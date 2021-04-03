Якщо викрадення Чауса організували ті, хто допоміг йому втекти з України, судді може загрожувати смертельна небезпека, - Корбан
Якщо викрадення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса підлаштовано, йому може загрожувати смертельна небезпека.
Таке припущення висловив у фейсбуці бізнесмен і політик Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.
"Офіційно. Щодо зникнення судді Чауса в Молдові. Хотілося б вірити, що викрадення судді Чауса в Кишиневі здійснили українські спецслужби, чи то НАБУ, ГУРМО, чи ще хто-небудь. Якщо це так, то зніму капелюха... Але якщо я помиляюся і втеча Чауса - це превентивна спроба уникнути екстрадиції, організована людьми, які забезпечили йому втечу в Кишинів, то Чаусу може загрожувати смертельна небезпека", - пише Корбан.
Він зазначає, що суддя-втікач - важливий свідок і співучасник цілої низки тяжких злочинів, "від ручного політизованого суддівства до навіть власного викрадення у 2016 році".
Корбан "готовий запропонувати всі свої можливості, зокрема фінансові й організаційні", щоб допомогти українським спецслужбам у пошуку Чауса.
Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса.
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это вам не "Увидеть Неаполь и умереть"
Так может, он просто ещё раз сам себя украл?
Ну чесслово, задрал ты своими дебильными шаблонами
А пятый должен напрячься однозначно.
Синьо-жовтий прапор, що напитався кров'ю, стає червоно-чорним.
Повернулась наша іграшка, від якої труситься земна твердь, а небесна - гримить?
(хоча це не точно)
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
Нагадався мій уже, нажаль, покійний товариш. Він колись нюхнув пороху у Нагірному Карабаху, там отримав кульове та осколкове поранення. Говорити про тих півроку в армії Коля не любив, хоча про решту часу служби розповідав багато, охоче і завжди весело. А якось після п'ятої чи шостої чарки (я рідко вживаю спиртне, особливо у таких кількостях) він розповів про те, як там було насправді. Паралелі з цим оповіданням дуже чіткі (єдине, Коля нічого не казав про потойбічну складову).
Або придурок Зе, якщо таке насправді сталось.
Куди простіше дочекатись екстрадикції. Рано чи пізно вона має статись. Підозрюю, що оце "викрадення" і є етапом екстрадикції: затримала Чауса місцева поліція і повезла до буцегарні з наступним етапуванням. А те, що всі адвокати в таких випадках кричать про "викрадення" - то це така їхня робота.
Це що, лише завтра Чауса мають "викрасти", а сьогодні він десь ще гуляє?