Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду
Депутат від "Партії Шарія" у районній раді Одеси, ветеран МВС Олександр Чорноіваненко відкрито розповідає, що при поліції та СБУ існують "ескадрони смерті" та "каральні загони".
Про це повідомив у фейсбуці активіст, голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене запитання до Арсена Авакова, пана Баканова і глави РНБО Данілова. Чому цей пан відкрито поширює пропаганду ФСБ? Чому він сколотив ОЗУ під виглядом громадської організації і розповідає, що він буде патрулювати і охороняти Одесу? З ветеранами МВС і ЗС... Зрозуміло, що він клоун, який спився, але з цього і починалося на Куликовому полі. Козачки, вата і алкоголіки з бомжами", - нагадав Гордієнко.
Він припустив, що "починається активне фсбшне розгойдування Одеси".
"Він активно розповідає, що його підлеглі і колеги зараз служать у поліції і він має оперативну інформацію. Прошу Олега Беха, Віктора Доровського і пана Костенка дати правову оцінку заявам цього депутата з партії Шарія. Його організація - це аналог тих же козачків, які потім займалися диверсіями на користь ФСБ. Ну і вишенька, за пропозицією цього шарійця депутати одеської райради вирішили дестабілізувати обстановку в Одесі, начепивши якусь табличку на Будинок профспілок. Загострення на фронті завжди синхронізується з активністю прихованої агентури", - підкреслив Гордієнко.
У коментарі до посту він доклав посилання на передачу каналу КРТ, яка опублікована в січні 2021 року. Олександр Чорноіваненко розповідає про події 2 травня в Одесі. "На його думку, події 2 травня в Одесі, після яких одеський Антимайдан виявився розгромленим, а в Будинку профспілок загинули 48 осіб, були "ексцесом виконавця". Люди, які прийшли після Майдану до влади, хотіли залякати Одесу, щоб не повторився Крим і Донбас, але ситуація раптово вийшла з-під контролю", - йдеться в описі до ролика.
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но не тонет.. такие сказочные идиоты нужны всегда и везде...
ДУЖЕ ШКОДА ЩО ТЕБЕ НЕ ЗАЦЕПИЛИ ЦІ ЕСКАНДРОНИ СЄПАР ТИ ПРОКАЦАПСЬКИЙ
Одеський ветеран МВС и депутат райради від проросійських яничар з кремлівської "партії пса шарка" Чорноіваненко злочинно поширює російську пропаганду. Тільки виходить так що наше марне СБУ,МВД.. чомусь закриває на це очі. Ну і значить напрошується такий висновок що наша влада капітулянтів цих слуг незрозуміло якого народу але видно не українського. Вона точно що при нагоді наддасть йому Іуді можливість балотуватися в і так не зовсім проукраїнську Раду. Точно так як вона злочинно сприяла запеклому злочинцю, бандиту, терористу -виродку Аксьонову стати ворожим нам українцям депутатом в зРаді. І видно що тільки для знищення України.
есть-пенсы-коррупционеры и преступники выщеозначеных структур и их подельники/соучастники-суды,зрада,и тд.