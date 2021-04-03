Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан

Якщо викрадення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса підлаштовано, йому може загрожувати смертельна небезпека.

Таке припущення висловив у фейсбуці бізнесмен і політик Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Щодо зникнення судді Чауса в Молдові. Хотілося б вірити, що викрадення судді Чауса в Кишиневі здійснили українські спецслужби, чи то НАБУ, ГУРМО, чи ще хто-небудь. Якщо це так, то зніму капелюха... Але якщо я помиляюся і втеча Чауса - це превентивна спроба уникнути екстрадиції, організована людьми, які забезпечили йому втечу в Кишинів, то Чаусу може загрожувати смертельна небезпека", - пише Корбан.

Він зазначає, що суддя-втікач - важливий свідок і співучасник цілої низки тяжких злочинів, "від ручного політизованого суддівства до навіть власного викрадення у 2016 році".

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Корбан "готовий запропонувати всі свої можливості, зокрема фінансові й організаційні", щоб допомогти українським спецслужбам у пошуку Чауса.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса.

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