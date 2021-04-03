УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14506 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
18 163 106

Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди. ФОТОрепортаж

Столичні рятувальники проводять розбір конструкцій будівлі на території приватної садиби. 3 квітня о 15:43 у столичну Службу порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Карла Маркса в Солом'янському районі стався вибух, унаслідок якого обвалилася 2-поверхова будівля, ймовірно, під завалами є люди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління ДСНС у Києві, на місце направили рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в окремому гаражі. Унаслідок вибуху гараж знищено повністю і частково пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню. Пожежники відразу почали розбирати конструкції і шукати можливих постраждалих.

За інформацією власниці гаража, в зруйнованому приміщенні нікого не було.

Дивіться також: Вибух із подальшим горінням стався у квартирі житлового будинку Одеси, 4 особи постраждали, 15 - евакуйовані, - ДСНС. ФОТО

На місці події було проведено засідання штабу з ліквідації НС за участю керівництва РДА, представників ГУ ДСНС України в Києві, Київської аварійно-рятувальної служби та всіх служб енергозабезпечення. Вирішено провести розбір великогабаритних будівельних конструкцій, щоб упевнитися, що під завалами немає постраждалих, а також обмежити доступ сторонніх осіб до місця надзвичайної події.

На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 людей особового складу підрозділів головного управління, а також 3 одиниці техніки та 17 рятувальників КМДА.

Причини НП встановить слідство.

Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди 01

Читайте також: Чоловік загинув від вибуху на території школи на Львівщині, - джерело

Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди 02
Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди 03
Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди 04
Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди 05

Дивіться також: У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4487) Київ (19541) Правоохоронні органи (2708) подія (35) силовики (2514) ДСНС (5127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
А что за ул Карла Маркса в Киеве???
показати весь коментар
03.04.2021 20:47
+9
Карла Маркса? Потужна декоммунизация?
показати весь коментар
03.04.2021 20:48
+9
на соседней улице рядом со мной муж с женой 2-х этажный дом строили несколько лет - рассчитывали на многодетную семью... Вкалывали на 2-работах и + подработка еще..
Закончилось тем, что он надорвал позвоночник, заболел и помер через пару лет..
Жена его продала этот дом и уехала куда то.., А бедные люди (есть такие по соседству) бухают, веселятся и не стремятся ни к чему - живут в допотопных домах оставшихся от дедушек с бабушками....
показати весь коментар
03.04.2021 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
да Карлу пих шо вы о нём думаете..он о вас вообще не думает....а дело в том что там вибух с последствиями
показати весь коментар
03.04.2021 21:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468097 - "вибух с последствиями". Да пох, ибо нехер неповереный газовый баллон оставлять. Или тех.безопасность самогонке
показати весь коментар
03.04.2021 21:56 Відповісти
Я то думал, что КарлокмонМаксо только в Демнянском районе имеется в 2-х экземплярах.
Оказывается и Соломенка коммуняку пригрела
показати весь коментар
03.04.2021 22:42 Відповісти
Улица карла маркса была в Киеве где-то до 92-93го года. Сейчас это Городецкого. Откуда взялась еще одна карла маркса мне непонятно.
показати весь коментар
03.04.2021 22:46 Відповісти
Знаток, хренов.
В Киеве еще и не одна такая улица в пригородах имеется.
показати весь коментар
04.04.2021 06:43 Відповісти
Если Соломенский район -значит Киев.
А если в Жулянах произошло,то писака ,писавший заметку -двоешник
показати весь коментар
04.04.2021 09:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 