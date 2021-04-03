Унаслідок вибуху обвалилася 2-поверхова будівля у Києві: рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди. ФОТОрепортаж

Столичні рятувальники проводять розбір конструкцій будівлі на території приватної садиби. 3 квітня о 15:43 у столичну Службу порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Карла Маркса в Солом'янському районі стався вибух, унаслідок якого обвалилася 2-поверхова будівля, ймовірно, під завалами є люди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління ДСНС у Києві, на місце направили рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння в окремому гаражі. Унаслідок вибуху гараж знищено повністю і частково пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню. Пожежники відразу почали розбирати конструкції і шукати можливих постраждалих.

За інформацією власниці гаража, в зруйнованому приміщенні нікого не було.

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На місці події було проведено засідання штабу з ліквідації НС за участю керівництва РДА, представників ГУ ДСНС України в Києві, Київської аварійно-рятувальної служби та всіх служб енергозабезпечення. Вирішено провести розбір великогабаритних будівельних конструкцій, щоб упевнитися, що під завалами немає постраждалих, а також обмежити доступ сторонніх осіб до місця надзвичайної події.

На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 людей особового складу підрозділів головного управління, а також 3 одиниці техніки та 17 рятувальників КМДА.

Причини НП встановить слідство.

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