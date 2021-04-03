Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук

Комітет державної безпеки Білорусі вніс колишню кандидатку в президенти Світлану Тіхановську, члена президії Координаційної ради Павла Латушка і ще 15 осіб до переліку фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

На сайті відомства сказано, що розслідується кримінальна справа щодо учасників ініціативи BYPOL за фактом організації 25 березня "актів тероризму в містах Борисові та Мінську, скоєних громадянином Малейчуком В.А".

"Встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної незареєстрованої організації причетні Тіхановська, П.Латушко, а також 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні КДБ.

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Як обвинувачуваних у справі про акт тероризму комітет притягнув 18 осіб, фігурантів справи оголосили в міжнародний розшук, готуються документи про екстрадицію Тіхановської і Латушка з Литви та Польщі, повідомляє відомство.

Імена інших громадян, внесених до цього переліку, не вказано.

Генеральна прокуратура Білорусі раніше заявляла про порушення кримінальної справи, фігуранти якої нібито "намагалися провести вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту". Наглядовий орган стверджував, що "організатори планували звинуватити представників органів державної влади у вчиненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей".

Напередодні святкування Дня Волі у BYPOL заявили, що отримали інформацію про підготовку 25 березня "силами Комітету держбезпеки" теракту в одному з будинків органів внутрішніх справ "у рамках плану з дискредитації протестного руху і його повної ліквідації". Після чого в Білорусі могло бути запроваджено надзвичайний стан. Тоді в КДБ жодним чином не прокоментували цю заяву.

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Світлана Тіхановська - основна суперниця Лукашенка на виборах президента 9 серпня - через кілька днів після виборів поїхала в Литву через тиск силовиків. 16 жовтня білоруська влада повідомила, що Тіхановську оголошено в міждержавний розшук за статтею про заклики до заподіяння шкоди національній безпеці.