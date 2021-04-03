На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук
Незаконні збройні формування блокують роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на сході України для того, щоб жителі окупованих територій якомога менше контактували з підконтрольними, адже так людей простіше тримати в омані.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук у програмі телеканалу "Дім".
За його словами, Україна пішла практично на всі умови представників ОРДЛО, щоб КПВВ у Щасті і Золотому почали функціонувати. Зокрема, українська сторона погодилася надавати автобуси і вирішувати інші питання, але пункти пропуску так і не було відкрито.
"Я весь час думаю: а чому? Ви знаєте, я дійшов висновку, що вони не хочуть, щоб ці люди приїжджали в Україну і бачили, як у нас справи. Їм простіше тримати людей в омані. Вони ж нещадно брешуть людям. Вони створюють там умови гетто", - зазначив глава української делегації в ТКГ.
На думку Кравчука, тактика окупаційних адміністрацій полягає в тому, щоб звести до мінімуму контакти жителів ОРДЛО з підконтрольними Україні територіями.
"Ми не кажемо, що у нас все добре. Але ми відкриті до того, щоб люди бачили, що ми рухаємося до кращого, а не до гіршого. Це найголовніше. Представникам ОРДЛО треба зберегти закритість, щоб ніхто нічого не бачив. Можливо, це одна з причин. Але усі причини мені важко назвати. Там є внутрішні проблеми. Є позиція Кремля, яка не відповідає стратегічним інтересам України. Все це разом узяте і створює такі складнощі, з якими ми стикаємося", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
Вот как не прискорбно, но мы семь лет только ухудшали дела в экономике Украины. Все семь лет только ухудшалось положение в нашей энергетике, а ведь Путин уже давно сказал, что создает энергетическую супердержаву, значит и фронт, на котором мы его можем победить, это в первую очередь энергетика и повсеместное внедрение энергосберегающих технологий. А сегодня еще и СОБСТВЕННОЕ производство в Украине, для украинских граждан, вакцин от Ковид-19 и разработка собственных вакцин, что украинские ученые могут делать на самом высоком мировом уровне - и не только в Харькове есть для этого возможности и крутые специалисты-вирусологи.
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте грошей і покажіть церкву".