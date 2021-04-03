Воїн ОС загинув під Шумами, ворог застосовував 120-мм міномети біля Пісків, обстрілював позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Водяного, - пресцентр

Від початку доби 3 квітня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", стався підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, унаслідок якого зазнав несумісного з життям бойового травмування військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування військової служби правопорядку Збройних сил України. Про всі факти порушень із боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів було здійснено по позиціях українських захисників і 1 обстріл цивільної інфраструктури Красногорівки. Поранено двох воїнів і одного цивільного.

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