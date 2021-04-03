Кулеба закликав главу ОБСЄ Лінде відкрити додаткові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде обговорили загострення ситуації на сході України і в Криму.

Телефонна розмова відбулася 3 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністр детально поінформував співрозмовницю про системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, а також нарощування російської військової присутності поблизу кордонів нашої держави", - наголошується в повідомленні.

Як підкреслили в МЗС, Кулеба звернув особливу увагу на збільшення упрподовж останніх тижнів інтенсивності російської пропаганди, зокрема системні спроби поширювати дезінформацію про нібито підготовку України до здійснення військової ескалації.

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"Глава МЗС України запевнив співрозмовницю, що подібні звинувачення не мають нічого спільного із дійсністю, адже Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхам врегулювання конфлікту та деокупації українських територій", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

Зі свого боку, Лінде вказала на виваженість дій України в умовах загострення Росією безпекової ситуації. Голова ОБСЄ запевнила в подальшій незмінній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

Як заявили в МЗС, Кулеба наголосив на критичній важливості чітких і сильних дипломатичних сигналів, аби демотивувати Росію від будь-яких подальших деструктивних дій: "Ми всі маємо залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну", - підкреслив глава МЗС.

Він закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону: "У наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії. І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією", - підкреслив міністр.

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Співрозмовники окремо обговорили підготовку до інавгураційного саміту Кримської платформи..