили українського воїна.
18- 1, 19-1, 20-1, 26-4-тирьох. За два дні- четверо поранених.
Чим ви відповіли, окрім стурбованості? Повернули антиснайперські групи, дрони, розвідку? Хочаб. Вже не кажу про вогонь у відповідь, а тим більше на упередження.
показати весь коментар
03.04.2021 18:42 Відповісти
це ж не його дитину вбили,в нього все в порядку
показати весь коментар
03.04.2021 18:52 Відповісти
У них , Зеублюдков даже нет элементарного уважения , никто не сочувствует и не приспускает флаг ! В башке у наркомана «мир»
показати весь коментар
03.04.2021 20:06 Відповісти
Значит только "Огонь!"
показати весь коментар
03.04.2021 18:45 Відповісти
Впопучленцы, украинцами вы быть отказались, а быть русскими у вас не получается. Вы кто???
https://rusvesna.su/news/1617458114# #Ответить
показати весь коментар
03.04.2021 18:49 Відповісти
А еще лучше дать ассиметричный ответ...они нам огонь по нашим позициям из арты на дамбасе, а мы их водой по полной программе по крыму из насосных установок!
показати весь коментар
03.04.2021 18:49 Відповісти
Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь

- Кравчук уже доотвечался - ну и ГДЕ 2400 термоядерных боеголовки?
кравчук - жулик обманщик кидалово и вор, превративший Украину в Папуасию
НО с какой целью лапшу на уши этого жулика нам здесь транслируют? совсем не уважают читателя?
показати весь коментар
03.04.2021 18:50 Відповісти
Кравчук про політику Києва щодо ОРДЛО: Ми відповідатимемо вогнем на вогонь, добром - на добро - Цензор.НЕТ 9690 сдача украинского ЯО РАБссии где ты видишь Кравчука?
показати весь коментар
03.04.2021 19:04 Відповісти
Зеленский Кравчуку отсыпал волшебного порошка. Понятия добра и зла перемешались в черепке старого коммуняки. Какого нам добра ждать от президента ЛНР Пасичника, орденоносного СБУшника? Это ж СБУшник, их специально выводят в кротопитомниках.
показати весь коментар
03.04.2021 18:51 Відповісти
Чечню бравшее 2 раза быдло, трусливое и позорное...их девиз ИХТАМНЕТ НАСТУТНЕБЫЛО
показати весь коментар
03.04.2021 18:55 Відповісти
Сергиев-Посадский ОМОН из Подмосковья в Чечне ,завалил другой ОМОН Смеху было на весь Мир
показати весь коментар
03.04.2021 19:02 Відповісти
мы жители Донецка презираем акупантов из рф
показати весь коментар
03.04.2021 19:03 Відповісти
вот это правильно, причем, де-юре будет перемирие - как сказал предыдущий оратор
показати весь коментар
03.04.2021 19:27 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук: "Вогнем на вогонь, добром на добро, а якщо дасте грошей, то ведіть до потрібної вам церкви - я батюшку свіженьким порадую".
показати весь коментар
03.04.2021 19:29 Відповісти
"Добром - на добро" - хоч би хто розповів, коли там добро було ??
показати весь коментар
03.04.2021 19:33 Відповісти
та проженіть вже хто-небуть цього пердуна у церкві
показати весь коментар
03.04.2021 20:28 Відповісти
І коли вже ЦЕНЗОР.НЕТ прибере з новинних сайтів це "сміття"! Набрид вже до оскоми!
показати весь коментар
03.04.2021 20:35 Відповісти
даю "добро" на огонь!
показати весь коментар
03.04.2021 20:37 Відповісти
Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально"

В смысле? Оккупируем ростовскую область?
показати весь коментар
03.04.2021 21:15 Відповісти
О, ще один пришелепуватий буде кудись комусь заглядати, вишукуючи там добро!
показати весь коментар
03.04.2021 21:41 Відповісти
У нас території захопили. Про яке «добро» ти *********, ватнику?!
показати весь коментар
03.04.2021 22:20 Відповісти
"Он акцентировал, что люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны жить в демократическом обществе ...."
а если люди на оккупированной территории, да и на подконтрольной, как показали недавние выборы, хотят жить как "при СССР", то чем лечить ?
показати весь коментар
04.04.2021 02:51 Відповісти
правильно всё сказал.
показати весь коментар
04.04.2021 03:59 Відповісти
Ти дивись як ця гнида комуняцька заспівала. Змінила козлятина риторику, змінила!
показати весь коментар
04.04.2021 07:52 Відповісти
Всего 2 года понадобилось на прозрение... А как же "просто перестать стрелять (с)" и "посмотреть в глаза (с)"? Оно так уже не работает?
показати весь коментар
04.04.2021 11:53 Відповісти
 
 