Кулеба закликав главу ОБСЄ Лінде відкрити додаткові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде обговорили загострення ситуації на сході України і в Криму.
Телефонна розмова відбулася 3 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністр детально поінформував співрозмовницю про системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, а також нарощування російської військової присутності поблизу кордонів нашої держави", - наголошується в повідомленні.
Як підкреслили в МЗС, Кулеба звернув особливу увагу на збільшення упрподовж останніх тижнів інтенсивності російської пропаганди, зокрема системні спроби поширювати дезінформацію про нібито підготовку України до здійснення військової ескалації.
"Глава МЗС України запевнив співрозмовницю, що подібні звинувачення не мають нічого спільного із дійсністю, адже Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхам врегулювання конфлікту та деокупації українських територій", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві.
Зі свого боку, Лінде вказала на виваженість дій України в умовах загострення Росією безпекової ситуації. Голова ОБСЄ запевнила в подальшій незмінній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.
Як заявили в МЗС, Кулеба наголосив на критичній важливості чітких і сильних дипломатичних сигналів, аби демотивувати Росію від будь-яких подальших деструктивних дій: "Ми всі маємо залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну", - підкреслив глава МЗС.
Він закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону: "У наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії. І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією", - підкреслив міністр.
Співрозмовники окремо обговорили підготовку до інавгураційного саміту Кримської платформи..
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