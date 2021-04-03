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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук

Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук

Комітет державної безпеки Білорусі вніс колишню кандидатку в президенти Світлану Тіхановську, члена президії Координаційної ради Павла Латушка і ще 15 осіб до переліку фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

На сайті відомства сказано, що розслідується кримінальна справа щодо учасників ініціативи BYPOL за фактом організації 25 березня "актів тероризму в містах Борисові та Мінську, скоєних громадянином Малейчуком В.А".

"Встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної незареєстрованої організації причетні Тіхановська, П.Латушко, а також 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні КДБ.

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Як обвинувачуваних у справі про акт тероризму комітет притягнув 18 осіб, фігурантів справи оголосили в міжнародний розшук, готуються документи про екстрадицію Тіхановської і Латушка з Литви та Польщі, повідомляє відомство.

Імена інших громадян, внесених до цього переліку, не вказано.

Генеральна прокуратура Білорусі раніше заявляла про порушення кримінальної справи, фігуранти якої нібито "намагалися провести вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту". Наглядовий орган стверджував, що "організатори планували звинуватити представників органів державної влади у вчиненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей".

Напередодні святкування Дня Волі у BYPOL заявили, що отримали інформацію про підготовку 25 березня "силами Комітету держбезпеки" теракту в одному з будинків органів внутрішніх справ "у рамках плану з дискредитації протестного руху і його повної ліквідації". Після чого в Білорусі могло бути запроваджено надзвичайний стан. Тоді в КДБ жодним чином не прокоментували цю заяву.

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Світлана Тіхановська - основна суперниця Лукашенка на виборах президента 9 серпня - через кілька днів після виборів поїхала в Литву через тиск силовиків. 16 жовтня білоруська влада повідомила, що Тіхановську оголошено в міждержавний розшук за статтею про заклики до заподіяння шкоди національній безпеці.

Автор: 

Білорусь (7941) тероризм (2867) КДБ Білорусі (57) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+16
«Беларусы. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства. Если она станет частью новой империи - вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».

Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
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03.04.2021 20:38
+14
Як невизнана ніким влада може когось оголосити у міжнародний розшук?
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03.04.2021 20:22
+11
Они наверно имеют ввиду, что международный это в пределах кацапстанских холуёв. Потому что интерпол не принимает заявки связанные с политикой
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03.04.2021 20:24
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Як невизнана ніким влада може когось оголосити у міжнародний розшук?
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03.04.2021 20:22 Відповісти
В СМИ.
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03.04.2021 20:24 Відповісти
Они наверно имеют ввиду, что международный это в пределах кацапстанских холуёв. Потому что интерпол не принимает заявки связанные с политикой
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03.04.2021 20:24 Відповісти
«Беларусы. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет частью Союзного государства. Если она станет частью новой империи - вы будете служить в ее армии. Если вы будете служить в ее армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».

Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
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03.04.2021 20:38 Відповісти
Про яке поглощеніє і ким, цей твій метеоризм?))) між білорасєянами і расєянами не має різниці, нагадаю тобі телепню що вони саюзная дяржава, а білорасєяни ще гірші за расєян бо патологічні підлабузники у расєян і готові на все аби буди потрібними своїм браттям расєянам...
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04.04.2021 10:43 Відповісти
Таким способом,ХУНТА Беларуси ищют способ легализации.
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03.04.2021 20:34 Відповісти
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!!)))
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03.04.2021 20:35 Відповісти
абсурдность в том что нет никакой террористической организации а члены есть во как.... маладца Главный террорист пред. колхоза Коля увы не далеко ушел в интелекте от пастуха крутившего хвосты коровам колхоза..
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03.04.2021 20:43 Відповісти
Это Коля Лукашенко ,посоветовал своему старику оголосити у міжнародний розшук
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03.04.2021 20:38 Відповісти
Кому она надо эта овца тупая? всех подставила и кидонула, а сама сдрыснула!!!
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03.04.2021 20:24 Відповісти
Лукашенко, аж кушать не может так надо.
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03.04.2021 20:25 Відповісти
ему так страшно аж писец... от тупой дуры в бегах... которая подставила кучу людей и сдрыснула!!!
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03.04.2021 21:33 Відповісти
Чей Крым?
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03.04.2021 20:38 Відповісти
Этот вопрос уже ей задавали
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03.04.2021 21:26 Відповісти
пизе твоей старой? Так она тупая, максимум на что смоглась тебя через жопу высрать!
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03.04.2021 21:31 Відповісти
Так Йулю ишо не называли
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03.04.2021 23:30 Відповісти
а пнх ты вместе с тем крымом. дебили холожопые мне тот крым на хер упал. Я там был последний раз в 2001году и сказал что ноги моей в этом дибильном месте с татарскими-циганами не будет больше!
если бы путин не отжал крым и даунбас то снова в Украине выбрали бы януковича. Но пока такие дебилы как ты выбрали зеленского...
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03.04.2021 21:31 Відповісти
а ти смішний, цуцик
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03.04.2021 21:12 Відповісти
сказала подворотная шавка!
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03.04.2021 21:29 Відповісти
іван, випий водки і лягай спати
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03.04.2021 21:31 Відповісти
дебилко смокчи далі пока не далі!
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03.04.2021 21:32 Відповісти
В международный розыск по линии Интерпола? Или какой?
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03.04.2021 20:24 Відповісти
Международный - макшане и белорусы?
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03.04.2021 20:24 Відповісти
Армяния ещё
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03.04.2021 20:25 Відповісти
науру,вануту,сев.корея,...на шарике на самом деле не так и мало стран-п@дорасов
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03.04.2021 20:30 Відповісти
Тоді правильно писати "міжпідарасний" розшук.
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03.04.2021 20:46 Відповісти
Розыск то таке. Новичком как Навального или Скрипалей траванут. и что им Европа сделает?
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03.04.2021 20:36 Відповісти
а у нас с https://censor.net/ru/photo_news/3257476/gbr_nachalo_proizvodstvo_po_podozreniyu_v_gosizmene_protiv_medvedchuka_i_kozaka_dokumentом нянчатся
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03.04.2021 20:31 Відповісти
Почему наша импотентная власть не делает так с теми кто посещяет Крым?!
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03.04.2021 20:32 Відповісти
А могла сама таракана в розыск объявить. Но... Для этого надо было не цветы ОМОНу дарить а сносить режим всеми средствами.
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03.04.2021 20:34 Відповісти
Чувствуется кремлевская школа !
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03.04.2021 20:38 Відповісти
Если увидите где Тихановскую с Латушко, ловите и передавайте нам.
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03.04.2021 20:43 Відповісти
А можно еще в нагрузку добавить и своих, начиная с гаранта?
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03.04.2021 20:53 Відповісти
Пошлешь своих детей-внуков с Украиной воевать?
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03.04.2021 21:12 Відповісти
Мы всегда с Украиной дружим, чего нам воевать? Да, тоже увидишь Тихановскую, лови и присылай.
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03.04.2021 21:27 Відповісти
Твой уссатый фюрерок тебя со всеми потрохами скоро в страну-помойку интегрирует. И ваши зольдатен обязаны будут воевать вместе с дикарями. К тому же фюрерок твой давно уже Украину врагом называет. Или ты с уссато-хитрозачесанным не согласен?
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03.04.2021 21:29 Відповісти
болотная фея может только жаб на менцких болотах тероризировать.
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03.04.2021 20:44 Відповісти
Наверное Тихановскую теперь выследят и убьют краповые береты ("эскадроны смерти" Лукашенко)
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03.04.2021 20:45 Відповісти
Розыск - это уже прошлое, сейчас модно вводить санкции!
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03.04.2021 20:48 Відповісти
Картофельный папа почувствовал поддержку Пуйла и начал песпредел.
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03.04.2021 20:51 Відповісти
а международность этого "розыска" заканчивается на границе паРашы с цивилизованным миром.
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03.04.2021 20:53 Відповісти
Тихановская, а кто єто?
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03.04.2021 20:55 Відповісти
самозванка и болотная рабыня.
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03.04.2021 21:08 Відповісти
це ти про себе?
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03.04.2021 21:13 Відповісти
********** уже точно попросил старшего ***** помочь ему со случайными смертями его недругов от инсультов, инфарктов, других внезапных болячек, самоубийств,.... ***** в этих делах не новичок.
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03.04.2021 20:56 Відповісти
Nekomu neinteresno mnenije grazdanina lukosenko kotori jest nikto na zapade.
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03.04.2021 21:07 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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03.04.2021 21:11 Відповісти
Наверно от Волги до Енесея)))
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03.04.2021 21:23 Відповісти
Что тут не понятно? Выдавать ее не будут, но и вернуться она не сможет
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03.04.2021 21:26 Відповісти
Pust luce on zanimajetsia vnutrenimi problemami.IT specialisti samyje lucije jedut iz strani,takix uze 15% ujexalo,ecio 40% skoro ujedut.Jedinstvenaja sfera u nix gde rabotali xoroso.Dalse vraci perspektivnyje takze pokinuli stranu i drugyje specialisti takze jedut iz strani izza rezima lukosenko.Vsio podorazalo u nix,tolko zarplata umensilos
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03.04.2021 21:31 Відповісти
Минск он уже без пяти минут будет территорией вражеской Украине паРаши. И величественная европейская независимая суверенная Беларуская держава вот- вот превратится в гадкую кацапскую колонию. А значить надо обязательно наложить на эту колонию паРаши такие же санкции и перенести площадку переговоров ТКГ с Минска в действительно нейтральную страну, которая точно не будет преданно подчинятся проклятой Москве. И не будет как эта бывшая державы Беларусь ставшая нам вражеской кацапской колонии у паРаши и преступно голосовать и действовать в унисон с проклятым украинцам вражеским Кремлем против Украины".
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03.04.2021 21:33 Відповісти
Эх БАЦЬКО,бацько....
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03.04.2021 21:40 Відповісти
Тихановская обиделась на Украину
Мнения / Общество 02-апр, 23:579 4 505 0

Тихановская: Хотелось бы более решительной позиции Украины для падения режима Лукашенко.

Светлана Георгиевна опять обиделась. Раньше на европейцев за то, что, видите ли недостаточно активно и решительно вводят санкции.

Теперь вот на Украину.

Человек, который месяцами не мог дать четкого ответа на один из ключевых вопросов-тестов на порядочность и рукоподаваемость «Чей Крым», очевидно раздражавшаяся, когда его задавали, и назвавшая такое свое поведение «дипломатией», теперь почему-то недовольна.

Хотя сама она нигде не сказала ни слова поддержки этого государства, седьмой год противостоящего России. А вот апеллирование к Москве вообще и «мудрому» Путину в частности со стороны не политика и ее команды звучат регулярно.

Так чего же вам от Украины надобно, сударыня?

Ведь не признали Лукашенко легитимным правителем, упростили для белорусов условия пребывания, ввели некоторые санкции и работают над новыми.

«Мы хотим убедить официальную Украину. Не то, чтобы убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое», - сказала Тихановская.

Понимает, что политический вес Украины несоизмерим с весом ее и прочих невероятных.

Но благодаря чему так случилось?

Так именно в силу того, что украинцы вели и ведут себя иначе, а белорусы изначально руководствовались принципом: «Мы не хотим как в Украине, нам не нужен свой Майдан, хотим, чтобы тиран сам ушел, геополитических целей не ставим, основы внешней политики Беларуси не пересматриваем».

Давно, давно Тихановская анонсировала приезд в Киев, было дело, что даже утверждала, что есть договоренность о встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Впоследствии все оказалось совсем не так, стало очевидным, что никто в Украине Тихановскую особо не ждет. Очередной «дипломатический прорыв» не случился.

Не плачте, Светлана Георгиевна. Жизнь готовит вам еще много сюрпризов.

ВАДИМ ДОВНАР
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03.04.2021 23:05 Відповісти
Между какой международный ахаххах
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04.04.2021 02:06 Відповісти
Все логічно.
Адже піндоси також відносять подібних протестувальників до категорії "внутрішніх терористів".
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04.04.2021 06:39 Відповісти
в 20 году на славянском базаре пели песню Ой у вишневому саду, а теперь вы плацдарм парашки для наступления на украину, ну вы и твари...
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04.04.2021 21:35 Відповісти
Аляксандер Лукашенка - всенародно обраний Президент Білорусі, причім - з подавляючою перевагою голосів виборців. З якого переляку він "невизнаний" - тому, що не подобається комусь у Брюсселі чи Вільнюсі? Він подобається білорусам, вони переважною більшістю підтримують Лукашенка (хто буває там - запитайте першого зустрічного-пересічного білоруса, а, заодно запитайте, що вони думають про Ціханоускаю (тільки затуліть вуха дітям...)). Для перемоги Лукашенку були геть не потрібні фальсифікації - народ за нього, жодних ілюзій.
А Ціханоуская - дійсно "дурілка картонная": не маючи ні команди, ні політичної партії, ні ЗМІ, ні опозиційної сили, не провівши (роками!) підготовчої агіт.-пропаганд. роботи з народом, захотіла нахаляву захопити владу в країні за рахунок "подвірних протестів пенсіонерів". Перелякана нікчема...
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05.04.2021 10:42 Відповісти
 
 