Одеський ветеран МВС і депутат райради від "Партії Шарія" Чорноіваненко поширює російську пропаганду

Депутат від "Партії Шарія" у районній раді Одеси, ветеран МВС Олександр Чорноіваненко відкрито розповідає, що при поліції та СБУ існують "ескадрони смерті" та "каральні загони".

Про це повідомив у фейсбуці активіст, голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене запитання до Арсена Авакова, пана Баканова і глави РНБО Данілова. Чому цей пан відкрито поширює пропаганду ФСБ? Чому він сколотив ОЗУ під виглядом громадської організації і розповідає, що він буде патрулювати і охороняти Одесу? З ветеранами МВС і ЗС... Зрозуміло, що він клоун, який спився, але з цього і починалося на Куликовому полі. Козачки, вата і алкоголіки з бомжами", - нагадав Гордієнко.

Він припустив, що "починається активне фсбшне розгойдування Одеси".

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"Він активно розповідає, що його підлеглі і колеги зараз служать у поліції і він має оперативну інформацію. Прошу Олега Беха, Віктора Доровського і пана Костенка дати правову оцінку заявам цього депутата з партії Шарія. Його організація - це аналог тих же козачків, які потім займалися диверсіями на користь ФСБ. Ну і вишенька, за пропозицією цього шарійця депутати одеської райради вирішили дестабілізувати обстановку в Одесі, начепивши якусь табличку на Будинок профспілок. Загострення на фронті завжди синхронізується з активністю прихованої агентури", - підкреслив Гордієнко.

У коментарі до посту він доклав посилання на передачу каналу КРТ, яка опублікована в січні 2021 року. Олександр Чорноіваненко розповідає про події 2 травня в Одесі. "На його думку, події 2 травня в Одесі, після яких одеський Антимайдан виявився розгромленим, а в Будинку профспілок загинули 48 осіб, були "ексцесом виконавця". Люди, які прийшли після Майдану до влади, хотіли залякати Одесу, щоб не повторився Крим і Донбас, але ситуація раптово вийшла з-під контролю", - йдеться в описі до ролика.

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