Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм міномети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр
Від початку доби 3 квітня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
"Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", стався підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, унаслідок якого зазнав несумісного з життям бойового травмування військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування військової служби правопорядку Збройних сил України. Про всі факти порушень із боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів було здійснено по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури Красногорівки. Поранено двох воїнів і одного цивільного.
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Обдурив людей.
Чи не час Зеленському попросити вибачення і повернутися в ;Квартал-95;?
(сарказм. простите)
#идар ЗЕленый !!!!!!!!
у нас с ней уже не 100-летняя, а 300-хсотленяя война, если не больше.
обещания закончить эту войну может давать только последний дятел
по предательство, когда нашим Воинам запрещают давать ответку.
при Порохе работали на упреждение
Можно только победить или сдаться. Когда до вас, долбо#бов, это уже дойдет наконец???!!!
тогда и Шумы появляются....