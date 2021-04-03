Кравчук про політику Києва щодо ОРДЛО: Ми відповідатимемо вогнем на вогонь, добром - на добро
Україна не залишить жителів тимчасово окупованої території без уваги і робитиме все для того, щоб вони інтегрувалися в українську реальність і жили на основі закону, демократії, свободи.
Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми будемо робити все для того, щоб вони не були людьми, яких не визнає світ. Щоб вони могли спокійно подорожувати світом, Європою, що зараз для них проблематично", - сказав Кравчук.
Він акцентував, що люди з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей мають жити в демократичному суспільстві і використовувати принципи демократії і свободи для вирішення своїх проблем як особистого, так і суспільного характеру.
"Ми будемо все для цього робити, але ми просимо і їх замислитись. Щоб були якісь відповідні дії. Щоб ми бачили їхню зацікавленість бути з Україною. Щоб люди розуміли, що пропаганда, яка ведеться на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, - це обман, придумані або надумані речі", - резюмував глава української делегації в ТКГ.
Кравчук наголосив, що життя в Україні не таке, як показує російсько-кремлівська пропаганда, і запевнив, що наша держава налаштована тільки на мир.
"Ми не будемо ніколи йти війною на Донбас. Ми будемо тільки домовлятися. Ми відповідаємо військовими діями, але не ініціюємо їх. Я заявляв і заявляю: ми не будемо сидіти і мовчати, поки нас вбивають. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь. Добром - на добро", - сказав він.
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Старый "Лис", как его называли в годы президентства, очень грамотно вывел РФ в категорию стран, с которыми Западным странам неочем договариваться.
И посмотрите на Меркель и Макрона, которые недавно проводили переговоры с Убийцей-Путиным - вот где кошмар. ЕС предаёт Украину. ЕС разрешило Путину активизировать боевые действия и хапнуть еще нашей территории. Лавров летал в Китай и китайцы пообещали финансовую помощь (правда пообещать - не значит женится, буду надеяться)
Вот кстати, свежайшее интервью Пионтковского из США. Рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=2fRpExYniN4
ОРДЬІОРДЛЬІ.
Сьогодні кацапи вбили українського воїна.
18- 1, 19-1, 20-1, 26-4-тирьох. За два дні- четверо поранених.
Чим ви відповіли, окрім стурбованості? Повернули антиснайперські групи, дрони, розвідку? Хочаб. Вже не кажу про вогонь у відповідь, а тим більше на упередження.
https://rusvesna.su/news/1617458114# #Ответить
- Кравчук уже доотвечался - ну и ГДЕ 2400 термоядерных боеголовки?
кравчук - жулик обманщик кидалово и вор, превративший Украину в Папуасию
НО с какой целью лапшу на уши этого жулика нам здесь транслируют? совсем не уважают читателя?
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук: "Вогнем на вогонь, добром на добро, а якщо дасте грошей, то ведіть до потрібної вам церкви - я батюшку свіженьким порадую".
В смысле? Оккупируем ростовскую область?
а если люди на оккупированной территории, да и на подконтрольной, как показали недавние выборы, хотят жить как "при СССР", то чем лечить ?