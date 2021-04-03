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Новини
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Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду

Одеський ветеран МВС і депутат райради від

Депутат від "Партії Шарія" у районній раді Одеси, ветеран МВС Олександр Чорноіваненко відкрито розповідає, що при поліції та СБУ існують "ескадрони смерті" та "каральні загони".

Про це повідомив у фейсбуці активіст, голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене запитання до Арсена Авакова, пана Баканова і глави РНБО Данілова. Чому цей пан відкрито поширює пропаганду ФСБ? Чому він сколотив ОЗУ під виглядом громадської організації і розповідає, що він буде патрулювати і охороняти Одесу? З ветеранами МВС і ЗС... Зрозуміло, що він клоун, який спився, але з цього і починалося на Куликовому полі. Козачки, вата і алкоголіки з бомжами", - нагадав Гордієнко.

Він припустив, що "починається активне фсбшне розгойдування Одеси".

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"Він активно розповідає, що його підлеглі і колеги зараз служать у поліції і він має оперативну інформацію. Прошу Олега Беха, Віктора Доровського і пана Костенка дати правову оцінку заявам цього депутата з партії Шарія. Його організація - це аналог тих же козачків, які потім займалися диверсіями на користь ФСБ. Ну і вишенька, за пропозицією цього шарійця депутати одеської райради вирішили дестабілізувати обстановку в Одесі, начепивши якусь табличку на Будинок профспілок. Загострення на фронті завжди синхронізується з активністю прихованої агентури", - підкреслив Гордієнко.

Одеський ветеран МВС і депутат райради від Партії Шарія Чорноіваненко поширює російську пропаганду 01

У коментарі до посту він доклав посилання на передачу каналу КРТ, яка опублікована в січні 2021 року. Олександр Чорноіваненко розповідає про події 2 травня в Одесі. "На його думку, події 2 травня в Одесі, після яких одеський Антимайдан виявився розгромленим, а в Будинку профспілок загинули 48 осіб, були "ексцесом виконавця". Люди, які прийшли після Майдану до влади, хотіли залякати Одесу, щоб не повторився Крим і Донбас, але ситуація раптово вийшла з-під контролю", - йдеться в описі до ролика.

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Автор: 

дезінформація (343) депутат (1779) Одеса (5476) пропаганда (2812) росія (65415) фейк (746)


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Топ коментарі
+53
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 34
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03.04.2021 22:29
+31
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 1445
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03.04.2021 22:14
+29
Шо такое "ветеран" МВД? Это просто бывший мусорылло!
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03.04.2021 22:23
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Та невже...
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03.04.2021 22:11 Відповісти
мусор он и сегодня мусор а этот конкретно еще и дебил при чем не по прикиду а в натуре..
но не тонет.. такие сказочные идиоты нужны всегда и везде...
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03.04.2021 22:13 Відповісти
Шо такое "ветеран" МВД? Это просто бывший мусорылло!
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03.04.2021 22:23 Відповісти
Не стоит всех равнять под одну гребенку. Уж поверьте.
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03.04.2021 22:48 Відповісти
Хотя, я бы это "чудо" отправил в психлечебницу.
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03.04.2021 22:57 Відповісти
Опять в упор не видят и не слышат ни рюкзаков ни баклан ,ни «слуги 😈»бздливые , ручные только за испорченные 🚪 двери , дело шьют ?
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04.04.2021 08:20 Відповісти
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 34
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03.04.2021 22:29 Відповісти
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03.04.2021 22:50 Відповісти
зєлєнське візьме збере РНБО і накладе на нього санкції. І питання вирішене!
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03.04.2021 22:12 Відповісти
на гіляку
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03.04.2021 22:12 Відповісти
Фейковый деятель от фейковой партии распространяет фейки
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03.04.2021 22:13 Відповісти
За бездіяльності/сприяння фейкової поточної влади...
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03.04.2021 22:15 Відповісти
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 1445
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03.04.2021 22:14 Відповісти
Одесский ветеран МВД и депутат райсовета от "Партии Шария" Черноиваненко распространяет российскую пропаганду - Цензор.НЕТ 7560...а потом на прием к проктологоанатому
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03.04.2021 22:15 Відповісти
А что вы хотите от откровенного врага? Финансируйте и дальше это...
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03.04.2021 22:15 Відповісти
И ещё как витиран нквд он платит 25-50% от потужно реформованных тарифов, ездит в троллейбусе бесплатно и лечится в спец больничке. И все это за счёт Украины
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03.04.2021 22:16 Відповісти
в чем новость? что может распространять мусор из "партии" шмария? я бы удивился, если бы это существо агитировало за Украину и против *****. а так все закономерно.
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03.04.2021 22:19 Відповісти
новость в том , что шобла зелёных не замечает , в упор не видит у себя под носом ВРАГА ТЕРРОРИСТА НАСТОЯЩЕГО , но Антоненко из-за клоуна в тюряге гниет
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04.04.2021 08:27 Відповісти
За эту памятную табличку проголосовало большинство рай. совета Одессы, выбранного народом на выборах!
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03.04.2021 22:20 Відповісти
Не будет ее там. Хорошие люди демонтируют и табличку, и вату.
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03.04.2021 22:26 Відповісти
Домашний арест, конечно, не страшно, но сидеть там не каждому и понравится!
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03.04.2021 22:34 Відповісти
Таки будет. Места повыше нужны для хороших людей.
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03.04.2021 23:42 Відповісти
"начинается активное фсбшное раскачивание Одессы". всё делается для того чтобы внезапно ударить со стороны Одессы и со стороны Беларуси, закрыть Украину и ядерным оружием припугнуть ЕС, чтобы не сунулись в конфликт. А потом делай с Украиной всё что пожелаешь.Источник: https://censor.net/ru/n3257481
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03.04.2021 22:20 Відповісти
лол. мусарня - кузница путинско-террористических кадров. какая неожиданность
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03.04.2021 22:22 Відповісти
Пендуля под сраку уроду в дыныру, пусть поживет и насладится всеми прелестями жизни в клоаке.
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03.04.2021 22:23 Відповісти
КГБшного волка Владимира Познера выгнали из Грузии... какой позор...
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03.04.2021 22:23 Відповісти
Мавзолейная пропаганда совок сожрала,то же ждет и РАБссию...
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03.04.2021 22:27 Відповісти
Ждём санкции СНБО!!! Ни полиция, ни СБУ это чмо не интересует.
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03.04.2021 22:28 Відповісти
Пятилетки за 4 года строили,типа Поднятая Целина,а зачем она если ума нима
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03.04.2021 22:30 Відповісти
Шаритутка. Вас понял.
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03.04.2021 22:32 Відповісти
люстрацію потрібно було розпочинати з 1991-го року. І в першу чергу її проводити в зросійщених регіонах.
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03.04.2021 22:35 Відповісти
Ще в 1998-му СДПУ(о) були чи не зразком патріотичності, принаймі, в гаслах. Жодного натяку не було на капітуляцію касапам. Мало того; тоді ця партія була найбільш футбольною, і навіть впроваджували в суспільство україноцентризм через футбол.
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03.04.2021 22:51 Відповісти
Японии пропаганда не нужна,их техника и без этого лучшая в Мире... Мавзолейным дятлам этого никогда не понять... ни в жысть
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03.04.2021 22:35 Відповісти
квартальне чьмо баканов "бореться" з кнтрабандаю.
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03.04.2021 22:36 Відповісти
Если бы в сбу были эскадроны смерти, то петушарий уже давно бы был в аду. А этот витеран мусарки уже бы давно строчил минеты на зоне.
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03.04.2021 22:38 Відповісти
Япония строит свой авианосец впервые после 2 Мировой войны.... а также модернизирует 2 вертолетоносца "Идзума" и "Хюга",закупит 18 истребителей F-35 В,которые будут использоваться на авианосце.
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03.04.2021 22:43 Відповісти
А они после ядерного удара расплавятся сразу или через пол часа?
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03.04.2021 22:51 Відповісти
Андрюха,Япония победила во 2 Мировой... и не признала ее итоги Фейковые,ты хоть знаешь об этом?
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03.04.2021 22:55 Відповісти
Да да, мы помним там парады в Хиросиме, а потом в Нагасаки...
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03.04.2021 23:00 Відповісти
Путлер засекретил паБЕДУ Мавзолейного быдла на братом Гитлером до 2040 года... вернее пролил Горбачевский запрет от 1989 года,дятел ты Андрюха...
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03.04.2021 23:03 Відповісти
Указ Путлера вступил в силу 19 июня 2020 года,отныне ты о войне Джугашвили ничего не узнаешь
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03.04.2021 23:08 Відповісти
а Порт-Артур і Цусіму теж пам'ятаєш?
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04.04.2021 00:42 Відповісти
По факту авианосцев там 6 (легких)! Даже любителей нюхать чужие трусы, очень упороло китайская и северокорейская мутня
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03.04.2021 22:52 Відповісти
Одесский ветеран МВД? Что это такое?
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03.04.2021 22:48 Відповісти
Нуу - они совсем не ровня харьковским,там катакомб совсем нет....
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04.04.2021 09:42 Відповісти
Эх! ... Не до таких, как он, сейчас... Есть более срочные расследования государственной важности, как-то: кто нарисовал письку на дверях ОП??? или: куда девались остальные порнографические карты, за продажу которых осуждён мужчина на Тернопольщине???
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03.04.2021 22:49 Відповісти
Путлер секретным указом засекретил деятельность Вчк-ОГПУ_НКВД-КГБ с декабря 1917 года и до 2044 года,другими словами полный Атас....
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03.04.2021 22:53 Відповісти
при полиции и СБУ существуют "эскадроны смерти" и "карательные отряды"

Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 2977
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03.04.2021 22:55 Відповісти
Самое печальное, но ты, Welt, не далек от истины.
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03.04.2021 23:20 Відповісти
На жаль, так... аваківські сміття з гумовою довбнею для відбивання бруньків...
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03.04.2021 23:25 Відповісти
Хуже. Написать здесь не могу, но знаю. И "бруньки" - мелочь.
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03.04.2021 23:27 Відповісти
Смартфоном його...
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03.04.2021 23:02 Відповісти
В Одесі не залишилося патріотів які б начистили дзьоб цього ****** ??
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03.04.2021 23:03 Відповісти
патріоти сидять по тюрмах
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04.04.2021 00:43 Відповісти
на жаль пан правий..
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04.04.2021 08:01 Відповісти
Я не понимаю. Неужели нельзя этих уродов по украинскому законодательству к ответу призвать? ППЦ. Если нельзя так меняйте его нахрен, чтобы можно было.
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03.04.2021 23:23 Відповісти
Пора штрафбаты создавать. Ну а куда этих ветеранов МВД девать? А так на пару лет в шратфбат по разминированию жителей Дамбаса. Саперский штрафбат для прокремлевски настроенных ветеранов МВД,СБУ, инвалидов советской армии, участников ВОВ туда же) и их пособников.
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04.04.2021 00:47 Відповісти
думаю ему мало осталось...
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04.04.2021 01:55 Відповісти
епутат от "Партии Шария" в районном совете Одессы, ветеран МВД Александр Черноиваненко открыто рассказывает, что при полиции и СБУ существуют "эскадр Источник: https://censor.net/ru/n3257481
ДУЖЕ ШКОДА ЩО ТЕБЕ НЕ ЗАЦЕПИЛИ ЦІ ЕСКАНДРОНИ СЄПАР ТИ ПРОКАЦАПСЬКИЙ
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04.04.2021 02:20 Відповісти
Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 727
Одеський ветеран МВС и депутат райради від проросійських яничар з кремлівської "партії пса шарка" Чорноіваненко злочинно поширює російську пропаганду. Тільки виходить так що наше марне СБУ,МВД.. чомусь закриває на це очі. Ну і значить напрошується такий висновок що наша влада капітулянтів цих слуг незрозуміло якого народу але видно не українського. Вона точно що при нагоді наддасть йому Іуді можливість балотуватися в і так не зовсім проукраїнську Раду. Точно так як вона злочинно сприяла запеклому злочинцю, бандиту, терористу -виродку Аксьонову стати ворожим нам українцям депутатом в зРаді. І видно що тільки для знищення України.
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04.04.2021 06:44 Відповісти
Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 733
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04.04.2021 06:46 Відповісти
Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду - Цензор.НЕТ 5911
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04.04.2021 06:47 Відповісти
І що, бакланівські утирки витирають соплі, після таких заяв у їхній присутності цього дірявого ...АНДОНА?
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04.04.2021 07:43 Відповісти
А що Авака буде розбовідати який він русскоязичний "націоналіст" і переслідувати українських патріотів які боронили Одесу від рашиської чуми. І чому цей агент москви досі на волі ?
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04.04.2021 09:08 Відповісти
Почему он жив еще?
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04.04.2021 09:25 Відповісти
МАЛО ИХ СУК В ОДЕССЕ СПАЛИЛИ !!! НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ !!!
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04.04.2021 14:45 Відповісти
нет никаких ветеранов мвс,мчс,гпу,сбу.
есть-пенсы-коррупционеры и преступники выщеозначеных структур и их подельники/соучастники-суды,зрада,и тд.
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04.04.2021 16:16 Відповісти
мусор - завжди мусор... цих і могила не виправить.
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04.04.2021 22:38 Відповісти
 
 