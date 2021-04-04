Хакери оприлюднили особисті дані 533 млн користувачів фейсбуку з 106 країн світу, України серед них немає

Особисті дані понад 500 мільйонів користувачів Facebook були розміщені на хакерському форумі. Дані включають номери телефонів, повні імена, місце перебування, адресу електронної пошти та біографічні дані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Insider.

Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, - з США (понад 32 мільйонів), Великобританії (11 мільйонів) і Індії (6 мільйонів), а в цілому ж вони стосуються користувачів з 106 країн світу.

Як зазначив у Telegram журналіст Андрій Бродецький, інформації про користувачів Facebook з України серед "злитих" даних немає.

Також читайте: Мешканка Коломиї піде під суд за пост у фейсбуці про вакцину

У коментарі Business Insider Елон Гал, фахівця з кібербезпеки компанії Hudson Rock, який першим повідомив про "зливі" інформації, заявив, що раніше дані продавали на хакерських форумах через спеціального бота.

Тепер же дані про користувачів Facebook виклали у вільний доступ, і, на думку Елона Гала, зловмисники з великою ймовірністю скористаються ними для маніпулювання або спроб хакерських атак.

"Витік особистих даних користувачів [Facebook] - це значний підрив довіри, тому його потрібно відповідним чином вирішувати", - говорить експерт.