Хакери оприлюднили особисті дані 533 млн користувачів фейсбуку з 106 країн світу, України серед них немає
Особисті дані понад 500 мільйонів користувачів Facebook були розміщені на хакерському форумі. Дані включають номери телефонів, повні імена, місце перебування, адресу електронної пошти та біографічні дані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Insider.
Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, - з США (понад 32 мільйонів), Великобританії (11 мільйонів) і Індії (6 мільйонів), а в цілому ж вони стосуються користувачів з 106 країн світу.
Як зазначив у Telegram журналіст Андрій Бродецький, інформації про користувачів Facebook з України серед "злитих" даних немає.
У коментарі Business Insider Елон Гал, фахівця з кібербезпеки компанії Hudson Rock, який першим повідомив про "зливі" інформації, заявив, що раніше дані продавали на хакерських форумах через спеціального бота.
Тепер же дані про користувачів Facebook виклали у вільний доступ, і, на думку Елона Гала, зловмисники з великою ймовірністю скористаються ними для маніпулювання або спроб хакерських атак.
"Витік особистих даних користувачів [Facebook] - це значний підрив довіри, тому його потрібно відповідним чином вирішувати", - говорить експерт.
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дожили, плять!...
Драка началась в 23-35, группа девушек зашла в гей клуб "Boy SLIVKI Bar" и началась потасовка. Девушки были изрядно подвыпившие и кричали что-то про клиентов, их и так мало еще вы тут последних отбиваете - рассказал нам Алекс (местный гей).
Но геи начали драться тоже, в 00-40 приехал первый наряд полиции. Сотрудники с начала вообще не понимали, что происходит, но потом начали бить геев и выводить их на улицу в полицейский УАЗик. Девушек по началу не трогали, так как они подумали, что "парни" начали эту драку.
Но потом "челябинские мужики" объяснили полиции, что драку начали девушки и никто не знает почему, они просто зашли в клуб и начали драться, а мы отдыхали, у нас вечеринка - объяснили сотрудникам полиции администратор и бармен заведения.
Как только девушки увидели, что полицейские начали понимать в чем дело, то они бросились добивать танцоров гей-шоу и местного трансгендера "Тетю Шуру". В итоге 14 проституток задержали. Многие скрылись.
По показаниям проститутки Анжелы: "пришли бить гомосеков, потому-что клиентов становится меньше и во всем виноваты они - гомосеки". Такой вывод девушки сделали после того, как выпили шампанского и вина в кафе по соседству. В кафе не было не одного парня, даже потанцевать было не с кем. "А тут был аншлаг, полный танцпол, вот мы и решили наказать заднеприводных"!
Все проститутки были задержаны и доставлены в отдел полиции. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.