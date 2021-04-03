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Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан

Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан

Якщо викрадення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса підлаштовано, йому може загрожувати смертельна небезпека.

Таке припущення висловив у фейсбуці бізнесмен і політик Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Щодо зникнення судді Чауса в Молдові. Хотілося б вірити, що викрадення судді Чауса в Кишиневі здійснили українські спецслужби, чи то НАБУ, ГУРМО, чи ще хто-небудь. Якщо це так, то зніму капелюха... Але якщо я помиляюся і втеча Чауса - це превентивна спроба уникнути екстрадиції, організована людьми, які забезпечили йому втечу в Кишинів, то Чаусу може загрожувати смертельна небезпека", - пише Корбан.

Він зазначає, що суддя-втікач - важливий свідок і співучасник цілої низки тяжких злочинів, "від ручного політизованого суддівства до навіть власного викрадення у 2016 році".

Читайте також: У Молдові невідомі викрали українського суддю-втікача Чауса, який просив там політичного притулку, - адвокат

Корбан "готовий запропонувати всі свої можливості, зокрема фінансові й організаційні", щоб допомогти українським спецслужбам у пошуку Чауса.

Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан 01

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса.

Читайте також: Суддя-утікач Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові

Автор: 

Корбан Геннадій (189) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+19
Да ладно про честноть. Это не про эту страну. Поинтересуйся сколько тысячам невинных людей, такие как чаус покалечили жизни незаконными приговорами.
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03.04.2021 22:55
+14
Циркова вистава зеленого балагана триває !!!)))
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03.04.2021 22:50
+14
Попроси новую методичку.
Ну чесслово, задрал ты своими дебильными шаблонами
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03.04.2021 22:56
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живи чесно,и не нужно никуда убегать и потом сс@цца
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03.04.2021 22:48 Відповісти
Да ладно про честноть. Это не про эту страну. Поинтересуйся сколько тысячам невинных людей, такие как чаус покалечили жизни незаконными приговорами.
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03.04.2021 22:55 Відповісти
Блогерша из Киева предпочла «сдохнуть в Москве»

это вам не "Увидеть Неаполь и умереть"
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03.04.2021 23:14 Відповісти
Хто ж їй, курві, боронить?
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04.04.2021 00:06 Відповісти
хто ця розумна дівчина?
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04.04.2021 00:33 Відповісти
це та тупорила скотина, що щось про мову говорило, а потім ховалось?
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04.04.2021 11:47 Відповісти
Пете не пох
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03.04.2021 23:33 Відповісти
Тебе Петя до сих пор в штаны гадит?
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04.04.2021 00:54 Відповісти
Скоріш за все криворуке ті штани не пере з дитинства...
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04.04.2021 07:27 Відповісти
А на шо? Ще 73% не попрали... БІЛЬШИСТЬ!
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04.04.2021 22:36 Відповісти
Та невже він там того Чауса "замочив як колись і брата (не плутати з братом Єрмака, це інша історія)?
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04.04.2021 08:07 Відповісти
Аналогічно.
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04.04.2021 08:03 Відповісти
От это паника в Будке сегодня будет, если спецслужбы этого хмыря спеленали
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03.04.2021 22:48 Відповісти
№38
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03.04.2021 23:06 Відповісти
Предполагаю что будка сама решила такого свидетеля убрать
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03.04.2021 23:37 Відповісти
А чому це у вашій рюмочній "Будка", де ти бухаєш разом із районними волоцюгами, з цього приводу буде паніка?
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04.04.2021 00:15 Відповісти
Он отмечает, что беглый судья - важный свидетель и соучастник целого ряда тяжких преступлений, "от ручного политизированного судейства до даже собственного похищения в 2016 году".

Так может, он просто ещё раз сам себя украл?
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03.04.2021 22:49 Відповісти
Тре нову статтю накрапати-Самоукрадство !!!!))))
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03.04.2021 22:52 Відповісти
Циркова вистава зеленого балагана триває !!!)))
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03.04.2021 22:50 Відповісти
Попроси новую методичку.
Ну чесслово, задрал ты своими дебильными шаблонами
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03.04.2021 22:56 Відповісти
Не подобається, не читай !!!))))
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03.04.2021 23:01 Відповісти
Херню не неси!
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03.04.2021 23:41 Відповісти
Не подобається, не читай !!!))
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03.04.2021 23:44 Відповісти
А для кого пишеш?
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04.04.2021 01:10 Відповісти
Одному мне похер, если этого чавеса убьют?
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03.04.2021 22:52 Відповісти
Ти не один !!!)))
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03.04.2021 22:54 Відповісти
Я висловлюю занепокоєння з цього приводу. Глибоке.
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03.04.2021 23:04 Відповісти
Занепокоєння неосяжне,а глибока ,це стурбованість !!!)))
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03.04.2021 23:06 Відповісти
*****. Я ржу! Почнемо з підлоги чи зразу постріли з цибулі? Вельте, ти зробив мій вечір!
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03.04.2021 23:08 Відповісти
Упс!!!
А пятый должен напрячься однозначно.
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03.04.2021 22:54 Відповісти
З полегшенням ,недолуге!!! Зміни методичку,тебе щось на п"ятому заклинило !!!)))
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03.04.2021 23:02 Відповісти
Навіщо нам тут репортаж з гей-оргії, у якій ти береш участь? Нас не цікавить, що має зараз робити п'ятий партнер, за яким ти будеш ганятися з ділдом та мухобійкою!
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03.04.2021 23:06 Відповісти
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03.04.2021 23:12 Відповісти
Лілую!!!
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03.04.2021 23:13 Відповісти
Твои больные фантазии, которые ты практикуешь, мог бы и не выставлять на обсуждение.
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03.04.2021 23:30 Відповісти
Хло, най тя фрас трафив!
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03.04.2021 23:37 Відповісти
аха!!вать гута убила!!
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03.04.2021 23:41 Відповісти
Я, родом из Мариуполя... Русскоязычный. То нехай їм усім дупу розірве! Все буде Україно!

Синьо-жовтий прапор, що напитався кров'ю, стає червоно-чорним.
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03.04.2021 23:58 Відповісти
Ти вистрелив з цибулі і потрапив повз мету - мені подобаються дівчата, від яких приємно пахне шоколадним інтимним гелем 💖💖💖 А гомосексуальні обмазування зеленим гімном залишимо вам, 73% зе-зе.
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03.04.2021 23:57 Відповісти
Яке ж ти недолуге. Киев москву прородил, Киев ее и отпоет!
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03.04.2021 23:59 Відповісти
Я щось пропустив?
Повернулась наша іграшка, від якої труситься земна твердь, а небесна - гримить?
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04.04.2021 00:02 Відповісти
Та ні, це начебто не Ділдовоєвалов
(хоча це не точно)
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04.04.2021 00:08 Відповісти
Мабуть, то таки не він, а шкода... Хоча ці персонажі схожі між собою, ніби їх множили на одному ксероксі .
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04.04.2021 02:03 Відповісти
До речі, на тему "діди воювали" - згадав оцю історію... Той випадок, коли автор написав гідну містику абсолютно без совкового ура-патріотизьму, "дилдов на палке" і "можем повторить". Простий сюжет, але чомусь зайшло:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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04.04.2021 10:24 Відповісти
Боже... Сильна річ. Написано простими і чесними словами.
Нагадався мій уже, нажаль, покійний товариш. Він колись нюхнув пороху у Нагірному Карабаху, там отримав кульове та осколкове поранення. Говорити про тих півроку в армії Коля не любив, хоча про решту часу служби розповідав багато, охоче і завжди весело. А якось після п'ятої чи шостої чарки (я рідко вживаю спиртне, особливо у таких кількостях) він розповів про те, як там було насправді. Паралелі з цим оповіданням дуже чіткі (єдине, Коля нічого не казав про потойбічну складову).
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04.04.2021 19:34 Відповісти
Хай тоді спробує Аїду взятку дати.
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03.04.2021 22:58 Відповісти
Придурок Корбан, коли родумує про те, що Чауса могли вкрасти українські спецслужби.
Або придурок Зе, якщо таке насправді сталось.
Куди простіше дочекатись екстрадикції. Рано чи пізно вона має статись. Підозрюю, що оце "викрадення" і є етапом екстрадикції: затримала Чауса місцева поліція і повезла до буцегарні з наступним етапуванням. А те, що всі адвокати в таких випадках кричать про "викрадення" - то це така їхня робота.
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03.04.2021 22:59 Відповісти
не думаю теж,що сбу буде злодія і хабарника викрадати і псувати відношення з Молдовою і з Санду,друге діло якби то був військовий злочинець
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04.04.2021 10:17 Відповісти
Я стурбований.
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03.04.2021 23:00 Відповісти
Глибоко? А занепокоєн як,неосяжно??)))
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03.04.2021 23:04 Відповісти
Та ще й як неосяжно!

Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан - Цензор.НЕТ 2927
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03.04.2021 23:09 Відповісти
нет слов. Рыдаю!
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04.04.2021 00:01 Відповісти
😂
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04.04.2021 00:23 Відповісти
З якого дива ви Корбана називаєте зеленим?
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03.04.2021 23:34 Відповісти
всі вони - бєніна паства *)
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03.04.2021 23:57 Відповісти
"4 апреля 2021 года столо известно, что https://censor.net/ru/news/3257471/v_moldove_neizvestnye_pohitili_ukrainskogo_sudyubegletsa_chausa_prosivshego_tam_politicheskoe_ubejische" - та сьогодні вродь би тільки третє...
Це що, лише завтра Чауса мають "викрасти", а сьогодні він десь ще гуляє?
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03.04.2021 23:02 Відповісти
У сусідів Надинівки сьогодні буде черговий приступ реготу... (Це рідне село Колі Чауса). Вони й так, у 2016-му, стібалися з надинівців, питаючи, чи у всіх голодранців Надинівки, у погрібах трьохлітрові банки з доларами стоять... Сам чув, коли туди на рибалку їздив... (У Надинівці хороші рибні місця, на Десні...).
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04.04.2021 07:05 Відповісти
"Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз" ©
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04.04.2021 09:04 Відповісти
"Вор должен сидеть в тюрьме!" (с)
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03.04.2021 23:18 Відповісти
не вор а реформатор.
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03.04.2021 23:29 Відповісти
Этот честный за решёткой должен был давно сидеть
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03.04.2021 23:21 Відповісти
Скоро узнаем. Но, судя по последним событиям, это таки НАБУ=)
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03.04.2021 23:38 Відповісти
4 апреля 2021 года столо известно, что https://censor.net/ru/news/3257471/v_moldove_neizvestnye_pohitili_ukrainskogo_sudyubegletsa_chausa_prosivshego_tam_politicheskoe_ubejische. Источник: https://censor.net/ru/n3257482 цензор??алло!! если человека похитят только завтра??зачем писать об этом ещё сегодня!!??
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03.04.2021 23:39 Відповісти
Это пяццць!
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04.04.2021 01:08 Відповісти
Это статья об Корбане? Он, шо таким образом решил пропиарицца? Мол, возможности такие, шо и спецслужбам не снились.
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04.04.2021 00:38 Відповісти
Меня одного во всей этой истории смущает, что за этого судью так переживает Корбан? Бенина шестерка...
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04.04.2021 02:26 Відповісти
да рот их трахать, убьют и одним ...ДОРОМ на этой земле будет меньше.
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04.04.2021 07:38 Відповісти
гарні гроші накрав, знайшлись і на нього робін гуди, але бідним вони не віддадуть і навіть на пожертви хворим дітям не відсиплять. Кримінал він такий..
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04.04.2021 08:05 Відповісти
Спать не могу,так переживаю,чтобы с этой чаусой ничего не случилось...
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04.04.2021 08:11 Відповісти
Интересно, а кто же все таки эти "те", кто помог судье Чаусу совершить побег в Кишинев, что даже Корбан готов финансово вложиться, что бы раскрыть весь этот шахер-махер? Я так понял Корбан намекает на бывшего президента с молдавскими корнями. Поэтому и Молдавия, а не Рашка.
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04.04.2021 08:29 Відповісти
Корупционеры и продажные судьи, которые всю жизнь воровали у народа, должны знать, что никто как они, подвергают свою жизнь и жизнь близких людей скрываясь от украинского правосудия за границей
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04.04.2021 08:48 Відповісти
---опасности...
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04.04.2021 08:49 Відповісти
будет смеху если местные бандюки банально трусят денежный мешок...по законам молдовы это уже не судья, а банальный казнокрад-беглец
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04.04.2021 08:55 Відповісти
ЕЩЕ Б ПАРУ ТЫСЯЧ ИХ ВЫКРАЛИ И НЕ ВЕРНУЛИ !)
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04.04.2021 14:44 Відповісти
И никто не узнает , где могилка его .... Он просто много знал . Большие деньги - большие проблемы . Зачистка концов . Аминь .
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04.04.2021 14:45 Відповісти
Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куи продэст) - "кому выгодно?" Тот , кто знает и помнит предисторию этой судейской твари , тот сможет найти концы этого запутанного клубочка . Вряд ли ему уже понадобятся трехлитровые банки с долларами ....
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04.04.2021 14:54 Відповісти
В Украине огромное количество судей-взяточников. Но за ними никто не гоняется. Явно какой-то олигархической группировке на мозоль наступил. А мы удивляемся, почему судьи судят в угоду олигархам.
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05.04.2021 17:09 Відповісти
Корбан это один из наиболее приближенных к коломойскому. Был таким, есть и будет.
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05.04.2021 17:37 Відповісти
 
 