Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук
Комітет державної безпеки Білорусі вніс колишню кандидатку в президенти Світлану Тіхановську, члена президії Координаційної ради Павла Латушка і ще 15 осіб до переліку фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
На сайті відомства сказано, що розслідується кримінальна справа щодо учасників ініціативи BYPOL за фактом організації 25 березня "актів тероризму в містах Борисові та Мінську, скоєних громадянином Малейчуком В.А".
"Встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної незареєстрованої організації причетні Тіхановська, П.Латушко, а також 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні КДБ.
Як обвинувачуваних у справі про акт тероризму комітет притягнув 18 осіб, фігурантів справи оголосили в міжнародний розшук, готуються документи про екстрадицію Тіхановської і Латушка з Литви та Польщі, повідомляє відомство.
Імена інших громадян, внесених до цього переліку, не вказано.
Генеральна прокуратура Білорусі раніше заявляла про порушення кримінальної справи, фігуранти якої нібито "намагалися провести вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту". Наглядовий орган стверджував, що "організатори планували звинуватити представників органів державної влади у вчиненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей".
Напередодні святкування Дня Волі у BYPOL заявили, що отримали інформацію про підготовку 25 березня "силами Комітету держбезпеки" теракту в одному з будинків органів внутрішніх справ "у рамках плану з дискредитації протестного руху і його повної ліквідації". Після чого в Білорусі могло бути запроваджено надзвичайний стан. Тоді в КДБ жодним чином не прокоментували цю заяву.
Світлана Тіхановська - основна суперниця Лукашенка на виборах президента 9 серпня - через кілька днів після виборів поїхала в Литву через тиск силовиків. 16 жовтня білоруська влада повідомила, що Тіхановську оголошено в міждержавний розшук за статтею про заклики до заподіяння шкоди національній безпеці.
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Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, поверьте».
Полгода назад написано. Всего полгода. Быстро течение истории ускоряется, правда?
Ну, что, друзья, теперь доходит? Теперь, когда колонны российских бэтээров движутся по вашей стране в сторону Ровенской области, понятно, о чем блажил этот полудурок Бабченко, который так не понимает вас, прекрасных уникальных беларусов, у которых лишь бы не Майдан?
В этом пакете только две опции. Либо Майдан. Либо - Кремль.
И если вы думаете, что у вас получится остаться в стороне в этой военной игре, и Недорейх будет лишь использовать вашу страну, как плацдарм для нападения - поверьте. Не получится.
Привет российским либералам, до розовых соплей умилявшимся вашим ботиночкам перед лавками. И умилившим в конце концов и вас.
Нобелевскому лауреату отдельный.
Все стало серьезно.
Все теперь по-взрослому.
если бы путин не отжал крым и даунбас то снова в Украине выбрали бы януковича. Но пока такие дебилы как ты выбрали зеленского...
Мнения / Общество 02-апр, 23:579 4 505 0
Тихановская: Хотелось бы более решительной позиции Украины для падения режима Лукашенко.
Светлана Георгиевна опять обиделась. Раньше на европейцев за то, что, видите ли недостаточно активно и решительно вводят санкции.
Теперь вот на Украину.
Человек, который месяцами не мог дать четкого ответа на один из ключевых вопросов-тестов на порядочность и рукоподаваемость «Чей Крым», очевидно раздражавшаяся, когда его задавали, и назвавшая такое свое поведение «дипломатией», теперь почему-то недовольна.
Хотя сама она нигде не сказала ни слова поддержки этого государства, седьмой год противостоящего России. А вот апеллирование к Москве вообще и «мудрому» Путину в частности со стороны не политика и ее команды звучат регулярно.
Так чего же вам от Украины надобно, сударыня?
Ведь не признали Лукашенко легитимным правителем, упростили для белорусов условия пребывания, ввели некоторые санкции и работают над новыми.
«Мы хотим убедить официальную Украину. Не то, чтобы убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое», - сказала Тихановская.
Понимает, что политический вес Украины несоизмерим с весом ее и прочих невероятных.
Но благодаря чему так случилось?
Так именно в силу того, что украинцы вели и ведут себя иначе, а белорусы изначально руководствовались принципом: «Мы не хотим как в Украине, нам не нужен свой Майдан, хотим, чтобы тиран сам ушел, геополитических целей не ставим, основы внешней политики Беларуси не пересматриваем».
Давно, давно Тихановская анонсировала приезд в Киев, было дело, что даже утверждала, что есть договоренность о встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Впоследствии все оказалось совсем не так, стало очевидным, что никто в Украине Тихановскую особо не ждет. Очередной «дипломатический прорыв» не случился.
Не плачте, Светлана Георгиевна. Жизнь готовит вам еще много сюрпризов.
ВАДИМ ДОВНАР
Адже піндоси також відносять подібних протестувальників до категорії "внутрішніх терористів".
А Ціханоуская - дійсно "дурілка картонная": не маючи ні команди, ні політичної партії, ні ЗМІ, ні опозиційної сили, не провівши (роками!) підготовчої агіт.-пропаганд. роботи з народом, захотіла нахаляву захопити владу в країні за рахунок "подвірних протестів пенсіонерів". Перелякана нікчема...