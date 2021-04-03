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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Кулеба закликав главу ОБСЄ Лінде відкрити додаткові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону

Кулеба закликав главу ОБСЄ Лінде відкрити додаткові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде обговорили загострення ситуації на сході України і в Криму.

Телефонна розмова відбулася 3 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністр детально поінформував співрозмовницю про системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, а також нарощування російської військової присутності поблизу кордонів нашої держави", - наголошується в повідомленні.

Як підкреслили в МЗС, Кулеба звернув особливу увагу на збільшення упрподовж останніх тижнів інтенсивності російської пропаганди, зокрема системні спроби поширювати дезінформацію про нібито підготовку України до здійснення військової ескалації. 

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"Глава МЗС України запевнив співрозмовницю, що подібні звинувачення не мають нічого спільного із дійсністю, адже Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхам врегулювання конфлікту та деокупації українських територій", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

Зі свого боку, Лінде вказала на виваженість дій України в умовах загострення Росією безпекової ситуації. Голова ОБСЄ запевнила в подальшій незмінній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

Як заявили в МЗС, Кулеба наголосив на критичній важливості чітких і сильних дипломатичних сигналів, аби демотивувати Росію від будь-яких подальших деструктивних дій: "Ми всі маємо залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну", - підкреслив глава МЗС.

Він закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону: "У наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії. І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією", - підкреслив міністр.

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Співрозмовники окремо обговорили підготовку до інавгураційного саміту Кримської платформи..

Автор: 

ОБСЄ (3507) росія (65415) Донбас (22356) Кулеба Дмитро (3604) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+4
Трохи давня, однак і досі актуальна...
Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы - Цензор.НЕТ 1828
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03.04.2021 23:07
+3
ОБСЄ така структура, що не здатна на кардинальні кроки. Тим більше, якщо там половина її структури контролюється касапами та агентами *****.
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03.04.2021 23:09
+1
Главу НАТО надо, какое ОБСЕ?
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03.04.2021 23:12
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Трохи давня, однак і досі актуальна...
Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы - Цензор.НЕТ 1828
показати весь коментар
03.04.2021 23:07 Відповісти
а хло повернуте на релігійних святах, бо завтра Пасха нєрусскава міра

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч

Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.

https://twitter.com/AnnaMalls

https://twitter.com/AnnaMalls ALM https://twitter.com/AnnaMalls @AnnaMalls
Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано

https://twitter.com/kh_larissa
https://twitter.com/kh_larissa
https://twitter.com/kh_larissa


https://twitter.com/kh_larissa

https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч

На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
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03.04.2021 23:32 Відповісти
После собак в кулечек люди убирают.Ну дай 10 минут😂🌷×××
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03.04.2021 23:30 Відповісти
😄😄😄××××
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03.04.2021 23:30 Відповісти
Приползай завтра😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷×××××
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03.04.2021 23:32 Відповісти
ОБСЄ така структура, що не здатна на кардинальні кроки. Тим більше, якщо там половина її структури контролюється касапами та агентами *****.
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03.04.2021 23:09 Відповісти
Главу НАТО надо, какое ОБСЕ?
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03.04.2021 23:12 Відповісти
А може до Головнокомандувача України,якщо такий є !!!)))
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03.04.2021 23:22 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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03.04.2021 23:20 Відповісти
Моторошно звучить- «неконтрольовані частини» кордону.
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03.04.2021 23:20 Відповісти
Ты же спать пошел😂🌷
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03.04.2021 23:34 Відповісти
любишь своего фюрерка, русская?
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03.04.2021 23:36 Відповісти
Это он)))
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03.04.2021 23:39 Відповісти
Типа анжелики безлер?
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03.04.2021 23:42 Відповісти
Хуже.Коцап.))))
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03.04.2021 23:49 Відповісти
Брате, не корми тролля. Просто пошли его на***!
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03.04.2021 23:39 Відповісти
Та захотелось русского палкой потыкать...
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03.04.2021 23:41 Відповісти
Нет смысла палкой в дерьмо тыкать. Только вонять сильнее будет.
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03.04.2021 23:45 Відповісти
Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы ,,,,и заморозить окончательно и на долгие десятилетия военный конфликт в Украине
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04.04.2021 00:45 Відповісти
А какже наша стена - Восточный Вал? - яйцонюх обещался!
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04.04.2021 05:48 Відповісти
Глава Пентагона предупредил Быдло Мавзолейное,сунетесь рожей Шариковской получите по зубам
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04.04.2021 06:32 Відповісти
OSCE ганьба Європи.(((
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04.04.2021 09:23 Відповісти
Украина призывает , Европа выражает обеспокоенность. Как в мюзикле "Вы не сказали мне нет, я не сказала вам да"
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04.04.2021 15:10 Відповісти
 
 