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Новини Окуповані території
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На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук

На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук

Незаконні збройні формування блокують роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на сході України для того, щоб жителі окупованих територій якомога менше контактували з підконтрольними, адже так людей простіше тримати в омані.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук у програмі телеканалу "Дім".

За його словами, Україна пішла практично на всі умови представників ОРДЛО, щоб КПВВ у Щасті і Золотому почали функціонувати. Зокрема, українська сторона погодилася надавати автобуси і вирішувати інші питання, але пункти пропуску так і не було відкрито.

"Я весь час думаю: а чому? Ви знаєте, я дійшов висновку, що вони не хочуть, щоб ці люди приїжджали в Україну і бачили, як у нас справи. Їм простіше тримати людей в омані. Вони ж нещадно брешуть людям. Вони створюють там умови гетто", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

Читайте також: Кравчук про політику Києва щодо ОРДЛО: Ми відповідатимемо вогнем на вогонь, добром - на добро

На думку Кравчука, тактика окупаційних адміністрацій полягає в тому, щоб звести до мінімуму контакти жителів ОРДЛО з підконтрольними Україні територіями.

"Ми не кажемо, що у нас все добре. Але ми відкриті до того, щоб люди бачили, що ми рухаємося до кращого, а не до гіршого. Це найголовніше. Представникам ОРДЛО треба зберегти закритість, щоб ніхто нічого не бачив. Можливо, це одна з причин. Але усі причини мені важко назвати. Там є внутрішні проблеми. Є позиція Кремля, яка не відповідає стратегічним інтересам України. Все це разом узяте і створює такі складнощі, з якими ми стикаємося", - додав він.

Читайте також: Росії мир на Донбасі не потрібен, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонід (546) окупація (6719) Донецька область (8595)


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Топ коментарі
+11
завязывая с наркотой, чувак!.. скажем наркотика "Нет!"
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3999
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03.04.2021 19:16
+9
А зачем их брать силой ? Пусть там живут в своем сомали. Это должно стать зоопарком в европе и Украине, что бы было наглядное пособие.
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03.04.2021 19:23
+5
Они ведь сами звали "ту сторону"! Им плохо было,ани страдали.а "та старана" принесла в их жизни радость веселье,дешевую калбасу и водку! Они стали намного счастливее!
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03.04.2021 19:14
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завязывая с наркотой, чувак!.. скажем наркотика "Нет!"
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3999
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03.04.2021 19:16 Відповісти
Не корми тролля. Просто нажми "отметить как спам".
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03.04.2021 19:42 Відповісти
так а про що правду то приховують? Про айкоси чи корабельні сосни?
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03.04.2021 19:17 Відповісти
Про то що вже 73% українців вакциновані
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03.04.2021 22:47 Відповісти
може про обкрадання України чи ростучі ціни? Чи зубожіння, яке продовжується?
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03.04.2021 23:05 Відповісти
какаяразніца?
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04.04.2021 02:03 Відповісти
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9738
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03.04.2021 19:19 Відповісти
млять ну я и насмеялся
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03.04.2021 19:24 Відповісти
Какая у тебя зарплата?
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03.04.2021 19:26 Відповісти
У тебе зебілізм головного мозку, це ковід торкнув чи Г+Г.
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03.04.2021 19:27 Відповісти
На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5494

...
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03.04.2021 19:36 Відповісти
Ідеолог КЕПЕСЕСЕ відкриває все нові і нові Америки.
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03.04.2021 19:14 Відповісти
Та ладно. А то на остальной территории ********* не врет.
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03.04.2021 19:14 Відповісти
Україна ,це країна тотальної безвідповідальної брехні !!! Жодного політикана чи журнаГлиста не покарано за публічну брехню !!!)))
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03.04.2021 19:32 Відповісти
Так на кацапию прокатись! Там царство демократии и вечный Сцарь!
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04.04.2021 15:05 Відповісти
в Фейсбучике приходит такая спам-реклама.. наше СБУ занимается подделкой или спит?!
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7094
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03.04.2021 19:14 Відповісти
Так это их реклама.
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03.04.2021 19:22 Відповісти
Они ведь сами звали "ту сторону"! Им плохо было,ани страдали.а "та старана" принесла в их жизни радость веселье,дешевую калбасу и водку! Они стали намного счастливее!
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03.04.2021 19:14 Відповісти
Точно. Это как наши Кловуна звали. Один в один толпо**пы.
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03.04.2021 19:17 Відповісти
Референдюки, одним словом и луГАНДОНЫ! ШО хотели,нынче, то и отсасывают!
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04.04.2021 15:08 Відповісти
Донбасс нужно брать или силой, или просто отказаться от него. А вот эти вот разговоры, что мы не будем брать силой - разговоры ни о чём! Дамбасяне не понимают любовь, они воспринимают её как слабость и начинают садится на шею!
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03.04.2021 19:18 Відповісти
Их спросить забыли, брать или нет. 😂
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03.04.2021 19:21 Відповісти
А зачем их брать силой ? Пусть там живут в своем сомали. Это должно стать зоопарком в европе и Украине, что бы было наглядное пособие.
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03.04.2021 19:23 Відповісти
А нам они и не нужны. Мы вернем территории.
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03.04.2021 19:34 Відповісти
Территории БЕЗ людей, быстро придут в запустение или там поселяться НЕ украинцы.
Вот как не прискорбно, но мы семь лет только ухудшали дела в экономике Украины. Все семь лет только ухудшалось положение в нашей энергетике, а ведь Путин уже давно сказал, что создает энергетическую супердержаву, значит и фронт, на котором мы его можем победить, это в первую очередь энергетика и повсеместное внедрение энергосберегающих технологий. А сегодня еще и СОБСТВЕННОЕ производство в Украине, для украинских граждан, вакцин от Ковид-19 и разработка собственных вакцин, что украинские ученые могут делать на самом высоком мировом уровне - и не только в Харькове есть для этого возможности и крутые специалисты-вирусологи.
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03.04.2021 23:31 Відповісти
Пропустил. Потому, как не прискорбно, но вот война в нынешней форме, это оптимальный для Украины вариант. Без обострений, насколько это возможно. Если Путин потерял рассудок окончательно, то пусть уж сам попадает в капкан жесточайших санкций.
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03.04.2021 23:33 Відповісти
Языком мелет что помелом машет.
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03.04.2021 19:20 Відповісти
РАБссия любить Гитлера начало в 1922 году...
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03.04.2021 19:21 Відповісти
Эта новость из разряда - "вода мокрая".

"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте грошей і покажіть церкву".
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03.04.2021 19:21 Відповісти
На оккупированных территориях беспощадно лгут людям, создавая там условия гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5095 Кучма успешно сдал ядерное оружие Ельцину,свидетели Джон Мейджор и Длин Клинтон...историческое фото
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03.04.2021 19:24 Відповісти
Мавзолейные хмыри,а зачем вы захватили Мьянму?Золото бриллианты газ нефть для диктатуры пролетайрята?
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03.04.2021 19:32 Відповісти
Умные правду узнают, а дураки нам и так не нужны.
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03.04.2021 19:35 Відповісти
РАБссиянцы всегда спрашивают, давай ссылку... иначе не верю что РАБссия банктрот...
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03.04.2021 19:38 Відповісти
Да все все знают.Соловья с Монголом не смотрят...
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03.04.2021 19:42 Відповісти
Бедные даунбасята... им так лгут, так лгут... Почти как Кравчук нам всем 30 лет!!!
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03.04.2021 19:43 Відповісти
а как они вообще в этом мире живут,если не в состоянии распознать ложь?

На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3521
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03.04.2021 19:48 Відповісти
Ты такие слова не говори, а то поломаешь мозги тем у кого они еще остались
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03.04.2021 19:48 Відповісти
Україна вже два роки в інтелектуальному локдауні. Так зрозуміло?
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03.04.2021 19:54 Відповісти
Україна і дауни ця історія вже тягнеться ще з часів запоріжської Січі!!!
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03.04.2021 20:18 Відповісти
Мрії - https://youtu.be/G4MEqAl1ucU?t=59 матеріальні!
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03.04.2021 20:00 Відповісти
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03.04.2021 20:44 Відповісти
невозмутимый басист-глыба
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03.04.2021 20:49 Відповісти
так там и гетто кацапорылых и должно быть!
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03.04.2021 20:35 Відповісти
2 апреля 2021 года президент США с досадным запозданием на 7 лет подтвердил верность США Будапештскому меморандуму о гарантиях суверенитета и территориальной целостности Украины.(с)
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03.04.2021 20:41 Відповісти
ватный биомусор, ну это те что мира желают -
На окупованих територіях нещадно брешуть людям, створюючи там умови гетто, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3147
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03.04.2021 21:39 Відповісти
 
 