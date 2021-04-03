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Новини Агресія Росії проти України
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Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм міномети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр

Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм міномети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр

Від початку доби 3 квітня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", стався підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, унаслідок якого зазнав несумісного з життям бойового травмування військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування військової служби правопорядку Збройних сил України. Про всі факти порушень із боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Український воїн загинув під Шумами 3 квітня унаслідок підриву на невідомому пристрої, - ОТУ "Північ"

Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм міномети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр 01

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів було здійснено по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури Красногорівки. Поранено двох воїнів і одного цивільного.

Читайте також: Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук

Автор: 

обстріл (28717) Донбас (22356) втрати (4415) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+30
Зеленський прийшов до влади на ідеї що війну розв'язав і підтримує Порошенко.
Обдурив людей.
Чи не час Зеленському попросити вибачення і повернутися в ;Квартал-95;?
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03.04.2021 18:58
+24
Нехай оманське брехло накатає відосик і розповість нам скільки днів вже не стріляють.
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03.04.2021 19:00
+21
Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм гранатомети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9915
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03.04.2021 19:25
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Зеленський прийшов до влади на ідеї що війну розв'язав і підтримує Порошенко.
Обдурив людей.
Чи не час Зеленському попросити вибачення і повернутися в ;Квартал-95;?
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03.04.2021 18:58 Відповісти
Зеленський не прогнувся під путіна і не став підтримувати Мінські угоди і путін почав нову фазу війни! А порошенко не тільки прогнувся під путіна, а й розв'язав політичну корупцію в парламенті щоб прийняти путінські зміни до Конституції України. порошенко видавав сумки з мільйонами доларів Оніщенку-Кадирову на підкуп депутатів в парламенті за голосування за путінські зміни до Конституції України і ці зміни прийняли в першому читанні, отже факт зради порошенка та організації політичної топ-корупції вже є і можна порошенка судити і саджати!
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03.04.2021 19:20 Відповісти
Сгинь в спаме лахта
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03.04.2021 19:30 Відповісти
Скажи своєму психіатру хай збільшить тобі дозу галоперидолу.
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03.04.2021 19:42 Відповісти
Его психиатр покончил жизнь самоубийством, когда он поступил в отделение! Так что теперь этот психбольной без присмотра...
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03.04.2021 19:51 Відповісти
А по делу, шо ты постишь одно и тоже под разными темами? Тебе за это платят?
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03.04.2021 20:40 Відповісти
Зеобслуга «ополченцев» «той стороны « даже ухом не поведёт , «постреливают « , но «перемирие « очень стойкое
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03.04.2021 19:55 Відповісти
Зеленский буде першим президентом в історії України, якого на майдані народ повісе в низ ногами як свого часу Муссоліні. Не за горами.
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03.04.2021 22:05 Відповісти
Нехай оманське брехло накатає відосик і розповість нам скільки днів вже не стріляють.
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03.04.2021 19:00 Відповісти
Шмаркля,ты где?долбишь?
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03.04.2021 19:24 Відповісти
обдолбалось уже ))))
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03.04.2021 19:32 Відповісти
Так пусть скажет чего,а то граждан его страны убивают.
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03.04.2021 19:35 Відповісти
Клоун заробляе на вийни
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03.04.2021 19:07 Відповісти
Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм міномети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1047
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03.04.2021 21:29 Відповісти
Продолжайте выпрашивать перемирье у рашоублюдков
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03.04.2021 19:09 Відповісти
120мм гранатомёты...це мабудь запрещьонна сброя
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03.04.2021 19:16 Відповісти
та не...провокация.. перемирие не нарушалось
(сарказм. простите)
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03.04.2021 19:31 Відповісти
Це якась секретна зброя. Якщо хіба не опечатка. 😊
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03.04.2021 19:42 Відповісти
Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм гранатомети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9915
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03.04.2021 19:25 Відповісти
Уважаемые! Ну нет пока на вооружении 120 мм гранатометов!!!.
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03.04.2021 19:45 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Dard_120 Вообще-то есть(или был, во всяком случае). У французов.
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03.04.2021 19:57 Відповісти
най пошел мудозвон!
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03.04.2021 19:52 Відповісти
Не думаю шо он русский. Он же не жрет дерьмо из зверячих инфопомоек.
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03.04.2021 19:59 Відповісти
Пошёл на хрен
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03.04.2021 19:59 Відповісти
Скажи спасибо за это, своему **************** КУЙлу.
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03.04.2021 20:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/193104 - не бойся называть путина-***** ******. Или ты числишься в агентурном аппарате ФСБ ?
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03.04.2021 22:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485723 твоя страна юа и наш это кацапские пропагандоны в Украине-верим верим Как http://starken.net/index.php?q=aHR0cDovL2FybWl5YWRuci5zdS9uZXdzL2Vrc3RyZW5ub2UtemF5YXZsZW5pZS1vZmljaWFsbm9nby1wcmVkc3Rhdml0ZWx5YS1ubS1kbnItMjYy сообщает пресс-служба "Народной милиции ДНР" ребенок в трусиках или нет интересно был-
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03.04.2021 20:03 Відповісти
Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм гранатомети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9263
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03.04.2021 20:01 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм гранатомети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4260
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03.04.2021 20:12 Відповісти
Кацапські міни і фугаси зараз називають "невідомими вибуховими пристроями", кацапські ДРГ - "групами невідомих осіб". Мабуть, скоро бурятські танки будуть називати "механізмами невідомого призначення".
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03.04.2021 20:17 Відповісти
Сельхозтехникой на полевых работах))))
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04.04.2021 03:58 Відповісти
Зеленскому гореть огнем в аду за гибель наших Воинов !!!!

#идар ЗЕленый !!!!!!!!
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03.04.2021 20:20 Відповісти
Согласен!это та ****,которая обещала войну закончить,уже третий год пошёл ,а война идёт
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03.04.2021 20:25 Відповісти
Война с рашкой неизбежна.
у нас с ней уже не 100-летняя, а 300-хсотленяя война, если не больше.
обещания закончить эту войну может давать только последний дятел

по предательство, когда нашим Воинам запрещают давать ответку.
при Порохе работали на упреждение
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03.04.2021 22:00 Відповісти
Да нельзя блин войну просто закончить.

Можно только победить или сдаться. Когда до вас, долбо#бов, это уже дойдет наконец???!!!
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04.04.2021 02:25 Відповісти
Игры (не)патриотов от Зевласти - "... утверждения о проведении в среднесрочной перспективе (3-5 месяцев) крупномасштабного наступления ВС РФ не соответствуют действительности..." ... Наша реальность намного страшнее. (с)
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03.04.2021 20:38 Відповісти
гибнут, если не мстят
тогда и Шумы появляются....
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03.04.2021 22:01 Відповісти
Є таке місце відпочинку! Поблизу Торецька, Майорське
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03.04.2021 22:38 Відповісти
ЗЕленый режим тишины в действии.
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04.04.2021 02:23 Відповісти
Не треба комусь бути видатним філософом,як Сковорода( до речі,цариця його над-то поважала за неординарний розум) або Нострадамусом,щоб не розуміти того,що Путінська росія готуєтся вперто на повномасштабного втрогнення. І її вже нічого не зупинить, бо Путіну БЕЗВИХІДЬ. Навіть внутрішні диверсанти притихли,а це щось та значить. Ну і на останнє,якщо Зеленський не перестане воювати з патріотами,а почне займатись при їх допомозі обороною та державними від цього справами....є ще надія на захист земель. Іначе....
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04.04.2021 10:12 Відповісти
....пора ,пора валить...из етой страни...депутат Колісник,держособа, особа під присягою, Констититуційна відповідальна особа, особа з державними повноваженнями, законодавча особа, держособа з правом вето і пропозицій, громадянка України під присягою, відповідальна за,.. Ні совісті,ні відповідальності,ні вдячності,ні.ХРЄНА. Бл..ді,хто голосував за цю МЕРЗОТУ,тварі ВИ!
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04.04.2021 10:20 Відповісти
 
 